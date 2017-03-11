المواضيع الأكثر تميزاً هذا الاسبوع

عشاق الفخامة والرقي دائمًا ما يفضلون الاتجاه للنمط الكلاسيكي في تصميم منازلهم، وهو النمط المُستمد من التصميم الروماني، والجدير بالذكر أن هذا النمط قائم على أساس التناسب والتوازن بين كافة أرجاء المنزل وفي الغالب ما يوجد عنصر محوري واحد تستند إليه باقي عناصر المنزل.

في الكثير من الأحيان نجد أن النمط الكلاسيكي يعتمد على استخدام قطع الأثاث الصغيرة والكبيرة كما يعتمد على هدوء الألوان وتناسقها، كما يعتمد على استخدام الاكسسوارات الكريستالية وكذا الاكسسوارات المطلية باللون الذهبي. في هذا المحتوى سنقوم بعرض نموذج شقة متوسطة المساحة لا تتجاوز مساحتها تقريبًا 133 متر مربع لكن على الرغم من هذه المساحة، إلا أنه قد تم تصميمها بطريقة في غاية الرقي والتناسق لتبدو القصور الملكية.

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