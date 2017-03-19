مزيج رائع بين الكلاسيكية والعصرية في شقة مميزة

إن كنت من عشاق الكلاسيكية ومحبينها، وعلى الرغم من تطور عالم الديكور وظهور الكثير من الأنماط إلا أنه ظل متربع على عرش الديكورات، وذلك بفضل تفاصيله وخاماته الفاخرة وعناصرة المليئة بالفخامة والأناقة والرقي، ولكن لتقليدية الكلاسيكية عيوب وسلبيات، فقام بعض الخبراء بتفادي ذلك بإضافة لمسة عصرية ليتواكب مع العصر الحالي، فظهر المزيج الرائع بين الكلاسيكية والعصرية وهو ما سنقدمه لكم اليوم حيث شقة اليوم من تصميم mariya rubleva ، والتي جاءت كتحفة فنية مبهرة تجمع بين الحداثة والكلاسيكية بصورة تستحق التأمل والدراسة، سنطوف بين أركانها في جولة سريعة معا
جاء أثاث غرفة المعيشة حداثى للغاية بألوان حيادية وأريكة على هيئة حرف L ، مع وسادئ ملونة وطاولة بلمسة حشبية وسطح زجاجي لامع، واستخدام سجاد غاية في البساطة، أما السقف فجاء باللون الأزرق ونجفة كلاسيكية رائعة..
استكمالا للمسات الطراز الحداثي جاءت حائط التلفاز بخطوط حديئة وبسيطة ولكن بتحف كلاسيكية وإلى جانبها مدفأة حديثة وقطع ديكورية كلاسيكية تزين الحائط، أما عن هذا المقعد الكلاسيكي ذو الأقمشة الكاروهات للمسة ريفية مميزة..
صُمم فراغ الاستقبال كله مفتوح وهو أكثر ما يميز الطراز الحديث، حيث ستجد غرفة المعيشة وغرفة الطعام والمطبخ في فراغ واحد لخلق مساحة اجتماعية رائعة تجمع بين أفراد العائلة وأنشطة مختلفة في نفس الوقت، جاءت غرفة السفرة بأثاث كلاسيكي بسيط من الخشب مع لمسات من الأقمشة ذات لون بيج، أما عن النجفة والتي امتلكت المشهدد ككل جاءت كلاسيكية جدا وفي الخلفية ستار حديث ومميز ويحافظ على الإضاءة الطبيعية لنجد التصميم مشرق ومبهج، ستلاحظ هذه اللوحة الحديثة بألوان متباينة لتخلق حركة وحيوية بالتصميم..
مع لمسة جريئة قام بها المصمم حيث استبدل الرخام بالخشب لأسطح العمل، وهذا عكس ما نعتقده جميعا ولكن هذه اللمسة ستجذب انتباهك لتتأمل تفاصيله باهتمام شديد، اختيار اللون الأبيض كبطل المشهد في التصميم مع أرضية باركيه رائعة، وتوزيع إضاءة مميز ويساعد على رؤية أفضل وهذا ما نحتاجه لقضاء أوقات رائعة أثناء إعداد أشهى الوجبات..
من أشهر الثنائيات في عالم الديكور هو الأبيض والأسود وقد انتشر كلاسيكيا وعصريا، وهنا لجأ المصمم لهذا المزيج ليربط بين النمطين في لمسة محايدة رائعة دون الاستعانة بألوان أخرى، ويظهر السرير بتصميم ملكي يعلوه لوحة حديثة وعصرية، أما عن النجفة فجاء كلاسيكية بلمسة حديثة، ولكن أهم ما يميز هذه الغرفة هي قوة الإضاءة الطبيعية والتى ستخطف انتباهك من أول لحظة داخل الغرفة، ولا نستطيع أن ننسى هذه السجادة الأنيقة المميزة..
أكثر ما سيلفت انتباهنا هي دقة التصميم الهندسة للحمام وذكاء تقسيماته، حيث قام المصمم بتخصيص مساحة خاصة لغرفة الاستحمام وأخرى للمرحاض وثالثة لحوض الغسيل الأيدي، وكذلك خُلق جو من الخصوصية بداخل أركان الحمام، وتألقت المرايا الكبيرة مع الإضاءة المميزة لحمام على مستوى الفنادق..
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