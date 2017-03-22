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تحول مذهل لمنزل فى خطوات بسيطة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
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بعد قضاء عدة سنوات في منزلك قد تمل من الأثاث المعتاد الذي اخترت كل تفاصيله بحب، وتبدأ في ملاحظة عيوبه فقط، في هذه الحالة سيكون عليك تجديد منزلك ولو بأبسط العناصر التي من الممكن أن تجعلك تشعر بالحب والألفة في منزلك مرة أخرى. وفي هذا المحتوى نقدم لك بعض الأفكار البسيطة التي يمكنك بها تجديد منزلك بشكل أنيق وبالقليل من العناصر والتفاصيل.

قبل: غرفة فارغة متعددة الأغراض

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

المساحات الفارغة تمنحك الفرصة لإطلاق العنان لخيالك لابتكار أفضل الأفكار، وفي هذه الغرفة هناك فرصة كبيرة للابتكار واستغلال المساحة المتاحة بشكل عملي.

بعد: استغلال الغرفة مساحة الغرفة لوضع غرفة معيشة وغرفة طعام عصرية

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

مساحة الغرفة الواسعة سمحت بوضع غرفتين منفصلتين في نفس المكان مع مراعاة نمط التصميم المستخدم، وتم وضع غرفة طعام عصرية بسيطة واستخدام قطع صغيرة من الأثاث لترك فراغات كافية للحركة وإظهار الغرفة بشكل غير مكدس.

بعد: غرفة معيشة عصرية

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

لاستغلال الضوء الطبيعي القادم من النافذة العريضة تم دهان الجدران باللون الأبيض ليعكس الضوء ويمنح إحساس بالاتساع، وتم تصميم الغرفة باستخدام النمط العصري البسيط ودمج اللون الأسود مع اللون الأبيض ببساطة لمظهر عصري جذاب.

قبل: شرفة مكدسة وغير منظمة

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

في هذا التصميم نلاحظ أن الشرفة مكدسة بالعديد من العناصر غير المتوافقة، وتم إهدار مساحة كبيرة بوضع صندوق بلاستيكي في جانب الشرفة بدلًا من استغلالها بشكل عملي. بالإضافة لذلك فأن استخدام الألوان الداكنة ساهم في الشعور أكثر بضيق الشرفة.

بعد: أناقة اللون الأبيض في الشرفة

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

إعادة التنظيم ساهمت بشكل كبير في تجديد الشرفة بشكل كلي، واستخدام اللون الأبيض عكس التأثير السلبي للألوان الداكنة التي كانت مُستخدمة ليمنح الشرفة شكل أوسع وأعمق. تم استخدام أثاث بسيط ولكن بحجم أصغر مع إضافة القليل من العناصر الريفية البسيطة التي ساهمت في إعادة إحياء الشرفة.

قبل: صالة توزيع خشبية عفا عليها الزمن

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

من أكثر العوامل المؤثرة على المنزل هي الزمن الذي غالبًا ما يترك بصمته على الجدران والأثاث، ونلاحظ هنا صالة توزيع خشبية وقد تأثرت بفعل الرطوبة وتقلبات الجو التي أثرت بشكل سلبي على الطلاء ولون الجدران.

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بعد: إضافة نمط مميز لصالة توزيع بيضاء

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

بعد تجديد صالة التوزيع تم اختيار النمط الكلاسيكي الأنيق في التصميم مع إضافة بعض العناصر العصرية البسيطة، حيث تم دهان الجدران باللون الأبيض الزاهي ليعكس الإضاءة الناتجة من النجف والأبليكات مما أبرز اتساع المكان.

قبل: تصميم حمام قديم غير مرتب

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

قلة المساحات التخزينية في أي غرفة قد تسبب تكدس وتقلل من جمال المكان، وفي هذا النموذج نرى مدى تكدس أدوات التنظيف في الحمام بشكل غير أنيق، بالإضافة لأن ألوان حوض الاستحمام والحوض تعكس حقبة ماضية وتصميم ولى عصره.

بعد: لمسات بسيطة فارقة في تصميم الحمام

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

من خلال عمل بعض التغييرات البسيطة تم تغيير الحمام بشكل جذري، فتغيير الحوض وحوض الاستحمام للون الأبيض أعطى للحمام نظرة مختلفة كليًا ساهمت أيضًا في الإحساس بالاتساع، وتم إضافة بعض الأرفف تحت الحوض لتخزين أدوات النظافة لترتيب المكان والتقليل من التكدس ليبرز نظافة وأناقة الحمام.

قبل: مطبخ رث

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

هنا أيضًا نرى أن عوامل الزمن قد أثرت بشكل كبير على المطبخ، حيث أثرت الرطوبة في الجدران والدواليب الخشبية، بالإضافة إلى أن ألوان الجدران أبرزت شكل المطبخ القديم المهمل.

بعد: تصميم لمطبخ عصري بسيط

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

عند إعادة تصميم المطبخ تم مراعاة أن يتم الاستفادة من الإضاءة الطبيعية التي تمنحها نافذة المطبخ العريضة، حيث انك استخدام الألوان الفاتحة في خزانات المطبخ لتعكس الإضاءة لتُضيف اتساع للمطبخ.

قبل: غرفة تصوير قديمة

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

في هذه الغرفة من الواضح أنه كان يتم استخدامها لأغراض التصوير وهو الأمر الواضح من لون الغرفة الأبيض والمصابيح المرتفعة، وبسبب مساحة الغرفة الواسعة وأركانها المحددة بلا أعمدة فإنه يمكن تحويلها لمساحة مذهلة فقط بالتخطيط وإضافة العناصر المناسبة.

بعد: غرفة نوم أنيقة

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

تم تحويل غرفة التصوير السابقة لغرفة نوم أنيقة، وتم الاعتماد على اللون الأبيض بشكل واضح لصنع غرفة حالمة رائعة، وأدخلت الأوعية الفخارية النمط الريفي على التصميم لتُبرز اللمسة الشخصية.

قبل: غرفة تصلح لعدة أغراض قبل التجديد

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

هذه الغرفة تملك العديد من المميزات التي من الممكن أن تجعلها غرفة مميزة، مثل النافذة التي تطل على منظر طبيعي خلاب والتي تسمح أيضًا بدخول الضوء؛ بالإضافة للأرضية الخشبية التي تبعث الدفء في الغرفة.

بعد: غرفة معيشة عصرية

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

بعد تنظيف الغرفة ودهان الجدران تم تخصيصها لتكون غرفة معيشة عصرية عملية، حيث وتم الاعتماد على درجات اللونين الأبيض والأسود في الأريكة مع استخدام بعض الوسائد الزرقاء المتناسقة.

بعد: غرفة مكتب مدمجة

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

اتساع مساحة الغرفة سمح بإضافة مكتب صغير عملي مع مقعد عصري ليكون بمثابة غرفة مكتب مدمجة صغيرة، وتم تخصيص مساحة المكتب أمام النافذة للاستفادة من الضوء الطبيعي.

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تصميم منزل عصري جذاب
تحول مذهل لمنزل فى خطوات بسيطة

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