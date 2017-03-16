15 فكرة مذهلة لإعادة تصميم غرفة النوم بأقل التكاليف

في الكثير من الأحيان لا يهتم الناس بإعادة تصميم غرفة النوم لكونها من الغرف الداخلية التي لا يراها الضيوف؛ لكن في الحقيقة فأن إعادة تصميم غرفة النوم قد يكون أهم من إعادة تصميم باقي الغرف، فهي الغرفة التي تقضي فيها وقتك سواء للاسترخاء أو للحصول على بعض الخصوصية، لذا فقد ترغب في إضفاء لمستك الشخصية المنمقة عليها لتشعر فيها براحة أكبر.
وفي الكثير من الأحيان لا تتطلب إعادة التصميم استثمار مبالغ كبيرة، فبعض التعديلات البسيطة منخفضة التكلفة قد تكون الفيصل في إعادة تصميم الغرفة بشكل مميز. وهنا نعرض بعض الأفكار التي قد تساعدك على إعادة تصميم غرفة النوم بدون استثمار الكثير من المال أو الوقت والجهد.
إذا كنت تملك غرفة يغلب عليها اللون المحايد فمن السهل إعادة تصميمها بإدخال بعض العناصر الملونة، ففي هذا النموذج يغلب على الغرفة اللون البيج مع استخدام طاولة خشبية لم تُضف الكثير للغرفة؛ لذا فأن إضافة الوسائد والديكورات البسيطة الملونة أعطت للغرفة بُعد أكثر عصرية مع إضافة لمسة شخصية متميزة.
لمحبي البساطة يمكن إعادة تصميم الغرفة بأناقة بدون الكثير من التفاصيل المعقدة من خلال استخدام الأشكال المختلفة لورق الجدران، ففي هذه الغرفة الإسكندنافية تم استخدام ورق الجدران الرمادي المنقوش برسومات بسيطة تبدو كأنها أنوار معلقة لمنح الغرفة لمسة جمالية بسيطة وأنيقة.
قد يكون التلاعب بدرجات الألوان من أكثر الطرق التي يستخدمها أغلب الأشخاص لمنح الغرفة مظهر مختلف، فهي لا تتطلب الكثير من الوقت والمال ولكن فقط امتلاك نظرة جمالية للتلاعب بالتفاصيل بدون أن تبدو غير منسقة. وفي هذا النموذج تم إدخال اللون الأزرق ببساطة في التصميم بشكل متناسق مع درجات اللون الرمادي المستخدمة، وتم وضع مقعد أزرق مريح أضاف أناقة للغرفة.
في الوقت الحالي ستجد في الأسواق العديد من أشكال ورق الجدران التي تختلف في تصميمها وفكرتها وأسلوبها لتناسب كل الأذواق، وفي هذا النموذج تم استخدام ورق جدران على شكل لوحة كاملة بعرض الجدار لتُعطي الأحساس بأنك داخل المشهد، بالإضافة إلى أنها أضافت عمق واتساع للغرفة.
مساحة الجلوس في غرف النوم من العناصر التي يهمل الناس أهميتها، ففي عصرنا الحالي لا تُعتبر غرف النوم للراحة وللاسترخاء فقط ولكن أيضًا للحصول على بعض الخصوصية للقراءة أو مشاهدة التلفاز. وفي هذا التصميم تم إضافة مساحة جلوس صغيرة لفردين مع طاولة شاي صغيرة إلى جانب النافذة، وتم استخدام مقاعد مريحة أنيقة.
على الرغم من أن هناك العديد من الأشخاص الذين يرون أن اللون الزهري غير أنيق، إلا أن استخدامه بشكل صحيح يمنحك غرفة أنيقة جدًا. وفي هذا التصميم تم استخدام درجات اللون الزهري الفاتح والتي تناسبت بشكل أنيق مع اللون الرمادي في الأثاث لتبرز اللمسة الجمالية الشخصية للغرفة.
الأسود هو ملك الألوان، والذي يُضفي رونق وأناقة لأي مكان. وفي هذا النموذج تبرز اللمسة الشخصية في أثاث الغرفة باللونين الأبيض والأسود، حيث جاء لون السرير الأسود في منتصف الغرفة ليحدد مركزها.
في بعض الأحيان قد تحد المساحة الصغيرة من قدرتنا على الابتكار، ولكن هذا لا يعني عدم وجود أفكار مناسبة لكل المساحات. ففي هذا النموذج تم وضع الأثاث في الجهة المقابلة للسقف المائل واستخدام الألوان الفاتحة في الجدران ومفروشات السرير لتعكس الإضاءة الطبيعية وتُشعرك بالاتساع.
إذا كنت تحتاج غرفة مكتب ولم تكن تملك المساحة الكافية يمكنك عمل مساحة مكتب عملية صغيرة في غرفة النوم، ففي هذا النموذج تم تخصيص جانب الغرفة لصنع مكتبه خشبية في الجدار وتم إضافة سطح مكتب خشبي في جانب الغرفة لجعلها غرفة متعددة الأغراض.
في أغلب الأحيان تمنحك الديكورات العتيقة مظهر مميز أنيق للغرفة، وفي هذا النموذج نرى أنه تم استخدام عدة عناصر عتيقة بسيطة حتى تكون بارزة ولا تطغى على باقي أجزاء الغرفة؛ حيث تم استخدام شمعدنات عتيقة على الطاولة الجانبية وأيضًا تم تحديد مركز الغرفة بأضافة جزء خلفي عتيق للسرير.
إذا كنت تملك حس عصري جريء فيمكن إضافة لمسة من الألوان الجريئة لغرفتك، ففي هذا التصميم تم إضافة لمسة جريئة للغرفة بإضافة اللون الأصفر للجدران، والذي أضاف حيوية للغرفة التي غلب عليها الطابع الإسكندنافي البسيط.
يتميز الطابع الريفي بالبساطة؛ ولكن عند استخدامه بالشكل الصحيح قد يُضيف لمسة ساحرة لغرفتك. ففي هذا النموذج تم استخدام أثاث خشبي ريفي عتيق، وغلب على باقي الغرفة اللون الأبيض الناصع الذي عكس الإضاءة الطبيعية للنافذة الزجاجية العريضة. وساهم استخدام الستائر المُدلاه حول السرير في منح الغرفة أجواء ساحرة تُشعرك أنك في القصص القديمة.
تُضيف اُصص النباتات الطبيعية أو البلاستيكية طابع استوائي أنيق للغرفة، وفي هذا النموذج تم إضافة الألوان للغرفة عن طريق توزيع اُصص النباتات في الأركان وعلى الجدران بشكل مبتكر لتمنح الغرفة أناقة استوائية مميزة.
يمكنك تصميم غرفتك بأي يشكل ترغب ليُبرز شخصيتك أو أشياءك المُفضلة أو حتى مكان معيشتك، وفي هذا النموذج تم تصميم الغرفة على الطابع اليوناني الذي يبرز فيه استخدام الألوان المتعددة بشكل حيوي جذاب.
من أبسط الأشياء التي يمكنك استخدامها لإعادة تصميم الغرفة في الديكورات الخشبية العتيقة التي من الممكن أن تكون متوفرة في المنزل أو في متاجر الأثاث المستعمل؛ لكن يجب اختيار القطع المناسبة وتحري مدى سلامة الخشب حتى لا نُفاجأ بكونه قديم جدًا مما قد يسبب مشاكل في الغرفة.
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