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المواضيع الأكثر تميزاً هذا الاسبوع

جحا جحا
Трехкомнатная квартира в классическом стиле, ЖК «Дом на Дворянской», 133 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة نوم
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نستعرض لكم أكثر خمسة مقالات قراءة ومشاركة خلال الأسبوع!، ستجدون من خلال هذا المقال روابط لإكمال قراءة هذه المواضيع.

نقوم بنشر موضوع المقالات الأكثر مشاهدة يوم السبت  وبشكل أسبوعي راجين ان ينال إعجابكم.

شقة كلاسيكية راقية بمساحة 133 متر مربع فقط

Трехкомнатная квартира в классическом стиле, ЖК «Дом на Дворянской», 133 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة المعيشة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

عشاق الفخامة والرقي دائمًا ما يفضلون الاتجاه للنمط الكلاسيكي في تصميم منازلهم، وهو النمط المُستمد من التصميم الروماني، والجدير بالذكر أن هذا النمط قائم على أساس التناسب والتوازن بين كافة أرجاء المنزل وفي الغالب ما يوجد عنصر محوري واحد تستند إليه باقي عناصر المنزل.

في الكثير من الأحيان نجد أن النمط الكلاسيكي يعتمد على استخدام قطع الأثاث الصغيرة والكبيرة كما يعتمد على هدوء الألوان وتناسقها، كما يعتمد على استخدام الاكسسوارات الكريستالية وكذا الاكسسوارات المطلية باللون الذهبي. في هذا المحتوى سنقوم بعرض نموذج شقة متوسطة المساحة لا تتجاوز مساحتها تقريبًا 133 متر مربع لكن على الرغم من هذه المساحة، إلا أنه قد تم تصميمها بطريقة في غاية الرقي والتناسق لتبدو القصور الملكية.

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10 حمامات صغيرة مليئة بالأفكار الجديدة

Hotel Matlali Selva, BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS حمام خشب Wood effect
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

من منا لا يشغل ذهنه يوميًا خصوصًا فئة المقبلين على الزواج كل ما هو جديد في عالم الديكور ليجد منه منفذًا لتوديع النمطية والخروج عن المألوف؟ بالطبع جميعنا وفئة الشباب على وجه التحديد والتي ألقت وراء ظهرها بالكثير من القوانين المتعارف عليها قديمًا في الديكور والتأثيث وخلقت لنفسها قواعد ديكورية أخرى عنوانها العصرية والحداثة! 

ومن هذا المنطلق نعرض لكم اليوم هنا وفي هذه الجولة الخاطفة 10 تصميمات لحمامات صغيرة لم يعجز مصمموها عن تمييز كلًا منها بلمسة ديكورية ساحرة جعلت إطلالتها أروع ما يكون. جميع النماذج المطروحة هنا محملة بالأفكار الجديدة التي ستثير اعجابك بلا أدنى ش لتطيق منها بنهاية المطاف ما يحلو لك بمنزل العمر. دعونا من هذا الحديث الآن! لنبدأ جولتنا الاستكشافية.. أمستعدون؟

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ديكورات وتصاميم للجدران في 15 صورة

E.E. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة المعيشة
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

مع هوميفاي اعرف كيف تجعل بيتك جذابًا ومميزًا بلمسة من الأحجار من خلال جولة خاطفة ومفيدة تضم 15 صورة مذهلة تجسد الاستخدام الأمثل للأحجار بمنزلك وتكشف لك عن بقاع عديدة ببيتك تتحول إطلالتها تمامًا لما هو أروع بفضل لمسة بسيطة كهذه.. دعونا نبدأها الآن ولا نهدر الكثير من الوقت!

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شقة مصرية فخمة فى الجيزة تصميمها سيدهشك

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

لأننا دائماً نسعى إلى إلقاء الضوء على الفنون المعمارية المختلفة حول العالم، نحن اليوم فى جولة مع شقة بتصميم مميز جداً فى الجيزة أضاف الخبراء  لتصميمها ابداع وفخامة، دعونا نأخذ جولة لنتعرف أكثر على تصميم الشقة.

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57 فكرة رائعة لتصمم ركن خاص بالتليفزيون بمنزلك

Casa Oeiras , Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio غرفة المعيشة
Santiago | Interior Design Studio

Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio

من منا لا يبحث عن جلسة عائلية دافئة، وها هو التليفزيون اليوم يعد عنصر أساسي في أي منزل ، وهو ما تجتمع حوله العائلة لمشاهدة ما هو مفضل لديهم أو ممارسة الألعاب الشهيرة كالبلايستيشن ، ومع تطور عالم الديكور والبحث عما نحتاجه في حياتنا اليومية ظهرت فكرة تصميم ركن خاص بالتليفزيون يحمل الكثير من الخصوصية ليحتوي العائلة بأفرادها في جو دافئ وحميمي، لذا سعى الخبراء بتصميم هذا الركن الخاص وهو ما تطور فيما بعد وسُمي غرفة معيشة وبأفكار متنوعة، مع هوميفاي سنقدم لك 57 فكرة رائعة لتصمم ركن خاص بالتليفزيون بمنزلك ..

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11 فكرة ملهمة للشرفات والحدائق

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