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تصميم مميز لشقة ذات مساحة صغيرة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
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يعاني العديد من الناس من الصعوبة في اختيار الديكور والأثاث المناسب داخل الشقق ذات المساحات الصغيرة، لعدم قدرتهم على العثور على قطع الأثاث والألوان المناسبة لخلق اتساع وهمي، واستغلال كل المساحة الممكنة دون الشعور بالضجر والانزعاج. فيما يلي استعراض لشقة ذات مساحة صغيرة، تتميز بديكور بسيط وأنيق يعتمد بشكل رئيسي على استخدام اللون الرمادي الفاتح، الذي يوفر جو من الأناقة والبساطة والتميز داخل التصميم.

نلاحظ أن البساطة وحسن اختيار الديكور أظهر الاستغلال الأمثل للمساحة الصغيرة، فضلًا عن استخدام قطع أثاث بسيطة وصغير الحجم، مما جعل الشقة تبدو واسعة ومريحة وجذابة.

أثاث عصري وبسيط

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

من اللافت للنظر التركيز على اختيار قطع الأثاث العصرية والعملية، ذات التصميم البسيط والحجم الصغير مع وجود أرفف تستخدم في وضع الأغراض بداخلها، حيث لا تشغل مساحة كبيرة من الغرفة وتعطي الشعور بالاتساع. فضلًا عن استخدام ألوان محايدة في مختلف أرجاء الشقة، والتركيز المتعمد على اختيار اللون الرمادي.

يتميز التصميم بوجود مكتبة صغيرة وأنيقة مصممة بشكل مميز بحيث لا تشغل مساحة كبيرة، ونلاحظ تجانس وتناغم ألوان الديكور والسقف والأرضيات.

السفرة الأنيقة

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

نلاحظ من خلال هذه الزاوية وجود سفرة صغيرة الحجم ذات عدد مقاعد محدود، رمادية اللون لتتماشى مع النمط العام للمنزل. وتُظهر الصور السقف الأبيض اللامع الذي يوفر جو من الهدوء والراحة داخل المكان، مع التركيز على اختيار إضاءة مناسبة لإبراز جمال الديكور والتصميم.

بساطة التصميم

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

أكثر ما يلفت النظر في غرفة المعيشة هو بساطة التصميم، والاعتماد بشكل رئيسي على اللون الرمادي بدرجاته المختلفة، ودمجه في التصميم بتناغم وحرص شديد جدا للحصول على جو يغلب فيه البساطة والأناقة في التصميم.

طلاء الجدران الأبيض

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare الممر الحديث، المدخل و الدرج
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

دائمًا ما يميل الناس إلى استخدام الألوان الفاتحة، خاصة في المساحات الضيقة، والتي من شأنها خلق جو صحي ومنعش إعطاء شعور وهمي بالاتساع والحيوية داخل المنزل. يظهر في هذه الصورة الاعتماد الكامل على اللون الأبيض في طلاء الجدران والأبواب والسقف، مع استخدام الإضاءة المناسبة تمامًا.

الباب المزخرف

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare الممر الحديث، المدخل و الدرج
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

يظهر في هذه الصورة الكونسول الصغير المميز ذو اللون الفاتح، والذي تم اختياره بعناية شديدة ليناسب المساحة الصغيرة في المدخل، بحيث يضيف بُعدًا جماليًا من طراز خاص، بالإضافة إلى استخدام الباب الزجاجي المزخرف بالنقوش الجميلة.

الإضاءة الخارجية

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare مطبخ
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

أكثر ما يلفت النظر داخل المبطخ هو وجود شرفة مفتوحة على الحديقة تسمح بدخول إضاءة خارجية رائعة ومناسب لمساحة المطبخ الصغيرة، حيث توحي بالبهجة والحيوية وتضيف رونقًا مميزًا للتصميم. مع التركيز على وضع طاولة صغيرة الحجم لتسهيل تناول الطعام والوجبات السريعة وقضاء أوقات مميزة مع الأهل والأصدقاء أو حتى ممارسة الأنشطة المفضلة الخاص بك، مع وجود تلفزيون صغير مناسب للمساحة الموجود بها، للاستمتاع بمشاهدة الأفلام.

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ألوان الحمام الدافئة

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

يتميز الحمام بحسن اختيار الألوان والتنسيق بينهم بطريقة جذابة وساحرة، مع ملاحظة اختيار اللون السماوي، والشرفة ذات الحجم الكبير لضمان جودة الإضاءة والتهوية داخل المساحة الصغيرة. فضلًا عن اختيار قطع أثاث راقية ومميزة.

غرفة النوم البسيطة

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة نوم
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

تتميز غرفة النوم بالبساطة الشديدة، والتي تتضح في اختيار قطع أثاث محدودة وصغيرة الحجم، مع التركيز على اختيار طلاء الجدران الأبيض واللافت للنظر، مع الأرضيات التي تتسم بالفخامة والعصرية.

غرفة نوم الأطفال

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة الاطفال
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

نلاحظ تعمد تغيير الألوان الحيادية المميزة للنمط الأساسي للمنزل، عن طريق اختيار بعض الألوان النابضة بالحياة والتي توفر الشعور بالراحة والبهجة وتساعد على قضاء أوقات ممتعة داخل الغرفة، مع وجود شرفة كبيرة تسمح بدخول الهواء الطلق.

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