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6 شوايات وأفران من الحطب مذهلة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
ガーデンキッチン, 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー GardenFire pits & barbecues
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لا شيء أفضل من طعم الطعام المطبوخ على الحطب، حيث أن له القدرة على العودة بنا إلى جذورنا وإلى عصر حيث لم يكن هناك سوى الحطب والأخشاب للطهي، فكل صحن يتم إعداده من الخشب يبدو غنيًا بالذوق والدفء، ولكن مع التفاصيل الحديثة في الطبخ ضاع هذا الشعور.. لذلك يبدو الاعتماد على هذه الطريقة في إعداد الطعام من الترف، ولذلك هناك بعض من الناس لديهم الاستعداد لدفع الكثير من المال للحصول على طعام مطهو على الحطب.. ولهذا السبب فإن طرح أشكال مختلفة للشوايات والموقد الذي يعمل بالخشب والحطب كان أمرًا لا بد منه، فإذا كنت تبحث عن النموذج المثالي لمنزلك و الحديقة فنحن نقدم لك بعض الخيارات المذهلة التي من شأنها أن تُعطي رائحة ونكهة فريدة لطعامك..

1. الجمع بين الطراز الحديث والتقليدي

Outdoor Kitchens and BBQ Areas, Design Outdoors Limited Design Outdoors Limited حديقة
Design Outdoors Limited

Outdoor Kitchens and BBQ Areas

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

إذا كنت تبحث عن مزيج بين التقليدي والحديث، فنحن نقدم لك هذا الشواء في الهواء الطلق، حيث إنه نموذج متكامل للغاية، ومن شأنه أن يمنحك حياة أسهل في الكثير من النواحي، فهذا التصميم يمكنك ببساطة استخدامه في أي وقت سواء لطهي اللحوم أو الخضروات في كل أيام الأسبوع.

وهذه الطريقة المثالية لتحصل على نظام غذائي صحي وغذاء أكثر ثراء دون قضاء ساعات طويلة في المطبخ. وهذا دون شك وسيلة رائعة للعيش بين اثنين من الأنماط المختلفة، التقليدي والحديث باستخدام الزخارف التي تسعى لتعطيك المزيد من الراحة.

2. أسلوب بسيط وأنيق

Печи Барбекю, Barbecue Barbecue GardenFire pits & barbecues
Barbecue

Barbecue
Barbecue
Barbecue

هذا النموذج يجمع بين لطرز الريفي مع اللمسات المتألقة، حيث أنه مصنوع من الحجارة والطوب، تلك المواد التي تُشكل الموقد الذي يعمل بالخشب والفرن والشواية المثالية لإعداد وصفات متنوعة تستمتع بها كل العائلة والأصدقاء، كما إنه يعتمد أسلوب 3 في 1، فهو يقدم الأطباق الشهية لضيوفك بنكهة الأخشاب، ويتضمن ثلاث سخانات للموقد تعمل معًا في نفس الوقت، بالإضافة إلى كونه قطعة مميزة وكبيرة يمكنك وضعها في الحديقة للحصول على جلسة طعام رائعة من خلال شواية ذات جودة وقدرة على التحمل.. هل يمكنك حقًا مقاومة هذا التصميم الأنيق بعد الاّن؟

3. مساحة صغيرة ونكهة عظيمة

Kuchnia w ogrodzie, Kuchnia w Ogrodzie Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie

Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie

إذا لم يكن لديك مساحة كبيرة في المنزل لا تقلق!.. لأن هناك عدة نماذج من مواقد الحطب والشوايات التي يمكنها أن تتكييف مع المساحة الخاصة بك. وعلى سبيل المثال العلامة التجارية Kuchnia W تقدم مختلف التصميمات للشوايات التي لديها وظائف مختلفة مثل الموقد، و المدفئة، ويتضمن الموقد نفسه مساحة لتخزين الحطب، وهذا النوع من الشواء يمكن تثبيته في الحديقة أو الشرفة، مع التحكم في حجمه بما يلائم المساحة لديكم، في أي حال ومع مساعدة من المهنيين يمكن أن ننصح بهذه الشواية للحصول على نموذج مثالي لمنزلك، وتجنب التكاليف غير الضرورية ومشاكل مع الدخان. إلى جانب اتصال فريق هوميفاي مع المهنيين ليجلب لك أفكار مثالية لن تصدقها.

4. البعد عن التقليدية

Residencia de Surfista, Marcos Contrera Arquitetura & Interiores Marcos Contrera Arquitetura & Interiores حديقة
Marcos Contrera Arquitetura &amp; Interiores

Marcos Contrera Arquitetura & Interiores
Marcos Contrera Arquitetura &amp; Interiores
Marcos Contrera Arquitetura & Interiores

تبدو فكرة مشاركة العائلة والأصدقاء لجلسة شواء أمرًا رائعًا للخروج من الروتين والشعور بالتغيير، فلا يوجد أفضل من الاستمتاع بوجبة لذيذة وسط الموسيقي والأشعة الشمسية مع الشراب المنعش.

كما أن فكرة تجهيز الفرن مع الموقد والخشب والشواية داخل المنزل تبدو مخاطرة كبيرة، فبالرغم من إنها تُعطي نمط ريفي أنيق، إلا أنه يجب التأكد من أن مساحة مطبخك كافية لعمل ذلك، وأن هناك تهوية جيدة للمكان لمنع انتشار الدخان. وفي هوميفاي يمكنك ان تجد العديد من الخيارات للشوايات والأفران المثالية للحصول على ما يناسبك منها.

5. وظيفي للغاية

ガーデンキッチン, 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー GardenFire pits & barbecues
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

إذا كنت تبحث عن مصدر إلهام جيد للحصول على شواء خاص يوم العطلة، نوصي بهذا النموذج الوظيفي الذي يتضمن حوض للصحون بالمنتصف، مما يوفر لك الحصول على جلسة شواء دون حدوث فوضى في جميع أنحاء المكان، لذلك يبدو هذا النموذج شامل ويحتوي على كل ما تحتاج، حيث أن الموقد المصنوع من الحطب هو الأكثر شيوعًا في طرق التصنيع، مع الحجر والطوب والخشب وذلك بسبب مقاومته العالية للحرارة، كما إنه سهل التنظيف، فبالرغم من أنه يمكنك الحصول على أشياء أكثر حداثة وإبتكار وقادرة على التكيف مع احتياجاتك، إلا أن حصولك على وجبة أعدت مع الحطب يبدو مميز أكثر.

6. الحصول على كافة الخيارات

Терраса-Взлетная полоса, Bureau GN Bureau GN GardenFire pits & barbecues
Bureau GN

Bureau GN
Bureau GN
Bureau GN

مهما كانت الأجواء ممطرة أو حتى اشتدت أشعة الشمس، فمع هذا المنوذج المصمم من قبل مكتب تك، يمكنك إعداد الشواء كما هو مطلوب وفي أي وقت كان، حيث يشتمل هذا التصميم على موقد من الخشب وسط الشواية، بالإضافة إلى العديد من أواني الشوي المعدنية المصنوعة في حلقة يمكنها أن تدور، وبهذه الطريقة يمكنك الاحتفاظ بالطعام على النار لفترة طويلة كما تريد، وهذا النموذج مثالي للحديقة أو الشرفة ويُعطي لمنزلك نظرة متطورة.

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