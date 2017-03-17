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10 نماذج لخزانات ملابس مفتوحة ستود مثلها

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
DEPARTAMENTO EN CUERNAVACA, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة الملابس
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البيت يبدو أكبر عندما يكون كل شيء في مكانه الصحيح بطريقة منظمة أكثر، وكل الأغراض موضوعه في الأدراج والأرفف المخصصة لها، فإذا اتخذت التدابير اللازمة سيكون لديك ركن مثالي لـ خزانة الملابس الخاصة بك.

وإذا أردت أن تحصل على النمط السليم بك في تصميم الخزانة، فيجب أن تكون بملىء الغرفة لتحتوي على العديد من الرفوف والدراج والدواليب بدون أبواب، بمعنى أن تكون مفتوحة لسهولة الحصول على الملابس.. مع اقتناء قطع الأثاث المميزة مثل المرايا وكرسي للجلوس أثناء التغيير، وإذا أردت يمكنك وضع بعض القطع الفنية الصغيرة للتزين.. ولذلك نقدم لك في هذا المقال بعض النماذج المختلفة لخزانات الملابس يمكنك الحصول على مثلها إذا رغبت..

1- كبيرة ومُضيئة باللون الأبيض

Vestidor, AG arquitectura Gorris AG arquitectura Gorris غرفة الملابس
AG arquitectura Gorris

AG arquitectura Gorris
AG arquitectura Gorris
AG arquitectura Gorris

من المهم أن ندرك أن تصميم الخزانة الجيد هو مفتاح لسهولة خلع وارتداء الملابس، وفي هذه الخزانة تم تصميم العديد من الأدراج والوحدات لكل أنواع الملابس والإكسسوات مع الاستفادة الكلية من المساحة دون ترك مسافات، بالإضافة إلى المراّة والتي هي قطعة لا غنى عنها لإلقاء نظره سريعة بعد ارتداء الملابس وقبل التوجه إلى الخارج.

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2- خزانة الذكور المثالية لتجنب إهدار الوقت

Virreyes 15, 2M Arquitectura 2M Arquitectura غرفة الملابس
2M Arquitectura

2M Arquitectura
2M Arquitectura
2M Arquitectura

تفاصيل هذه الخزانة تشير إلى أنها رجولية، تكشف عن نمط مثالي للأفراد الذين لا يوجد لديه وقت لإضاعته،تم تقسيم الدولاب بحيث تكون القمصان على العمود في الأعلى السراويل على الرف أو العكس بالعكس. وسيكون من السهل أن يرى الشخص ما لديه لسهولة خلع وارتداء الملابس. بالإضافة إلى طابق ميسور للأحذية

3- خزائن منظمة مع التدبير المناسب

DEPARTAMENTO EN CUERNAVACA, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة الملابس
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

دولاب مقسم بحيث يقدر قيمة كل قطعة، المحفظة، والأحذية والمجوهرات في اماكن مخصصة وتقسيم عادل بينهم، فيبدو من السهل أن تجمع بين الاختيارات والحفاظ على القطع الجلدية بطريقة جيدة.

4- خزانة مفتوحة مصنوعة من ألواح الأخشاب

RP, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura غرفة الملابس
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

مع وحدات بسيطة يمكن تصميم خزانة لكل أفراد الأسرة، عن طريق عمل علامات مُميزة لكل شخص وتخصيص بعض الرفوف له، وحقيبة كاملة لحفظ أدواته الخاصة ومواد النظافة.. وتخصيص جزء أيضًا للمفروشات.

5- الأبواب الزجاجية والأدراج للتخزين

Vestidor, fabrè fabrè غرفة الملابس
fabrè

fabrè
fabrè
fabrè

لاغتنام بعض الزاويا والحصول على لمسة جمالية أفضل، قمنا بتصميم هذه الخزانة مع الأبواب الزجاجية المزدوجة ومجموعة من الأدراج الملحقة به، مع الأرفف المفتوحة لسهولة التخزين.

6- إذا كان هناك مكان متاح في المنزل يمكن تصميم خزانة مفتوحة لتوفير الكثير من الراحة

TB1504, Arq. Jacobo Smeke Arq. Jacobo Smeke غرفة الملابس
Arq. Jacobo Smeke

Arq. Jacobo Smeke
Arq. Jacobo Smeke
Arq. Jacobo Smeke

في غرفة جيدة الحجم تقرر تحديد موقع غرفة خلع الملابس مفتوحة لرؤية أفضل مع أخذ التدابير المناسبة لحفظ الملابس المطوية بعناية كالقمصان في الخزائن، مع وفرة بعض الرفوف والعلاقات لزيادة فرص التخزين.

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7- مثالية للحصول على الملابس بسهولة كل يوم

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

وهناك طريقة بسيطة والاقتصادية لغرفة ملابس صغيرة، بالاحتلال اثنين من الجدران التي تواجه بعضها البعض، مع الرفوف المنخفضة للأحذية وأماكن منفتحة للحفاظ على الملابس المطوية في الجزء العلوي، مع نوع من الرفوف لتعليق البلوزات، والسراويل والتنانير ويكون كل شيء في متناول اليد.

8- غسالة ومجفف في خزانة

Дизайн-проект трехкомнатной квартиры для молодой семейной пары. , Катя Волкова Катя Волкова غرفة الملابس
Катя Волкова

Катя Волкова
Катя Волкова
Катя Волкова

نوعية الخزانة هذه مناسب ليبدو كل شيء واضح جدًا، يمكنك أن ترى بسرعة ما لديك من أغراض، مع توافر مساحة مناسبة حيث وضعت غسالة ومجفف لتسريع عملية تنظيف الملابس وتجفيفها ثم تعليقها مباشرة في مكانها لتحصل عليها بسهولة عند الحاجة.

9- إذا كانت الخزانة مظلمة يجب أن توفر لها وحدات الإضاءة

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

الإضاءة الجيدة أمرًا ضروريًا لسهولة الحصول على الأغراض، حيث يجب اختيار وحدات إضاءة مناسبة وتثبيتها بطريقة تُوزع الإضاءة على الخزانة كلها، فيبدو كل ركن فيها واضح لكي لا تضيع منك الأغراض.

10- إذا كنت تمتلك منزل أنيق فوجود تصميم مميز لخزانة كبيرة مع وحدات إضاءة ساطعة يعطي مظهرًا جماليًا رائعًا

Mr.Javed, Shadab Anwari & Associates. Shadab Anwari & Associates. غرفة الملابس
Shadab Anwari &amp; Associates.

Shadab Anwari & Associates.
Shadab Anwari &amp; Associates.
Shadab Anwari & Associates.
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