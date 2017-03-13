8 غرف نوم جمعت بين الحس الكلاسيكي والعصري!

إن كنت من محبي النمطين الكلاسيكي والعصري وتحتار في تطبيق أيٍ منهما في منزلك مع هذا المقال ستنتهي من حيرتك وذلك ببساطة لأنه يأتي لك بحل رائع يتمثل في الدمج بين النمطين من حيث التصميم والديكور ولكنه ركز على تحقيق هذا الأمر في مجموعة من غرف النوم التي نجحت باحترافية في الجمع بين الحسّين الكلاسيكي والعصري في آنٍ واحد بشكل رائع .. لنبدأ جولتنا الآن ونكتشف السحر الناتج عن هذا الدمج الذكي!
ستائر ناعمة بارتفاع السقف، وألوان فاتحة تمنح القاطنين بالغرفة الشعور بالراحة، وسرير مذهل الكلاسيكية تنطق من تصميمه.. لمسات تجمعت في وقت واحد بهذه الغرفة التي التقى فيها النمطين الكلاسيكي والعصري أروع لقاء جعلتها أجمل ما يكون.
تزينت الغرفة بالعديد من اللمسات المذهلة الخاطفة للأنطار.. كالأرضية الخشبية المزخرفة والسجاد المزركش رغم لونه الفاتح والأباجورات الموضوعة على طرفي السرير وكذلك المرآة المستديرة العاكسة لروعة التصميم الداخلي والديكورات وأخيرًا، التحف المتراصة على البوفيه متعدد الأدراج.
السرير هنا هو البطل الحقيقي بهذه الغرفة والمصمم وفق للطراز الكلاسيكي بلمسات الآرت ديكو في مسنده الحديدي بزخارفه الجذابة. الجو العام للغرفة مريح للغاية يساعد على الاسترخاء والراحة وهو المطلوب بأي غرفة نوم. تتمتع الغرفة كما نرى هنا بوجود شرفة أخاذة تطل على حديقة المنزل الداخلية الأمر الذي يمدها بمزيد من الحيوية فتنتشلها من هذا الهدوء الهائمة فيه!
غرفة رائعة تجمع بين الأناقة النموذجية من النمط الكلاسيكي مع أثاث وإكسسوارات من الذوق الحديث، فالكلاسيكية تتمركز هنا في الألوان خصوصًا اللون الذي يكسي خلفية السرير وكذلك اللمسة الحجرية المطلية باللون الأبيض فيما يمكننا رصد العصرية في تصميم السرير ذاته بوحدات الإضاءة المتدلية بأحبال رفيعة من السقف وكذلك اللوحة التشكيلية التي تعتلي السرير مباشرة.
غرفة تناسب الحالمين في كل العصور بسرير مغطى بالحرير وستائر مزركشة بأجمل النقوش ولمسات حديدية تحيط بالسرير من كل جانب يمكن أن يتدلى من فوقها ستائر خفيفة تغلفه بالكامل وتحجب الضوء عنه وعن أية حشرات طائرة صغيرة قد تتواجد بالغرفة! عنصر الإضاءة وظف هنا بشكل رائع أكسب التصميم الداخلي للغرفة سحر وجمال من نوع خاص نابع من تعدد المصادر المستخدمة هنا.
غرفة تجسد الحس الكلاسيكي في أروع صوره وتطبيقاته تصميمها أي حجمها ضخم يحتاج لمساحة كبيرة كهذه تمامًا محاطة بأعمدة من الجبس الأبيض من الجانبين على طرفي الأريكة التي نلمحها في الصدارة.. في خلفية الأريكة نجد السرير فخم ومذهل بوسائد لامعة باللون البيج يتناغم بشدة مع ألوان الجدران والديكورات.
مزيج فعال ومدهش من العناصر المعاصرة والكلاسيكية معًا، المستوحاة من ثقافات مختلفة للحصول على تأثير انتقائي لا تشوبه شائبة. تصميم السرير كلاسيكي بحت وخصوصًا مسنده المستوحى من فن الأرابيسك أما الوسائد فهي شرقية الطابع بخامة الحرير الملون مع مدفأة ضخمة تملأ فراغ الجانب الأيسر من الغرفة على امتداد السرير.
بصمات كلاسيكية تسعى للسيطرة على غرفة النوم كالباب الأبيض بمقبضه الذهبي والباركيه الخشبي حيث طريقة تركيبه بشكل متعرج، والمقاعد الخشبية قديمة الطراز.. إلى أن يسيطر النمط العصري فيتدخل ليحتل تصميم مسند السرير بخامة الخوص واللوحة التشكيلية البديعة والكومود المذهل متعدد الأرفف!
من الأرضية إلى السقف وما بينهما.. كل شيء في هذه الغرفة الكبيرة مزين بطعم التقليدية من الستائر للسجاد للسرير بتصميمه وخامة القطيفة التي تكسي مسنده لخزانة الملابس.. فقط وحدة التلفاز وكذلك الكومود يخرجون عن سيطرة هذا النمط الكلاسيكي لما هو أكثر عصرية!
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