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7 أفكار مختلفة لديكور حوائط التلفزيون فى غرفة المعيشة

Mai Elkholy Mai Elkholy
WRP, Adriana Pierantoni Arquitetura & Design Adriana Pierantoni Arquitetura & Design غرفة الميديا
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في الآونة الأخيرة، ظهر العديد من التصاميم المختلفة لغرف المعيشة، حيث يهتم الناس باختيار الديكور والنمط المريح لغرف المعيشة، والذي يتناسب مع طبيعة الحياة المعاصرة ويوفر جوًا من الهدوء والاسترخاء، بالإضافة إلى تخصيص مكان مميز لقضاء أوقات ممتعة مع الأسرة والأصدقاء أثناء مشاهدة التلفاز وتبادل الأحاديث، مشاهدة مباريات فريقهم المفضل، ألعاب الفيديو، الاستماع إلى الموسيقى، والحصول على الترفيه.

يتطلب تخصيص هذا الجزء من غرفة المعيشة عناية فائقة في اختيار الأثاث المميز، الذي يعكس الذوق الشخصي لكل فرد ويتماشى مع نمط الديكور في التصميم الداخلي للمنزل. فيما سنستعرض بعض التصاميم التي قد ترضي ذوقك الشخصي، ويمكنك الاختيار من بينها، إذا كنت تقوم بتصميم منزلك، أو تفكر في الحصول على أفكار جديدة وعصرية لتجديد غرفة المعيشة الخاصة بك.

1. الألوان المحايدة

WRP, Adriana Pierantoni Arquitetura & Design Adriana Pierantoni Arquitetura & Design غرفة الميديا
Adriana Pierantoni Arquitetura &amp; Design

Adriana Pierantoni Arquitetura & Design
Adriana Pierantoni Arquitetura &amp; Design
Adriana Pierantoni Arquitetura & Design

يظهر في الصورة الاعتماد على اختيار الألوان المحايدة في الديكور، مع وجود المصابيح والزجاج والمزهريات في مختلف الأحجام والتصاميم، مع وجود قطعة ديكور منحوتة تشبه ثلاث حقائب مرتبة فوق بعضها البعض، بالإضافة إلى مجموعة من العناصر الزخرفية الأخرى.

2. دمج الخشب مع اللون الأبيض

Apartamento Jovem Casal | Campo Grande MS, Camila Tannous Arquitetura & Interiores Camila Tannous Arquitetura & Interiores غرفة الميديا
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores

Camila Tannous Arquitetura & Interiores
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores
Camila Tannous Arquitetura & Interiores

في هذا التصميم نلاحظ اختيار الحائط المخصص لوضع التلفزيون المصنوع من الخشب ذو اللون الفاتح الأقرب إلى الطبيعة كمساحة لوضع التلفزيون، ودمجه بلون الطلاء الأبيض المميز ليصبح براقًا ولافتًا للنظر. كما يوجد بعض الملحقات والرفوف التي تخدم الديكور، بالإضافة إلى وجود أريكة كمساحة جانبية لأخذ قسط من الراحة وتجاذب أطراف الحديث.

3. حداثة التصميم

Casa 1, ESTÚDIO danielcruz ESTÚDIO danielcruz غرفة الميديا
ESTÚDIO danielcruz

ESTÚDIO danielcruz
ESTÚDIO danielcruz
ESTÚDIO danielcruz

يتميز هذا التصميم بالحداثة والبساطة في التصميم، إذ يوضع جهاز التلفزيون معلقًا على الجدار الرمادي مع وجود رفوف خشبية كجزء من الديكور، يمكن استخدامها كطاولة لتناول الطعام أو حتى مكان مخصص لوضع التحف والمعلقات الخاصة. بالإضافة إلى استخدام بعض قطع الديكور المميزة ذات الألوان البراقة التي تعطي شعور بالبهجة والاسترخاء.

4. رفوف ممتدة إلى الزوايا

Apartamento N | H, Only Design de Interiores Only Design de Interiores غرفة الميديا
Only Design de Interiores

Only Design de Interiores
Only Design de Interiores
Only Design de Interiores

كثيرًا ما يتكرر استخدام فكرة الرفوف الممتدة حتى الزوايا في الآونة الأخيرة، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالمساحات الصغيرة، حيث تشغل تلك الرفوف كل سنتيمتر، مما يتيح لك استغلال كل المساحة الموجودة لديك واعتبارها جزء من الديكور المستخدم في التزيين. ويتميز التصميم الموجود في الصورة بالرقي والأناقة الشديدة، والدقة في اختيار الألوان الدافئة، مع بعض الستائر الأنيقة التي تُضيف إحساس بالألفة داخل المساحة المخصصة للجلوس.

5. تصميم مدمج مع بنية المنزل

UMA CASA COM PERSONALIDADE !!!, Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES غرفة الميديا
Fernanda Moreira – DESIGN DE INTERIORES

Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES
Fernanda Moreira – DESIGN DE INTERIORES
Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES

نلاحظ من خلال الصورة المدرجة البراعة الشديدة في دمج المساحة المخصصة للتلفزيون مع بنية المنزل، بحيث تغطي الجدار بالكامل وتمتد أيضًا إلى العمود، مع وجود فتحة صغيرة تسمح بمرور الضوء وجعل التصميم أكثر عصرية وحداثة. بالإضافة إلى اختيار ألوان مميزة ومتناسقة، تتماشى مع نمط المنزل والتصميم الداخلي. فضلًا عن إضافة بعض قطع الأثاث الصغيرة والمميزة، واستخدام الرفوف الخشبية كمساحات لوضع بعض النباتات وقطع الديكور الصغيرة.

6. تلفزيون كبير الحجم

Apartamento Leblon II, Duplex Interiores Duplex Interiores غرفة الميديا
Duplex Interiores

Duplex Interiores
Duplex Interiores
Duplex Interiores

يظهر في هذا التصميم شاشة التلفزيون بجحم كبير جدًا في مساحة صغيرة بحيث يشغل كل مساحة الجدار تقريبًا. مع وجود بعض الأدراج في أسفل الجدار مخصصة للاحتفاظ ببعض الأشياء. بالإضافة إلى اختيار لون فيروزي براق في طلاء الحائط المقابل لشاشة التلفزيون مع وجود أريكة مريحة وطاولة يوجد بها بعض الكتب لقضاء أوقات ممتعة.

7. التصميم الانسيابي

homify غرفة الميديا
homify

homify
homify
homify

يتميز هذا التصميم بالانسيابية فتشعر وكأنه جزء من الجدار، إذ يشغل عرض الحائط، مصنوع من الخشب المنحني عند الأطراف. نلاحظ وجود سقف منحني مطلي باللون الأبيض المميز مع وجود مصابيح متكاملة تساعد على توفير إضاءة قوية ومناسبة للغرفة.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، 12 فكرة ذكية مستخدمة للتخزين في المنازل.

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7 أفكار مختلفة لديكور حوائط التليفيزيون فى غرفة المعيشة

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