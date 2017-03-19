الرطوبة في المنازل: دليلك القاطع للقضاء عليها

يتكون العفن في المنازل لعدة أسباب أولها في المناطق المظلمة أي البعيدة كل البعد عن أشعة الشمس، وثانيها، البقاع والزوايا التي لا تحظى بتهوية جيدة، وثالثها بسبب الرطوبة الشديدة، وهنا سنرصد في هذا المقال كيفية إزالة العفن بمنتهى السلاسة بأبسط المكونات من صنع يديك، راقب معنا طريقة العلاج:

- عليك باللجوء إلى المكونات التالية من ’صودا الخبز وملح الطعام والماء.. قم بدمج ثلاثتهم معًا بمقدار: 2 معلقة من صودا الخبز تذاب في 700 مل من الماء مع إضافة 2 ملعقة ملح طعام.

- صب المحلول الذي تم الحصول عليه بحرص في حاوية سعة لتر واحد ثم ضعه في زجاجة رذاذ مع إضافة 2 ملعقة من بيروكسيد الهيدروجين.

- قم بهز الخليط جيدًا لمحاولة دمجه ثم قم بالرش على السطح الذي يعاني من انتشار العفن الفطري، ويمكنك أيضًا الاستعانة بفرشة ذات أسنان حادة أو فرشاة أسنان لإزاحة العفن.