العفن في المنازل: متى يتشكل وكيف تقضي عليه إلى الأبد؟

يعتبر العفن الفصري من المشكلات شائعة الانتشار في بيوتنا والذي عادةما يصادفنا خلف خزانات المطبخ أو خزانات الملابس وبأرضيات الأماكن المظلمة البعيدة كل البعد عن أشعة الشمس وهذا وحده سبب كافي لتكوينه.. هنا فيه هذا المقال شديد الاهمية سنتعرف على أسباب تكون العفن الفطري بمنازلنا على الجدران والأسقف والأرضيات وكذلك طرق الوقاية منه والقضاء عليه وحلول أخرى.. لنبدأ جولتنا الآن!
يتكون العفن بشكل خاص في المنازل التي تقع في الطابق الأرضي، والتي تعاني عادة من انعدام وجود تهوية سليمة؛ الأمر الذي يؤدي لتراكم الفطريات على الجدران والأسقف وعلى الأرضيات أيَضًا كما هو واضح هنا في الصورة المعروضة أمامنا.
تعتبر الرطوبة المفرطة في المنازل أحد المسببات الحقيقية لتكون العفن في المنازل. عادة ما يتكون العفن في فصل الشتاء تحديدًا حيث يقوم الكثيرون بإغلاق النوافذ والشرفات بشكل مستمر تسمح بتشكيله في هيئة بقع رمادية أو سوداء اللون كما هو في هذا النموذج أو النموذج التالي.
يتكون العفن أيضًا في الأماكن المظلمة البعيدة كل البعد عن أشعة الشمس، لذا عليك أن تكون على دراية بها لتتفقدها من وقت لآخر كالمنطقة الخلفية لخزانات الملابس أو أسفل الأسرة أو خلف وحدات المطبخ التخزينية وغيرها من الأماكن.
حتى تتخلص من العفن للأبد بمنزلك عليك اتباع الآتر.. أولًا قم بتجهيز قناع واقي وقفازات واحرص على بقاء أطفالك بعيدًا مع تغطية جميع قطع الأثاث المتواجدة بهذه البقعة من المنزل بأقمشة قديمة لمنع تساقط أي شئ عليها ثم قم بالآتي..
اخلط قليلًا من الكلور
مبيض الملابس على قليل من الخل واحرص على ألا يلمس الأول عينك أو يديك حتى لا تتعرض لأي ضرر ثم ضع هذا المزيج السحري في بخاخ كالموضح هنا ووجهه نحو المنطلقة المراد قتا العفن بها، ثم اترك الغرفة لبضع ساعات واجلس خارجًا.
يمكنك اللجوء لإحدى الشركات المتخصصة في ذلك حيث يجلبون مبيدات قوية كفيلة بأن تقتل العفن أيضًا ولكن ضع في الاعتبار أن هذا الخيار الثاني أكثر تكلفة في حين أن الأول يفي بالغرض ونتيجته مُرضية.
القضاء على بقع العفن ليست كافية لمنع تشكيله مستقبلًا، لذا عليك باتخاذ بعض الاحتياطات البسيطة:
1)- احرص على توفير تهوية جيدة لبقاع منزلك المختلفة وقم بتفح النوافذ والشرفات عدة مرات في اليوم الواحد، كل مرة لمدة خمس دقائق على الأقل، فالهواء الخارجي عادة ما يسمح بموازنة الرطوبة في الأماكن المغلقة.
2)- احرص على عدم تكديس الغرف بقطع الأثاث أو التصاقهم ببعضهم البعض لأن ذلك يسمح بتكوين العفن.
3)- احرص على تخلل أشعة الشمس للبقاع المظلمة لتفادي تكون العفن مرة أخرى.
بالإضافة إلى ما أشرنا إليه سلفًا، قد يكون من المفيد أن تقوم بعزل الجدران بطبقة حرارية، وذلك لتجنب الرطوبة المفرطة والتي تقوم بدورها بتشكيل العفن الذي له أضرا لا حصر لها على صحة القاطنين.