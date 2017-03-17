10 نماذج لخزانات ملابس مفتوحة ستود مثلها

البيت يبدو أكبر عندما يكون كل شيء في مكانه الصحيح بطريقة منظمة أكثر، وكل الأغراض موضوعه في الأدراج والأرفف المخصصة لها، فإذا اتخذت التدابير اللازمة سيكون لديك ركن مثالي لـ خزانة الملابس الخاصة بك.
وإذا أردت أن تحصل على النمط السليم بك في تصميم الخزانة، فيجب أن تكون بملىء الغرفة لتحتوي على العديد من الرفوف والدراج والدواليب بدون أبواب، بمعنى أن تكون مفتوحة لسهولة الحصول على الملابس.. مع اقتناء قطع الأثاث المميزة مثل المرايا وكرسي للجلوس أثناء التغيير، وإذا أردت يمكنك وضع بعض القطع الفنية الصغيرة للتزين.. ولذلك نقدم لك في هذا المقال بعض النماذج المختلفة لخزانات الملابس يمكنك الحصول على مثلها إذا رغبت..
من المهم أن ندرك أن تصميم الخزانة الجيد هو مفتاح لسهولة خلع وارتداء الملابس، وفي هذه الخزانة تم تصميم العديد من الأدراج والوحدات لكل أنواع الملابس والإكسسوات مع الاستفادة الكلية من المساحة دون ترك مسافات، بالإضافة إلى المراّة والتي هي قطعة لا غنى عنها لإلقاء نظره سريعة بعد ارتداء الملابس وقبل التوجه إلى الخارج.
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تفاصيل هذه الخزانة تشير إلى أنها رجولية، تكشف عن نمط مثالي للأفراد الذين لا يوجد لديه وقت لإضاعته،تم تقسيم الدولاب بحيث تكون القمصان على العمود في الأعلى السراويل على الرف أو العكس بالعكس. وسيكون من السهل أن يرى الشخص ما لديه لسهولة خلع وارتداء الملابس. بالإضافة إلى طابق ميسور للأحذية
دولاب مقسم بحيث يقدر قيمة كل قطعة، المحفظة، والأحذية والمجوهرات في اماكن مخصصة وتقسيم عادل بينهم، فيبدو من السهل أن تجمع بين الاختيارات والحفاظ على القطع الجلدية بطريقة جيدة.
مع وحدات بسيطة يمكن تصميم خزانة لكل أفراد الأسرة، عن طريق عمل علامات مُميزة لكل شخص وتخصيص بعض الرفوف له، وحقيبة كاملة لحفظ أدواته الخاصة ومواد النظافة.. وتخصيص جزء أيضًا للمفروشات.
لاغتنام بعض الزاويا والحصول على لمسة جمالية أفضل، قمنا بتصميم هذه الخزانة مع الأبواب الزجاجية المزدوجة ومجموعة من الأدراج الملحقة به، مع الأرفف المفتوحة لسهولة التخزين.
في غرفة جيدة الحجم تقرر تحديد موقع غرفة خلع الملابس مفتوحة لرؤية أفضل مع أخذ التدابير المناسبة لحفظ الملابس المطوية بعناية كالقمصان في الخزائن، مع وفرة بعض الرفوف والعلاقات لزيادة فرص التخزين.
وهناك طريقة بسيطة والاقتصادية لغرفة ملابس صغيرة، بالاحتلال اثنين من الجدران التي تواجه بعضها البعض، مع الرفوف المنخفضة للأحذية وأماكن منفتحة للحفاظ على الملابس المطوية في الجزء العلوي، مع نوع من الرفوف لتعليق البلوزات، والسراويل والتنانير ويكون كل شيء في متناول اليد.
نوعية الخزانة هذه مناسب ليبدو كل شيء واضح جدًا، يمكنك أن ترى بسرعة ما لديك من أغراض، مع توافر مساحة مناسبة حيث وضعت غسالة ومجفف لتسريع عملية تنظيف الملابس وتجفيفها ثم تعليقها مباشرة في مكانها لتحصل عليها بسهولة عند الحاجة.
الإضاءة الجيدة أمرًا ضروريًا لسهولة الحصول على الأغراض، حيث يجب اختيار وحدات إضاءة مناسبة وتثبيتها بطريقة تُوزع الإضاءة على الخزانة كلها، فيبدو كل ركن فيها واضح لكي لا تضيع منك الأغراض.