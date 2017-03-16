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15 فكرة مذهلة لإعادة تصميم غرفة النوم بأقل التكاليف

Mai Elkholy Mai Elkholy
Clorofilia 2015, Clorofilia Clorofilia BedroomBeds & headboards
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في الكثير من الأحيان لا يهتم الناس بإعادة تصميم غرفة النوم لكونها من الغرف الداخلية التي لا يراها الضيوف؛ لكن في الحقيقة فأن إعادة تصميم غرفة النوم قد يكون أهم من إعادة تصميم باقي الغرف، فهي الغرفة التي تقضي فيها وقتك سواء للاسترخاء أو للحصول على بعض الخصوصية، لذا فقد ترغب في إضفاء لمستك الشخصية المنمقة عليها لتشعر فيها براحة أكبر.

وفي الكثير من الأحيان لا تتطلب إعادة التصميم استثمار مبالغ كبيرة، فبعض التعديلات البسيطة منخفضة التكلفة قد تكون الفيصل في إعادة تصميم الغرفة بشكل مميز. وهنا نعرض بعض الأفكار التي قد تساعدك على إعادة تصميم غرفة النوم بدون استثمار الكثير من المال أو الوقت والجهد.

1. تداخل الألوان الجريئة مع الألوان المحايدة

CASA GABRIELA, TACO Taller de Arquitectura Contextual TACO Taller de Arquitectura Contextual غرفة نوم
TACO Taller de Arquitectura Contextual

TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual

إذا كنت تملك غرفة يغلب عليها اللون المحايد فمن السهل إعادة تصميمها بإدخال بعض العناصر الملونة، ففي هذا النموذج يغلب على الغرفة اللون البيج مع استخدام طاولة خشبية لم تُضف الكثير للغرفة؛ لذا فأن إضافة الوسائد والديكورات البسيطة الملونة أعطت للغرفة بُعد أكثر عصرية مع إضافة لمسة شخصية متميزة.

2. استخدام ورق الجدران المنقوش

LG, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura غرفة نوم
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

لمحبي البساطة يمكن إعادة تصميم الغرفة بأناقة بدون الكثير من التفاصيل المعقدة من خلال استخدام الأشكال المختلفة لورق الجدران، ففي هذه الغرفة الإسكندنافية تم استخدام ورق الجدران الرمادي المنقوش برسومات بسيطة تبدو كأنها أنوار معلقة لمنح الغرفة لمسة جمالية بسيطة وأنيقة.

3. التلاعب بدرجات الألوان

Bedroom homify غرفة نوم
homify

Bedroom

homify
homify
homify

قد يكون التلاعب بدرجات الألوان من أكثر الطرق التي يستخدمها أغلب الأشخاص لمنح الغرفة مظهر مختلف، فهي لا تتطلب الكثير من الوقت والمال ولكن فقط امتلاك نظرة جمالية للتلاعب بالتفاصيل بدون أن تبدو غير منسقة. وفي هذا النموذج تم إدخال اللون الأزرق ببساطة في التصميم بشكل متناسق مع درجات اللون الرمادي المستخدمة، وتم وضع مقعد أزرق مريح أضاف أناقة للغرفة.

4. استخدام ورق الجدران ثلاثي الابعاد

Bliss Pixers غرفة نوم Beige mosque,turkey,istanbul,wall mural,wallpaper
Pixers

Bliss

Pixers
Pixers
Pixers

في الوقت الحالي ستجد في الأسواق العديد من أشكال ورق الجدران التي تختلف في تصميمها وفكرتها وأسلوبها لتناسب كل الأذواق، وفي هذا النموذج تم استخدام ورق جدران على شكل لوحة كاملة بعرض الجدار لتُعطي الأحساس بأنك داخل المشهد، بالإضافة إلى أنها أضافت عمق واتساع للغرفة.

5. إضافة مساحة جلوس

Palma Plaza Residence Hugh Jefferson Randolph Architects غرفة نوم
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

مساحة الجلوس في غرف النوم من العناصر التي يهمل الناس أهميتها، ففي عصرنا الحالي لا تُعتبر غرف النوم للراحة وللاسترخاء فقط ولكن أيضًا للحصول على بعض الخصوصية للقراءة أو مشاهدة التلفاز. وفي هذا التصميم تم إضافة مساحة جلوس صغيرة لفردين مع طاولة شاي صغيرة إلى جانب النافذة، وتم استخدام مقاعد مريحة أنيقة.

6. أناقة اللون الزهري

APPARTEMENT BOHEME CHIC AU MASCULIN, cristina velani cristina velani غرفة نوم
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

على الرغم من أن هناك العديد من الأشخاص الذين يرون أن اللون الزهري غير أنيق، إلا أن استخدامه بشكل صحيح يمنحك غرفة أنيقة جدًا. وفي هذا التصميم تم استخدام درجات اللون الزهري الفاتح والتي تناسبت بشكل أنيق مع اللون الرمادي في الأثاث لتبرز اللمسة الجمالية الشخصية للغرفة.

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7. أناقة اللون الأسود

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الأسود هو ملك الألوان، والذي يُضفي رونق وأناقة لأي مكان. وفي هذا النموذج تبرز اللمسة الشخصية في أثاث الغرفة باللونين الأبيض والأسود، حيث جاء لون السرير الأسود في منتصف الغرفة ليحدد مركزها.

8. استغلال المساحات

Appartement agence Paris, Meero Meero غرفة نوم
Meero

Meero
Meero
Meero

في بعض الأحيان قد تحد المساحة الصغيرة من قدرتنا على الابتكار، ولكن هذا لا يعني عدم وجود أفكار مناسبة لكل المساحات. ففي هذا النموذج تم وضع الأثاث في الجهة المقابلة للسقف المائل واستخدام الألوان الفاتحة في الجدران ومفروشات السرير لتعكس الإضاءة الطبيعية وتُشعرك بالاتساع.

9. استغلال غرفة النوم لإضافة غرفة مكتب

Un appartement moderne entre blanc et bois , ATELIER FB ATELIER FB غرفة نوم
ATELIER FB

ATELIER FB
ATELIER FB
ATELIER FB

إذا كنت تحتاج غرفة مكتب ولم تكن تملك المساحة الكافية يمكنك عمل مساحة مكتب عملية صغيرة في غرفة النوم، ففي هذا النموذج تم تخصيص جانب الغرفة لصنع مكتبه خشبية في الجدار وتم إضافة سطح مكتب خشبي في جانب الغرفة لجعلها غرفة متعددة الأغراض.

10. استخدام الديكورات العتيقة

Casa en La Cerdanya. 2013, Deu i Deu Deu i Deu غرفة نوم
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

في أغلب الأحيان تمنحك الديكورات العتيقة مظهر مميز أنيق للغرفة، وفي هذا النموذج نرى أنه تم استخدام عدة عناصر عتيقة بسيطة حتى تكون بارزة ولا تطغى على باقي أجزاء الغرفة؛ حيث تم استخدام شمعدنات عتيقة على الطاولة الجانبية وأيضًا تم تحديد مركز الغرفة بأضافة جزء خلفي عتيق للسرير.

11. إضافة لمسة من اللون الأصفر

Casa Finca Cuyaya, Horizontal Arquitectos Horizontal Arquitectos غرفة نوم خشب Yellow
Horizontal Arquitectos

Horizontal Arquitectos
Horizontal Arquitectos
Horizontal Arquitectos

إذا كنت تملك حس عصري جريء فيمكن إضافة لمسة من الألوان الجريئة لغرفتك، ففي هذا التصميم تم إضافة لمسة جريئة للغرفة بإضافة اللون الأصفر للجدران، والذي أضاف حيوية للغرفة التي غلب عليها الطابع الإسكندنافي البسيط.

12. إضافة لمسة ريفية ساحرة

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum غرفة نوم
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

يتميز الطابع الريفي بالبساطة؛ ولكن عند استخدامه بالشكل الصحيح قد يُضيف لمسة ساحرة لغرفتك. ففي هذا النموذج تم استخدام أثاث خشبي ريفي عتيق،  وغلب على باقي الغرفة اللون الأبيض الناصع الذي عكس الإضاءة الطبيعية للنافذة الزجاجية العريضة. وساهم استخدام الستائر المُدلاه حول السرير في منح الغرفة أجواء ساحرة تُشعرك أنك في القصص القديمة.

13. استخدام النباتات

Clorofilia 2015, Clorofilia Clorofilia BedroomBeds & headboards
Clorofilia

Clorofilia
Clorofilia
Clorofilia

تُضيف اُصص النباتات الطبيعية أو البلاستيكية طابع استوائي أنيق للغرفة، وفي هذا النموذج تم إضافة الألوان للغرفة عن طريق توزيع اُصص النباتات في الأركان وعلى الجدران بشكل مبتكر لتمنح الغرفة أناقة استوائية مميزة.

14. إضافة طابع مميز للغرفة

SÍTIO OURO PRETO, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores غرفة نوم
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

يمكنك تصميم غرفتك بأي يشكل ترغب ليُبرز شخصيتك أو أشياءك المُفضلة أو حتى مكان معيشتك، وفي هذا النموذج تم تصميم الغرفة على الطابع اليوناني الذي يبرز فيه استخدام الألوان المتعددة بشكل حيوي جذاب.

15. استخدام الديكورات الخشبية

The Sibarist Rastro , The Sibarist Property & Homes The Sibarist Property & Homes غرفة نوم
The Sibarist Property &amp; Homes

The Sibarist Property & Homes
The Sibarist Property &amp; Homes
The Sibarist Property & Homes

من أبسط الأشياء التي يمكنك استخدامها لإعادة تصميم الغرفة في الديكورات الخشبية العتيقة التي من الممكن أن تكون متوفرة في المنزل أو في متاجر الأثاث المستعمل؛ لكن يجب اختيار القطع المناسبة وتحري مدى سلامة الخشب حتى لا نُفاجأ بكونه قديم جدًا مما قد يسبب مشاكل في الغرفة.

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12 فكرة للشوايات والمواقد الخشبية يمكنك صنعها الآن!
15 فكرة مذهلة لإعادة تصميم غرفة النوم بأقل التكاليف

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