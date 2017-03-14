7 أفكار مختلفة لديكور حوائط التلفزيون فى غرفة المعيشة

في الآونة الأخيرة، ظهر العديد من التصاميم المختلفة لغرف المعيشة، حيث يهتم الناس باختيار الديكور والنمط المريح لغرف المعيشة، والذي يتناسب مع طبيعة الحياة المعاصرة ويوفر جوًا من الهدوء والاسترخاء، بالإضافة إلى تخصيص مكان مميز لقضاء أوقات ممتعة مع الأسرة والأصدقاء أثناء مشاهدة التلفاز وتبادل الأحاديث، مشاهدة مباريات فريقهم المفضل، ألعاب الفيديو، الاستماع إلى الموسيقى، والحصول على الترفيه.
يتطلب تخصيص هذا الجزء من غرفة المعيشة عناية فائقة في اختيار الأثاث المميز، الذي يعكس الذوق الشخصي لكل فرد ويتماشى مع نمط الديكور في التصميم الداخلي للمنزل. فيما سنستعرض بعض التصاميم التي قد ترضي ذوقك الشخصي، ويمكنك الاختيار من بينها، إذا كنت تقوم بتصميم منزلك، أو تفكر في الحصول على أفكار جديدة وعصرية لتجديد غرفة المعيشة الخاصة بك.
يظهر في الصورة الاعتماد على اختيار الألوان المحايدة في الديكور، مع وجود المصابيح والزجاج والمزهريات في مختلف الأحجام والتصاميم، مع وجود قطعة ديكور منحوتة تشبه ثلاث حقائب مرتبة فوق بعضها البعض، بالإضافة إلى مجموعة من العناصر الزخرفية الأخرى.
في هذا التصميم نلاحظ اختيار الحائط المخصص لوضع التلفزيون المصنوع من الخشب ذو اللون الفاتح الأقرب إلى الطبيعة كمساحة لوضع التلفزيون، ودمجه بلون الطلاء الأبيض المميز ليصبح براقًا ولافتًا للنظر. كما يوجد بعض الملحقات والرفوف التي تخدم الديكور، بالإضافة إلى وجود أريكة كمساحة جانبية لأخذ قسط من الراحة وتجاذب أطراف الحديث.
يتميز هذا التصميم بالحداثة والبساطة في التصميم، إذ يوضع جهاز التلفزيون معلقًا على الجدار الرمادي مع وجود رفوف خشبية كجزء من الديكور، يمكن استخدامها كطاولة لتناول الطعام أو حتى مكان مخصص لوضع التحف والمعلقات الخاصة. بالإضافة إلى استخدام بعض قطع الديكور المميزة ذات الألوان البراقة التي تعطي شعور بالبهجة والاسترخاء.
كثيرًا ما يتكرر استخدام فكرة الرفوف الممتدة حتى الزوايا في الآونة الأخيرة، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالمساحات الصغيرة، حيث تشغل تلك الرفوف كل سنتيمتر، مما يتيح لك استغلال كل المساحة الموجودة لديك واعتبارها جزء من الديكور المستخدم في التزيين. ويتميز التصميم الموجود في الصورة بالرقي والأناقة الشديدة، والدقة في اختيار الألوان الدافئة، مع بعض الستائر الأنيقة التي تُضيف إحساس بالألفة داخل المساحة المخصصة للجلوس.
نلاحظ من خلال الصورة المدرجة البراعة الشديدة في دمج المساحة المخصصة للتلفزيون مع بنية المنزل، بحيث تغطي الجدار بالكامل وتمتد أيضًا إلى العمود، مع وجود فتحة صغيرة تسمح بمرور الضوء وجعل التصميم أكثر عصرية وحداثة. بالإضافة إلى اختيار ألوان مميزة ومتناسقة، تتماشى مع نمط المنزل والتصميم الداخلي. فضلًا عن إضافة بعض قطع الأثاث الصغيرة والمميزة، واستخدام الرفوف الخشبية كمساحات لوضع بعض النباتات وقطع الديكور الصغيرة.
يظهر في هذا التصميم شاشة التلفزيون بجحم كبير جدًا في مساحة صغيرة بحيث يشغل كل مساحة الجدار تقريبًا. مع وجود بعض الأدراج في أسفل الجدار مخصصة للاحتفاظ ببعض الأشياء. بالإضافة إلى اختيار لون فيروزي براق في طلاء الحائط المقابل لشاشة التلفزيون مع وجود أريكة مريحة وطاولة يوجد بها بعض الكتب لقضاء أوقات ممتعة.
يتميز هذا التصميم بالانسيابية فتشعر وكأنه جزء من الجدار، إذ يشغل عرض الحائط، مصنوع من الخشب المنحني عند الأطراف. نلاحظ وجود سقف منحني مطلي باللون الأبيض المميز مع وجود مصابيح متكاملة تساعد على توفير إضاءة قوية ومناسبة للغرفة.
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