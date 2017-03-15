شقة صغيرة حالمة كـ سيمفونية ناعمة

اليوم جولتنا مع هوميفاي 360 ومشروع جديد لشقة بتصميم خاص جدًا، بمساحة صغيرة لكنها مبهجة يسودها تفاصيل مثيرة للاهتمام ومواد ذات جودة عالية. تم تصميم مشروع اليوم من قبل الشركة الهندسية الإيطالية ARCHIFACTURING والتي أصرت على الاعتماد على لمسات رقيقة وممتعة لخلق مزيج متناغم وغير عادي! لنبدأ جولتنا الآن بين أحضان هذه الشقة الحالمة الناعمة كإحدى السيموفنيات الرائعة!
مدخل مذهل البساطة والرقي عنوانه أبرز عناصره باب ضخم منزلق يجمع بين أطر حديدية مطلية باللون الأسود وزجاج بلوري مصنفر في هيئة مستطيلات تتسابق مع بعضها البعض لتكسي الباب بالكامل.
يتمتع مدخل هذا المنزل الحالم بحالة من النعومة والرقي نلمحها في ألوان الجدران الفاتحة والأرضية الخشبية بلونها المحايد الهادئ أيضًا.. على يمين الباب الجرار نلمح أرفف زجاجية سوداء اللون تخترق الجدار ويوضع عليها نخبة من الكتب والإكسسوارات.
الباب ينزلق بسلاسة إلى الجدار مما يسمح لنا برؤية المساحة الفضاء التي تختيئ وراءه والمنتمية لغرفة المعيشة.. فنجد الغرفة مقسمة ببساطة ما بين أريكة مريحة فاتحة اللون تسع من ثلاثة لأربعة أفراد، أمامها وحدة تلفاز صغيرة يقع على يمينها في زاوية رائعة بيانو أسود اللون أنيق إلى أبعد الحدود تزينه إضاءة مذهلة.
على بعد خطوات قلائل نجد السفرة بالقرب من مدخل المنزل لا مبالغات فيها ولا تعقيد فهي هائمة وحدها بتفاصيل ديكورية رائعة رغم بساطتها. تتكون الغرفة كما نرى من مائدة مستطيلة خشبية سطحها باللون البني وأرجلها باللون الأبيض أما مقاعدها فهي ملونة بالأصفر والرمادي معًا.
تتمتع السفرة بلمسة مختلفة تميزها عن غيرها من تصميمات غرف الطعام وهي استبدال المقاعد بالجهة الأخرى بأريكة كبيرة تلتصق بالجدار تسع بحجمها عدد أكبر من الأفراد وتحظى بنفس الألوان الخاصة بالكراسي والتصميم العام للغرفة.
من هذه الزاوية القريبة نرى تفاصيل أجمل بغرفة تناول الطعام على رأسها تلك الوسائد بما فيها من خطوط رائعة وبسيطة ملونة بألوان هادئة وهم الرمادي والبيج والنيلي.. أما وحدات الإضاءة، فهي عصرية وعملية تشبه الفناجين المقلوبة بهيئتها هذه.
لا يمكن أن ننسى هنا ذلك الجدار الأيمن المستوحى في تصميمه من لوحة الكتابة السوداء
السبورة والتي يمكن للقاطنين استغلالها في كتابة عبارات رومانسية أو تحفيزية تعطي للجدار قيمة ومعنى!
في هذه الصورة نرى بوضوح مدى إتقان خبراء التصميم المبدعين لتقسيم المساحات وتوزيع قطع الأثاث وتحقيق بيئة متناغمة مع عدد قليل من التفاصيل.
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غرفة نوم بألوان أكثر حميمية، وأكثر رومانسية، بل وأكثر مرونة ورغم ذلك إلا أن البساطة عنوان لها. تصميم السرير بسيط للغاية مسنده عبارة عن رف خشبي مذهل مطلي بالأبيض تزينه أباجورة معدنية هادئة المعالم تلقي بضوءها على السرير وعلى اللوحة التشكيلية المثبتة على الجدار بجانبها.
الستائر البيضاء الشيفونية.. والسبوتات السقفية بأضواءها المتناثرة على الجدران، والمرآة الطويلة المستندة إلى الكومود.. جميعها لمسات ميزت الغرفة بشدة.
النمط الصناعي واضحًا على جدار الغرفة قبالة السرير.. السبورة تمد الغرفة بروح الدعابة كما أنها مفيدة في الوقت نفسه.. البوفيه الأبيض والمقعد الخشبي بسيط كلاهما قطع أثاث ديكورية تملأ فراغ هذه البقعة من الغرفة.