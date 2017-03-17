18 فكرة رائعة لتزيين الفناء الخاص بك

هل تبحث عن أفكار لتحسين شكل الفناء، والشرفة الخاصة بك؟ إنك الاّن تقرأ المقال الصحيح.. فنحن لدينا اليوم 18 فكرة رائعة لتزيين الفناء الصغير الخاصة بك! ، في الواقع يبدو تزيين المساحات الصغيرة أكثر صعوبة، إلا أنه ليس مستحيلًا بعد الاّن.
فنحن نقدم لك أفكار لتزيين المساحة الصغيرة الخاصة بك، مما يتيح لك الراحة والسلام الذي تحتاج إليه. وسترى أن تنظيم الفناء في الهواء الطلق ليس أمرًا صعب، وخصوصًا عندما يكون لدينا بعض الحيل التي تستفيد منها لتصميم فناء صغير.
هل حلمت يومًا بوجود بار صغير في الفناء الخاص بك؟.. حان الوقت لتحقيق حلمك، الفكرة تكمن في الحصول على شريط بار بحجم مناسب للمساحة الخاصة بك، مع بعض الكراسي المناسبة له، وسترى أن للصيف متعة خاصة بالجلوس في الفناء بعد ذلك.
بالحجارة البسيطة وبعض النباتات يمكن أن تخلق مساحة خضراء جذابة، وإعطاء الساحة الخاص بك الحياة الطبيعية لجلسة رائعة في الخارج.
يمكنك تصميم حقل صغير بجانب جدار الفناء الخاص بك. وبالتالي سيكون لديك بالفعل مساحة مناسبة لوضع بعض النباتات والزهور من الموسم.
لدينا حلول للجميع.. إذا كنت لا تريد أن تحصل على عمل شاق في إعداد الحديقة، يمكنك دائمًا أن تعلق على البرجولا الخاصة بك مجموعة من النباتات الجميلة لاإعطاء نفس التأثير الرائع للمساحة.
لأن الأعشاب هي دائمًا فكرة رائعة للتزيين، سواء بالنسبة لشكلها أو لرائحتها في المكان فهناك حلول بيئية مثل هذه الحقائب للماء لوضع الأعشاب بداخلها. بالإضافة إلى كونها سهلة التغيير كلما كانت في حاجة لذلك.
في فناء منزلك الصغير يمكن أن تخلق مساحة صالة رائعة مع أكياس القماش البسيطة وأرجوحة. وهكذا تبدو الأجواء منعشة ومناسبة لأجواء الصيف.
لا يُشترط بأنه طالما كان الفناء صغير لايمكنه أن يحتوي على مساحة للشواء، فهناك خيارات لجميع المساحات والمناطق، فقط عليك المضي قدمًا واقتناء هذه الفكرة لنكهة أخرى لفصل الصيف الخاص بك!
إذا كنت ترغب في فكرة للاسترخاء على أريكة رائعة في الفناء، ببساطة يمكنك إعادة إنتاج فكرة كهذا المثال، بتعليق الأريكة بأحبال قوية ومتينة للحصول على جلسة مُريحة ورائعة.
هذا التصميم البوهيمي الرائع سوف يعطيك الإلهام لبناء مثله. حيث تم الجمع بين اللون الكمال والمواد والأقمشة.
تصميم مساحة في الهواء الطلق لايعني إنفاق الكثير من الأموال، فأنت جمع الأثاث القديمة المتعافية من هنا وهناك، كما ترون في هذا المثال، حيث استخدم قطع الأثاث وقطع الديكور القديمة لديهم، مع بعض الديكورات البسيطة والتفاصيل الملونة، لعمل جلسة بسيطة في الهواء.
ونظرًا لمساحة الفناء الصغيرة لدى هذا التصميم أكثر من غيرها، ينبغي أن يستخدم الأثاث المناسب. بالبحث الجيد في السوق سوف تجد الأثاث الذي من شأنه أن يساعدك على معالجة النقص في المساحة، مع بعض النباتات لتزيين سور الشرفة.
حل آخر لتزيين الفناء الصغير الخاصة بك هو طبقة من الأرض بالعشب الصناعي، انها مختلفة ومن ثم تخلق تأثير طبيعي ومريح.
إذا كنت لا تريد أن تكون كل المساحة بالعشب الصناعي، فيمكنك اختيار حل اّخر بوضع نصف أرضية خشبية في التصميم.
وهناك فكرة أخرى لأرضية الفناء الخاص بك. وهي استخدام السيراميك الجميل، بحيث يمكن أن تخلق نظرة مختلفة إلى المساحة الخاصة بك، مما يجعلها أكبر مما تبدو عليه.
إذا كنت محظوظًا بما فيه الكفاية لفناء بجانب غرفة المعيشة في منزلك، يمكنك ربط المنطقتين مع النوافذ المنزلقة، وهذه فكرة للتوسيع البصري في المكان.
مثل الزينة أحادية اللون بحيث يمكن عمل ذلك أيضًا على الفناء الخاص بك، فاللون الأبيض يسمح بإعطاء خفة وإشراقة في مساحة صغيرة.
إذا كان لديك فناء قرب منازل أخرى أو في وسط المدينة، يمكنك وضع بعض النباتات حول الفناء من أجل الحصول على بعض الخصوصية عندما تجلس فيه.
وأخيرًا فإن الحل الأمثل لمعالجة النقص في المساحة دون الاستغناء عن الأثاث، هو استخدام النبات لإنشاء الحدائق العمودية.
ولمزيد من التصميمات إليك 40 حديقة مدهشة تناسب أي منزل صغير