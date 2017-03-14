6 ديكورات للمدخل ستجعلك تقول لماذا لم أفكر بهم من قبل!

المدخل هو العنوان الرئيسي لمنزلك، ولذلك يجب أن تعرف كيف تقوم بتوليف تلك المساحة مع أجواء وعناصر الجزء الداخلي، لخلق نمط مميز والترحيب بضيوفك كما يجب.

فمنطقة المدخل هي مساحة يغفل الكثيرين عنها، ولكنها بالفعل تستحق بعض الاهتمام والعناية الخاصة، من خلال استخدام قطعة أثاث مميزة أو بعض الزهور أو انتقاء الألوان، ولذلك لأن مقدمة المنزل يجب أن تكون مراّة لتفاصيله ومقدمة رائعة للداخل، ولذلك دعونا نرى معًا بعض الأمثلة الفعلية التي تم تجميعها من قِبل هوميفاي لتُلهمك الفكرة لتزيينن مدخل منزلك..