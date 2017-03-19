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6 حيل فينج شوي يجب أن تمتلكها بمنزلك

آية منير آية منير
Clorofilia 2015, Clorofilia Clorofilia غرفة المعيشة
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الفنغ شوي Feng shui هو علم حديث يتعلق بشكل أساسي بالطاقة وتأثيرها السلبي أو الإيجابي في حياتنا اليومية، والمعنى الحرفي للـالفنغ شوي هو الهواء والمياه، ويقوم على اختيار بيئة معيشية تجتمع فيها عناصر الطاقة والتوازن بشكل متناغم، فالفينج شوي يعتبر من الطرق الصينية القديمة في توزيع طاقة داخل الفراغ لتغمره السعادة والراحة بداخله، استخدام علم الفينج شوي أصبح منتشر في التصميم الداحلي بها في الفترة الأخيرة،  لذلك هناك بعض الأساسيات والحيل التي يجب الإعتماد عليها في الفينج شوي  لللحصول على أفضل النتائج كترتيب الأساس واستخدام ألوان معينة، لذلك هوميفاي تقدم لك اليوم مجموعة من حيل الفينج شوي يجب أن تمتلكها بمنزلك..

1. الصور

Living Spaces, ERC ERC غرفة المعيشة
ERC

ERC
ERC
ERC

استخدامك للصور شئ أساسي في التصميم الداخلي، سواء كانت لوحات فينة أو لقطات مختلفة من ذكرياتك مع العائلة، فهي عنصر أساسي في منزلك ولا غنى عنها، عليك اختيار لوحات تبث طاقة إيجابية وألوان مبهجة وتفاؤل وحب، فلا داعي من صور حزينة وذكريات مؤلمة، وإلى جانب اختيارك لما ستضيفه لمنزلك هو أين ستضعها وما هو المكان الأنسب لها، يجب أن تختار أماكن حيوية وبارزة لتضيف جمالا من نوع خاص وتترك لمساتك في كل أركان الفراغ  ..

2. اختيار أماكن النباتات..

Clorofilia 2015, Clorofilia Clorofilia غرفة المعيشة
Clorofilia

Clorofilia
Clorofilia
Clorofilia

الطبيعة الخلابة تحمل ما يكفينا من الطاقة الإيجابية فهي من صنع الله، فلا تتردد أن تمتلك عنصر منها في منزلك كالنباتات الخضراء، وتوزيعها بشكل سليم للحفاظ على راحة العين والهواء النظيف، وإن كانت ميزانيتك لا تسمح فصور النباتات قادرة على القيام بالوظيفة ذاتها..

3. توازان عناصر الطبيعة..

PROMOCIÓN 4 LOFTS , Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño مكتب عمل أو دراسة
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño

Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño

واحدة من أهم مبادئ فينج شوي هو الحفاظ على عناصر الطبيعة وتوازنها في أي فراغ، حيث إذا تم استخدام الحجر والأخشاب والنباتات يتم ذلك بنوع من التوازن والنسبية لنحصل على لوحة طبيبعة رائعة ومريحة وتجذب الطاقة الإيجابية..

4. مكان السرير

Un Oasis de Vivienda: Casa para Parejas Jóvenes con Psicina, Arte y más , FANSTUDIO__Architecture & Design FANSTUDIO__Architecture & Design غرفة نوم
FANSTUDIO__Architecture &amp; Design

FANSTUDIO__Architecture & Design
FANSTUDIO__Architecture &amp; Design
FANSTUDIO__Architecture & Design

من أهم مبادئ جذب الطاقة حسب فينج شوي فالأفضل عدم وضع السرير أمام باب غرفة النوم او باب الحمام، فذلك قد يساعد في جلب الطاقة السلبية للسرير ويجلب الكوابيس وضيق الصدر، بالإضافة إلى أنه الأفضل عدم وجود رابط مباشر بينه وبقية فراغات المنزل كنوع من الخصوصية ..

5. أدواتك في متناول يدك..

Recuperando el valor de lo antiguo, hoy, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ White
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

يجب أن تكن كل أدواتك في متناول يدك وخاصة في المطبخ، ولكن على عكس ما نعتقد جميعا أن هذا يتعارض مع النظام والحفاظ عليه في منزلك ككل، ولكنه يساعد على نشر الطاقة الإيجابية بداخل منزلك ..

6. استغلال أمثل..

Cobertura Duplex Edificio Mandarim - Condomínio Peninsula, Cadore Arquitetura Cadore Arquitetura غرفة السفرة
Cadore Arquitetura

Cadore Arquitetura
Cadore Arquitetura
Cadore Arquitetura

لا تترك ركن بلا استخدام في منزلك، فهي قادرة على بث الطاقة السلبية وانتشارها في كل بقعة في منزلك، فالاستغلال الأمثل لكل فراغات منزلك يساعد على تنظيم الطاقة وتوزيعها بشكل صحي داخل المنزل، فلا تتردد في أن تضيف لمستك لكل ركن وتحويله لإضافة من نوع خاص ..

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