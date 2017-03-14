العفن في المنازل: متى يتشكل وكيف تقضي عليه إلى الأبد؟

يتكون العفن بشكل خاص في المنازل التي تقع في الطابق الأرضي، والتي تعاني عادة من انعدام وجود تهوية سليمة؛ الأمر الذي يؤدي لتراكم الفطريات على الجدران والأسقف وعلى الأرضيات أيَضًا كما هو واضح هنا في الصورة المعروضة أمامنا.

تعتبر الرطوبة المفرطة في المنازل أحد المسببات الحقيقية لتكون العفن في المنازل. عادة ما يتكون العفن في فصل الشتاء تحديدًا حيث يقوم الكثيرون بإغلاق النوافذ والشرفات بشكل مستمر تسمح بتشكيله في هيئة بقع رمادية أو سوداء اللون كما هو في هذا النموذج أو النموذج التالي.

يتكون العفن أيضًا في الأماكن المظلمة البعيدة كل البعد عن أشعة الشمس، لذا عليك أن تكون على دراية بها لتتفقدها من وقت لآخر كالمنطقة الخلفية لخزانات الملابس أو أسفل الأسرة أو خلف وحدات المطبخ التخزينية وغيرها من الأماكن.