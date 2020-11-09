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20 حديقة منزلية صغيرة يمكنك تنفيذها في لمح البصر!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
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أن يكون لديك حديقة منزلية جميلة تنتشلك بحيويتها وإشراقها خارج أي حالة حزن أو ضيق أمر لا يحتاج إلى مساحة كبيرة بمنزلك! نعم فالأمر بسيط.. مع خبراء هوميفاي ستكتشف في هذه الجولة أنه يمكنك بالاستعانة ببعض المكونات والعناصر البسيطة إقامة حديقتك الخاصة في لمح البصر لدرجة أنك قد تتحفز لتنفيذها الآن!

شاهد معنا في هذا المشروع 20 فكرة لحدائق منزلية صغيرة منها ما هو داخلي ومنها ما هو في باحة المنزل الخارجية لتكون إحداهم مصدر إلهامك دون استثمار الكثير من الوقت والمال لتحقيق ذلك.. لنبدأ الآن!

1- عناصر زخرفية متنوعة في الشكل والخامة بالتقائها معًا تمنح حديقتك المنزلية مظهر جمالي أخاذ

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

2- شرائح خشبية تثبت على جدران حديقتك فتُكَوّن أصص زرع طائرة يخرج منها العديد من فروع النباتات والزهور بشكلها الأخاذ فتلامس أوراقها الخضراء قمة القصاري المتراصة على أرضية الحديقة

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

3- حدد موقع مقاعد الجلوس في حديقتك بأرضية خشبية وحاوطها بأحجار بيضاء كهذه ثم ضع فوقها قصاري زرع مختلفة الأحجام ولا مانع في أن تكسي خلفيتها بالأحجار كما هو واضح أمامنا هنا!

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

4- كيف تحقق الاستفادة القصوى من المساحة السفلية للدرج؟ هنا تصميم فريد يجيب عليك في صمت!

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

نفس التصميم بتفاصيل أكثر وضوحًا نرى فيه عن قرب الأحجار الملونة متناهية الصغر كيف تفترش الأرضية وألواح الخشب المربعة تخترقها فتتناغم في هيئتها مع المقعد الخشبي الأنيق المستند إلى الجدار

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

6- على النمط البلدي صممت هذه الحديقة المنزلية الصغيرة بأبسط العناصر حيث تشبه في تكوينها كثيرًا التصميم السابق

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

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7- قطعة أثاث خشبية كهذه بما تحمله فوقها وأسفلها من أصص زرع فخارية وبلاستيكية باقتناءها في باحة بيتك تشكل وحدها حديقة منزلية.. ولتكمل روعة الإطلالة افرش أرضيتها بالأحجار الصغيرة!

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

8- هل تصدق أن هذه الحديقة الصغيرة بما تضمه من نخبة متنوعة من النباتات ما هي إلا جزءًا من إحدى الحمامات الأنيقة؟!

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

9- ركن الزهور يتكون من مجموعة فريدة من قصاري الزرع الراقية مظهرها لامع وملون بخامة السيراميك الأنيق

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

10- مكعبات خشبية تحوى بأعماقها كم هائل من الأحجار الصغيرة يعتليها لوح خشبي يزين بالزهور الحمراء المحاطة بالخضراة

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

11- زاوية صغيرة من المنزل في خلفيتها ستائر شيفونية بيضاء يحاوطها الرخام والخشب ومغطاة تمامًا بالأحجار تزينها قصاري زرع بيضاء تضم زهور مشرقة بأوراق خضراء عديدة

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

12- التقاء جديد بين الأحجار والخشب يجدد مظهره وحدات الإضاءة المجسمة في شكل كرات منيرة

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

13- أحجار وأصص زرع تزينهما الإضاءة

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

14- مدخل من نبض الطبيعة.. الصبار بمختلف أنواعه يستحوذ عليه

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

15- ما بين الخشب والخيزران والأحجار تألق هذا الركن الصغير

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

16- احرص على وضع النباتات في بقاع تجعلها مرئية بالداخل والخارج تمامًا كما استغلها المصمم هنا في خدمة ساحتين مختلفتين من خلال باب منزلق شفاف

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

17- المشهد يتكرر مجددًا وإن اختلفت طريقة تصميمه

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

18- فقط بسحر الإضاءة والأحجار

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

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19- مربعات خشبية صغيرة محملة بالنباتات تجعل للحائط معنى!

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

20- مساحة مذهلة أسفل الدرج تحب التطلع إليها وتسر الناظرين

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

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نصائح هامة للاعتناء بحديقتك المنزلية

KG - Eastown, STUDIO PARADIGM STUDIO PARADIGM حديقة
STUDIO PARADIGM

STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM

هناك عدة نصائح أساسية يوصي خبراء هوميفاي باتباعها للاعتناء بحديقتك المنزلية، هي:

  • الاهتمام بري النباتات على أساس منتظم ويفضل في الصباح الباكر أو قبل غروب الشمس، كما يفضل أيضًا استخدام الماء الفاتر أو الدافئ عند ريها وليس الماء البارد؛ لأنه قد يتسبب في الإضرار بالنباتات.
  • الحرص على إزالة الأوراق الميتة من النباتات باستمرار والتخلص منها للحفاظ على مظهر أنيق لحديقتك من ناحية، وضمان نموها سريعًا من ناحية أخرى.
  • استخدام مبيدات حشرية لحماية نباتات حديقتك من الأنواع المختلفة من الحشرات.
  • التأكد من أن قواعد أصص الزرع الخاصة بنباتات حديقتك المنزلية بها فتحات تضمن خروج الماء الزائد عن حاجة النباتات بعد ريها.
  • تسميد النباتات بين الحين والآخر لتعزيز نموها وتفتح أزهارها.
  • تجنب تبليل أوراق النباتات حتى لا تصاب بالحرق عند تبخر الماء بتعرضها للشمس، ويفضل الاكتفاء باستخدام بخاخ ماء لتنظيف أوراق النبتات من الأتربة.


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