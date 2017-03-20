تصميم خاص بلمسات من الأسود الفاخر

الأسود ملك الألون ومتوج على عرشها له محبينه وعشاقه، ولكن هناك من يجد صعوبة في تخيله بين ديكورات المنزل، والبعض لا يتمتع بالجرأة الكافية لاستخدامه حتى لو كان لمسات، هوميفاي اليوم ستقدم لك نموذج رائع لغرفة معيشة وركن طعام مميز، بتصميم رائع بلمسات من الأسود الفاخر من تنفيذ LIDER INTERIORES، بالتأكيد سيغير فكرك عن استخدامه وقد يلهمك بداخل تصميم منزلك للاستمتاع بأناقة لا مثيل لها وفخامة غير معهودة، فقط بقليل من التخطيط والدقة في الاختيارات ستجد لوحة فنية تستحق التأمل..
لا تجعل الأسود هو اللون الأساسي إن كنت متردد في استخدامه في البداية حتى لا تقع في ضيق من الشعور بالضيق أو الكآبة فيما بعد، فمثل هذا التصميم جاء التوزيع قمة في الذكاء حيث تم استخدامه كلمسات وبخامات لامعة وجذابة وأركان محددة لتلفت الانتباه، مع ألوان حيادية وفاتحة، وإضاءة مميزة لتحافظ على الإشراق والحيوية للفراغ، سيجذب انتباهك المزهرية الرائعة والتى أدخلت روح الطبيعية للتصميم..
ركن بسيط للطعام على الطراز الحديث بلمسات من الفضي اللامع ومقاعد مبتكرة رائعة باللون الأسود وعلى الجانبين مقعدين ذا تصميم كلاسيكي معاصر رائع، استخدم المصمم جدار ذو تأثير رائع، ولوحات حديثة مميزة..
يمكننا أن نرى كيف أن الورود البيضاء المزينة للمنضدة المستديرة، مع الستارة الفضية اللامعة في الخلفية، والخطوط البيضاء المحددة لمربعات السجاد الرمادي، جميعها ساعدت في تازن رائع حتى جعلتك تشعر أن لا هناك أي لون غير مريح في التصميم والمشهد ككل..
للإضاءة تأثير ساحر وجذاب وإذا تم توزيعه بشكل ذكي فسيترك لمسة رائعة ومميزة تستطيع تغيير المشهد، مثل هذا النموذج حيث الأباجورة بإضاءتها الخافتة أثارت جمال ورق الحائط المستخدم في الخلفية..
تألقت المرايا والتى جاءت بألون قاتمة إلى جانب لوحة جدارية عظيمة مزينة بوحدات إضاءة بسيطة، مرة أخرى نجد لمسات الأسود في الوسائد الصغيرة والطاولة الرائعة والتى خلقت تباين رائع مع ألوان الأرائك المحايدة ..
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