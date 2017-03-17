17 جدار حجري يزين حديقة منزلك

في العمارة الحديثة.. وجد خبراء الديكور أن الأحجار مصدراً للأناقة والجمال والتناغم والاندماج مع الطبيعة , وذلك إذا تم استخدامها وتوظيفها بشكل مثالي فى أغراض تجميلية داخل المنزل وخارجه, وأصبحت فى عالمنا العصري من الخامات المفضلة لأصحاب الذوق الرفيع .وتتمتع خامة الحجر بصلابة عالية وأناقة كما أنها سهلة التنظيف وتدوم لسنين طويلة بنفس الرونق.. اليوم سنستعرض معا 17 جدار حجري رائع لتزيين حديقة منزلك..
جدار حجري أنيق يتوسط لوحة فنية من النباتات بشكل هندسى منتظم، اختيار الحجر ونوعه يعود لذوقك الخاص وميزانيتك المتاحة ..
هذا التصميم يعكس لنا شعور بالطاقة والحيوية ، حيث جاءت عناصره مترابطة ومتجانسة مع اختيار نموذجين من الحجر الطبيعي أحدهما فاتح والأخر غامق، بالإضافة إلى أرجوحة من القماش وحركة المياه من أعلى لأسفل تسببت في مشهد رائع من الحيوية والحركة..
الحجر الطبيعي بتقسيماته العشوائة له جمال خاص ومحبينه يبحثون عنه بأي ثمن، يتم معالجته بشكل يحافظ على متانته وصلابته..
لوحة من الحجر الطبعي والزلط والنباتات والزهور الجميلة وحركة المياة، تناسق وتناغم الألوان معا تجذب العين وتترك لمسة فنية في حديقتك..
توزيه الإضاءة يبرز جمال الحجر وأناقته ويترك لمسة من الفخامة ..
مع حدود السما ينتهي جدار حجري بألوان متناغمة، وبدايته عند مسبح أنيق بلون يشبه نهايته، لوحة رائعة بألوان من صُنع الرحمن..
ما رأيك في أن تصمم مدخل منزلك بهذا الشكل، من الحجر بشكل غير منتظم وعشوائي، مع عقد هندسي رائع يتخلله ممر من حجر ناعم ..
يمكنك استخدام الحجر بعدة أشكال في الحديقة الخارجية لمنزلك، مثل درجات سلالم من الحجر الناعم بألوان رائعة ..
استخدامات الحجر تتألق في ممرات رائعة بين النجيلة للمحافظة عليها وتشكيل تصميم رائع للحديقة… يسمح بإضافة عناصر مختلفة من الخامات ..
يمكنك تصميم الساحة الخارجية للمنزل بأكملها من الحجر الطبيعي بعدة تصميمات وكافة الاستخدامات..
التشكيل الحجري في الأرضيات من الفنون الراقية والرائعة والتى يتألق بها المصممين والخبراء ويتنافسون لنجد في النهاية مثل هذه النمائج المميزة ..
يمكنك تحويل الأسوا في حديقتك إلى عناصر ديكورية رائعة ومميزة، تفصل بين مستويات ومناطق حضرية مختلفة في التصميم..
يعمل الجدار الحجري على كسر الروتين والملل في تصميم منزلك .ويتميز هذا الجدار الحجري بمرونته فيمكنك اختيار اللون الذي تريده وكذلك يمكنك اختيار حجم الحجارة وشكلها، مثل هذا التصميم جاءت احجار صغيرة لتشكل جدار كامل ملي بالتفاصيل ..
برجولة أنيقة وتحتاج إلى مقاعد ليكتمل ركنك الخاص في الحديقة، فما رأيك تصميم قواعد من الحجر ومثبت عليها ألواح خشبية رائعة، تصميم مبتكر وعملي وسهل التنفيذ..
يمنح الحجر حديقتك لمسة جمالية أنيقة واصة مع وجود نافورة مختلفة بإطار حجري أنيق، تحولت إلى قطعة ديكورية مميزة تضيف للحديقة لمسة رائعة من الفخامة ..
دائما ما نحتاج لأفكار عملية سهل تنفيذها بعد أن تم الانتهاء من التصميم ككل، والحل أمامنا حيث صناديق شبكية من المعدن تحمل عدد كبير من الأحجر لتصبح وحدة كاملة ووفي النهاية يتحول المشهد لتصميم ثابت من الأحجار..
الفرن الحجري تحفة فنية في بيوتنا، ولعشاق الطهي جئنا بهذا التصميم لتتحقق احلامهم بإعداد أشهى الوجبات…
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