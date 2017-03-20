لغرفتك: 15 فكرة لطلاء الجدران بالأحجار!

إذا كنت ترغب في الاستعانة بلمسة حجرية بمنزلك وبشكل أكثر تحديدًا، يمكنك أن تختار إحدى الجدران الخرسانية التي تتمتع بموقع متميز ومرئي عندما تكون في أي بقعة من المنزل واجعلها هي بطلة الرواية تمامًاا كما هو واضح هنا في هذا النموذج الذي غلف فيه المصمم جدار خرساني ضخم بنخبة من الأحجار البركانية بلونها الرمادي وأحجامها المختلفة والتي نجحت في مد الغرفة بالإطلالة المطلوبة.