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8 غرف نوم جمعت بين الحس الكلاسيكي والعصري!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Controluce Home Lake's Villa, Alberta Pacific Furniture Alberta Pacific Furniture غرفة نوم
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إن كنت من محبي النمطين الكلاسيكي والعصري وتحتار في تطبيق أيٍ منهما في منزلك مع هذا المقال ستنتهي من حيرتك وذلك ببساطة لأنه يأتي لك بحل رائع يتمثل في الدمج بين النمطين من حيث التصميم والديكور ولكنه ركز على تحقيق هذا الأمر في مجموعة من غرف النوم التي نجحت باحترافية في الجمع بين الحسّين الكلاسيكي والعصري في آنٍ واحد بشكل رائع .. لنبدأ جولتنا الآن ونكتشف السحر الناتج عن هذا الدمج الذكي!

1- غرفة كلاسيكية ولكن.. متطورة!

Bedroom 1 - a Alberta Pacific Furniture غرفة نوم
Alberta Pacific Furniture

Bedroom 1 – a

Alberta Pacific Furniture
Alberta Pacific Furniture
Alberta Pacific Furniture

ستائر ناعمة بارتفاع السقف، وألوان فاتحة تمنح القاطنين بالغرفة الشعور بالراحة، وسرير مذهل الكلاسيكية تنطق من تصميمه.. لمسات تجمعت في وقت واحد بهذه الغرفة التي التقى فيها النمطين الكلاسيكي والعصري أروع لقاء جعلتها أجمل ما يكون.

تزينت الغرفة بالعديد من اللمسات المذهلة الخاطفة للأنطار.. كالأرضية الخشبية المزخرفة والسجاد المزركش رغم لونه الفاتح والأباجورات الموضوعة على طرفي السرير وكذلك المرآة المستديرة العاكسة لروعة التصميم الداخلي والديكورات وأخيرًا، التحف المتراصة على البوفيه متعدد الأدراج. 

2- بتفاصيل الآرت ديكو

La casa delle opportunità, Bologna Home Staging Bologna Home Staging غرفة نوم
Bologna Home Staging

Bologna Home Staging
Bologna Home Staging
Bologna Home Staging

السرير هنا هو البطل الحقيقي بهذه الغرفة والمصمم وفق للطراز الكلاسيكي بلمسات الآرت ديكو في مسنده الحديدي بزخارفه الجذابة. الجو العام للغرفة مريح للغاية يساعد على الاسترخاء والراحة وهو المطلوب بأي غرفة نوم. تتمتع الغرفة كما نرى هنا بوجود شرفة أخاذة تطل على حديقة المنزل الداخلية الأمر الذي يمدها بمزيد من الحيوية فتنتشلها من هذا الهدوء الهائمة فيه! 

3- الكلاسيكية وأناقة الذوق الحديث

Bedroom, Shevchenko_Nikolay Shevchenko_Nikolay غرفة نوم
Shevchenko_Nikolay

Shevchenko_Nikolay
Shevchenko_Nikolay
Shevchenko_Nikolay

غرفة رائعة تجمع بين الأناقة النموذجية من النمط الكلاسيكي مع أثاث وإكسسوارات من الذوق الحديث، فالكلاسيكية تتمركز هنا في الألوان خصوصًا اللون الذي يكسي خلفية السرير وكذلك اللمسة الحجرية المطلية باللون الأبيض فيما يمكننا رصد العصرية في تصميم السرير ذاته بوحدات الإضاءة المتدلية بأحبال رفيعة من السقف وكذلك اللوحة التشكيلية التي تعتلي السرير مباشرة.

4- تصميم حالم

"White Without Time", Ernesto Fusco Interior Designer Ernesto Fusco Interior Designer غرفة نوم خشب Beige
Ernesto Fusco Interior Designer

Ernesto Fusco Interior Designer
Ernesto Fusco Interior Designer
Ernesto Fusco Interior Designer

غرفة تناسب الحالمين في كل العصور بسرير مغطى بالحرير وستائر مزركشة بأجمل النقوش ولمسات حديدية تحيط بالسرير من كل جانب يمكن أن يتدلى من فوقها ستائر خفيفة تغلفه بالكامل وتحجب الضوء عنه وعن أية حشرات طائرة صغيرة قد تتواجد بالغرفة! عنصر الإضاءة وظف هنا بشكل رائع أكسب التصميم الداخلي للغرفة سحر وجمال من نوع خاص نابع من تعدد المصادر المستخدمة هنا.

5- التناسق والأجواء الرومانسية

Master Bedroom Roselind Wilson Design غرفة نوم luxury bedroom,cushions,chaise lounge,dressing table,curtain,carpet,pillar,interior design
Roselind Wilson Design

Master Bedroom

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

غرفة تجسد الحس الكلاسيكي في أروع صوره وتطبيقاته تصميمها أي حجمها ضخم يحتاج لمساحة كبيرة كهذه تمامًا محاطة بأعمدة من الجبس الأبيض من الجانبين على طرفي الأريكة التي نلمحها في الصدارة.. في خلفية الأريكة نجد السرير فخم ومذهل بوسائد لامعة باللون البيج يتناغم بشدة مع ألوان الجدران والديكورات.

6- مع نهج انتقائي لا تشوبه شائبة!

Luxury Apartment in Rome-Piazza di Spagna, Tania Mariani Architecture & Interiors Tania Mariani Architecture & Interiors غرفة نوم خشب Grey
Tania Mariani Architecture &amp; Interiors

Tania Mariani Architecture & Interiors
Tania Mariani Architecture &amp; Interiors
Tania Mariani Architecture & Interiors

مزيج فعال ومدهش من العناصر المعاصرة والكلاسيكية معًا، المستوحاة من ثقافات مختلفة للحصول على تأثير انتقائي لا تشوبه شائبة. تصميم السرير كلاسيكي بحت وخصوصًا مسنده المستوحى من فن الأرابيسك أما الوسائد فهي شرقية الطابع بخامة الحرير الملون مع مدفأة ضخمة تملأ فراغ الجانب الأيسر من الغرفة على امتداد السرير.

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7- صراع واضح بين الكلاسيكية والعصرية

Appartamento Via Elba - Milano, PADI Costruzioni srl PADI Costruzioni srl غرفة نوم
PADI Costruzioni srl

PADI Costruzioni srl
PADI Costruzioni srl
PADI Costruzioni srl

بصمات كلاسيكية تسعى للسيطرة على غرفة النوم كالباب الأبيض بمقبضه الذهبي والباركيه الخشبي حيث طريقة تركيبه بشكل متعرج، والمقاعد الخشبية قديمة الطراز.. إلى أن يسيطر النمط العصري فيتدخل ليحتل تصميم مسند السرير بخامة الخوص واللوحة التشكيلية البديعة والكومود المذهل متعدد الأرفف!

8- صراع آخر تفوز به الكلاسيكية!

Suíte AG, Gláucia Britto Gláucia Britto غرفة نوم
Gláucia Britto

Gláucia Britto
Gláucia Britto
Gláucia Britto

من الأرضية إلى السقف وما بينهما.. كل شيء في هذه الغرفة الكبيرة مزين بطعم التقليدية من الستائر للسجاد للسرير بتصميمه وخامة القطيفة التي تكسي مسنده لخزانة الملابس.. فقط وحدة التلفاز وكذلك الكومود يخرجون عن سيطرة هذا النمط الكلاسيكي لما هو أكثر عصرية!

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