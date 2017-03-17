10 نماذج لخزانات ملابس مفتوحة ستود مثلها

البيت يبدو أكبر عندما يكون كل شيء في مكانه الصحيح بطريقة منظمة أكثر، وكل الأغراض موضوعه في الأدراج والأرفف المخصصة لها، فإذا اتخذت التدابير اللازمة سيكون لديك ركن مثالي لـ خزانة الملابس الخاصة بك.

وإذا أردت أن تحصل على النمط السليم بك في تصميم الخزانة، فيجب أن تكون بملىء الغرفة لتحتوي على العديد من الرفوف والدراج والدواليب بدون أبواب، بمعنى أن تكون مفتوحة لسهولة الحصول على الملابس.. مع اقتناء قطع الأثاث المميزة مثل المرايا وكرسي للجلوس أثناء التغيير، وإذا أردت يمكنك وضع بعض القطع الفنية الصغيرة للتزين.. ولذلك نقدم لك في هذا المقال بعض النماذج المختلفة لخزانات الملابس يمكنك الحصول على مثلها إذا رغبت..