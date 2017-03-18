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7 أفكار رائعة لتحسين شكل مطبخك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Mediterranean Style, Rencraft Rencraft مطبخ خشب Blue
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هل كنت تفكر في تجديد المناطق الداخلية من المطبخ الخاص بك؟ إذا كنت تبحث عن أفكار وديكورات وحلول لافتة للنظر لكي تلهمك، فهذا المقال لك، حيث أن بحثك ينتهي هنا لأننا في هوميفاي قدمنا مجموعة من 8 تصميمات مختلفة لتجميل المطبخ الخاص بك. فهل أنت مستعد لمعرفة أي واحد هو الأقرب إلى شخصيتك وأسلوب حياتك؟ دعونا نبدأ!

1. الجدران المألوفة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الاختيار الدقيق لمواد الجدار هي الخطوة الأولى لتحسيين الشكل العام للمطبخ، ففي بعض الأحيان مجرد القليل من اللمسات الديكورية يمكنها أن تصنع ثورة في المساحة الفارغة بجدار المطبخ، مثل تلك التي تراها في الصورة: إذا كان المطبخ الخاص بك حديث تمامًا وليس لديك نية لانفاق المال لتغييره، يمكنك فقط اختيار لوحات للتزيين من البلاط للحصول على نتائج جيدة.

2. خيارات شائعة

Bu Benim Tarzım Diyebilcekmisiniz Hadi Bakalım, Evinin Ustası Evinin Ustası مطبخ
Evinin Ustası

Evinin Ustası
Evinin Ustası
Evinin Ustası

الزمرد هو لون جذاب جدًا ونادرًا ما يتم استخدامه. وهنا تم الاستعانة ب البلاط بلون الزمرد بشكل غير نظامي كما نراه في هذه الصورة مع رفوف تشعرك بنمط ريفي، وتنتج تباين مثير للاهتمام من المواد، كما يبدو عملي وأنيق واقتصادي، بحيث يمكنك فقط شراء الطوب أو عناصر الطين الأخرى، يمكنك إسعاد نفسك باستخدام المنتجات التي تسمح لك بتحقيق نتائج جيدة.

3. نغمات محايدة

Mediterranean Style Rencraft مطبخ خشب Blue
Rencraft

Mediterranean Style

Rencraft
Rencraft
Rencraft

واحدة من أكثر الفرص العصرية هي السعي لاستخدام نغمات محايدة وغير مشبعة.

هذا النوع من الخيارات ينتج راحة للغارقين في الألفة: كما في هذا المطبخ المثالي، حيث يوفر قدر كبير من المرونة والوظيفية في هذا المطبخ باستخدام أثاث بسيط مثل السطح الصلب على الجزيرة، وتعليق كل الأشياء اليومية إعطاء إمكانية لإعداد وجبات ممتازة مع أقصى درجات الراحة.

4. مطبخ ريفي

Country house , Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture مطبخ خشب Beige
Murat Aksel Architecture

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

مطبخ على النمط الخالد هو بالتأكيد ديكور ريفي، ويشمل استخدام الألوان الفاتحة جدًا ومطابقة في التفاصيل، و أجزاء كبيرة من الخشب ووحدات إضاءة من الخوص.

5. جزيرة مطبخ كبيرة

Modern and Bold Kitchen Diner homify مطبخ Black kitchen,black,white,marble,work surfaces,modern,large
homify

Modern and Bold Kitchen Diner

homify
homify
homify

جزيرة المطبخ هو حل للتقييم خلال تصميم المنزل، وفي الواقع من الصعب إجراء هذا العمل في مطبخ صغير، لأنه يتطلب مساحة أكبر من المتوسط. وهذه الجزيرة ويعود الفضل جاذبيتها إلى للأثاث الحديث والعملي، كما أن لديها ميزة إضافية وهي انقسامها إلى جزئين لترسيم منطقة الصالون.

6. الأضواء الخفية في المطبخ

kitchen Progressive Design London مطبخ
Progressive Design London

kitchen

Progressive Design London
Progressive Design London
Progressive Design London

المصابيح توفر العديد من المزايا: حيث يمكن جمعها في مساحة صغيرة جدًا لإنتاج شفرة ضوئية مميزة، ومع ذلك فإن مصادر الضوء نفسها بقيت مخفية، وتبقى مدة طويلة وتستهلك القليل جدًا من الكهرباء.

7. الكلاسيكية

NG PALACE, Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office مطبخ خشب Beige
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office

Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office

هذا النمط له الكثير من المشجعين الذين يبحثون في التصميمات الداخلية للمنزل عن الأجواء الرجعية، عمومًا المواد والتجهيزات المستخدمة لهذا النوع من الأماكن غالية جدًا ونادرة في بعض الأحيان، وهناك خيار أن نختار قطع الأثاث الخاصة التي تُعطي لنا هذا النمط الانتقائي.

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