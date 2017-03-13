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تحول هائل لشقة صغيرة يبهرك كما أبهر مالكيها!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Relooking soggiorno e cucina- Iglesias, Arch. Giorgia Congiu Arch. Giorgia Congiu Beige
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تحول هائل نرصده هنا في هذا المقال لمشروع عتيق بكل ما تحمله الكلمة من معاني حيث كلاسيكية التصميم الداخلي وكذلك الديكورات وغيرها من اللمسات.. نحن لا نقصد هنا الإساءة للنمط الكلاسيكي ولكننا نشير إلى تطبيقه الخاطئ الذي جعل المنزل بإطلالته يبدو من الثمانينات أو التسعينات.. شاهدوا معنا كل تفصيلة من تفاصيلة كيف تحولت بشكل جذري لما هو عملي، ذكي، وأكثر وظيفية!

قبل: المعيشة باهتة بمساحة محدودة

Relooking soggiorno e cucina- Iglesias, Arch. Giorgia Congiu Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu

Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu

قبل التجديد نجد غرفة المعيشة باهتة إلى حد كبير معالمها كلاسيكية التصميم وأثاثها قديم الطراز، أما المساحة فهي محدودة للغاية كما نرى لا تسع سوى أريكتين باللون البيج ووحدة تلفاز عتيقة بلمسات خشبية داكنة اللون منها جزء مصمم في هيئة خزانات وجزء آخر عبارة عن أرفف طائرة تضم أعلاها عديد من الإكسسوارات الرفيعة والتحف.

بعد: المعيشة شاسعة المساحة تتمتع بدفء رهيب!

Relooking soggiorno e cucina- Iglesias, Arch. Giorgia Congiu Arch. Giorgia Congiu Beige
Arch. Giorgia Congiu

Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu

بعد التجديد يمكننا أن نرصد العديد من التغيرات التي حلت بغرفة المعيشة والتي إن صح القول جعلتها مشرقة نابضة بالحياة وأكثر عصرية تواكب كل ما هو جديد في عالم الديكور على رأسها التحول الرهيب الذي حدث بالمساحة وكيف باتت تتمتع ببراح لا مثيل له على عكس إطلالتها سابقًا تمامًا!

بعد: المعيشة.. ويستمر الإبداع!

Relooking soggiorno e cucina- Iglesias, Arch. Giorgia Congiu Arch. Giorgia Congiu Beige
Arch. Giorgia Congiu

Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu

من التغيرات الملفتة لنا أيضًا تلك الأرضية الخشبية التي زودت المعيشة بشعور بالدفء لا يوصف وكذلك الديكورات التي أصبحت بعد التجديد عملية ومذهلة حيث استبدل خبير التصميم الأريكتين في التصميم القديم بركنة على شكل حرف L ملمسها ناعم وألوانها فاتحة وحجمها أضخم يستوعب عدد أكبر بكثير من الأولى.. وأخيرًا وحدة تلفاز تحولت هنا لأخرى بمعالم عصرية وتصميم لا يقارن بالأولى إطلاقًا!

قبل: المطبخ نمطي وعتيق

Relooking soggiorno e cucina- Iglesias, Arch. Giorgia Congiu Arch. Giorgia Congiu Yellow
Arch. Giorgia Congiu

Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu

قبل التجديد يمكنك أن ترصد كيف كان المطبخ نمطيًا، تقليديًا، وعتيقًا أيضًا باهت الإطلالة كالمعيشة تمامًا في هيئتها الأولى القديمة ويفتقر لكثير من اللمسات التي تجعله مواكبًا للتصميمات التي نعتاد رؤيتها حاليًا في الأسواق! 

يفتقر المطبخ هنا أيضًا لعنصر آخر شديد الأهمية ألا وهو الإضاءة الجيدة.. فقبل التجديد الإضاءة لا تدعم إطلالته ولا طبيعته مطلقًا بل على النقيض تضر بمظهره في الوقت الذي يحتاج هو فيه لإنارة كافية تمكن المستخدم من القيام بأعماله المنزلية اليومية بشكل مريح.

يعد: المطبخ لا يُصدق!

Relooking soggiorno e cucina- Iglesias, Arch. Giorgia Congiu Arch. Giorgia Congiu Beige
Arch. Giorgia Congiu

Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu

بعد أن كان المطبخ عتيقًا قديمًا يفتقر للكثير من اللمسات العصرية.. بات هنا عنوانًا للحداثة والعملية! فمساحته تحولت بفضل عبقرية المصمم لما هو أكبر كما نرى في الصورة مما يمنح مالكيه كامل الحرية والمرونة عند الاستخدام. أما عن وحداته التخزينية، فباتت مشرقة وذكية وأكثر وظيفية! ليس هذا بغريب وقد أصبح المطبخ في العموم يتمتع بكم كافي من الإضاءة النابع من تواجد كلًا من الشرفة والنافذة الزجاجية.   

بعد: السفرة في حالة لا يرثى لها!

Relooking soggiorno e cucina- Iglesias, Arch. Giorgia Congiu Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu

Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu

الطاولة والكراسي وكذلك الخزانة يذكرونا هنا بالتصميمات الداخلية وديكورات بيوت الثمانينات والتسعينات من مظهرهم العتيق قديم الطراز. دعونا نرى كيف تحولت هذه السفرة الخشبية الملحقة بالمطبخ لنموذج آخر مبهر بلمسات مدهشة تلفت الأنظار!

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قبل: مدفأة ملحقة بالسفرة من الثمانينات

Relooking soggiorno e cucina- Iglesias, Arch. Giorgia Congiu Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu

Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu

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بعد: السفرة مدهشة بلمسة جديدة

Relooking soggiorno e cucina- Iglesias, Arch. Giorgia Congiu Arch. Giorgia Congiu Beige
Arch. Giorgia Congiu

Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu

بعد التجديد تحولت إطلالة المنزل في العموم بشكل جذري وخصوصًا السفرة والتي أصبحت متألقة بالعديد من اللمسات العصرية الجديدة والتي على رأسها الكراسي البلاستيكية ووحدات الإضاءة الكروية بألوانها الذهبية.. حتى المدفئة رغم أنها لم تتخل عن تصميمها الخارجي إلا أن المصمم جعلها مواكبة للتصميم العام للساحة. 

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