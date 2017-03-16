6 أفكار مدهشة لمنزلك الصغير

احرص على الاستعانة بديكورات خفيفة وبسيطة تسمح لأي مساحة بمنزلك بالتنفس ويفضل اختيار أثاث متعدد الوظائف كأريكة تنقلب إلى سرير مريح بغرفة المعيشة وربما بغرفة النوم أيضًا، فمثل هذا الأثاث ينجح في تحقيق أكثر من وظيفة في آنٍ واحد دون أن يستقطع أي مساحة منزلية إضافية.

ننصحك أيضًا باللجوء للإكسسوارات الزجاجية الشفافة كالأرفف والطاولات لأنها تكاد تكون غير مرئية فتشعر وكأنها غير موجودة من الأساس فضلًا عن كونها خيارات عصرية وذكية تضفي لمنزلك لمسة أنيقة.