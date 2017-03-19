6 حيل فينج شوي يجب أن تمتلكها بمنزلك

الفنغ شوي Feng shui هو علم حديث يتعلق بشكل أساسي بالطاقة وتأثيرها السلبي أو الإيجابي في حياتنا اليومية، والمعنى الحرفي للـ
الفنغ شوي هو الهواء والمياه، ويقوم على اختيار بيئة معيشية تجتمع فيها عناصر الطاقة والتوازن بشكل متناغم، فالفينج شوي يعتبر من الطرق الصينية القديمة في توزيع طاقة داخل الفراغ لتغمره السعادة والراحة بداخله، استخدام علم الفينج شوي أصبح منتشر في التصميم الداحلي بها في الفترة الأخيرة، لذلك هناك بعض الأساسيات والحيل التي يجب الإعتماد عليها في الفينج شوي لللحصول على أفضل النتائج كترتيب الأساس واستخدام ألوان معينة، لذلك هوميفاي تقدم لك اليوم مجموعة من حيل الفينج شوي يجب أن تمتلكها بمنزلك..
استخدامك للصور شئ أساسي في التصميم الداخلي، سواء كانت لوحات فينة أو لقطات مختلفة من ذكرياتك مع العائلة، فهي عنصر أساسي في منزلك ولا غنى عنها، عليك اختيار لوحات تبث طاقة إيجابية وألوان مبهجة وتفاؤل وحب، فلا داعي من صور حزينة وذكريات مؤلمة، وإلى جانب اختيارك لما ستضيفه لمنزلك هو أين ستضعها وما هو المكان الأنسب لها، يجب أن تختار أماكن حيوية وبارزة لتضيف جمالا من نوع خاص وتترك لمساتك في كل أركان الفراغ ..
الطبيعة الخلابة تحمل ما يكفينا من الطاقة الإيجابية فهي من صنع الله، فلا تتردد أن تمتلك عنصر منها في منزلك كالنباتات الخضراء، وتوزيعها بشكل سليم للحفاظ على راحة العين والهواء النظيف، وإن كانت ميزانيتك لا تسمح فصور النباتات قادرة على القيام بالوظيفة ذاتها..
واحدة من أهم مبادئ فينج شوي هو الحفاظ على عناصر الطبيعة وتوازنها في أي فراغ، حيث إذا تم استخدام الحجر والأخشاب والنباتات يتم ذلك بنوع من التوازن والنسبية لنحصل على لوحة طبيبعة رائعة ومريحة وتجذب الطاقة الإيجابية..
من أهم مبادئ جذب الطاقة حسب فينج شوي فالأفضل عدم وضع السرير أمام باب غرفة النوم او باب الحمام، فذلك قد يساعد في جلب الطاقة السلبية للسرير ويجلب الكوابيس وضيق الصدر، بالإضافة إلى أنه الأفضل عدم وجود رابط مباشر بينه وبقية فراغات المنزل كنوع من الخصوصية ..
يجب أن تكن كل أدواتك في متناول يدك وخاصة في المطبخ، ولكن على عكس ما نعتقد جميعا أن هذا يتعارض مع النظام والحفاظ عليه في منزلك ككل، ولكنه يساعد على نشر الطاقة الإيجابية بداخل منزلك ..
لا تترك ركن بلا استخدام في منزلك، فهي قادرة على بث الطاقة السلبية وانتشارها في كل بقعة في منزلك، فالاستغلال الأمثل لكل فراغات منزلك يساعد على تنظيم الطاقة وتوزيعها بشكل صحي داخل المنزل، فلا تتردد في أن تضيف لمستك لكل ركن وتحويله لإضافة من نوع خاص ..
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