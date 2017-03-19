10 أفكار مختلفة ومميزة لتجديد غرفتك في فصل الربيع

مع قدوم الربيع يبحث العديد من الأشخاص، وخاصةً أولئك الذين يحبون إضافة لمسات مختلفة ومميزة، إلى الحصول على موسم ربيع جيد، ويرغبون في التجديد، الاستمتاع بجمال الطبيعة، والألوان الخلابة وكل الجوانب الأخرى التي تساهم في الاستمتاع بفصل الربيع وتناسب رؤيتنا له. فإذا كنت من الأشخاص الذين يهتمون بالتغيير، ويرغبون في الحصول على تفاصيل توحي بالربيع، مثل الزهور والألوان البراقة وألوان الباستيل أو الألوان المبهجة البراقة بشكلٍ عام، فعليك توخي الحذر لأنه ينبغي اختيار هذه التفاصيل بعناية وحرص، لتتماشى مع النمط العام للتصميم والبيئة الداخلية للمنزل. لذا انظر إلى الصور التي جمعناها في هذا الموضوع، والتي من الممكن أن تصبح مصدر إلهام لك لتختار الفكرة الأنسب من بينهم.
يركز التصميم على استخدام اللون الأخضر الذي يوحي بالحيوية، وفيما يتعلق بالطبيعة فهو يُعد اللون الذي يرتبط بالتجديد والنمو. الأخضر هو أكثر الألوان التي ترتبط بالربيع، ويُعد دمجها داخل الغرفة هو أكبر مثال على ذلك، حيث يظهر اللون الأخضر في المفارش، اللوحات الجدارية والستائر المعلقة.
من أكثر الألوان التي توازي اللون الأخضر في التعبير عن فصل الربيع هو اللون الأبيض والوردي المتناسقين، واللذان يمنحان شعورًا بالنضارة والنظافة والحيوية. يمكنك مزج اللونين في الأثاث الداخلي للغرفة بسلاسة شديدة من خلال الطلاء والمفارش والأثاث. يعطي المزج بين اللون الأبيض والوردي لمسة رومانسية فائقة داخل الغرفة.
يُعد استخدام ورق الجدار كخلفية من شأنها تحويل الغرفة بأكملها والإحساس بالربيع، حيث تخلق الخلفية جوًا مثاليًا ويدخل النسيم إلى غرفتك فتشعر بالتجديد والاختلاف كليًا.
إذا كنت تملك الأثاث الكلاسيكي في غرفتك، فغالبًا ما تكون ذات لونٍ أسود. فإذا كنت تحب هذا النمط من الأثاث، من الممكن الإبقاء عليها مع إحداث بعض التغييرات المتمثلة في تغيير لون الأثاث وطلائه بألوان الباستيل الجميلة التي تُغير من النمط العام للأثاث وتوحي بقدوم شهر الربيع.
بينما تستخدم ألوان الباستيل في طلاء قطع الأثاث، فمن الممكن أيضًا استخدامها في مجال المنسوجات وغيرها من التفاصيل الزخرفية التي تُضفي لمسة مميزة على الديكور، مثل اللوحات والاواني الصغيرة والسجاد.
تُعد المفروشات وأغطية السرير، السجاد أو الستائر من أكثر الأشياء التي يمكن استغلالها في نشر الورود في كل أرجاء الغرفة. وربما هذه هي أسهل طريقة لجلب تفاصيل تحمل روح فصل الربيع إلى داخل غرفتك.
بدلًا من التفكير المصير للتوصل إلى أفكار مناسبة للشعور بالربيع من داخل غرفتك، تُعد الطريقة الأسهل هي وضع باقة من الزهور أو عددٍ منها على الطاولة، مائدة الطعام أو أي مكانٍ آخر. فإذا قمت بوضع جرة مليئة بالزهور النابضة بالحياة ستشعر بالتغيير والاختلاف داخل الغرفة.
من المستحيل ألا يشعر أي شخص بالطبيعة عند رؤية جذوع الأشجار أو استخدام بعض القطع الخشبية في الديكور. يمكن إدراج الخشب إلى داخل الغرفة في إطارات بعض اللوحات المعلقة، سلال الخوص أو النباتات المحفوظة في وعاء، وغيرها.
لا حاجة لعمل الكثير من الأفكار الجديدة والغريبة للشعور بالتغيير، فمن الممكن تغيير ديكور الغرفة الخاصة بك عن طريق عمل بعض لمسات الديكور البسيطة للغاية، مثل تغيير مفارش السرير المستخدمة والتحكم باختيار الأشكال المبهجة التي تحتوي على ورود.
بالنسبة لأولئك الأشخاص الذين يفضلون غرف النوم المظلمة، يمكنهم وضع بعض الملصقات مثل الفراشات على الجدار.
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