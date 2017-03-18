7 أفكار رائعة لتحسين شكل مطبخك

الزمرد هو لون جذاب جدًا ونادرًا ما يتم استخدامه. وهنا تم الاستعانة ب البلاط بلون الزمرد بشكل غير نظامي كما نراه في هذه الصورة مع رفوف تشعرك بنمط ريفي، وتنتج تباين مثير للاهتمام من المواد، كما يبدو عملي وأنيق واقتصادي، بحيث يمكنك فقط شراء الطوب أو عناصر الطين الأخرى، يمكنك إسعاد نفسك باستخدام المنتجات التي تسمح لك بتحقيق نتائج جيدة.