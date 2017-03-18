8 أفكار رائعة وملهمة لمطبخك الحديث

مع تطور عالم الديكور تظهر كل يوم احدث وأقوى الصيحات والتصميمات التى تساعد على تلبية احتياجات المستخدمين وتسهيل الحياة اليومية والحفاظ على نظام منزلك دائما، وأهم غرف المنزل والتى يجب الحفاظ عليها في جو مريح هو المطبخ، فهو روح المنزل وأساسه إذا تم تصميمه بطريقة ذكية ستجد منزلك اكثر راحة ونظام، اليوم مع هوميفاي سنقدم لك 8 أفكار رائعة وملهمة ستحب بالتأكيد أن تمتلكها بمنزلك..
نحن في حاجة دائما لفواصل داخل ادراجنا لتثبيت الأدوات المخزنة بداخله، حتى لا تتعرض للكسر أو الضياع بسبب حركة الدرج، قام الخبراء بتصميم فواصل عملية رائعة سهلة التركيب وبمرونة عالية لاختيار أماكنها بداخل الدرج، ستحتاجها بالتأكيد مع الأدوات القابلة للكسر أو ذات الحجم الصغير ..
تصميم المطابخ الذكية والتى تأتي على هيئة وحدة متكاملة متعددة الاستخدامات، تجمع كل الأجهزة وسطح عمل مناسب وأماكن تخزين رائعة، بالإضافة لأرفف عملية لتزيين المطبخ، يأتي هذا التصميم تحت تعريف ’ الأثاث الذكي ’ وهو أسلوب تأثيث ظهر في الأونة الأخيرة وهو متعدد الأنواع، حيث منه متعدد الاستخدامات أو متغير الحجم، أو الأثاث الخفي..
لم تقتصر وحدات التخزين حديثا على الدواليب والأدراج، بل ظهرت أفكار أكثر ملائمة لاستخدامتنا، مثل أماكن للزجاجات والبرطمانات، وأماكن لتخزين أدوات النظافة والمساحيق..
الأسطح الإضافية أكثر الأفكار العملية احتياجا بداخل مطابخنا، وخاصة ذات المساحة الصغيرة، حيث بهذه الفكرة تستطيع زيادة أسطح العمل الخاصة بمطبخك دون إهدار مساحات أو زيادة قطع الأثاث مما يسبب فوضى عارمة فيما بعد..
ظهرت مؤخرا مثل هذه الادراج مسبقة التصنيع، والتى جاءت مصممة لتستوعب كل أدوات الطهي كالسكاكين والملاعق وغيرها، وفي شكل منظم ودون إهدار مساحة وتوفير وقت ومجهود في الحصول على ما تريد..
أكثر المشاكل التى تواجه مستخديمن المطابخ هي عملية تصفية أدوات الطهي بعد غسللها للحفاظ عليها دون التسبب في أي ضرر لوحدات التخزين من الداخل بسبب المياه والرطوبة، فظهرت مثل هذه المصافي الملحقة بأحواض غسيل الأواني للتأكد من جفافها تماما..
الأرفف المفتوحة هي أكثر العناصر الديكورية والتى تقوم بعملها على أكمل وجه دون أن تفقد جانبها الجمالي الرائع، فبالإضافة لقيامها بتنظيم الادوات الخاص بمطابخنا والتى نحتاج للوصول لها بأسرق وقت وأسهل مجهود، إلى أنه يتم استخدامها لتزيين الفراغ..
أكثر طرق التخزين الشائعة والتى تعمل على توفير الوقت والمجهود في البحث عن أدوات الطهي الخاصة بنا، هي التعليق سواء على شماعات معدنية أو بألواح مغناطيسية، وهذه الحلول الأكثر عملية وأسهلها في التنفيذ..
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