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18 فكرة رائعة لتزيين الفناء الخاص بك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Proyecto, Bondian Living Bondian Living بلكونة أو شرفة
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هل تبحث عن أفكار لتحسين شكل الفناء، والشرفة الخاصة بك؟ إنك الاّن تقرأ المقال الصحيح.. فنحن لدينا اليوم 18 فكرة رائعة لتزيين الفناء الصغير الخاصة بك! ، في الواقع يبدو تزيين المساحات الصغيرة أكثر صعوبة، إلا أنه ليس مستحيلًا بعد الاّن.

فنحن نقدم لك أفكار لتزيين المساحة الصغيرة الخاصة بك، مما يتيح لك الراحة والسلام الذي تحتاج إليه. وسترى أن تنظيم الفناء في الهواء الطلق ليس أمرًا صعب، وخصوصًا عندما يكون لدينا بعض الحيل التي تستفيد منها لتصميم فناء صغير.

1. وضع بار صغير

Casa Guadalquivir, JORGE CORTÉS Arquitectos JORGE CORTÉS Arquitectos بلكونة أو شرفة
JORGE CORTÉS Arquitectos

JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos

هل حلمت يومًا بوجود بار صغير في الفناء الخاص بك؟.. حان الوقت لتحقيق حلمك، الفكرة تكمن في الحصول على شريط بار بحجم مناسب للمساحة الخاصة بك، مع بعض الكراسي المناسبة له، وسترى أن للصيف متعة خاصة بالجلوس في الفناء بعد ذلك.

2. هل لديك حديقة صغيرة مع النباتات والأحجار!

DISEÑO DE JARDÍN VELAZQUEZ, Arqca Arqca حديقة
Arqca

Arqca
Arqca
Arqca

بالحجارة البسيطة وبعض النباتات يمكن أن تخلق مساحة خضراء جذابة، وإعطاء الساحة الخاص بك الحياة الطبيعية لجلسة رائعة في الخارج.

3. حقل بمختلف النباتات

Construcción de una terraza, Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio بلكونة أو شرفة
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

يمكنك تصميم حقل صغير بجانب جدار الفناء الخاص بك. وبالتالي سيكون لديك بالفعل مساحة مناسبة لوضع بعض النباتات والزهور من الموسم.

4. النباتات المعلقة في السقف

MÃO NA TERRA, in Belo Horizonte. BR (2015), Luiza Soares - Paisagismo Luiza Soares - Paisagismo بلكونة أو شرفة سيراميك
Luiza Soares – Paisagismo

Luiza Soares - Paisagismo
Luiza Soares – Paisagismo
Luiza Soares - Paisagismo

لدينا حلول للجميع.. إذا كنت لا تريد أن تحصل على عمل شاق في إعداد الحديقة، يمكنك دائمًا أن تعلق على البرجولا الخاصة بك مجموعة من النباتات الجميلة لاإعطاء نفس التأثير الرائع للمساحة.

5. الأعشاب وممارسات الحلول البيئية

Potager urbain , BACSAC® BACSAC® بلكونة أو شرفة
BACSAC®

BACSAC®
BACSAC®
BACSAC®

لأن الأعشاب هي دائمًا فكرة رائعة للتزيين، سواء بالنسبة لشكلها أو لرائحتها في المكان فهناك حلول بيئية مثل هذه الحقائب للماء لوضع الأعشاب بداخلها. بالإضافة إلى كونها سهلة التغيير كلما كانت في حاجة لذلك.

6. أكياس القماش وأرجوحة

SilverWoodHouse, Joao Morgado - Architectural Photography Joao Morgado - Architectural Photography بلكونة أو شرفة
Joao Morgado – Architectural Photography

SilverWoodHouse

Joao Morgado - Architectural Photography
Joao Morgado – Architectural Photography
Joao Morgado - Architectural Photography

في فناء منزلك الصغير يمكن أن تخلق مساحة صالة رائعة مع أكياس القماش البسيطة وأرجوحة. وهكذا تبدو الأجواء منعشة ومناسبة لأجواء الصيف.

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7. منطقة للشواء

La casita del mar, Selecta HOME Selecta HOME منازل
Selecta HOME

Selecta HOME
Selecta HOME
Selecta HOME

لا يُشترط بأنه طالما كان الفناء صغير لايمكنه أن يحتوي على مساحة للشواء، فهناك خيارات لجميع المساحات والمناطق، فقط عليك المضي قدمًا واقتناء هذه الفكرة لنكهة أخرى لفصل الصيف الخاص بك!

8. هل لديك أريكة مع إيقاف التنفيذ!

SUÍTE DO EXECUTIVO CASA COR 2013, BC Arquitetos BC Arquitetos بلكونة أو شرفة
BC Arquitetos

BC Arquitetos
BC Arquitetos
BC Arquitetos

إذا كنت ترغب في فكرة للاسترخاء على أريكة رائعة في الفناء، ببساطة يمكنك إعادة إنتاج فكرة كهذا المثال، بتعليق الأريكة بأحبال قوية ومتينة للحصول على جلسة مُريحة ورائعة.

9. بناء بوهيمي في مساحة واسعة

Proyecto, Bondian Living Bondian Living بلكونة أو شرفة
Bondian Living

Proyecto

Bondian Living
Bondian Living
Bondian Living

هذا التصميم البوهيمي الرائع سوف يعطيك الإلهام لبناء مثله. حيث تم الجمع بين اللون الكمال والمواد والأقمشة.

10. استرداد الأثاث والديكورات وإنشاء فناء على طريقتك

COLECCION CACTUS, CURADORAS CURADORAS Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
CURADORAS

CURADORAS
CURADORAS
CURADORAS

تصميم مساحة في الهواء الطلق لايعني إنفاق الكثير من الأموال، فأنت جمع الأثاث القديمة المتعافية من هنا وهناك، كما ترون في هذا المثال، حيث استخدم قطع الأثاث وقطع الديكور القديمة لديهم، مع بعض الديكورات البسيطة والتفاصيل الملونة، لعمل جلسة بسيطة في الهواء.

11. عندما يكون هناك نقص في المساحة يتم اختيار الأثاث العملي

ARREDO ESTERNO, Studio Tecnico Arch. Lodovico Alessandri Studio Tecnico Arch. Lodovico Alessandri Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
Studio Tecnico Arch. Lodovico Alessandri

Studio Tecnico Arch. Lodovico Alessandri
Studio Tecnico Arch. Lodovico Alessandri
Studio Tecnico Arch. Lodovico Alessandri

ونظرًا لمساحة الفناء الصغيرة لدى هذا التصميم أكثر من غيرها، ينبغي أن يستخدم الأثاث المناسب. بالبحث الجيد في السوق سوف تجد الأثاث الذي من شأنه أن يساعدك على معالجة النقص في المساحة، مع بعض النباتات لتزيين سور الشرفة.

12. طبقة على الأرض من العشب الصناعي

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

حل آخر لتزيين الفناء الصغير الخاصة بك هو طبقة من الأرض بالعشب الصناعي، انها مختلفة ومن ثم تخلق تأثير طبيعي ومريح.

13. نوعين من الأرض (الخشب والعشب الصناعي)

Balcony makeover - English, Studio Earthbox Studio Earthbox بلكونة أو شرفة
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

إذا كنت لا تريد أن تكون كل المساحة بالعشب الصناعي، فيمكنك اختيار حل اّخر بوضع نصف أرضية خشبية في التصميم.

14. أرضية مختلفة

Mieszkanie Salwator, Kraków, Odwzorowanie Odwzorowanie بلكونة أو شرفة
Odwzorowanie

Odwzorowanie
Odwzorowanie
Odwzorowanie

وهناك فكرة أخرى لأرضية الفناء الخاص بك. وهي استخدام السيراميك الجميل، بحيث يمكن أن تخلق نظرة مختلفة إلى المساحة الخاصة بك، مما يجعلها أكبر مما تبدو عليه.

15. المساحات المتصلة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إذا كنت محظوظًا بما فيه الكفاية لفناء بجانب غرفة المعيشة في منزلك، يمكنك ربط المنطقتين مع النوافذ المنزلقة، وهذه فكرة للتوسيع البصري في المكان.

16. اختيار لهجة واحدة

Terrazza con vista, Giuseppina PIZZO Giuseppina PIZZO برجولا جانبية
Giuseppina PIZZO

Giuseppina PIZZO
Giuseppina PIZZO
Giuseppina PIZZO

مثل الزينة أحادية اللون بحيث يمكن عمل ذلك أيضًا على الفناء الخاص بك، فاللون الأبيض يسمح بإعطاء خفة وإشراقة في مساحة صغيرة.

17. خطط لإنشاء الخصوصية

attico a Roma, architetto Roberta Galantino architetto Roberta Galantino بلكونة أو شرفة
architetto Roberta Galantino

architetto Roberta Galantino
architetto Roberta Galantino
architetto Roberta Galantino

إذا كان لديك فناء قرب منازل أخرى أو في وسط المدينة، يمكنك وضع بعض النباتات حول الفناء من أجل الحصول على بعض الخصوصية عندما تجلس فيه.

18. حدائق عمودية

Giardino Torchese – Vila Nova Conceição - SP, Gigi Botelho Paisagismo Gigi Botelho Paisagismo حديقة
Gigi Botelho Paisagismo

Gigi Botelho Paisagismo
Gigi Botelho Paisagismo
Gigi Botelho Paisagismo

وأخيرًا فإن الحل الأمثل لمعالجة النقص في المساحة دون الاستغناء عن الأثاث، هو استخدام النبات لإنشاء الحدائق العمودية.

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