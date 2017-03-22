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تصميم منزل عصري جذاب

Mai Elkholy Mai Elkholy
M+C: art inside the house, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini منازل
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التصميم العصري له العديد من المميزات التي توافق مع العديد من المساحات، لذا يلجأ له العديد من الأشخاص في تصميم منازلهم لبساطته وإمكانية إضافة لمسات شخصية عديدة تتجانس بداخل التصميم.

وهنا نقدم نظرة داخل منزل عصري جذاب لتتعرف على بعض الأفكار التي يمكن تنفيذها ببساطة داخل منزلك.

استغلال الإضاءة الطبيعية

M+C: art inside the house, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini منازل
Architetto Francesco Franchini

M+C: art inside the house

Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini

غالبًا ما يكون من الأفضل استخدام الألوان المحايدة الفاتحة في الغرف التي تحتوي على مصدر إضاءة طبيعي لعكس الضوء والاحساس باتساع المكان، كما أن انعكاس الإضاءة الطبيعية على الأثاث والجدران يُعطي حيوية للمكان.

إضافة لمسة شخصية على غرفة معيشة عصرية

M+C: art inside the house, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini منازل
Architetto Francesco Franchini

M+C: art inside the house

Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini

كما ذكرنا من قبل فأن النمط العصري يمنحك الفرصة لإضافة لمستك الشخصية من خلال العديد من العناصر المتناسقة المختلفة، ونلاحظ هنا أنه تم استخدام أثاث عصري من الجلد وألوان محايدة في أغلب عناصر الغرفة؛ ولكن تم إدخال اللمسة الشخصية من خلال عدد من العناصر الملونة التي اندمجت في تصميم الغرفة بشكل خلاب.

بساطة الألوان في غرفة طعام عصرية مدمجة

M+C: art inside the house, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini منازل
Architetto Francesco Franchini

M+C: art inside the house

Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini

بسبب المساحة المحدودة في أغلب المنازل يلجأ الكثير منا لعمل غرف طعام صغيرة مدمجة؛ لتخدم الغرض منها بشكل عملي. وفي هذا النموذج تم اختيار غرفة طعام عصرية صغيرة تتسع لـ 6 أفراد تم وضعها في المساحة الصغيرة المقابلة للمطبخ المفتوح، وتم اختيار ألوان المائدة والمقاعد لتكون متناسبة مع ألوان المطبخ والألوان المحايدة في غرفة المعيشة المجاورة.

توزيع الإضاءة بشكل عصري في مطبخ مفتوح

M+C: art inside the house, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini منازل
Architetto Francesco Franchini

M+C: art inside the house

Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini

قد تكون الإضاءة من أهم العوامل في أي غرفة، وهنا تم استخدام عدة وحدات من الإضاءة المدفونة لتُبرز خزانات المطبخ البيضاء. وتم تركيب خزانات سفلية سوداء لمظهر عصري جريء، وفي نفس الوقت فقد ربط اللون الأسود بين المطبخ وغرفة المعيشة المقابلة التي تم فيها أيضًا استخدام مقاعد سوداء.

تكامل المطبخ مع غرفة المعيشة المدمجة

M+C: art inside the house, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini منازل
Architetto Francesco Franchini

M+C: art inside the house

Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini

كما ذكرنا فقد ربط اللون الأسود ما بين المطبخ وغرفة الطعام المدمجة، ولزيادة التكامل والتوافق تم وضع نبتة بسيطة بألوان شبيهه بألوان الجزء العلوي من الطاولة لربط المساحتين بشكل أنيق وبسيط.

استخدام اللوحات في تصميم ردهة عصرية

M+C: art inside the house, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini منازل
Architetto Francesco Franchini

M+C: art inside the house

Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini

تتميز اللوحات بكونها قطع ديكورات يمكن تغيرها لتغير مظهر المكان بشكل كبير، وفي هذ النموذج تم استخدام اللوحات لتزيين الردهة برضها على دكة خشبية بسيطة بدت كأنها لوح خشبي لعرض اللوحات.

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إعادة استخدام الأغراض القديمة

M+C: art inside the house, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini منازل
Architetto Francesco Franchini

M+C: art inside the house

Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini

الأغراض القديمة قد تمثل ثروة إذا تم استغلالها بالشكل المناسب، وهنا تم إعادة تدوير دكة خشبية قديمة لتكون بديلة للكونسول أو الأرفف الخشبية المخصصة، مما أضاف لمسة شخصية بسيطة بأقل التكاليف.

مساحات تخزينية تقليدية في غرف نوم عصرية

M+C: art inside the house, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini منازل
Architetto Francesco Franchini

M+C: art inside the house

Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini

يسمح النمط العصري باستخدام مختلف العناصر، وفي هذا النموذج تم استخدام خزانة خشبية تقليدية مع غرف نوم عصرية بسيطة برزت تفاصيلها في ألوان السجادة المستخدمة والديكورات الأفريقية التي تُزيين الخزانة.

أناقة اللون الأزرق في الحمام

M+C: art inside the house, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini منازل
Architetto Francesco Franchini

M+C: art inside the house

Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini

دائمًا ما تُضيف الألوان تأثيرات مختلفة على المكان، وفي هذا النموذج تم استخدام اللون الأزرق على الجدران والأرضيات مما أعطى شعور بأنك مُحاط بالماء وكأنك في منتصف المحيط.

أهمية المساحات التخزينية في الحمام

M+C: art inside the house, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini منازل
Architetto Francesco Franchini

M+C: art inside the house

Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini

تكمن أهمية المساحات التخزينية في كونها تسمح لك بترتيب المكان حتى لا يصبح مكدس وغير مرتب، وفي هذا النموذج تم اختيار الخزانات الخشبية لإيجاد مساحة تخزينية كافية لوضع أدوات النظافة وأيضًا أي أغراض أخرى.

أناقة التفاصيل البسيطة

M+C: art inside the house, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini منازل
Architetto Francesco Franchini

M+C: art inside the house

Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini

أغلب الأشخاص لا يهتمون بإضافة عناصر جمالية في الحمام على الرغم من أنها ضرورية لتصبح كل غرف منزلك جميلة وجذابة بلا استثناء، لذا تم هنا استخدام ديكورات بسيطة مثل الزهرة البسيطة والفواحة الأنيقة التي تُعطي حمامك رائحة عطرة.

استخدام اللون الأخضر مع الأبيض في الحمام

M+C: art inside the house, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini منازل
Architetto Francesco Franchini

M+C: art inside the house

Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini

ما يُميز اللون الأبيض هو كونه يتماشى مع كل الألوان، وفي هذا النموذج تم اختيار اللون الأخضر ليكون اللون المصاحب للون الأبيض، والاختيار هنا يكون حسب الذوق الشخصي لمالك المكان.

استخدام الإضاءة المدفونة في الحمام

M+C: art inside the house, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini منازل
Architetto Francesco Franchini

M+C: art inside the house

Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini

تساعد الإضاءة المدفونة في التركيز على التفاصيل أو منح المكان إضاءة محددة، وهنا تم استخدام الإضاءة المدفونة في السقف مما أعطى شكل جمالي مميز للمكان.

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22 شرفة جميلة ستود نسخها كما هي!
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