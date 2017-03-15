6 شوايات وأفران من الحطب مذهلة

إذا كنت تبحث عن مزيج بين التقليدي والحديث، فنحن نقدم لك هذا الشواء في الهواء الطلق، حيث إنه نموذج متكامل للغاية، ومن شأنه أن يمنحك حياة أسهل في الكثير من النواحي، فهذا التصميم يمكنك ببساطة استخدامه في أي وقت سواء لطهي اللحوم أو الخضروات في كل أيام الأسبوع.

وهذه الطريقة المثالية لتحصل على نظام غذائي صحي وغذاء أكثر ثراء دون قضاء ساعات طويلة في المطبخ. وهذا دون شك وسيلة رائعة للعيش بين اثنين من الأنماط المختلفة، التقليدي والحديث باستخدام الزخارف التي تسعى لتعطيك المزيد من الراحة.