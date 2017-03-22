تحول مذهل لمنزل فى خطوات بسيطة

بعد قضاء عدة سنوات في منزلك قد تمل من الأثاث المعتاد الذي اخترت كل تفاصيله بحب، وتبدأ في ملاحظة عيوبه فقط، في هذه الحالة سيكون عليك تجديد منزلك ولو بأبسط العناصر التي من الممكن أن تجعلك تشعر بالحب والألفة في منزلك مرة أخرى. وفي هذا المحتوى نقدم لك بعض الأفكار البسيطة التي يمكنك بها تجديد منزلك بشكل أنيق وبالقليل من العناصر والتفاصيل.