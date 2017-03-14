الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

6 ديكورات للمدخل ستجعلك تقول لماذا لم أفكر بهم من قبل!

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Attico a Monte di Procida, PDV studio di progettazione PDV studio di progettazione Corridor, hallway & stairsSeating
Loading admin actions …

المدخل هو العنوان الرئيسي لمنزلك، ولذلك يجب أن تعرف كيف تقوم بتوليف تلك المساحة مع أجواء وعناصر الجزء الداخلي، لخلق نمط مميز والترحيب بضيوفك كما يجب.

فمنطقة المدخل هي مساحة يغفل الكثيرين عنها، ولكنها بالفعل تستحق بعض الاهتمام والعناية الخاصة، من خلال استخدام قطعة أثاث مميزة أو بعض الزهور أو انتقاء الألوان، ولذلك لأن مقدمة المنزل يجب أن تكون مراّة لتفاصيله ومقدمة رائعة للداخل، ولذلك دعونا نرى معًا بعض الأمثلة الفعلية التي تم تجميعها من قِبل هوميفاي لتُلهمك الفكرة لتزيينن مدخل منزلك..

1- استخدام المرآة

homify إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

المرآة في المدخل تلعب دوراً مهما في اعطاء الممرات اتساعاً أكبر وزاوية نظر أجمل خاصة اذا كانت الوان الجدران متناسقة مع الارضيات.. 

2. اللون الأبيض

Casa M - Latina, Emanuela Gallerani Architetto Emanuela Gallerani Architetto الممر والمدخل
Emanuela Gallerani Architetto

Emanuela Gallerani Architetto
Emanuela Gallerani Architetto
Emanuela Gallerani Architetto

يبقى اللون الأبيض كلاسيكي في تصميمات المدخل.. ذلك بالإضافة إلى إنه يستخدم عادة بكثرة بسبب كونه حيادي، سواءًا في الجدران أو الأثاث، ولذلك قد يكون حليفًا رائعًا لتصميم مدخل مثير للاهتمام وفي غاية الأناقة.

بالإضافة إلى ذلك فهو يعطي الحياة إلى المكان ويسمح بزيادة الضوء تلقائيًا فيبدو المكان مُشرق بصحبه اللون الأبيض. 

ولا بأس بإضافة لمسات من لونٍ نقيض كالأسود الذي يأتي هنا في تصميم الكرسي الخشبي البسيط مما يعزز وجود اللون الأبيض بالمدخل.

3. السمات الرئيسية للمنزل

Casa R, AD2P AD2P Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration
AD2P

AD2P
AD2P
AD2P

بشكل عام يجب أن يكون المدخل قادرًا على التعبير عن الجو العام لمنزلك، حيث أن المدخل هو عنوان رئيسي للمكان، ولذلك يمكن استخدام بعض العناصر البسيطة والمميزة لوضعها بالمدخل للتعبير الواضح عن التفاصيل الداخلية.

كما نرى في هذا التصميم الذي استخدم طاولة خشبية كلاسكية وبسيطة، مع الزهور ولوحة بالمناظر الطبيعية، بطريقة مليئة بالخفة في الألوان والبساطة في اختيار الزخارف لخلق توقع بوجود أسلوب انتقائي رائع في المنزل.

4. الخلاصة في قطعة منحوتة بالمدخل

Attico a Monte di Procida, PDV studio di progettazione PDV studio di progettazione Corridor, hallway & stairsSeating
PDV studio di progettazione

PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione

إذا كان منزلك يحمل العديد من الألوان المختلفة، يجب أن تعرف كيف تعلن عنه من خلال المدخل أولًا.. حيث يمكنك الاعتماد على قطعة منحوتة أو تمثال صغير يحمل مجموعة الألوان التي من شأنها التعبير عن الداخل.

في هذا المثال استطاع المدخل بتصميمه المثالي تلخيص تفاصيل المنزل، وقد تم ربطه بـ غرفة المعيشة التي يطل عليها مباشرة عن طريق تناغم الألوان، بالإضافة إلى خلق  تناقضات مميزة من شئنها إعطاء قوة للمدخل.

5. المدخل بين الضوء والألوان

Interior Irsina_MATERA, B+P architetti B+P architetti الممر الحديث، المدخل و الدرج
B+P architetti

B+P architetti
B+P architetti
B+P architetti

الضوء هو عنصر أساسي في أي غرفة بالمنزل، ولكن بالطبع تزيد أهميته في المدخل أثناء غياب مصادر الضوء الطبيعي كالنوافذ، ولذلك فإن حسن اختيار وحدات اللإضاءة وتوجيهها بشكل صحيح سوف يكون قادر على تزيين المدخل بشكل مميز.

ونحن نرى هذا المدخل الذي اعتمد على بيوت النور في السقف بطريقة تجعل الضوء مُسلط على الوحدات التخزينية المحفورة داخل الجدران بأشكال هندسية ملونة بمجموعة ألوان مختلفة وتُعطي عمق أكثر للمكان، مما يخلق لمسات مميزة للمدخل.

ولمزيد من الأفكار الديكورية الرائعة يقدم لك هوميفاي 20 تصميم مختلف لأبواب المنزل الداخلية لمحبي الاناقة

6. خلفية من ورق الحائط لتحديد المدخل

Carte da parati e tessuti d'arredamento Sanderson e Morris, B&B Distribuzione B&B Distribuzione Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration
B&amp;B Distribuzione

B&B Distribuzione
B&amp;B Distribuzione
B&B Distribuzione

في كثير من الأحيان تبدو المساحة الموجودة في مدخل المنزل مجهولة ومُملة، وغالبا يكون من الصعب العثور على قطع أثاث مناسبة لتزيين المدخل بسبب المساحة المحدودة.

فتبدو هناك طريقة واحدة مناسبة تمامًا لتغيير شكل المدخل، وهي استخدام ورق حائط مميز يُحدد حائط المدخل، حيث أن الاختيار المناسب له يجلب اللون والحركة والحيوية للمدخل، وربما يساعدك على اختيار قطع أثاث تتناسب معه ليبدو المدخل أنيق وجاهز للترحيب بضيوفك.

حلول رائعة واقتصادية باستخدام الجبس
هل أعجبتك الأفكار؟ شاركنا برأيك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً