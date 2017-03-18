الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

14 تصميم متنوع للمكاتب التجارية والشركات

Eman Rifaat Eman Rifaat
homify مساحات تجارية
Loading admin actions …

عند البدء في تصميم مكتبك الخاص أو شركتك ستجد من ينصحك بأشكال مختلفة وتصميمات بعضها لا يناسب احتياجاتك الخاصة، فالمكاتب والشركات تحتاج إلى عين خبير لاستغلال الموارد بشكل جيد وتحقيق أقصى استفادة. 

ونحن بدورنا نقدم لكم مجموعة من تصميمات خبراء هوميفاي في المكاتب التجارية والشركات، ستجدون 13 تصميم مختلف لغرف مختلفة داخل الشركات تتعرفون منها على أنماط مختلفة في التصميم تلهمكم عند البدء في اختياراتكم الخاصة…

1- استقبال جيد وعصري

Gateways 4 Reception Natasha Fowler Design Solutions مساحات تجارية عيادات طبية
Natasha Fowler Design Solutions

Gateways 4 Reception

Natasha Fowler Design Solutions
Natasha Fowler Design Solutions
Natasha Fowler Design Solutions

الانطباع الأول عن الشركة يأتي من مكان الاستقبال عند المدخل، والىن يوجد كثير من التصميمات العصرية والمتنوعة لهذه المساحة هذا التصميم واحد منها. 

الألوان الحيادية والرسمية تميز المكاتب والشركات وعلى رأسها الأسود والأبيض والرمادي، كما أنها ألوان عصرية وجميلة، استخدام النباتات أمر مهم في ديكور المدخل ويعطي راحة للعملاء. 

أيضا من المهم الحصول على مساحة تخزين جيدة كالدولاب الموجود على الجدار للاحتفاظ بكل الأوراق ودفاتر العمل بشكل مرتب ومنظم. 

2- إضافة ديكور مختلف لمدخل المكتب

Custom Map wallpaper installed in an estate agency office Wallpapered مساحات تجارية مكاتب ومحلات
Wallpapered

Custom Map wallpaper installed in an estate agency office

Wallpapered
Wallpapered
Wallpapered

شكل آخر من ممرات الاستقبال في المكاتب استخدم نمط مختلف من الديكور، فقد جعل الجدار يتحدث بالنيابة عن الشركة ويخبر كل من يراه بمجال الشركة قبل أن يعرف ما هي!، من الواضح مع وجود الخريطة أنها شركة للعقارات وما إلى ذلك، فكرة ذكية وملهمة وطريقة رائعة لتوصيل الهدف، كما أنها ساحرة في ديكور المدخل.

3- مكتب كلاسيكي بامتياز!

Jarradalle Home Office Liquid Interiors مكتب عمل أو دراسة
Liquid Interiors

Jarradalle Home Office

Liquid Interiors
Liquid Interiors
Liquid Interiors

لا يختلف اثنان على تأثير النمط الكلاسيكي في فخامة وأناقة المكاتب والشركات، ونحن نرى هذا واضحًا أمامنا في هذا التصميم الفخم، يبدو أنه مكتب صاحب الشركة! 

الأثاث الخشبي، والكراسي الجلدية، ودرجات البني الرائعة مع إضاءة من نجف كلاسيكي، كلها خامات ممتازة وفخمة لتأثيث مكتب مبهر كهذا، وكما نرى فلا ينقصه شيء، سجاد مكتبة كبيرة وأماكن تخزين كثيرة، هو بالتأكيد خيار مثالي! 

4- اللون البني لجميع الأذواق!

Интерьер особняка в американском стиле, studio forma studio forma مكتب عمل أو دراسة
studio forma

studio forma
studio forma
studio forma

ننتقل إلى تصميم آخر وهو فاخر أيضا! 

مكتب تقليدي باللون البني مع رفوف للكتب على جدار خشبي بدرجة داكنة، نلاحظ ان جميع عناصر المكتب مصنوعة من نفس الخشب بنفس اللون وهو أمر جذّاب وأنيق. 

والنتيجة النهائية مكتب لرئيس شركة يحب النظام ولا يهتم بالتفاصيل، وقد حصل على الفخامة بالإضافة إلى جميع مع سبق في هذا التصميم! 

5- اللمعان والكراسي الجلدية دليل على الفخامة

Office interiors, Akaar architects Akaar architects مساحات تجارية مكاتب ومحلات
Akaar architects

Akaar architects
Akaar architects
Akaar architects

الطبقة اللامعة على الخشب تضيف إليه سحرًا خاصًا، وتجعله ملائم للكراسي الجلدية بألوانها المختلفة حتى ان الأسود هنا جاء مثاليًا، واستخدام الجلد باللون البيج لتغطية جزء من الجدار كان إضافة ساحرة وأنيقة.

6- مكتبة وجلسة مريحة وأنيقة

Country House in Tenterden, Bandon Interior Design Bandon Interior Design مكتب عمل أو دراسة
Bandon Interior Design

Country House in Tenterden

Bandon Interior Design
Bandon Interior Design
Bandon Interior Design

من المهم أن تأخذ عوامل الراحة في الحسبان عند تصميم مكتبك الخاص، أريكة مريحة بنفس نمط تصميم المكتب وبغطاء جلدي أنيق مع مكتبة رائعة وإضاءة طبيعية ستضمن لك وقتًا مستقطعًا في وسط اليوم. 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- بيئة عمل محفّزة

Hampstead Design Hub, Hampstead Design Hub Hampstead Design Hub مساحات تجارية شركات
Hampstead Design Hub

Hampstead Design Hub

Hampstead Design Hub
Hampstead Design Hub
Hampstead Design Hub

العاملين بالشركة يجب أن يحظوا هم أيضا بمكاتب جيدة تصميم أنيق لتحفيزهم على العمل وضمان راحتهم عند الجلس لساعات طويلة، فمن المعروف أن مكان العمل وتصميمه يؤثر على الإنتاجية بشكل كبير. 

تصميم مثل هذا سيحب معه العاملون القدوم كل يوم إلى الشركة! 

8- غرفة اجتماعات عصرية

Hampstead Design Hub, Hampstead Design Hub Hampstead Design Hub مساحات تجارية شركات
Hampstead Design Hub

Hampstead Design Hub

Hampstead Design Hub
Hampstead Design Hub
Hampstead Design Hub

لا يجب أن ننسى أيضا أهمية غرفة الاجتماعات في كل مكتب وشركة، يجب ان تكون الطاولة كبيرة لتتسع جميع الأعضاء العاملين عند القيام باجتماع لمناقشة أمر ما، ومن المهم احتوائها على وسائل تكنولوجية مثل شاشة عرض كبيرة وداتا شو ونظام صوتي. 

أما عن ديكورها وتصميمها، فنحن نميل إلى أبسط العناصر وأكثرها راحة، حتى لا يتشتت من بالاجتماع ويفقد تركيزه عن الهدف الرئيسي من وجوده بهذه الغرفة!

9- وأخرى كلاسيكية!

SYSKA HOUSE, BEYOND DESIGN BEYOND DESIGN مساحات تجارية محلات تجارية
BEYOND DESIGN

BEYOND DESIGN
BEYOND DESIGN
BEYOND DESIGN

مثال آخر لغرفة الاجتماعات بتصميم سجمع بين العصرية والكلاسيكية/ لكنه متميز في جميع حالاته! 

10- كرسي ليس له مثيل!

Greene Street Loft, Slade Architecture Slade Architecture مكتب عمل أو دراسة
Slade Architecture

Greene Street Loft

Slade Architecture
Slade Architecture
Slade Architecture

إضافة عناصر مميزة من الأثاث في غرف المكتب عامل مهم في التصميم، وخصوصًا إذا كان مثل هذا الكرسي المميز المغطى بالجلد البني والذي جاء تصميمه الكلاسيكي معاكسًا لتصميم الغرفة العصرية. 

11- صالون أنيق وعصري

SYSKA HOUSE, BEYOND DESIGN BEYOND DESIGN مساحات تجارية محلات تجارية
BEYOND DESIGN

BEYOND DESIGN
BEYOND DESIGN
BEYOND DESIGN

عند قدوم عملاء بأهمية كبيرة من الأفضل استقبالهم في صالون مخصص لذلك، أريكة ومقاعد مريحة وألوان هادئة وأنيقة وفي نفس الوقت خامات فخمة كالخشب والجلد، مع شاشة عملاقة من أجل عرض مستجدات العمل. 

12- الإضاءة لها مفعول السحر

homify مساحات تجارية مكاتب ومحلات
homify

homify
homify
homify

الإضاءة من العوامل المهم أخذها في الاعتبار عند تصميم الشركات والمكاتب، فيجب أن تظل الشركة مشرقة ومضيئة طوال الوقت وهذا عامل مهم لجذب العملاء وشعور العاملين فيها بالنشاط وعدم الخمول، فالإضاءة هي دليل الحركة والنشاط. 

توزيع وحدات إضاءة صغيرة على مسافات متساية بالسقف هي فكرة ممتازة لبيئات العمل تضمن انتشار الإضاءة في كل مكان. 

13- مكتب مثالي!

Decora Lider Salvador - Living, Lider Interiores Lider Interiores غرفة المعيشة
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

في الشركات الكبيرة، يجب أن يحظى رئيس الشركة بمكتب فخم ملحق بغرفة استقبال أنيقة كهذه لا ينقصها شيء! 

كل التفاصيل بداية من الأثاث والجدران الخشبية، والسجادة الكبيرة، والديكورات الرائعة، هذا مثال رائع يمكنك تطبيقه في شركتك ولن تشعر بالندم.

اقرأ أيضا: شقة مكتبية بتصميم أنيق وعملي للغاية

14- ولا مانع من وجود غرفة مريحة في مكان العمل!

Hampstead Design Hub, Hampstead Design Hub Hampstead Design Hub مساحات تجارية شركات
Hampstead Design Hub

Hampstead Design Hub

Hampstead Design Hub
Hampstead Design Hub
Hampstead Design Hub

وأخيرا، لكي تحظى بإنتاجية عالية يجب أن توفر وسائل لراحتك وراحة العاملين، هذه الغرفة مخصصة لأوقات الراحة ومجهزة بمقاعد مريحة وإضاءة هادئة مثالية للحصول على قسط من الراحة للعودة إلى العمل بنشاط!

حوض استحمام وكابينة استحمام في مكان واحد.. كيف يمكن ذلك؟
هل تفضلون التصميمات الكلاسيكية ام العصرية في الشركات والمكاتب؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً