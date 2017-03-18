8 تصميمات حديثة ومُريحة تلهمك لتجديد غرفة نومك

هناك تفاصيل صغيرة من شأنها تغيير غرفة النوم الخاصة بك دون جهد للتعبير عن النمط الحديث في التصميم.. هذا النمط هو جوهرالبساطة، كما ان لـ الألوان تأثيرها الخاص، وأيضًا وضوح الإضاءة يجب أن يكون حديث ومسلط على أجزاء مميزة ونقط محورية في الغرفة وخاصة الأماكن التي بالفعل يتم استخدامها أكثر، بالإضافة إلى استخدام المادة المفضلة لديك للأرضيات ونحن ننحاز إلى الخشب، والزجاج على النوافذ. للحصول على تصميم مودرن وبسيط.
ونحن نقدم لك في هذا المقال 8 غرف نوم حديثة ومميزة يمكن أن تلهمك لتجديد غرفة نومك، فقط عليك قراءة المقال واختيار ما يتناسب مع زوقك الخاص.
تتكرر الأقمشة الناعمة ونغمات البيج التي تجذب العناصر الخفيفة في الغرفة مع عدد قليل من وحدات تسليط الضوء. مع فوتيه أنيق لوضع صينية وجبة الإفطار، أوالجلوس ومشاهدة التلفزيون، أو ونحن نغير الأحذية وأكثر من ذلك بكثير. لأنها تخدم الشكل الجمالي في الغرفة، وتبدو وكأنها امتداد للسرير.
مع ضربات الفرشاة السميكة من اللون البرتقالي حصلت هذه الغرفة على لمسات حديثة، حيث البهجة والاستوائية بسحر ظاهر، وفوتيه انيق من الجلد الأسود أمام السرير يستخدم في الجلوس وترك الأشياء الصغيرة للحظات. واللوح الأمامي المزدوج يدعونا إلى إعادة التفكير في منطقتنا، ببساطة تنجيد الظهر بقماش أسود وأبيض، ورمز الحديثة سظهر في خطوط بسيطة مستقيمة.
استخدام اثنين من الكراسي لتجميل الصورة بتدبير لوني جميل، كما إنه إذا كان ورق الجدران منقوش كهذا لا يمكن إلا وضعه على حائط واحد. فورق الحائط والسرير والاكسسوارات تستجيب لنمط الألوان الموجودة في قماش الكرسيين.
هذا التصميم اختار اخفاء جدار اللوح الأمامي وبالتالي أصبح محوراهتمام أقل، واللوح الأمامي منجد في لون مقارب تمامًا لـ اللون الذي استخدم في الجزء العلوي، وهكذا يتحقق تأثير متكامل، مع عرض مصابيح مزدوج على جانبي السرير ليشدد على مساحة أنيقة وخفيفة من دون إزعاج.
يبدو أن السائد هو الأبيض والدوائر والمربعات والماس والمشارب، واللوح الأمامي للسرير مُبطن وبسيط. مع بطانية مبطنة بنسيج هندسي يُعطي تناسق، ولكن تبدو الستارة هي مركز جذب بسبب نسيجها الفريد من نوعه في الظلام والخطوط الزرقاء والذهبية الخفية.
هذا التصميم من قبل مهندسي التصميم المكتبي يقدم أفضل الممارسات البيئية على سرير قابل للطي والذي يمكن جمعه وإخفاءه وراء أبواب قابلة للطي كالخزانة أيضًا. براعة، ومرونة، في التصاميم بالسيطة والتعابير الحديثة، والتي تسعى إلى ان تكون وظيفية وأكثر جمالًا.
الحديث في هذا التصميم هو ورق الحائط، مع المفروشات الناعمة الملمس. والستارة الشفافة التي تُغطي النافذة، من نسيج حديث بخطوط مستقيمة وتصاميم بسيطة. وأعرب عن التصميم الكلاسيكي مصباح الجدار على طاولة السرير، والفوتيه المُنجد بالجلد العادي دون أي أشكال.
ينتج شعور غير رسمي من هذه البيئة الحديثة من خلال قاعدة السرير المصممة بدون أرجل، والستائر، ومحاكاة الوحات، والتي تُعبر ألوانها عن كل الألوان المختلفة من الموجودة بالنسيج. مع غزل السجاد بشكل طويل باللون أبيض، مثل الجدران قماش ليبدو كل شيء في تناغم رائع لخلق أجواء مُبهجة.
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