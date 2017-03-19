مزيج رائع بين الكلاسيكية والعصرية في شقة مميزة

إن كنت من عشاق الكلاسيكية ومحبينها، وعلى الرغم من تطور عالم الديكور وظهور الكثير من الأنماط إلا أنه ظل متربع على عرش الديكورات، وذلك بفضل تفاصيله وخاماته الفاخرة وعناصرة المليئة بالفخامة والأناقة والرقي، ولكن لتقليدية الكلاسيكية عيوب وسلبيات، فقام بعض الخبراء بتفادي ذلك بإضافة لمسة عصرية ليتواكب مع العصر الحالي، فظهر المزيج الرائع بين الكلاسيكية والعصرية وهو ما سنقدمه لكم اليوم حيث شقة اليوم من تصميم mariya rubleva ، والتي جاءت كتحفة فنية مبهرة تجمع بين الحداثة والكلاسيكية بصورة تستحق التأمل والدراسة، سنطوف بين أركانها في جولة سريعة معا