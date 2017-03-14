6 ديكورات للمدخل ستجعلك تقول لماذا لم أفكر بهم من قبل!

المدخل هو العنوان الرئيسي لمنزلك، ولذلك يجب أن تعرف كيف تقوم بتوليف تلك المساحة مع أجواء وعناصر الجزء الداخلي، لخلق نمط مميز والترحيب بضيوفك كما يجب.
فمنطقة المدخل هي مساحة يغفل الكثيرين عنها، ولكنها بالفعل تستحق بعض الاهتمام والعناية الخاصة، من خلال استخدام قطعة أثاث مميزة أو بعض الزهور أو انتقاء الألوان، ولذلك لأن مقدمة المنزل يجب أن تكون مراّة لتفاصيله ومقدمة رائعة للداخل، ولذلك دعونا نرى معًا بعض الأمثلة الفعلية التي تم تجميعها من قِبل هوميفاي لتُلهمك الفكرة لتزيينن مدخل منزلك..
المرآة في المدخل تلعب دوراً مهما في اعطاء الممرات اتساعاً أكبر وزاوية نظر أجمل خاصة اذا كانت الوان الجدران متناسقة مع الارضيات..
يبقى اللون الأبيض كلاسيكي في تصميمات المدخل.. ذلك بالإضافة إلى إنه يستخدم عادة بكثرة بسبب كونه حيادي، سواءًا في الجدران أو الأثاث، ولذلك قد يكون حليفًا رائعًا لتصميم مدخل مثير للاهتمام وفي غاية الأناقة.
بالإضافة إلى ذلك فهو يعطي الحياة إلى المكان ويسمح بزيادة الضوء تلقائيًا فيبدو المكان مُشرق بصحبه اللون الأبيض.
ولا بأس بإضافة لمسات من لونٍ نقيض كالأسود الذي يأتي هنا في تصميم الكرسي الخشبي البسيط مما يعزز وجود اللون الأبيض بالمدخل.
بشكل عام يجب أن يكون المدخل قادرًا على التعبير عن الجو العام لمنزلك، حيث أن المدخل هو عنوان رئيسي للمكان، ولذلك يمكن استخدام بعض العناصر البسيطة والمميزة لوضعها بالمدخل للتعبير الواضح عن التفاصيل الداخلية.
كما نرى في هذا التصميم الذي استخدم طاولة خشبية كلاسكية وبسيطة، مع الزهور ولوحة بالمناظر الطبيعية، بطريقة مليئة بالخفة في الألوان والبساطة في اختيار الزخارف لخلق توقع بوجود أسلوب انتقائي رائع في المنزل.
إذا كان منزلك يحمل العديد من الألوان المختلفة، يجب أن تعرف كيف تعلن عنه من خلال المدخل أولًا.. حيث يمكنك الاعتماد على قطعة منحوتة أو تمثال صغير يحمل مجموعة الألوان التي من شأنها التعبير عن الداخل.
في هذا المثال استطاع المدخل بتصميمه المثالي تلخيص تفاصيل المنزل، وقد تم ربطه بـ غرفة المعيشة التي يطل عليها مباشرة عن طريق تناغم الألوان، بالإضافة إلى خلق تناقضات مميزة من شئنها إعطاء قوة للمدخل.
الضوء هو عنصر أساسي في أي غرفة بالمنزل، ولكن بالطبع تزيد أهميته في المدخل أثناء غياب مصادر الضوء الطبيعي كالنوافذ، ولذلك فإن حسن اختيار وحدات اللإضاءة وتوجيهها بشكل صحيح سوف يكون قادر على تزيين المدخل بشكل مميز.
ونحن نرى هذا المدخل الذي اعتمد على بيوت النور في السقف بطريقة تجعل الضوء مُسلط على الوحدات التخزينية المحفورة داخل الجدران بأشكال هندسية ملونة بمجموعة ألوان مختلفة وتُعطي عمق أكثر للمكان، مما يخلق لمسات مميزة للمدخل.
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في كثير من الأحيان تبدو المساحة الموجودة في مدخل المنزل مجهولة ومُملة، وغالبا يكون من الصعب العثور على قطع أثاث مناسبة لتزيين المدخل بسبب المساحة المحدودة.
فتبدو هناك طريقة واحدة مناسبة تمامًا لتغيير شكل المدخل، وهي استخدام ورق حائط مميز يُحدد حائط المدخل، حيث أن الاختيار المناسب له يجلب اللون والحركة والحيوية للمدخل، وربما يساعدك على اختيار قطع أثاث تتناسب معه ليبدو المدخل أنيق وجاهز للترحيب بضيوفك.