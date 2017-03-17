تصميم شقة 60 متر تجمع بين الأناقة والحداثة

مع زيادة انتشار السكان والثورة المعمارية، ظهر الكثير من المباني ذات المساحات الصغيرة والتي قد بجد العديدون صعوبة في تجهيزها واختيار الأثاث المناسب لها نظرًا لصغر المساحة. في هذا الموضوع، ومن خلال عرض بعض الصور سنتعرف على التصميم الداخلي لشفة مساحتها 60 متر مربع تم تجهيزها وتجديدها لتصبح أنيقة بشكلٍ لا يصدق، كما تبدو وكأنها شقة ذات مساحة واسعة تحتوي على العديد من الفراغات التي تتيح الحركة والتنقل بسهولة داخل المكان. الشقة مكونة من غرفتين، كما يتم تنظيم المساحة المخصصة للعيش بطريقة فريدة من نوعها ومميزة، لتصبح أشبه بمساحة مشتركة. تم تصميم المطبخ على طراز يشبه شبه الجزيرة، ومتداخل مع منطقة تناول الطعام المجاورة له. وتمتد غرفة المعيشة في التصميم بانسيابية تامة. المنزل مصمم على الطراز الحديث بطريقة مبهرة.
بالنظر إلى المطبخ من الوهلة الأولى نكون انطباعًا وفكرةً جيدة عن نمط هذا البيت وأسلوب التصميم الخاص به. يشبه المطبخ لوحة فنية في غاية الجمال حيث يمتزج اللون الأبيض والرمادي الأنيق والأرضيات الخشبية المصممة على الطراز الحديث، مع وجود بعض قطع الديكور ذات الألوان الصريحة مثل البرتقالي الذي يعطي احساسًا بالبهجة والألفة.
يتضح من هذه الزاوية المميزة نسخة أكثر اكتمالًا من التصميم المفتوح، التي تُظهر المنطقة المخصصة لتناول الطعام والمجاورة مباشرة للمطبخ. مع وجود المساحة التي تشبه شبه الجزيرة التي يمكن استغلالها كمكان مخصص لتناول طعام الإفطار أو بعض المشروبات اللذيذة ومشاركة الأسرة والأصدقاء أوقات مميزة. التصميم أنيق جدًا ومناسب تمامًا لاستقبال الضيوف، إذ يوجد طاولة معدنية مع بعض المقاعد الأنيقة. كما نلاحظ وجود سقف منخفض إلى حدٍ ما مع وجود إضاءات تركز على مناطق مختلفة من المنزل.
عادةً ما ينتشر وجود المنطقة التي تشبه شبه الجزيرة في تصاميم المنازل الحديثة، وهو عنصر أقرب إلى التصميم أو الطراز الأمريكي، التي دخلت في ثقاتنا حديثًا وأصبحت جزءًا منها. نلاحظ التركيز على اختيار الأثاث باللون لأبيض، والاهتمام بالعنصر الجمالي والشكل الهندسي، مع وجود بعض العناصر المختلفة التي تبرز الديكور.
بالإضافة إلى وجود مساحة مميزة ومناسبة بجوار المطبخ لتبادل الأحاديث وقضاء بعض أوقات الترفيه، تظهر غرفة المعيشة ذات الألوان المميزة والأنيقة، حيث يوجد بها أريكة سوداء ومريحة مليئة ببعض الوسائد الملونة واللوحات المعلقة على الجدران، والتي تساهم بدورها في إكساب التصميم بعض المزج بين الألوان المحايدة والحيوية.
تتمتع غرفة النوم بالمساحة الأكبر من بين المناطق الأخرى الموجودة في المنزل، حيث يتضح من خلال الصورة وجود مساحة فارغة كبيرة تساعد على حرية التنقل والحركة بسهولة داخل الغرفة. تمتاز غرفة النوم باستخدام الألوان الدافئة وهي عبارة عن مزيج من اللون الرمادي الداكن واللون البيج الدافئ، مما يبعث على الشعور بالراحة والاسترخاء. نلاحظ التركيز على اختيار قطع الأثاث ذات الحجم الصغير، والاعتماد على كل ما هو حديث وبسيط في التصميم، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة حتى أنها تبدو وكأنها غرفة في أحد الفنادق الفاخرة.
استخدام لوحة معلقة على الجدار وشاشة التلفزيون مع وجود إضاءة معتمدة على المصابيح المحيطة بجانبي السرير وبعض قطع الديكور البسيطة أكسب التصميم بساطة ودقة متناهية في إبراز الجمال والذوق الرفيع.
بعد تسليط الضوء على الحمام، نجده فسيح إلى حدٍ ما وأنيق في الوقت نفسه. يمتاز الحمام بوجود جدار زجاجي وبعض العناصر التي أسهمت بشكلٍ كبير في الديكور، بالإضافة إلى توافر مساحة مخصصة للأمتعة الشخصية.
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