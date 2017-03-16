15 فكرة مذهلة لإعادة تصميم غرفة النوم بأقل التكاليف

في الكثير من الأحيان لا يهتم الناس بإعادة تصميم غرفة النوم لكونها من الغرف الداخلية التي لا يراها الضيوف؛ لكن في الحقيقة فأن إعادة تصميم غرفة النوم قد يكون أهم من إعادة تصميم باقي الغرف، فهي الغرفة التي تقضي فيها وقتك سواء للاسترخاء أو للحصول على بعض الخصوصية، لذا فقد ترغب في إضفاء لمستك الشخصية المنمقة عليها لتشعر فيها براحة أكبر.

وفي الكثير من الأحيان لا تتطلب إعادة التصميم استثمار مبالغ كبيرة، فبعض التعديلات البسيطة منخفضة التكلفة قد تكون الفيصل في إعادة تصميم الغرفة بشكل مميز. وهنا نعرض بعض الأفكار التي قد تساعدك على إعادة تصميم غرفة النوم بدون استثمار الكثير من المال أو الوقت والجهد.