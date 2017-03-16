تصميم شقة صغيرة مودرن بلمسات ريفية

نحن في هذا المقال نأخذك في جولة داخل شقة صغيرة بديكورات رائعة بالتأكيد ستود مثلها.. حيث قسم كل شيء فيها بطريقة مميزة ومنظمة للغاية، مع الانفتاح الرائع الذي سمح بضم غرفة السفرة وغرفة المعيشة في مكانٍ واحد مع ترك مساحة مناسبة للحركة بينهم، كما حرصت الشقة على خلق لمسات ريفية مميزة بالرغم من تفاصيلها المودرن مع استخدام العديد من الألوان لخلق سحر خاص وبهجة بالمكان..
تصميم رائع للمطبخ بتفاصيل ديكورية أنيقة، حيث يعتمد في المقام الأول على البساطة في اختيار الأثاث والديكورات، ويتكون من طاولة خشبية طويلة مقسمة إلى منطقة عمل وجزء للموقد وحوض معدني صغير، بالإضافة إلى تقسيمها من الأسفل إلى 4 خانات مليئة بوحدات التخزين الكبيرة، مطلية باللون البني.
ويتألق جدار المطبخ بالحجارة التي تُعطي ملمس خشن وطابع ريفي، مع الأرفف الخشبية ووحدات الإضاءة في السقف لمظهر أنيق، للحصول على مطبخ عملي ووظيفي بالرغم من صغر مساحته، مع ترك مساحة للحركة والحرية وسط المكان.
تم تقسيم المساحة الخارجية بطريقة مميزة تجمع بين غرفة المعيشة وغرفة السفرة في مكانٍ واحد، مع ترك مساحة مناسبة للحركة.. وذلك باختيار قطع أثاث عملية وبسيطة دون استخدام أشياء زائدة.
حيث تكونت غرفة المعيشة من أريكة بُنية في الواجهة، وأريكة حمراء على الجانب الأيمن، وكرسي قماشي منقوش بإطار خشبي في الجانب الاّخر، مع ثلاث طاولت قهوة بإطارات معدينة وسطح زجاجي بسيط.
إلى جانب ذلك فإن الأرضية رخامية فاتحة، مع ستائر فاتحة أيضًا، وبيوت النور في السقف لإضاءة هادئة.
تظهر روعة السفرة في سحر الجدران الخشبية مع وحدات الإضاءة المرصعة بالسقف وتُعطي لمسات رائعة على الجدران بالإضافة إلى وحدة الإضاءة المعدنية التي تتدلى من السقف في وسط منضدة السفرة.
وتتكون السفرة من منضدة خشبية فاتحة مع كراسي خشبية بمقاعد صفراء للمسة مُبهجة.. كل هذا بالإضافة إلى طاولة خشبية خضراء وأخرى في نهاية السفرة مع أدراج بواجهة من المرايا.
تجمع غرفة النوم العديد من الألوان المُبهجة والنمط الحداثي لورق الحائط الذي يجمع بين الخوط البيضاء والرمادية.. مع وحدات الإضاءة المرصعة بالسقف في شكلٍ رائع.
وتضم الغرفة سرير صغير بمفروشات ووسائد ملونة، وطاولة خشبية صغيرة باللون البرتقالي مع كرسي بمقعد مستدير وصغير، وستارة قماشية كبيرة، ووحدتي إضاءة على الجانبين بشكلين مختلفين.. مع ترك مساحة مناسبة للحركة والحرية في الغرفة.
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