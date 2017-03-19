6 حيل فينج شوي يجب أن تمتلكها بمنزلك

الفنغ شوي Feng shui هو علم حديث يتعلق بشكل أساسي بالطاقة وتأثيرها السلبي أو الإيجابي في حياتنا اليومية، والمعنى الحرفي للـ الفنغ شوي هو الهواء والمياه، ويقوم على اختيار بيئة معيشية تجتمع فيها عناصر الطاقة والتوازن بشكل متناغم، فالفينج شوي يعتبر من الطرق الصينية القديمة في توزيع طاقة داخل الفراغ لتغمره السعادة والراحة بداخله، استخدام علم الفينج شوي أصبح منتشر في التصميم الداحلي بها في الفترة الأخيرة، لذلك هناك بعض الأساسيات والحيل التي يجب الإعتماد عليها في الفينج شوي لللحصول على أفضل النتائج كترتيب الأساس واستخدام ألوان معينة، لذلك هوميفاي تقدم لك اليوم مجموعة من حيل الفينج شوي يجب أن تمتلكها بمنزلك ..