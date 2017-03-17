17 جدار حجري يزين حديقة منزلك

هذا التصميم يعكس لنا شعور بالطاقة والحيوية ، حيث جاءت عناصره مترابطة ومتجانسة مع اختيار نموذجين من الحجر الطبيعي أحدهما فاتح والأخر غامق، بالإضافة إلى أرجوحة من القماش وحركة المياه من أعلى لأسفل تسببت في مشهد رائع من الحيوية والحركة..