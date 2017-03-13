8 غرف نوم جمعت بين الحس الكلاسيكي والعصري!

ستائر ناعمة بارتفاع السقف، وألوان فاتحة تمنح القاطنين بالغرفة الشعور بالراحة، وسرير مذهل الكلاسيكية تنطق من تصميمه.. لمسات تجمعت في وقت واحد بهذه الغرفة التي التقى فيها النمطين الكلاسيكي والعصري أروع لقاء جعلتها أجمل ما يكون.

تزينت الغرفة بالعديد من اللمسات المذهلة الخاطفة للأنطار.. كالأرضية الخشبية المزخرفة والسجاد المزركش رغم لونه الفاتح والأباجورات الموضوعة على طرفي السرير وكذلك المرآة المستديرة العاكسة لروعة التصميم الداخلي والديكورات وأخيرًا، التحف المتراصة على البوفيه متعدد الأدراج.