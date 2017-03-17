تصميم شقة 60 متر تجمع بين الأناقة والحداثة

تتمتع غرفة النوم بالمساحة الأكبر من بين المناطق الأخرى الموجودة في المنزل، حيث يتضح من خلال الصورة وجود مساحة فارغة كبيرة تساعد على حرية التنقل والحركة بسهولة داخل الغرفة. تمتاز غرفة النوم باستخدام الألوان الدافئة وهي عبارة عن مزيج من اللون الرمادي الداكن واللون البيج الدافئ، مما يبعث على الشعور بالراحة والاسترخاء. نلاحظ التركيز على اختيار قطع الأثاث ذات الحجم الصغير، والاعتماد على كل ما هو حديث وبسيط في التصميم، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة حتى أنها تبدو وكأنها غرفة في أحد الفنادق الفاخرة.

استخدام لوحة معلقة على الجدار وشاشة التلفزيون مع وجود إضاءة معتمدة على المصابيح المحيطة بجانبي السرير وبعض قطع الديكور البسيطة أكسب التصميم بساطة ودقة متناهية في إبراز الجمال والذوق الرفيع.