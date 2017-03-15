شقة صغيرة حالمة كـ سيمفونية ناعمة

على بعد خطوات قلائل نجد السفرة بالقرب من مدخل المنزل لا مبالغات فيها ولا تعقيد فهي هائمة وحدها بتفاصيل ديكورية رائعة رغم بساطتها. تتكون الغرفة كما نرى من مائدة مستطيلة خشبية سطحها باللون البني وأرجلها باللون الأبيض أما مقاعدها فهي ملونة بالأصفر والرمادي معًا.

تتمتع السفرة بلمسة مختلفة تميزها عن غيرها من تصميمات غرف الطعام وهي استبدال المقاعد بالجهة الأخرى بأريكة كبيرة تلتصق بالجدار تسع بحجمها عدد أكبر من الأفراد وتحظى بنفس الألوان الخاصة بالكراسي والتصميم العام للغرفة.