تحول هائل لشقة صغيرة يبهرك كما أبهر مالكيها!

قبل التجديد يمكنك أن ترصد كيف كان المطبخ نمطيًا، تقليديًا، وعتيقًا أيضًا باهت الإطلالة كالمعيشة تمامًا في هيئتها الأولى القديمة ويفتقر لكثير من اللمسات التي تجعله مواكبًا للتصميمات التي نعتاد رؤيتها حاليًا في الأسواق!

يفتقر المطبخ هنا أيضًا لعنصر آخر شديد الأهمية ألا وهو الإضاءة الجيدة.. فقبل التجديد الإضاءة لا تدعم إطلالته ولا طبيعته مطلقًا بل على النقيض تضر بمظهره في الوقت الذي يحتاج هو فيه لإنارة كافية تمكن المستخدم من القيام بأعماله المنزلية اليومية بشكل مريح.