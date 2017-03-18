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8 أفكار رائعة وملهمة لمطبخك الحديث

آية منير آية منير
Modern Wooden House (Modern Ahşap Ev), Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop مطبخ
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مع تطور عالم الديكور تظهر كل يوم احدث وأقوى الصيحات والتصميمات التى تساعد على تلبية احتياجات المستخدمين وتسهيل الحياة اليومية والحفاظ على نظام منزلك دائما، وأهم غرف المنزل والتى يجب الحفاظ عليها في جو مريح هو المطبخ، فهو روح المنزل وأساسه إذا تم تصميمه بطريقة ذكية ستجد منزلك اكثر راحة ونظام، اليوم مع هوميفاي سنقدم لك 8 أفكار رائعة وملهمة ستحب بالتأكيد أن تمتلكها بمنزلك..

1. فواصل رائعة..

Foto-Shooting "Bruschetta", stratmann Individuelle Besteckeinsätze stratmann Individuelle Besteckeinsätze KitchenStorage
stratmann Individuelle Besteckeinsätze

stratmann Individuelle Besteckeinsätze
stratmann Individuelle Besteckeinsätze
stratmann Individuelle Besteckeinsätze

نحن في حاجة دائما لفواصل داخل ادراجنا لتثبيت الأدوات المخزنة بداخله، حتى لا تتعرض للكسر أو الضياع بسبب حركة الدرج، قام الخبراء بتصميم فواصل عملية رائعة سهلة التركيب وبمرونة عالية لاختيار أماكنها بداخل الدرج، ستحتاجها بالتأكيد مع الأدوات القابلة للكسر أو ذات الحجم الصغير ..

2. تصميم متكامل..

Pop-up kitchen PIA - Web (KL458SIAAZ) Dizzconcept مطابخ صغيرة
Dizzconcept

Pop-up kitchen PIA – Web (KL458SIAAZ)

Dizzconcept
Dizzconcept
Dizzconcept

تصميم المطابخ الذكية والتى تأتي على هيئة وحدة متكاملة متعددة الاستخدامات، تجمع كل الأجهزة وسطح عمل مناسب وأماكن تخزين رائعة، بالإضافة لأرفف عملية لتزيين المطبخ، يأتي هذا التصميم تحت تعريف ’ الأثاث الذكي ’ وهو أسلوب تأثيث ظهر في الأونة الأخيرة وهو متعدد الأنواع، حيث منه متعدد الاستخدامات أو متغير الحجم، أو الأثاث الخفي..

3. طرق تخزين مختلفة..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

لم تقتصر وحدات التخزين حديثا على الدواليب والأدراج، بل ظهرت أفكار أكثر ملائمة لاستخدامتنا، مثل أماكن للزجاجات والبرطمانات، وأماكن لتخزين أدوات النظافة والمساحيق..

4. أسطح إضافية.

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green مطبخ
Schmidt Palmers Green

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS

Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green

الأسطح الإضافية أكثر الأفكار العملية احتياجا بداخل مطابخنا، وخاصة ذات المساحة الصغيرة، حيث بهذه الفكرة تستطيع زيادة أسطح العمل الخاصة بمطبخك دون إهدار مساحات أو زيادة قطع الأثاث مما يسبب فوضى عارمة فيما بعد.. 

5. تقسيمات مميزة..

SieMatic ALUMINIUM INNENAUSSTATTUNG, Designstudio speziell® Designstudio speziell® KitchenStorage
Designstudio speziell®

Designstudio speziell®
Designstudio speziell®
Designstudio speziell®

ظهرت مؤخرا مثل هذه الادراج مسبقة التصنيع، والتى جاءت مصممة لتستوعب كل أدوات الطهي كالسكاكين والملاعق وغيرها، وفي شكل منظم ودون إهدار مساحة وتوفير وقت ومجهود في الحصول على ما تريد..

6. حلول مبتكرة ..

Olea , Bodrum Femaş Mobilya Bodrum Femaş Mobilya KitchenKitchen utensils
Bodrum Femaş Mobilya

Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya

أكثر المشاكل التى تواجه مستخديمن المطابخ هي عملية تصفية أدوات الطهي بعد غسللها للحفاظ عليها دون التسبب في أي ضرر لوحدات التخزين من الداخل بسبب المياه والرطوبة، فظهرت مثل هذه المصافي الملحقة بأحواض غسيل الأواني للتأكد من جفافها تماما..

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7. أرفف مفتوحة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الأرفف المفتوحة هي أكثر العناصر الديكورية والتى تقوم بعملها على أكمل وجه دون أن تفقد جانبها الجمالي الرائع، فبالإضافة لقيامها بتنظيم الادوات الخاص بمطابخنا والتى نحتاج للوصول لها بأسرق وقت وأسهل مجهود، إلى أنه يتم استخدامها لتزيين الفراغ..

8. أدوات معلقة..

Modern Wooden House (Modern Ahşap Ev), Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop مطبخ
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop

Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop

أكثر طرق التخزين الشائعة والتى تعمل على توفير الوقت والمجهود في البحث عن أدوات الطهي الخاصة بنا، هي التعليق سواء على شماعات معدنية أو بألواح مغناطيسية، وهذه الحلول الأكثر عملية وأسهلها في التنفيذ..

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