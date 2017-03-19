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الرطوبة في المنازل: دليلك القاطع للقضاء عليها

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
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تعد الرطوبة واحدة من أكثر المشكلات شيوعًا هذه الأيام في العديد من المنازل وخاصة في المطابخ والحمامات، ربما يجعل كثيرون أسبابها من الأساس مما يجعلهم غير قادرين على علاجها أو اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها حتى لا تتفاقم المشكلة ويبدأ ظهور العفن الفطري بلونه الرمادي المائل للأسود ذو أبشع إطلالة على وجه الأرض.

هنا في هذا المقال سنعرض لكم أهم أسباب وجود رطوبة في المنازل وكيفية علاجها وكيفية الوقاية منها أيضًا بأبسط الطرق الطبيعية المتاحة في أي بيت لتضمن توفر بيئة صحية وسليمة لك ولأسرتك لا تشوبها شائبة.. لنبدأ الآن!

ما هي أسباب العفن وكيفية إزالته؟

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يتكون العفن في المنازل لعدة أسباب أولها في المناطق المظلمة أي البعيدة كل البعد عن أشعة الشمس، وثانيها، البقاع والزوايا التي لا تحظى بتهوية جيدة، وثالثها بسبب الرطوبة الشديدة، وهنا سنرصد في هذا المقال كيفية إزالة العفن بمنتهى السلاسة بأبسط المكونات من صنع يديك، راقب معنا طريقة العلاج:

- عليك باللجوء إلى المكونات التالية من ’صودا الخبز وملح الطعام والماء.. قم بدمج ثلاثتهم معًا بمقدار: 2 معلقة من صودا الخبز تذاب في 700 مل من الماء مع إضافة 2 ملعقة ملح طعام.

- صب المحلول الذي تم الحصول عليه بحرص في حاوية سعة لتر واحد ثم ضعه في زجاجة رذاذ مع إضافة 2 ملعقة من بيروكسيد الهيدروجين.

- قم بهز الخليط جيدًا لمحاولة دمجه ثم قم بالرش على السطح الذي يعاني من انتشار العفن الفطري، ويمكنك أيضًا الاستعانة بفرشة ذات أسنان حادة أو فرشاة أسنان لإزاحة العفن.

إجراءات وتصرفات يجب اتباعها تساعد على منع تراكم الرطوبة

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الوقاية هي أفضل طريقة لتجنب الرطوبة في بيتك للحفاظ على بيئة صحية بمنزلك لا تشوبها شائبة.. يكفي أن تضع هذه الاحتياطات اليومية الصغيرة في حسبانك:

- التأكد من توافر التهوية السليمة وخصوصًا خلال فصل الشتاء.

- السماح للضوء الطبيعي بالتخلل بأكبر قدر ممكن إلى داخل المنزل من خلال الأبواب والنوافذ.

- في المطابخ.. يجب التأكد من أن الجدران معزولة جيدًا.

- يجب مراعاة عدم الصاق الديكورات والأثاث بجانب بعضهم البعض أو بالجدران حتى لا نسمح للجدران التي تشكل خلفيتهم بتكوين العفن عليها نتيجة عدم تعرضها للضوء ولا التهوية.

ملح الطعام والوقاية الطبيعية من العفن!

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هل تعلم أن الملح لديه قدرة امتصاص عالية للرطوبة وهذا يمكن أن يكون علاجًا مفيدًا للتصدي لتشكيل العفن! نعم فيمكنك وضع أكواب صغيرة ممتلئة بالملح الخشن وضعها بالأماكن التي تعاني من انتشار العفن وستلاحظ خلال أيام نتيجة مذهلة! 

الخل الأبيض.. علاج سحري!

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حتى الخل الأبيض يعتبر بمثابة علاج سحري في التخلص من مشكلات تكوين العفن على الأسطح المختلفة بالمنازل من أسقف وأرضيات وجدران.. فهو لا يقل أهمية وقيمة عن ملح الطعام بل أنه أحيانًا يتم دمجهم معًا لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة!

الدهانات التي تساعد على منع الرطوبة

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إذا كنت تهتم لشأن بيتك وأسرتك وتحرص على توفير بيئة صحية خالية من الأمراض، لا تتردد في اتباع هذه النصيحة والتي تؤكد لك ان اختيار دهانات محددة عالية الجودة حتى وإن كانت بتكلفة أعلى تمنع تمامًا تكون العفن بل وتكافحه أيضًا، لذا احرص على الاستعانة بها في الأماكن الأكثر عرضه للرطوبة كالحمام والمطبخ حيث أنها شديدة الفعالية.

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