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تصميم شقة صغيرة مودرن بلمسات ريفية

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Decora Líder Brasília - Apartamento Urbano, Lider Interiores Lider Interiores غرفة المعيشة
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نحن في هذا المقال نأخذك في جولة داخل شقة صغيرة بديكورات رائعة بالتأكيد ستود مثلها.. حيث قسم كل شيء فيها بطريقة مميزة ومنظمة للغاية، مع الانفتاح الرائع الذي سمح بضم غرفة السفرة وغرفة المعيشة في مكانٍ واحد مع ترك مساحة مناسبة للحركة بينهم، كما حرصت الشقة على خلق لمسات ريفية مميزة بالرغم من تفاصيلها المودرن مع استخدام العديد من الألوان لخلق سحر خاص وبهجة بالمكان..

مطبخ بسيط بجدار حجري

Decora Líder Brasília - Apartamento Urbano, Lider Interiores Lider Interiores غرفة المعيشة
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

تصميم رائع للمطبخ بتفاصيل ديكورية أنيقة، حيث يعتمد في المقام الأول على البساطة في اختيار الأثاث والديكورات، ويتكون من طاولة خشبية طويلة مقسمة إلى منطقة عمل وجزء للموقد وحوض معدني صغير، بالإضافة إلى تقسيمها من الأسفل إلى 4 خانات مليئة بوحدات التخزين الكبيرة، مطلية باللون البني.

ويتألق جدار المطبخ بالحجارة التي تُعطي ملمس خشن وطابع ريفي، مع الأرفف الخشبية ووحدات الإضاءة في السقف لمظهر أنيق، للحصول على مطبخ عملي ووظيفي بالرغم من صغر مساحته، مع ترك مساحة للحركة والحرية وسط المكان.

تقسيم رائع وتعدد في الألوان

Decora Líder Brasília - Apartamento Urbano, Lider Interiores Lider Interiores غرفة المعيشة
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

تم تقسيم المساحة الخارجية بطريقة مميزة تجمع بين غرفة المعيشة وغرفة السفرة في مكانٍ واحد، مع ترك مساحة مناسبة للحركة.. وذلك باختيار قطع أثاث عملية وبسيطة دون استخدام أشياء زائدة.

حيث تكونت غرفة المعيشة من أريكة بُنية في الواجهة، وأريكة حمراء على الجانب الأيمن، وكرسي قماشي منقوش بإطار خشبي في الجانب الاّخر، مع ثلاث طاولت قهوة بإطارات معدينة وسطح زجاجي بسيط.

إلى جانب ذلك فإن الأرضية رخامية فاتحة، مع ستائر فاتحة أيضًا، وبيوت النور في السقف لإضاءة هادئة.

سفرة أنيقة

Decora Líder Brasília - Apartamento Urbano, Lider Interiores Lider Interiores غرفة السفرة
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

تظهر روعة السفرة في سحر الجدران الخشبية مع وحدات الإضاءة المرصعة بالسقف وتُعطي لمسات رائعة على الجدران بالإضافة إلى وحدة الإضاءة المعدنية التي تتدلى من السقف في وسط منضدة السفرة.

وتتكون السفرة من منضدة خشبية فاتحة مع كراسي خشبية بمقاعد صفراء للمسة مُبهجة.. كل هذا بالإضافة إلى طاولة خشبية خضراء وأخرى في نهاية السفرة مع أدراج بواجهة من المرايا.

غرفة النوم

Decora Líder Brasília - Apartamento Urbano, Lider Interiores Lider Interiores غرفة المعيشة
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

تجمع غرفة النوم العديد من الألوان المُبهجة والنمط الحداثي لورق الحائط الذي يجمع بين الخوط البيضاء والرمادية.. مع وحدات الإضاءة المرصعة بالسقف في شكلٍ رائع.

وتضم الغرفة سرير صغير بمفروشات ووسائد ملونة، وطاولة خشبية صغيرة باللون البرتقالي مع كرسي بمقعد مستدير وصغير، وستارة قماشية كبيرة، ووحدتي إضاءة على الجانبين بشكلين مختلفين.. مع ترك مساحة مناسبة للحركة والحرية في الغرفة.

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