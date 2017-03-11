المواضيع الأكثر تميزاً هذا الاسبوع

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نقوم بنشر موضوع المقالات الأكثر مشاهدة يوم السبت وبشكل أسبوعي راجين ان ينال إعجابكم.
عشاق الفخامة والرقي دائمًا ما يفضلون الاتجاه للنمط الكلاسيكي في تصميم منازلهم، وهو النمط المُستمد من التصميم الروماني، والجدير بالذكر أن هذا النمط قائم على أساس التناسب والتوازن بين كافة أرجاء المنزل وفي الغالب ما يوجد عنصر محوري واحد تستند إليه باقي عناصر المنزل.
في الكثير من الأحيان نجد أن النمط الكلاسيكي يعتمد على استخدام قطع الأثاث الصغيرة والكبيرة كما يعتمد على هدوء الألوان وتناسقها، كما يعتمد على استخدام الاكسسوارات الكريستالية وكذا الاكسسوارات المطلية باللون الذهبي. في هذا المحتوى سنقوم بعرض نموذج شقة متوسطة المساحة لا تتجاوز مساحتها تقريبًا 133 متر مربع لكن على الرغم من هذه المساحة، إلا أنه قد تم تصميمها بطريقة في غاية الرقي والتناسق لتبدو القصور الملكية.
من منا لا يشغل ذهنه يوميًا خصوصًا فئة المقبلين على الزواج كل ما هو جديد في عالم الديكور ليجد منه منفذًا لتوديع النمطية والخروج عن المألوف؟ بالطبع جميعنا وفئة الشباب على وجه التحديد والتي ألقت وراء ظهرها بالكثير من القوانين المتعارف عليها قديمًا في الديكور والتأثيث وخلقت لنفسها قواعد ديكورية أخرى عنوانها العصرية والحداثة!
ومن هذا المنطلق نعرض لكم اليوم هنا وفي هذه الجولة الخاطفة 10 تصميمات لحمامات صغيرة لم يعجز مصمموها عن تمييز كلًا منها بلمسة ديكورية ساحرة جعلت إطلالتها أروع ما يكون. جميع النماذج المطروحة هنا محملة بالأفكار الجديدة التي ستثير اعجابك بلا أدنى ش لتطيق منها بنهاية المطاف ما يحلو لك بمنزل العمر. دعونا من هذا الحديث الآن! لنبدأ جولتنا الاستكشافية.. أمستعدون؟
مع هوميفاي اعرف كيف تجعل بيتك جذابًا ومميزًا بلمسة من الأحجار من خلال جولة خاطفة ومفيدة تضم 15 صورة مذهلة تجسد الاستخدام الأمثل للأحجار بمنزلك وتكشف لك عن بقاع عديدة ببيتك تتحول إطلالتها تمامًا لما هو أروع بفضل لمسة بسيطة كهذه.. دعونا نبدأها الآن ولا نهدر الكثير من الوقت!
لأننا دائماً نسعى إلى إلقاء الضوء على الفنون المعمارية المختلفة حول العالم، نحن اليوم فى جولة مع شقة بتصميم مميز جداً فى الجيزة أضاف الخبراء لتصميمها ابداع وفخامة، دعونا نأخذ جولة لنتعرف أكثر على تصميم الشقة.
من منا لا يبحث عن جلسة عائلية دافئة، وها هو التليفزيون اليوم يعد عنصر أساسي في أي منزل ، وهو ما تجتمع حوله العائلة لمشاهدة ما هو مفضل لديهم أو ممارسة الألعاب الشهيرة كالبلايستيشن ، ومع تطور عالم الديكور والبحث عما نحتاجه في حياتنا اليومية ظهرت فكرة تصميم ركن خاص بالتليفزيون يحمل الكثير من الخصوصية ليحتوي العائلة بأفرادها في جو دافئ وحميمي، لذا سعى الخبراء بتصميم هذا الركن الخاص وهو ما تطور فيما بعد وسُمي غرفة معيشة وبأفكار متنوعة، مع هوميفاي سنقدم لك 57 فكرة رائعة لتصمم ركن خاص بالتليفزيون بمنزلك ..