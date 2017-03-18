14 تصميم متنوع للمكاتب التجارية والشركات

عند البدء في تصميم مكتبك الخاص أو شركتك ستجد من ينصحك بأشكال مختلفة وتصميمات بعضها لا يناسب احتياجاتك الخاصة، فالمكاتب والشركات تحتاج إلى عين خبير لاستغلال الموارد بشكل جيد وتحقيق أقصى استفادة.
ونحن بدورنا نقدم لكم مجموعة من تصميمات خبراء هوميفاي في المكاتب التجارية والشركات، ستجدون 13 تصميم مختلف لغرف مختلفة داخل الشركات تتعرفون منها على أنماط مختلفة في التصميم تلهمكم عند البدء في اختياراتكم الخاصة…
الانطباع الأول عن الشركة يأتي من مكان الاستقبال عند المدخل، والىن يوجد كثير من التصميمات العصرية والمتنوعة لهذه المساحة هذا التصميم واحد منها.
الألوان الحيادية والرسمية تميز المكاتب والشركات وعلى رأسها الأسود والأبيض والرمادي، كما أنها ألوان عصرية وجميلة، استخدام النباتات أمر مهم في ديكور المدخل ويعطي راحة للعملاء.
أيضا من المهم الحصول على مساحة تخزين جيدة كالدولاب الموجود على الجدار للاحتفاظ بكل الأوراق ودفاتر العمل بشكل مرتب ومنظم.
شكل آخر من ممرات الاستقبال في المكاتب استخدم نمط مختلف من الديكور، فقد جعل الجدار يتحدث بالنيابة عن الشركة ويخبر كل من يراه بمجال الشركة قبل أن يعرف ما هي!، من الواضح مع وجود الخريطة أنها شركة للعقارات وما إلى ذلك، فكرة ذكية وملهمة وطريقة رائعة لتوصيل الهدف، كما أنها ساحرة في ديكور المدخل.
لا يختلف اثنان على تأثير النمط الكلاسيكي في فخامة وأناقة المكاتب والشركات، ونحن نرى هذا واضحًا أمامنا في هذا التصميم الفخم، يبدو أنه مكتب صاحب الشركة!
الأثاث الخشبي، والكراسي الجلدية، ودرجات البني الرائعة مع إضاءة من نجف كلاسيكي، كلها خامات ممتازة وفخمة لتأثيث مكتب مبهر كهذا، وكما نرى فلا ينقصه شيء، سجاد مكتبة كبيرة وأماكن تخزين كثيرة، هو بالتأكيد خيار مثالي!
ننتقل إلى تصميم آخر وهو فاخر أيضا!
مكتب تقليدي باللون البني مع رفوف للكتب على جدار خشبي بدرجة داكنة، نلاحظ ان جميع عناصر المكتب مصنوعة من نفس الخشب بنفس اللون وهو أمر جذّاب وأنيق.
والنتيجة النهائية مكتب لرئيس شركة يحب النظام ولا يهتم بالتفاصيل، وقد حصل على الفخامة بالإضافة إلى جميع مع سبق في هذا التصميم!
الطبقة اللامعة على الخشب تضيف إليه سحرًا خاصًا، وتجعله ملائم للكراسي الجلدية بألوانها المختلفة حتى ان الأسود هنا جاء مثاليًا، واستخدام الجلد باللون البيج لتغطية جزء من الجدار كان إضافة ساحرة وأنيقة.
من المهم أن تأخذ عوامل الراحة في الحسبان عند تصميم مكتبك الخاص، أريكة مريحة بنفس نمط تصميم المكتب وبغطاء جلدي أنيق مع مكتبة رائعة وإضاءة طبيعية ستضمن لك وقتًا مستقطعًا في وسط اليوم.
العاملين بالشركة يجب أن يحظوا هم أيضا بمكاتب جيدة تصميم أنيق لتحفيزهم على العمل وضمان راحتهم عند الجلس لساعات طويلة، فمن المعروف أن مكان العمل وتصميمه يؤثر على الإنتاجية بشكل كبير.
تصميم مثل هذا سيحب معه العاملون القدوم كل يوم إلى الشركة!
لا يجب أن ننسى أيضا أهمية غرفة الاجتماعات في كل مكتب وشركة، يجب ان تكون الطاولة كبيرة لتتسع جميع الأعضاء العاملين عند القيام باجتماع لمناقشة أمر ما، ومن المهم احتوائها على وسائل تكنولوجية مثل شاشة عرض كبيرة وداتا شو ونظام صوتي.
أما عن ديكورها وتصميمها، فنحن نميل إلى أبسط العناصر وأكثرها راحة، حتى لا يتشتت من بالاجتماع ويفقد تركيزه عن الهدف الرئيسي من وجوده بهذه الغرفة!
مثال آخر لغرفة الاجتماعات بتصميم سجمع بين العصرية والكلاسيكية/ لكنه متميز في جميع حالاته!
إضافة عناصر مميزة من الأثاث في غرف المكتب عامل مهم في التصميم، وخصوصًا إذا كان مثل هذا الكرسي المميز المغطى بالجلد البني والذي جاء تصميمه الكلاسيكي معاكسًا لتصميم الغرفة العصرية.
عند قدوم عملاء بأهمية كبيرة من الأفضل استقبالهم في صالون مخصص لذلك، أريكة ومقاعد مريحة وألوان هادئة وأنيقة وفي نفس الوقت خامات فخمة كالخشب والجلد، مع شاشة عملاقة من أجل عرض مستجدات العمل.
الإضاءة من العوامل المهم أخذها في الاعتبار عند تصميم الشركات والمكاتب، فيجب أن تظل الشركة مشرقة ومضيئة طوال الوقت وهذا عامل مهم لجذب العملاء وشعور العاملين فيها بالنشاط وعدم الخمول، فالإضاءة هي دليل الحركة والنشاط.
توزيع وحدات إضاءة صغيرة على مسافات متساية بالسقف هي فكرة ممتازة لبيئات العمل تضمن انتشار الإضاءة في كل مكان.
في الشركات الكبيرة، يجب أن يحظى رئيس الشركة بمكتب فخم ملحق بغرفة استقبال أنيقة كهذه لا ينقصها شيء!
كل التفاصيل بداية من الأثاث والجدران الخشبية، والسجادة الكبيرة، والديكورات الرائعة، هذا مثال رائع يمكنك تطبيقه في شركتك ولن تشعر بالندم.
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وأخيرا، لكي تحظى بإنتاجية عالية يجب أن توفر وسائل لراحتك وراحة العاملين، هذه الغرفة مخصصة لأوقات الراحة ومجهزة بمقاعد مريحة وإضاءة هادئة مثالية للحصول على قسط من الراحة للعودة إلى العمل بنشاط!