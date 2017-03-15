9 أمثلة لاستخدام الأعمدة المزخرفة في التصميم الداخلي للمنازل

في بعض الأحيان، يوجد العديد من المساحات التي تحتاج إلى إضافة القليل من التفاصيل، حتى تبدو مذهلة ورائعة دون الحاجة إلى إنفاق أموال طائلة لجلب قطع الأثاث الجديدة والمختلفة، أو حتى شراء النباتات. قد يكون الأمر بسيطًا، فقد تحتاج فقط إلى تزيين عمود واحد من أعمدة المنزل الداخلية لإضفاء شكل جمالي خاص ومميز، وليبدو جذابًا من الناحية الجمالية.
فيما يلي عرض لمجموعة من الصور التي تعطي أفكارًا وأمثلة لكيفية تزيين الأعمدة الداخلية بطريقة أكثر إبداعًا، كل ما عليك هو أخذ بعض الأفكار التي تناسبك للحصول على ما تريد.
يتميز هذا العمود بعدم وجود طلاء، ويعتمد على الحجر فقط، كما أنه يشغل مساحة كبيرة جدًا من الغرفة، ويتميز بوجود فراغ في الجزء السفلي يسمح بتسهيل الرؤية داخل غرفة الطعام. كل هذا يساعد بشكلٍ رئيسي في إكساب التصميم الأناقة والرقي من خلال تركيب خط لموقد الغاز يفصل ويصل في الوقت نفسه بين غرفة المعيشة وغرفة الطعام.
نلاحظ تزيين العمود بالألواح الخشبية التي تتماشى مع التصميم الداخلي لغرفة المعيشة ليعكس السطوع الواضح في أسطح الأرضيات والجدران والسقف الأبيض. وبالإضافة إلى ذلك، وجود هذا العمود الخشبي يوفر فرصة مناسبة لوضع مجموعة متنوعة من الأثاث مع مختلف الألوان والأشكال.
يظهر في هذه الصورة كيفية إحداث تغيير كبير في النمط الداخلي للمنزل من خلال وجود جدار ذو طابع ريفي مُدمج مع البلاط والأحجار، والذي يوفر بدوره الملمس والعمق الفريد إلى العمود الموجود داخل الغرفة. كما يمكن إضافة لوح مخصص لتناول الطعام لتوفير المزيد من الراحة والجمال في آن.
في هذه الصورة، يمكننا رؤية فكرة جميلة وعملية، حيث تم تزيين العمود بشكلٍ أنيق ليخدم في تحديد مساحة الغرفة، كما أنه يُعد مكانًا مثاليًا لتثبيت التلفزيون. العمود مصنوع من الخشب الأنيق والأملس، المتناسق مع الألوان المستخدمة في تزيين الغرفة. العمود لافت للانتباه بطريقةٍ ساحرة، كما أنه موضع مثالي ومميز لقضاء وقت رائع ومشاهدة الأفلام الجميلة.
يمكن القول بأن ديكور الأعمدة الداخلية يشكل جزءًا هامًا من الديكور الذي يبرز جمال وأناقة التصميم الداخلي. ونلاحظ في هذه الصورة استخدام أسلوب أكثر تطورًا في ديكور الجدار الحجري، مع وجود موقد أنيق، بالإضافة إلى بعض التفاصيل المذهلة التي تعطي جو متكامل ومختلف.
ليس من الضروري دائمًا الاعتماد على مادة واحدة فقط في تصميم الأعمدة المنزلية الخاصة بك، إذ يمكنك الجمع بين عدة مواد وعناصر مختلفة لتوفير ملمس مميز وإنشاء تصميم جديد متطور. في هذه الصورة، يظهر التصميم الذي يجمع بين بعض القطع الصغيرة من الحجر والخشب، والتي ساهمت في تقديم قطعة ديكور أنيقة للغاية ومثيرة للاهتمام داخل غرفة المعيشة، بالإضافة إلى اختيار الألوان بدقة بالغة لتتماشى مع العناصر الزخرفية الأخرى الموجودة داخل المكان.
من غير الضروري استخدام الجدران الحجرية أو الخشبية فقط، أو حتى إنفاق مبالغ كبيرة من المال في تصميم عمود داخلي داخل مساحة معينة، إذ يمكنك تنفيذ أفكار بسيطة وأكثر اقتصادية، عن طريق طلاء الجدران بألوان نابضة بالحياة لإضافة شكل جمالي خاص ومميز داخل المساحات المختلفة الخاصة بك.
واحدة من السمات الرئيسية التي ينبغي أن تتوافر في الأعمدة الداخلية لإبراز التصميم داخل الغرفة، هو أن يعكس العمود الديكور الداخلي للغرفة، من حيث التصميم والألوان المنتقاة. فإذا كانت الغرفة مطلية بألوان براقة وناعمة، فمن الجيد اختيار عمود مزين بألوان داكنة.
لا ينغي أن تكون دائمًا مصنوعة من الطوب، أو ذات أسطح ملساء، حيث يمكن الابتكار واختيار وسائل عصرية وأقرب إلى الطبيعة بشكلٍ ملفت وجذاب. وهو ما يظهر في هذا التصميم المدرج، الذي يعطي طابع ريفي مميز، ويتمتع بالأناقة.
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