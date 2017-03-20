تصميم خاص بلمسات من الأسود الفاخر

الأسود ملك الألون ومتوج على عرشها له محبينه وعشاقه، ولكن هناك من يجد صعوبة في تخيله بين ديكورات المنزل، والبعض لا يتمتع بالجرأة الكافية لاستخدامه حتى لو كان لمسات، هوميفاي اليوم ستقدم لك نموذج رائع لغرفة معيشة وركن طعام مميز، بتصميم رائع بلمسات من الأسود الفاخر من تنفيذ LIDER INTERIORES، بالتأكيد سيغير فكرك عن استخدامه وقد يلهمك بداخل تصميم منزلك للاستمتاع بأناقة لا مثيل لها وفخامة غير معهودة، فقط بقليل من التخطيط والدقة في الاختيارات ستجد لوحة فنية تستحق التأمل..