6 أفكار مدهشة لمنزلك الصغير

إذا كان لديك منزل صغير وتريد أن تجمع به كل وسائل الراحة يجب أن تحرص على أن تجعله يبدو بمساحة أكبر مما هو عليه فعليًا وذلك يمكنه أن يحدث بطرق شتى ولكن كيف؟! هنا في هذا المقال سنكتشف ذلك معًا بأفكار مدهشة وتطبيق مذهل.. لنبدأ الآن في جولة أروع ما يكون!
المدخل هو جزء مهم من المنزل ينبغي أن يكون وظيفيًا ومريحًا لكل من يتطلع إليه لذا إذا كانت مساحته صغيرة وضيقة لا تقوم بملئه بكثير من الاكسسوارات أو قطع الأثاث، بل احرص على التركيز على وضع إضاءة جيدة زاهية تكسبه مزيدًا من البراح ونقل شعور بوجود مساحة فضاء واسعة. يمكنك أيضًا الاستعانة بالمرايا مع مراعاة وضعها على ارتفاعات مختلفة وذلك لإعطاء عمق للبيئة.
احرص على الاستعانة بديكورات خفيفة وبسيطة تسمح لأي مساحة بمنزلك بالتنفس ويفضل اختيار أثاث متعدد الوظائف كأريكة تنقلب إلى سرير مريح بغرفة المعيشة وربما بغرفة النوم أيضًا، فمثل هذا الأثاث ينجح في تحقيق أكثر من وظيفة في آنٍ واحد دون أن يستقطع أي مساحة منزلية إضافية.
ننصحك أيضًا باللجوء للإكسسوارات الزجاجية الشفافة كالأرفف والطاولات لأنها تكاد تكون غير مرئية فتشعر وكأنها غير موجودة من الأساس فضلًا عن كونها خيارات عصرية وذكية تضفي لمنزلك لمسة أنيقة.
في المنازل صغيرة المساحة، يجب أن تحرص على اتباع مبدأ دمج المساحات مع مراعاة تطبيق ذلك بذكاء كما تحقق هنا في هذا النموذج الذي تم فيه دمج المطبخ مع السفرة بشكل عملي وبسيط دعمه بشدة اختيار خبير التصميم لألوان مريحة وفاتحة للجدران ساهمت في تعزيز المساحة.
هناك قاعدة هامة عليك الالتزام بها عندما تقرر اتباع مبدأ الدمج ألا وهي تحقيق التجانس والتناغم بين الديكورات من حيث التصميم والألوان حتى لا ينفر منها كل من يتطلع إليها بل بالعكس يجذبه مدى التناسق والتناغم الذي تتمتع به.
يجب أن يكون الحمام منطقة مريحة ووظيفية ليس بها الكثير من الديكورات أو قطع الأثاث التي تضر إطلالته أكثر مما تفيد.. هنا اكتفى خبير التصميم بالاستعانة ببعض الأرفف الخشبية المطلية بنفس لون الجدران ليوفر مساحة عملية يمكن من خلالها وضع أغراض الحمام الرفيعة، كما وفر أيضًا مقعد خرساني مستطيلي الشكل يمكن استغلاله في العديد من الاستخدامات لقاطني المنزل في الوقت الذي حرص فيه على تزيينه بأصيص زرع ولا أروع!
يمكنك الاستفادة من الارتفاع بأي مساحة بمنزلك.. فمثلًا في غفة النوم يمكن لهذا الارتفاع أن يساعدك على اختيار سرير مرتفع مثل هذه الصورة، كما يمكنك أيضًا الاستفادة من المساحة السفلية منه في تصميم أدراج للتخزين أو ربما لتضمين سرير إضافي!
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هذا النموذج يعرض لك كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من كل مساحة ولو صغيرة بغرفتك كأن تقسمها ما بين جزء للأرفف التخزينية وجزء آخر لخلق مكتبة عملية وثرية وجزء ثالث لجلسة مريحة للقراءة والاطلاع وربما للاستجمام وجزء رابع للنوم ونيل قسط من الراحة.. تمامًا كما تحقق هنا!