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17 جدار حجري يزين حديقة منزلك

آية منير آية منير
Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum بلكونة أو شرفة
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في العمارة الحديثة.. وجد خبراء الديكور أن الأحجار مصدراً للأناقة والجمال والتناغم والاندماج مع الطبيعة , وذلك إذا تم استخدامها وتوظيفها بشكل مثالي فى أغراض تجميلية داخل المنزل وخارجه, وأصبحت فى عالمنا العصري من الخامات المفضلة لأصحاب الذوق الرفيع .وتتمتع خامة الحجر بصلابة عالية وأناقة كما أنها سهلة التنظيف وتدوم لسنين طويلة بنفس  الرونق.. اليوم سنستعرض معا 17 جدار حجري رائع لتزيين حديقة منزلك..

1. مزيج رائع بين الحجر والنباتات..

homify
homify

homify
homify
homify

جدار حجري أنيق يتوسط لوحة فنية من النباتات بشكل هندسى منتظم، اختيار الحجر ونوعه يعود لذوقك الخاص وميزانيتك المتاحة ..

2. حركة وحيوية..

Aedes House Taller ADC Architecture Office منازل
Taller ADC Architecture Office

Aedes House

Taller ADC Architecture Office
Taller ADC Architecture Office
Taller ADC Architecture Office

هذا التصميم يعكس لنا شعور بالطاقة والحيوية ، حيث جاءت عناصره مترابطة ومتجانسة مع اختيار نموذجين من الحجر الطبيعي أحدهما فاتح والأخر غامق، بالإضافة إلى أرجوحة من القماش وحركة المياه من أعلى لأسفل تسببت في مشهد رائع من الحيوية والحركة..

3. حجر طبيعي..

Casa Horizonte 9, Mayúscula Arquitectos Mayúscula Arquitectos منازل
Mayúscula Arquitectos

Mayúscula Arquitectos
Mayúscula Arquitectos
Mayúscula Arquitectos

الحجر الطبيعي بتقسيماته العشوائة له جمال خاص ومحبينه يبحثون عنه بأي ثمن، يتم معالجته بشكل يحافظ على متانته وصلابته..

4. لوحة متكاملة..

Modern Family garden in North London, Earth Designs Earth Designs حديقة
Earth Designs

Modern Family garden in North London

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

لوحة من الحجر الطبعي والزلط والنباتات والزهور الجميلة وحركة المياة، تناسق وتناغم الألوان معا تجذب العين وتترك لمسة فنية في حديقتك..

5. إضاءة ساحرة..

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio منازل
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

توزيه الإضاءة يبرز جمال الحجر وأناقته ويترك لمسة من الفخامة ..

6. حدود السماء..

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos مسبح
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

مع حدود السما ينتهي جدار حجري بألوان متناغمة، وبدايته عند مسبح أنيق بلون يشبه نهايته، لوحة رائعة بألوان من صُنع الرحمن..

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7. مدخل رائع..

Jardines en campo de golf, Tropico Jardineria Tropico Jardineria حديقة
Tropico Jardineria

Tropico Jardineria
Tropico Jardineria
Tropico Jardineria

ما رأيك في أن تصمم مدخل منزلك بهذا الشكل، من الحجر بشكل غير منتظم وعشوائي، مع عقد هندسي رائع يتخلله ممر من حجر ناعم ..

8. درج حجري وجدار يزينه..

Casa M, alexandro velázquez alexandro velázquez الممر الحديث، المدخل و الدرج
alexandro velázquez

alexandro velázquez
alexandro velázquez
alexandro velázquez

يمكنك استخدام الحجر بعدة أشكال في الحديقة الخارجية لمنزلك، مثل درجات سلالم من الحجر الناعم بألوان رائعة ..

9. ممر رئيسي..

DISEÑOS DE JARDINES, VIVERO CUMBRES ELITE VIVERO CUMBRES ELITE حديقة
VIVERO CUMBRES ELITE

VIVERO CUMBRES ELITE
VIVERO CUMBRES ELITE
VIVERO CUMBRES ELITE

استخدامات الحجر تتألق في ممرات رائعة بين النجيلة للمحافظة عليها وتشكيل تصميم رائع للحديقة… يسمح بإضافة عناصر مختلفة من الخامات ..

10. تصميم كامل..

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum بلكونة أو شرفة
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

يمكنك تصميم الساحة الخارجية للمنزل بأكملها من الحجر الطبيعي بعدة تصميمات وكافة الاستخدامات..

11. تشكيلات مميزة..

Jardín Nepantla, Paisaje Radical Paisaje Radical حديقة
Paisaje Radical

Paisaje Radical
Paisaje Radical
Paisaje Radical

التشكيل الحجري في الأرضيات من الفنون الراقية والرائعة والتى يتألق بها المصممين والخبراء ويتنافسون لنجد في النهاية مثل هذه النمائج المميزة ..

12. سور مميز..

Wednesday House Aralia حديقة حجر Brown
Aralia

Wednesday House

Aralia
Aralia
Aralia

يمكنك تحويل الأسوا في حديقتك إلى عناصر ديكورية رائعة ومميزة، تفصل بين مستويات ومناطق حضرية مختلفة في التصميم..

13. أحجار صغيرة..

Piedra Laja, Piedra Serena Piedra Serena حديقة
Piedra Serena

Piedra Serena
Piedra Serena
Piedra Serena

يعمل الجدار الحجري على كسر الروتين والملل في تصميم منزلك .ويتميز هذا الجدار الحجري بمرونته فيمكنك اختيار اللون الذي تريده وكذلك يمكنك  اختيار حجم الحجارة وشكلها، مثل هذا التصميم جاءت احجار صغيرة لتشكل جدار كامل ملي بالتفاصيل ..

14. ركن خاص..

Progetto Giardino, Federico Vota design Federico Vota design حديقة
Federico Vota design

Federico Vota design
Federico Vota design
Federico Vota design

برجولة أنيقة وتحتاج إلى مقاعد ليكتمل ركنك الخاص في الحديقة، فما رأيك تصميم قواعد من الحجر ومثبت عليها ألواح خشبية رائعة، تصميم مبتكر وعملي وسهل التنفيذ..

15. إطار حجري..

Natural stone pond Aquajoy water gardens ltd حديقة
Aquajoy water gardens ltd

Natural stone pond

Aquajoy water gardens ltd
Aquajoy water gardens ltd
Aquajoy water gardens ltd

يمنح الحجر حديقتك لمسة جمالية أنيقة واصة مع وجود نافورة مختلفة بإطار حجري أنيق، تحولت إلى قطعة ديكورية مميزة تضيف للحديقة لمسة رائعة من الفخامة ..

16. تكوين حجري..

Small Garden with a Very Steep Slope Yorkshire Gardens حديقة
Yorkshire Gardens

Small Garden with a Very Steep Slope

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

دائما ما نحتاج لأفكار عملية سهل تنفيذها بعد أن تم الانتهاء من التصميم ككل، والحل أمامنا حيث صناديق شبكية من المعدن تحمل عدد كبير من الأحجر لتصبح وحدة كاملة ووفي النهاية يتحول المشهد لتصميم ثابت من الأحجار..

17. فرن من الحجر..

Backofen, wohnfeuer wohnfeuer حديقة حجر
wohnfeuer

wohnfeuer
wohnfeuer
wohnfeuer

الفرن الحجري تحفة فنية في بيوتنا، ولعشاق الطهي جئنا بهذا التصميم لتتحقق احلامهم بإعداد أشهى الوجبات…  

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