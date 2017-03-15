الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

شقة صغيرة حالمة كـ سيمفونية ناعمة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Gazometro, Archifacturing Archifacturing غرفة المعيشة Beige
Loading admin actions …

اليوم جولتنا مع هوميفاي 360 ومشروع جديد لشقة بتصميم خاص جدًا، بمساحة صغيرة لكنها مبهجة يسودها تفاصيل مثيرة للاهتمام ومواد ذات جودة عالية. تم تصميم مشروع اليوم من قبل الشركة الهندسية الإيطالية ARCHIFACTURING والتي أصرت على الاعتماد على لمسات رقيقة وممتعة لخلق مزيج متناغم وغير عادي! لنبدأ جولتنا الآن بين أحضان هذه الشقة الحالمة الناعمة كإحدى السيموفنيات الرائعة!

المدخل.. ولمسات قمة في الرقي

Gazometro, Archifacturing Archifacturing الغرف
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

مدخل مذهل البساطة والرقي عنوانه أبرز عناصره باب ضخم منزلق يجمع بين أطر حديدية مطلية باللون الأسود وزجاج بلوري مصنفر في هيئة مستطيلات تتسابق مع بعضها البعض لتكسي الباب بالكامل.

يتمتع مدخل هذا المنزل الحالم بحالة من النعومة والرقي نلمحها في ألوان الجدران الفاتحة والأرضية الخشبية بلونها المحايد الهادئ أيضًا.. على يمين الباب الجرار نلمح أرفف زجاجية سوداء اللون تخترق الجدار ويوضع عليها نخبة من الكتب والإكسسوارات.

المعيشة تنفصل وتندمج مع المنزل وفقًا لرغبتها!

Gazometro, Archifacturing Archifacturing غرفة المعيشة Beige
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

الباب ينزلق بسلاسة إلى الجدار مما يسمح لنا برؤية المساحة الفضاء التي تختيئ وراءه والمنتمية لغرفة المعيشة.. فنجد الغرفة مقسمة ببساطة ما بين أريكة مريحة فاتحة اللون تسع من ثلاثة لأربعة أفراد، أمامها وحدة تلفاز صغيرة يقع على يمينها في زاوية رائعة بيانو أسود اللون أنيق إلى أبعد الحدود تزينه إضاءة مذهلة. 

السفرة وسحر البساطة

Gazometro, Archifacturing Archifacturing غرفة السفرة Yellow
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

على بعد خطوات قلائل نجد السفرة بالقرب من مدخل المنزل لا مبالغات فيها ولا تعقيد فهي هائمة وحدها بتفاصيل ديكورية رائعة رغم بساطتها. تتكون الغرفة كما نرى من مائدة مستطيلة خشبية سطحها باللون البني وأرجلها باللون الأبيض أما مقاعدها فهي ملونة بالأصفر والرمادي معًا.

تتمتع السفرة بلمسة مختلفة تميزها عن غيرها من تصميمات غرف الطعام وهي استبدال المقاعد بالجهة الأخرى بأريكة كبيرة تلتصق بالجدار تسع بحجمها عدد أكبر من الأفراد وتحظى بنفس الألوان الخاصة بالكراسي والتصميم العام للغرفة.

السفرة عن قرب.. بتفاصيل أجمل!

Gazometro, Archifacturing Archifacturing غرفة السفرة Yellow
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

من هذه الزاوية القريبة نرى تفاصيل أجمل بغرفة تناول الطعام على رأسها تلك الوسائد بما فيها من خطوط رائعة وبسيطة ملونة بألوان هادئة وهم الرمادي والبيج والنيلي.. أما وحدات الإضاءة، فهي عصرية وعملية تشبه الفناجين المقلوبة بهيئتها هذه.

لا يمكن أن ننسى هنا ذلك الجدار الأيمن المستوحى في تصميمه من لوحة الكتابة السوداء السبورة والتي يمكن للقاطنين استغلالها في كتابة عبارات رومانسية أو تحفيزية تعطي للجدار قيمة ومعنى! 

إتقان واحترافية تستحق الإشادة

Gazometro, Archifacturing Archifacturing مطبخ
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

في هذه الصورة نرى بوضوح مدى إتقان خبراء التصميم المبدعين لتقسيم المساحات وتوزيع قطع الأثاث وتحقيق بيئة متناغمة مع عدد قليل من التفاصيل.

اقرأ أيضًا: قبل وبعد: تحول جذري في غرفة نوم تقليدية

الغرفة بألوان أكثر حميمية

Gazometro, Archifacturing Archifacturing غرفة نوم Turquoise
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

غرفة نوم بألوان أكثر حميمية، وأكثر رومانسية، بل وأكثر مرونة ورغم ذلك إلا أن البساطة عنوان لها. تصميم السرير بسيط للغاية مسنده عبارة عن رف خشبي مذهل مطلي بالأبيض تزينه أباجورة معدنية هادئة المعالم تلقي بضوءها على السرير وعلى اللوحة التشكيلية المثبتة على الجدار بجانبها.

الستائر البيضاء الشيفونية.. والسبوتات السقفية بأضواءها المتناثرة على الجدران، والمرآة الطويلة المستندة إلى الكومود.. جميعها لمسات ميزت الغرفة بشدة. 

تفاصيل أخرى تحبها بغرفة النوم

Gazometro, Archifacturing Archifacturing غرفة نوم Black
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

النمط الصناعي واضحًا على جدار الغرفة قبالة السرير.. السبورة تمد الغرفة بروح الدعابة كما أنها مفيدة في الوقت نفسه.. البوفيه الأبيض والمقعد الخشبي بسيط كلاهما قطع أثاث ديكورية تملأ فراغ هذه البقعة من الغرفة.

6 شوايات وأفران من الحطب مذهلة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً