الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

لغرفتك: 15 فكرة لطلاء الجدران بالأحجار!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
La Casa de las Sirenas, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos غرفة المعيشة
Loading admin actions …

في كتاب الأفكار هذا قمنا بجمع نخبة من أفضل النماذج لغرف تخلت عن الطلاء في سبيل الاستعانة بما هو أكثر ثراء وقيمة وهي لمسة الحجر بأنواعه وأشكاله المختلفة وألوانه المتعددة أيضًا. 15 صورة مدهشة تلهمك بالاستخدام الأمثل للأحجار بغرف منزلك المختلفة.. شاهدها الآن! 

1- جدار مذهل يجمع بين جمال الإطلالة والوظيفية

ESCALERA CON PIEDRA, HHRG ARQUITECTOS HHRG ARQUITECTOS راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
HHRG ARQUITECTOS

HHRG ARQUITECTOS
HHRG ARQUITECTOS
HHRG ARQUITECTOS

يمكنك أن تستعين بنخبة من الأحجار في تزيين إحدى جدران غرفة المعيشة والتي تتفوق على غيرها من الطلاءات بفخامة الحجر وروعته.. هنا لجأ خبير التصميم للأحجار بدرجات اللون البيج الفاتحة والداكنة ليغلف الجدار المنتمي للمعيشة والدرج في آنٍ واحد وقد نجح هنا في تضخيم هيئة الجدار فاستغل كحاجز يفصل بين البقعتين من المنزل ليمنح المعيشة بعضٍ من الخصوصية.

2- جدار حجري متناغم مع الديكورات في موقع متميز من الغرفة

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto غرفة المعيشة
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

إذا كنت ترغب في الاستعانة بلمسة حجرية بمنزلك وبشكل أكثر تحديدًا، يمكنك أن تختار إحدى الجدران الخرسانية التي تتمتع بموقع متميز ومرئي عندما تكون في أي بقعة من المنزل واجعلها هي بطلة الرواية تمامًاا كما هو واضح هنا في هذا النموذج الذي غلف فيه المصمم جدار خرساني ضخم بنخبة من الأحجار البركانية بلونها الرمادي وأحجامها المختلفة والتي نجحت في مد الغرفة بالإطلالة المطلوبة.  

3- حجارة ضخمة

Casa Cham, La Desarrolladora La Desarrolladora غرفة السفرة حجر Grey
La Desarrolladora

La Desarrolladora
La Desarrolladora
La Desarrolladora

هنا في هذا النموذج المفعم بالفخامة والدفء استعان المصمم بنخبة كبيرة من الحجر الضخم بدرجاته اللونية البنية حيث شكل حرف L يحاوط مائدة السفرة لدرجة تجعلك تشعر وكأنك جالس في باحة المنزل الخارجية!

4- جدار مكون من حجر المايكا

COLINAS DEL VALLE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma غرفة المعيشة
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

فقط جدار واحد بهذه الغرفة وقع عليه الاختيار ليكون مستقرًا للأحجار بنوعية المايكا والتي تتميز بحجمها الصغير وألوانها المتعددة.. هنا لجأ المصمم للون الرمادي بشكل كبير وطعمه ببعض الأحجار ذات اللون البيج ليكسر برودة الرمادي.

5- دائرة حجرية

Casa del Limonero, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة المعيشة الخرسانة Grey
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

بعدد قليل جدًا من الأحجار استطاع المصمم أن يخلق شكلًا جماليًا مذهلًا.. فقط دائرة كبيرة اخترقت الجدار بما تضمه من أحجار صغيرة تعلو الكنبة الرئيسية لغرفة المعيشة مباشرة وتجمل إطلالة الغرفة إلى حد كبير.. ساعد هذه البقعة الحجرية في التألق عنصر الإضاءة بمصادره المتعددة والتي على رأسها ذلك المصباح الذي نلمحه في زاوية الغرفة والسبوتات السقفية وأضواءها المتساقطة على الجدران.

6- حجر بارز لأروع تراس

Cinco Casas (2015), Weber Arquitectos Weber Arquitectos غرفة المعيشة
Weber Arquitectos

Weber Arquitectos
Weber Arquitectos
Weber Arquitectos

احصل على إطلالة خاصة جدًا تتمتع بالقوة والجاذبية معًا مع إضافات الحجر البارز والضخم كالمستخدم هنا بهذه الساحة ليغلف المدفئات لتحظى في النهاية بأروع جلسة لأجمل تراس!

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- جلسة أخرى مزينة بالحجر

Casa Horizonte, VMArquitectura VMArquitectura غرفة المعيشة الخرسانة
VMArquitectura

VMArquitectura
VMArquitectura
VMArquitectura

جلسة أخرى خارجية مُزينة بالحجر الذي رغم كونه متواجد هنا بعدد قليل جدًا إلا أنه منح الجلسة المظهر المطلوب وجمل خلفية قطع الأثاث المكونة لهذه الجلسة. 

8- أحجار بطابع رسمي

Residencia en el Lago, Arq. Rodrigo Culebro Sánchez Arq. Rodrigo Culebro Sánchez غرفة المعيشة
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez

Arq. Rodrigo Culebro Sánchez
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez

غرفة معيشة أثاثها يعطيك انطباعًا بأنها جلسة بإحدى مكاتب العمل الراقية والمعروفة يزيدها رسمية ذلك الجدار ذو اللون البيج الذي يحيط بالبوابة الخشبية الخاصة بالغرفة.

9- أحجار بنية داكنة

Casa Paseo del Vergel, D.I. Pilar Román D.I. Pilar Román غرفة المعيشة
D.I. Pilar Román

D.I. Pilar Román
D.I. Pilar Román
D.I. Pilar Román

أما هنا فقد اعتمد المصمم على الأحجار لتكسي جدران الغرفة بالكامل بدلًا من الطلاء واختار اللون البني الداكن تحديدًا ليبرز الجدران والديكورات الملونة الموزعة بعناية في هذه الغرفة.

اقرأ أيضًا: 14 فكرة مبتكرة لتزيين الجدران

10- جدار فاصل

Proyecto Arquitectónico " Casa XC03" , PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores غرفة المعيشة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

حجر غير مألوف ربما يستخدم بشكل أوسع في الحدائق المنزلية الكبيرة هذا ما يجعله مميزًا في الغرفة حيث استغله المصمم في طلاء وتغليف جدار كامل ليفصل بين المعيشة والسفرة. 

11- جدران عنوانها الطوب

Residência LP, Tellini Vontobel Arquitetura Tellini Vontobel Arquitetura غرفة المعيشة
Tellini Vontobel Arquitetura

Tellini Vontobel Arquitetura
Tellini Vontobel Arquitetura
Tellini Vontobel Arquitetura

استعان المصمم هنا بنخبة من الطوب الحجري في تزيين المدفئة حيث كسا المنطقة المحيطة بها بالكامل بهذا الطوب وزينه بتحف وإكسسوارات عتيقة تناسب عشاق الأنتيكات.

12- أحجار جملتها الإضاءة

La Casa de las Sirenas, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos غرفة المعيشة
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

لا ننفي أن الأحجار المستخدمة هنا في تغليف هذا الجدار الرئيسي لغرفة المعيشة قمة في الاناقة ولكن هناك لمسة أخرى جعلته في أروع هيئاته ألا وهي الإضاءة والتي بمصادرها المتعددة نجحت في صنع الفارق!

13- طوب أحمر

Memo Rojas, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura غرفة المعيشة
RIMA Arquitectura

RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura

الطوب الأحمر ببساطة مظهره يمكنه أن يزين إحدى جدران منزلك بتكلفة لا تذكر.. لذا عليك ألا تستهين به واقبل على اقتناءه لتحظى بأروع إطلالة لأي غرفة من غرف منزلك ولا تنسى طلاءه بمادة شفافة تجعله لامعًا تزيده سحرًا. 

14- جدار حجري أم باب منزلق!؟

Casa O44, P11 ARQUITECTOS P11 ARQUITECTOS غرفة المعيشة
P11 ARQUITECTOS

P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS

هنا الحجر يستقر على امتداد باب جرار ضخم يفصل غرفة المعيشة عن بقية المنزل بمجاله الحيوي لتحظى ببعض الخصوصية لدرجة تشعرك بأن الحجر هو الآخر يكسي الباب! راقب معنا الصورة لتكتشف بنفسك. 

15- حجر ملون أملس

Casa La Lagartija, alexandro velázquez alexandro velázquez غرفة المعيشة
alexandro velázquez

alexandro velázquez
alexandro velázquez
alexandro velázquez

حجر ملون أملس مستخدم على نطاق واسع بهذه البقعة من المنزل يتناغم مع الأرضية الخشبية وبقية العناصر الديكورية المستخدمة هنا.

تصميم عصري بخطوط منتظمة لمنزل ممتليء بالألوان

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً