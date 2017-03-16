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6 أفكار مدهشة لمنزلك الصغير

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
La casa di Valentina, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo الممر الحديث، المدخل و الدرج
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إذا كان لديك منزل صغير وتريد أن تجمع به كل وسائل الراحة يجب أن تحرص على أن تجعله يبدو بمساحة أكبر مما هو عليه فعليًا وذلك يمكنه أن يحدث بطرق شتى ولكن كيف؟! هنا في هذا المقال سنكتشف ذلك معًا بأفكار مدهشة وتطبيق مذهل.. لنبدأ الآن في جولة أروع ما يكون!  

1- لا تكثر من الإكسسوارات بمدخل منزلك واحرص على دعمه بإضاءة جيدة

La casa di Valentina, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo الممر الحديث، المدخل و الدرج
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

المدخل هو جزء مهم من المنزل ينبغي أن يكون وظيفيًا ومريحًا لكل من يتطلع إليه لذا إذا كانت مساحته صغيرة وضيقة لا تقوم بملئه بكثير من الاكسسوارات أو قطع الأثاث، بل احرص على التركيز على وضع إضاءة جيدة زاهية تكسبه مزيدًا من البراح ونقل شعور بوجود مساحة فضاء واسعة. يمكنك أيضًا الاستعانة بالمرايا مع مراعاة وضعها على ارتفاعات مختلفة وذلك لإعطاء عمق للبيئة.

2- استعن بديكورات خفيفة تسمح لمنزلك بالتنفس!

Interior Design - Ufficio, INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri مساحات تجارية مكاتب ومحلات
INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri

INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri
INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri
INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri

احرص على الاستعانة بديكورات خفيفة وبسيطة تسمح لأي مساحة بمنزلك بالتنفس ويفضل اختيار أثاث متعدد الوظائف كأريكة تنقلب إلى سرير مريح بغرفة المعيشة وربما بغرفة النوم أيضًا، فمثل هذا الأثاث ينجح في تحقيق أكثر من وظيفة في آنٍ واحد دون أن يستقطع أي مساحة منزلية إضافية.

ننصحك أيضًا باللجوء للإكسسوارات الزجاجية الشفافة كالأرفف والطاولات لأنها تكاد تكون غير مرئية فتشعر وكأنها غير موجودة من الأساس فضلًا عن كونها خيارات عصرية وذكية تضفي لمنزلك لمسة أنيقة. 

3- ادمج المساحات بذكاء

Guelfa 65 - Firenze, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio غرفة المعيشة
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

في المنازل صغيرة المساحة، يجب أن تحرص على اتباع مبدأ دمج المساحات مع مراعاة تطبيق ذلك بذكاء كما تحقق هنا في هذا النموذج الذي تم فيه دمج المطبخ مع السفرة بشكل عملي وبسيط دعمه بشدة اختيار خبير التصميم لألوان مريحة وفاتحة للجدران ساهمت في تعزيز المساحة.

هناك قاعدة هامة عليك الالتزام بها عندما تقرر اتباع مبدأ الدمج ألا وهي تحقيق التجانس والتناغم بين الديكورات من حيث التصميم والألوان حتى لا ينفر منها كل من يتطلع إليها بل بالعكس يجذبه مدى التناسق والتناغم الذي تتمتع به. 

4- اجعل الحمام منطقة مريحة ووظيفية

Bagno Casa Mazzara, Alfonso D'errico Architetto Alfonso D'errico Architetto حمام
Alfonso D&#39;errico Architetto

Alfonso D'errico Architetto
Alfonso D&#39;errico Architetto
Alfonso D'errico Architetto

يجب أن يكون الحمام منطقة مريحة ووظيفية ليس بها الكثير من الديكورات أو قطع الأثاث التي تضر إطلالته أكثر مما تفيد.. هنا اكتفى خبير التصميم بالاستعانة ببعض الأرفف الخشبية المطلية بنفس لون الجدران ليوفر مساحة عملية يمكن من خلالها وضع أغراض الحمام الرفيعة، كما وفر أيضًا مقعد خرساني مستطيلي الشكل يمكن استغلاله في العديد من الاستخدامات لقاطني المنزل في الوقت الذي حرص فيه على تزيينه بأصيص زرع ولا أروع! 

5- كيف تحقق الاستفادة القصوى من الارتفاعات؟!

better.sleeping, better.interiors better.interiors غرفة نوم
better.interiors

better.interiors
better.interiors
better.interiors

يمكنك الاستفادة من الارتفاع بأي مساحة بمنزلك.. فمثلًا في غفة النوم يمكن لهذا الارتفاع أن يساعدك على اختيار سرير مرتفع مثل هذه الصورة، كما يمكنك أيضًا الاستفادة من المساحة السفلية منه في تصميم أدراج للتخزين أو ربما لتضمين سرير إضافي!

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6- اكتشف طرق جديدة لاستغلال المساحات!

Spazio MINI :: la mansarda di Stella, Spazio 14 10 Spazio 14 10 غرفة نوم
Spazio 14 10

Spazio 14 10
Spazio 14 10
Spazio 14 10

هذا النموذج يعرض لك كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من كل مساحة ولو صغيرة بغرفتك كأن تقسمها ما بين جزء للأرفف التخزينية وجزء آخر لخلق مكتبة عملية وثرية وجزء ثالث لجلسة مريحة للقراءة والاطلاع وربما للاستجمام وجزء رابع للنوم ونيل قسط من الراحة.. تمامًا كما تحقق هنا! 

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