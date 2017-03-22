تصميم منزل عصري جذاب

التصميم العصري له العديد من المميزات التي توافق مع العديد من المساحات، لذا يلجأ له العديد من الأشخاص في تصميم منازلهم لبساطته وإمكانية إضافة لمسات شخصية عديدة تتجانس بداخل التصميم.
وهنا نقدم نظرة داخل منزل عصري جذاب لتتعرف على بعض الأفكار التي يمكن تنفيذها ببساطة داخل منزلك.
غالبًا ما يكون من الأفضل استخدام الألوان المحايدة الفاتحة في الغرف التي تحتوي على مصدر إضاءة طبيعي لعكس الضوء والاحساس باتساع المكان، كما أن انعكاس الإضاءة الطبيعية على الأثاث والجدران يُعطي حيوية للمكان.
كما ذكرنا من قبل فأن النمط العصري يمنحك الفرصة لإضافة لمستك الشخصية من خلال العديد من العناصر المتناسقة المختلفة، ونلاحظ هنا أنه تم استخدام أثاث عصري من الجلد وألوان محايدة في أغلب عناصر الغرفة؛ ولكن تم إدخال اللمسة الشخصية من خلال عدد من العناصر الملونة التي اندمجت في تصميم الغرفة بشكل خلاب.
بسبب المساحة المحدودة في أغلب المنازل يلجأ الكثير منا لعمل غرف طعام صغيرة مدمجة؛ لتخدم الغرض منها بشكل عملي. وفي هذا النموذج تم اختيار غرفة طعام عصرية صغيرة تتسع لـ 6 أفراد تم وضعها في المساحة الصغيرة المقابلة للمطبخ المفتوح، وتم اختيار ألوان المائدة والمقاعد لتكون متناسبة مع ألوان المطبخ والألوان المحايدة في غرفة المعيشة المجاورة.
قد تكون الإضاءة من أهم العوامل في أي غرفة، وهنا تم استخدام عدة وحدات من الإضاءة المدفونة لتُبرز خزانات المطبخ البيضاء. وتم تركيب خزانات سفلية سوداء لمظهر عصري جريء، وفي نفس الوقت فقد ربط اللون الأسود بين المطبخ وغرفة المعيشة المقابلة التي تم فيها أيضًا استخدام مقاعد سوداء.
كما ذكرنا فقد ربط اللون الأسود ما بين المطبخ وغرفة الطعام المدمجة، ولزيادة التكامل والتوافق تم وضع نبتة بسيطة بألوان شبيهه بألوان الجزء العلوي من الطاولة لربط المساحتين بشكل أنيق وبسيط.
تتميز اللوحات بكونها قطع ديكورات يمكن تغيرها لتغير مظهر المكان بشكل كبير، وفي هذ النموذج تم استخدام اللوحات لتزيين الردهة برضها على دكة خشبية بسيطة بدت كأنها لوح خشبي لعرض اللوحات.
الأغراض القديمة قد تمثل ثروة إذا تم استغلالها بالشكل المناسب، وهنا تم إعادة تدوير دكة خشبية قديمة لتكون بديلة للكونسول أو الأرفف الخشبية المخصصة، مما أضاف لمسة شخصية بسيطة بأقل التكاليف.
يسمح النمط العصري باستخدام مختلف العناصر، وفي هذا النموذج تم استخدام خزانة خشبية تقليدية مع غرف نوم عصرية بسيطة برزت تفاصيلها في ألوان السجادة المستخدمة والديكورات الأفريقية التي تُزيين الخزانة.
دائمًا ما تُضيف الألوان تأثيرات مختلفة على المكان، وفي هذا النموذج تم استخدام اللون الأزرق على الجدران والأرضيات مما أعطى شعور بأنك مُحاط بالماء وكأنك في منتصف المحيط.
تكمن أهمية المساحات التخزينية في كونها تسمح لك بترتيب المكان حتى لا يصبح مكدس وغير مرتب، وفي هذا النموذج تم اختيار الخزانات الخشبية لإيجاد مساحة تخزينية كافية لوضع أدوات النظافة وأيضًا أي أغراض أخرى.
أغلب الأشخاص لا يهتمون بإضافة عناصر جمالية في الحمام على الرغم من أنها ضرورية لتصبح كل غرف منزلك جميلة وجذابة بلا استثناء، لذا تم هنا استخدام ديكورات بسيطة مثل الزهرة البسيطة والفواحة الأنيقة التي تُعطي حمامك رائحة عطرة.
ما يُميز اللون الأبيض هو كونه يتماشى مع كل الألوان، وفي هذا النموذج تم اختيار اللون الأخضر ليكون اللون المصاحب للون الأبيض، والاختيار هنا يكون حسب الذوق الشخصي لمالك المكان.
تساعد الإضاءة المدفونة في التركيز على التفاصيل أو منح المكان إضاءة محددة، وهنا تم استخدام الإضاءة المدفونة في السقف مما أعطى شكل جمالي مميز للمكان.
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