تصميم شقة صغيرة مودرن بلمسات ريفية

تصميم رائع للمطبخ بتفاصيل ديكورية أنيقة، حيث يعتمد في المقام الأول على البساطة في اختيار الأثاث والديكورات، ويتكون من طاولة خشبية طويلة مقسمة إلى منطقة عمل وجزء للموقد وحوض معدني صغير، بالإضافة إلى تقسيمها من الأسفل إلى 4 خانات مليئة بوحدات التخزين الكبيرة، مطلية باللون البني.

ويتألق جدار المطبخ بالحجارة التي تُعطي ملمس خشن وطابع ريفي، مع الأرفف الخشبية ووحدات الإضاءة في السقف لمظهر أنيق، للحصول على مطبخ عملي ووظيفي بالرغم من صغر مساحته، مع ترك مساحة للحركة والحرية وسط المكان.