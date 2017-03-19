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10 أفكار مختلفة ومميزة لتجديد غرفتك في فصل الربيع

Mai Elkholy Mai Elkholy
Hotel Inglaterra, MARIA ILHARCO DE MOURA ARQUITETURA DE INTERIORES E DECORAÇÃO MARIA ILHARCO DE MOURA ARQUITETURA DE INTERIORES E DECORAÇÃO غرفة نوم
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مع قدوم الربيع يبحث العديد من الأشخاص، وخاصةً أولئك الذين يحبون إضافة لمسات مختلفة ومميزة، إلى الحصول على موسم ربيع جيد، ويرغبون في التجديد، الاستمتاع بجمال الطبيعة، والألوان الخلابة وكل الجوانب الأخرى التي تساهم في الاستمتاع بفصل الربيع وتناسب رؤيتنا له. فإذا كنت من الأشخاص الذين يهتمون بالتغيير، ويرغبون في الحصول على تفاصيل توحي بالربيع، مثل الزهور والألوان البراقة وألوان الباستيل أو الألوان المبهجة البراقة بشكلٍ عام، فعليك توخي الحذر لأنه ينبغي اختيار هذه التفاصيل بعناية وحرص، لتتماشى مع النمط العام للتصميم والبيئة الداخلية للمنزل. لذا انظر إلى الصور التي جمعناها في هذا الموضوع، والتي من الممكن أن تصبح مصدر إلهام لك لتختار الفكرة الأنسب من بينهم.

1. الظلال الخضراء

Hotel Inglaterra, MARIA ILHARCO DE MOURA ARQUITETURA DE INTERIORES E DECORAÇÃO MARIA ILHARCO DE MOURA ARQUITETURA DE INTERIORES E DECORAÇÃO غرفة نوم
MARIA ILHARCO DE MOURA ARQUITETURA DE INTERIORES E DECORAÇÃO

MARIA ILHARCO DE MOURA ARQUITETURA DE INTERIORES E DECORAÇÃO
MARIA ILHARCO DE MOURA ARQUITETURA DE INTERIORES E DECORAÇÃO
MARIA ILHARCO DE MOURA ARQUITETURA DE INTERIORES E DECORAÇÃO

يركز التصميم على استخدام اللون الأخضر الذي يوحي بالحيوية، وفيما يتعلق بالطبيعة فهو يُعد اللون الذي يرتبط بالتجديد والنمو. الأخضر هو أكثر الألوان التي ترتبط بالربيع، ويُعد دمجها داخل الغرفة هو أكبر مثال على ذلك، حيث يظهر اللون الأخضر في المفارش، اللوحات الجدارية والستائر المعلقة.

2. اللون الأبيض والوردي

Clarke and Clarke - Romance Fabric Collection Curtains Made Simple غرفة نوم
Curtains Made Simple

Clarke and Clarke – Romance Fabric Collection

Curtains Made Simple
Curtains Made Simple
Curtains Made Simple

من أكثر الألوان التي توازي اللون الأخضر في التعبير عن فصل الربيع هو اللون الأبيض والوردي المتناسقين، واللذان يمنحان شعورًا بالنضارة والنظافة والحيوية. يمكنك مزج اللونين في الأثاث الداخلي للغرفة بسلاسة شديدة من خلال الطلاء والمفارش والأثاث. يعطي المزج بين اللون الأبيض والوردي لمسة رومانسية فائقة داخل الغرفة.

3. خلفية من الطبيعة

Hotel Tivoli Oriente, MARIA ILHARCO DE MOURA ARQUITETURA DE INTERIORES E DECORAÇÃO MARIA ILHARCO DE MOURA ARQUITETURA DE INTERIORES E DECORAÇÃO غرفة نوم
MARIA ILHARCO DE MOURA ARQUITETURA DE INTERIORES E DECORAÇÃO

MARIA ILHARCO DE MOURA ARQUITETURA DE INTERIORES E DECORAÇÃO
MARIA ILHARCO DE MOURA ARQUITETURA DE INTERIORES E DECORAÇÃO
MARIA ILHARCO DE MOURA ARQUITETURA DE INTERIORES E DECORAÇÃO

يُعد استخدام ورق الجدار كخلفية من شأنها تحويل الغرفة بأكملها والإحساس بالربيع، حيث تخلق الخلفية جوًا مثاليًا ويدخل النسيم إلى غرفتك فتشعر بالتجديد والاختلاف كليًا.

4. الأثاث الكلاسيكي بألوان الباستيل

Um apartamento com um toque descontraído de campo em plena cidade., alma portuguesa alma portuguesa غرفة نوم
alma portuguesa

alma portuguesa
alma portuguesa
alma portuguesa

إذا كنت تملك الأثاث الكلاسيكي في غرفتك، فغالبًا ما تكون ذات لونٍ أسود. فإذا كنت تحب هذا النمط من الأثاث، من الممكن الإبقاء عليها مع إحداث بعض التغييرات المتمثلة في تغيير لون الأثاث وطلائه بألوان الباستيل الجميلة التي تُغير من النمط العام للأثاث وتوحي بقدوم شهر الربيع.

5. الألوان الهادئة

Home Staging vivienda Pirineo, Noelia Villalba Interiorista Noelia Villalba Interiorista غرفة نوم
Noelia Villalba Interiorista

Noelia Villalba Interiorista
Noelia Villalba Interiorista
Noelia Villalba Interiorista

بينما تستخدم ألوان الباستيل في طلاء قطع الأثاث، فمن الممكن أيضًا استخدامها في مجال المنسوجات وغيرها من التفاصيل الزخرفية التي تُضفي لمسة مميزة على الديكور، مثل اللوحات والاواني الصغيرة والسجاد.

6. المنسوجات الأنيقة

Restelo, Stoc Casa Interiores Stoc Casa Interiores غرفة نوم Grey
Stoc Casa Interiores

Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores

تُعد المفروشات وأغطية السرير، السجاد أو الستائر من أكثر الأشياء التي يمكن استغلالها في نشر الورود في كل أرجاء الغرفة. وربما هذه هي أسهل طريقة لجلب تفاصيل تحمل روح فصل الربيع إلى داخل غرفتك.

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7. الزهور داخل الغرفة

Georgian Farmhouse, Etons of Bath Etons of Bath غرفة نوم
Etons of Bath

Georgian Farmhouse

Etons of Bath
Etons of Bath
Etons of Bath

بدلًا من التفكير المصير للتوصل إلى أفكار مناسبة للشعور بالربيع من داخل غرفتك، تُعد الطريقة الأسهل هي وضع باقة من الزهور أو عددٍ منها على الطاولة، مائدة الطعام أو أي مكانٍ آخر. فإذا قمت بوضع جرة مليئة بالزهور النابضة بالحياة ستشعر بالتغيير والاختلاف داخل الغرفة.

8. الخشب

Oakland Bedroom Collection The Cotswold Company غرفة نوم خشب
The Cotswold Company

Oakland Bedroom Collection

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

من المستحيل ألا يشعر أي شخص بالطبيعة عند رؤية جذوع الأشجار أو استخدام بعض القطع الخشبية في الديكور. يمكن إدراج الخشب إلى داخل الغرفة في إطارات بعض اللوحات المعلقة، سلال الخوص أو النباتات المحفوظة في وعاء، وغيرها.

9. لمسات ديكور بسيطة

Casa de campo en Coruña, roomy showroom roomy showroom غرفة نوم
roomy showroom

roomy showroom
roomy showroom
roomy showroom

لا حاجة لعمل الكثير من الأفكار الجديدة والغريبة للشعور بالتغيير، فمن الممكن تغيير ديكور الغرفة الخاصة بك عن طريق عمل بعض لمسات الديكور البسيطة للغاية، مثل تغيير مفارش السرير المستخدمة والتحكم باختيار الأشكال المبهجة التي تحتوي على ورود.

10. الفراشات

Bedroom Lujansphotography غرفة نوم
Lujansphotography

Bedroom

Lujansphotography
Lujansphotography
Lujansphotography

بالنسبة لأولئك الأشخاص الذين يفضلون غرف النوم المظلمة، يمكنهم وضع بعض الملصقات مثل الفراشات على الجدار.

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