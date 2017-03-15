6 شوايات وأفران من الحطب مذهلة

لا شيء أفضل من طعم الطعام المطبوخ على الحطب، حيث أن له القدرة على العودة بنا إلى جذورنا وإلى عصر حيث لم يكن هناك سوى الحطب والأخشاب للطهي، فكل صحن يتم إعداده من الخشب يبدو غنيًا بالذوق والدفء، ولكن مع التفاصيل الحديثة في الطبخ ضاع هذا الشعور.. لذلك يبدو الاعتماد على هذه الطريقة في إعداد الطعام من الترف، ولذلك هناك بعض من الناس لديهم الاستعداد لدفع الكثير من المال للحصول على طعام مطهو على الحطب.. ولهذا السبب فإن طرح أشكال مختلفة للشوايات والموقد الذي يعمل بالخشب والحطب كان أمرًا لا بد منه، فإذا كنت تبحث عن النموذج المثالي لمنزلك و الحديقة فنحن نقدم لك بعض الخيارات المذهلة التي من شأنها أن تُعطي رائحة ونكهة فريدة لطعامك..
إذا كنت تبحث عن مزيج بين التقليدي والحديث، فنحن نقدم لك هذا الشواء في الهواء الطلق، حيث إنه نموذج متكامل للغاية، ومن شأنه أن يمنحك حياة أسهل في الكثير من النواحي، فهذا التصميم يمكنك ببساطة استخدامه في أي وقت سواء لطهي اللحوم أو الخضروات في كل أيام الأسبوع.
وهذه الطريقة المثالية لتحصل على نظام غذائي صحي وغذاء أكثر ثراء دون قضاء ساعات طويلة في المطبخ. وهذا دون شك وسيلة رائعة للعيش بين اثنين من الأنماط المختلفة،
التقليدي والحديث باستخدام الزخارف التي تسعى لتعطيك المزيد من الراحة.
هذا النموذج يجمع بين لطرز الريفي مع اللمسات المتألقة، حيث أنه مصنوع من الحجارة والطوب، تلك المواد التي تُشكل الموقد الذي يعمل بالخشب والفرن والشواية المثالية لإعداد وصفات متنوعة تستمتع بها كل العائلة والأصدقاء، كما إنه يعتمد أسلوب 3 في 1، فهو يقدم الأطباق الشهية لضيوفك بنكهة الأخشاب، ويتضمن ثلاث سخانات للموقد تعمل معًا في نفس الوقت، بالإضافة إلى كونه قطعة مميزة وكبيرة يمكنك وضعها في الحديقة للحصول على جلسة طعام رائعة من خلال شواية ذات جودة وقدرة على التحمل.. هل يمكنك حقًا مقاومة هذا التصميم الأنيق بعد الاّن؟
إذا لم يكن لديك مساحة كبيرة في المنزل لا تقلق!.. لأن هناك عدة نماذج من مواقد الحطب والشوايات التي يمكنها أن تتكييف مع المساحة الخاصة بك. وعلى سبيل المثال العلامة التجارية Kuchnia W تقدم مختلف التصميمات للشوايات التي لديها وظائف مختلفة مثل الموقد، و المدفئة، ويتضمن الموقد نفسه مساحة لتخزين الحطب، وهذا النوع من الشواء يمكن تثبيته في الحديقة أو الشرفة، مع التحكم في حجمه بما يلائم المساحة لديكم، في أي حال ومع مساعدة من المهنيين يمكن أن ننصح بهذه الشواية للحصول على نموذج مثالي لمنزلك، وتجنب التكاليف غير الضرورية ومشاكل مع الدخان. إلى جانب اتصال فريق هوميفاي مع المهنيين ليجلب لك أفكار مثالية لن تصدقها.
تبدو فكرة مشاركة العائلة والأصدقاء لجلسة شواء أمرًا رائعًا للخروج من الروتين والشعور بالتغيير، فلا يوجد أفضل من الاستمتاع بوجبة لذيذة وسط الموسيقي والأشعة الشمسية مع الشراب المنعش.
كما أن فكرة تجهيز الفرن مع الموقد والخشب والشواية داخل المنزل تبدو مخاطرة كبيرة، فبالرغم من إنها تُعطي نمط ريفي أنيق، إلا أنه يجب التأكد من أن مساحة مطبخك كافية لعمل ذلك، وأن هناك تهوية جيدة للمكان لمنع انتشار الدخان. وفي هوميفاي يمكنك ان تجد العديد من الخيارات للشوايات والأفران المثالية للحصول على ما يناسبك منها.
إذا كنت تبحث عن مصدر إلهام جيد للحصول على شواء خاص يوم العطلة، نوصي بهذا النموذج الوظيفي الذي يتضمن حوض للصحون بالمنتصف، مما يوفر لك الحصول على جلسة شواء دون حدوث فوضى في جميع أنحاء المكان، لذلك يبدو هذا النموذج شامل ويحتوي على كل ما تحتاج، حيث أن الموقد المصنوع من الحطب هو الأكثر شيوعًا في طرق التصنيع، مع الحجر والطوب والخشب وذلك بسبب مقاومته العالية للحرارة، كما إنه سهل التنظيف، فبالرغم من أنه يمكنك الحصول على أشياء أكثر حداثة وإبتكار وقادرة على التكيف مع احتياجاتك، إلا أن حصولك على وجبة أعدت مع الحطب يبدو مميز أكثر.
مهما كانت الأجواء ممطرة أو حتى اشتدت أشعة الشمس، فمع هذا المنوذج المصمم من قبل مكتب تك، يمكنك إعداد الشواء كما هو مطلوب وفي أي وقت كان، حيث يشتمل هذا التصميم على موقد من الخشب وسط الشواية، بالإضافة إلى العديد من أواني الشوي المعدنية المصنوعة في حلقة يمكنها أن تدور، وبهذه الطريقة يمكنك الاحتفاظ بالطعام على النار لفترة طويلة كما تريد، وهذا النموذج مثالي للحديقة أو الشرفة ويُعطي لمنزلك نظرة متطورة.
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