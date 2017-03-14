تصميم مميز لشقة ذات مساحة صغيرة

يعاني العديد من الناس من الصعوبة في اختيار الديكور والأثاث المناسب داخل الشقق ذات المساحات الصغيرة، لعدم قدرتهم على العثور على قطع الأثاث والألوان المناسبة لخلق اتساع وهمي، واستغلال كل المساحة الممكنة دون الشعور بالضجر والانزعاج. فيما يلي استعراض لشقة ذات مساحة صغيرة، تتميز بديكور بسيط وأنيق يعتمد بشكل رئيسي على استخدام اللون الرمادي الفاتح، الذي يوفر جو من الأناقة والبساطة والتميز داخل التصميم.

نلاحظ أن البساطة وحسن اختيار الديكور أظهر الاستغلال الأمثل للمساحة الصغيرة، فضلًا عن استخدام قطع أثاث بسيطة وصغير الحجم، مما جعل الشقة تبدو واسعة ومريحة وجذابة.