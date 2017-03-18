7 أفكار رائعة لتحسين شكل مطبخك

هل كنت تفكر في تجديد المناطق الداخلية من المطبخ الخاص بك؟ إذا كنت تبحث عن أفكار وديكورات وحلول لافتة للنظر لكي تلهمك، فهذا المقال لك، حيث أن بحثك ينتهي هنا لأننا في هوميفاي قدمنا مجموعة من 8 تصميمات مختلفة لتجميل المطبخ الخاص بك. فهل أنت مستعد لمعرفة أي واحد هو الأقرب إلى شخصيتك وأسلوب حياتك؟ دعونا نبدأ!
الاختيار الدقيق لمواد الجدار هي الخطوة الأولى لتحسيين الشكل العام للمطبخ، ففي بعض الأحيان مجرد القليل من اللمسات الديكورية يمكنها أن تصنع ثورة في المساحة الفارغة بجدار المطبخ، مثل تلك التي تراها في الصورة: إذا كان المطبخ الخاص بك حديث تمامًا وليس لديك نية لانفاق المال لتغييره، يمكنك فقط اختيار لوحات للتزيين من البلاط للحصول على نتائج جيدة.
الزمرد هو لون جذاب جدًا ونادرًا ما يتم استخدامه. وهنا تم الاستعانة ب البلاط بلون الزمرد بشكل غير نظامي كما نراه في هذه الصورة مع رفوف تشعرك بنمط ريفي، وتنتج تباين مثير للاهتمام من المواد، كما يبدو عملي وأنيق واقتصادي، بحيث يمكنك فقط شراء الطوب أو عناصر الطين الأخرى، يمكنك إسعاد نفسك باستخدام المنتجات التي تسمح لك بتحقيق نتائج جيدة.
واحدة من أكثر الفرص العصرية هي السعي لاستخدام نغمات محايدة وغير مشبعة.
هذا النوع من الخيارات ينتج راحة للغارقين في الألفة: كما في هذا المطبخ المثالي، حيث يوفر قدر كبير من المرونة والوظيفية في هذا المطبخ باستخدام أثاث بسيط مثل السطح الصلب على الجزيرة، وتعليق كل الأشياء اليومية إعطاء إمكانية لإعداد وجبات ممتازة مع أقصى درجات الراحة.
مطبخ على النمط الخالد هو بالتأكيد ديكور ريفي، ويشمل استخدام الألوان الفاتحة جدًا ومطابقة في التفاصيل، و أجزاء كبيرة من الخشب ووحدات إضاءة من الخوص.
جزيرة المطبخ هو حل للتقييم خلال تصميم المنزل، وفي الواقع من الصعب إجراء هذا العمل في مطبخ صغير، لأنه يتطلب مساحة أكبر من المتوسط. وهذه الجزيرة ويعود الفضل جاذبيتها إلى للأثاث الحديث والعملي، كما أن لديها ميزة إضافية وهي انقسامها إلى جزئين لترسيم منطقة الصالون.
المصابيح توفر العديد من المزايا: حيث يمكن جمعها في مساحة صغيرة جدًا لإنتاج
شفرة ضوئية مميزة، ومع ذلك فإن مصادر الضوء نفسها بقيت مخفية، وتبقى مدة طويلة وتستهلك القليل جدًا من الكهرباء.
هذا النمط له الكثير من المشجعين الذين يبحثون في التصميمات الداخلية للمنزل عن الأجواء الرجعية، عمومًا المواد والتجهيزات المستخدمة لهذا النوع من الأماكن غالية جدًا ونادرة في بعض الأحيان، وهناك خيار أن نختار قطع الأثاث الخاصة التي تُعطي لنا هذا النمط الانتقائي.