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19 فكرة رائعة لديكورات جدران منزلك

آية منير آية منير
homify غرفة نوم
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جدران منزلك لها أهمية وظيفية واضحة وأساسية ولا غنى عنها، فبدون جدران لا يكون هناك بيت، إلى جانب أنها أيضا عنصر قوي من عناصر الديكور التي ما أن يتم استغلالها بطريقة صحيحة ستكن إضافة قوية ومميزة، وحين بحثنا لك عن أفكار لتصميم جدران منزلك وجدنا بحر كبير من الأفكار التى لا حصر لها، بداية من الطلاء إلى ورق الجدران وتصميمات الجبس والجيبسوم بورد والحجر الطبيعي والميكا الحجر الصناعي ستجد ما سينال إعجابك..

1. مدخل مميز بتصميم جدار رائع..

PRIVADA MIRAMAR, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA الممر الحديث، المدخل و الدرج
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

هذه الفكرة تصلح للمداخل والأروقة والفواصل بين الفراغات، حيث استخدام فراغات متساوية ومنتظمة في الفراغ كإطار لجدار حجري مميز يتألق بوحدات إضاءة خاصة..

2. فراغات ديكورية..

Projeto Comercial, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA مساحات تجارية عيادات طبية
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

استخدام الحوائط بفراغات غير منتظمة مضاءة يضمن لك تخزين رائع وعرض مميز لقطع ديكورية تزين غرفة المعيشة وتساعد على تصميم خاص بجدار تليفزيون مميز وتوفير مساحة خاصة به..

3. مكتبة أنيقة..

La ventana indiscreta, ACABADOMATE ACABADOMATE غرفة نوم
ACABADOMATE

ACABADOMATE
ACABADOMATE
ACABADOMATE

بأرفف أنيقة لكتبك المفضلة اختر هذا التصميم ليناسب منزلك من الجيبسوم بورد باللون الأبيض وبلمسة غير منتظمة..

4. فواصل رائعة..

CASA ENTREJARDINES, PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA

PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA
PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA
PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA

استخدام جدران منزلك حتى وإن كانت غير مكتملة على هيئة فواصل بين الفراغات وكأرفف تساعد على تنظيم منزلك .. فكرة رائعة وعمية جدا..

5. الكلاسيكية..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تصميم بروح كلاسيكية حديثة ومميزة على هيئة أرفف عملية ومدفأة، يتسم هذا النموذج بتماثل أنيق وتوزان يساعد على راحة بصرية..

6. مكان لقطعة ديكورية..

Kiko House, RH Casas de Campo Design RH Casas de Campo Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
RH Casas de Campo Design

Kiko House

RH Casas de Campo Design
RH Casas de Campo Design
RH Casas de Campo Design

استغلال الأركان المهملة في جدران منازلنا حتى وإن كان مكان لمزهرية رائعة ومميزة..

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7. أرفف أنيقة وخامات جديدة..

PAINEL COM NICHOS | ESTAR , Ana Levy | Arquitetura + Interiores Ana Levy | Arquitetura + Interiores غرفة المعيشة
Ana Levy | Arquitetura + Interiores

Ana Levy | Arquitetura + Interiores
Ana Levy | Arquitetura + Interiores
Ana Levy | Arquitetura + Interiores

كوحدة تخزين مفرغة لقطعك الديكورية الخاصة وجدار ذو خامة جديدة ومبتكرة ..

8. البساطة..

The Urban Retreat, ZERO9 ZERO9 غرفة المعيشة
ZERO9

ZERO9
ZERO9
ZERO9

على الطراز البدوي يتألق هذا التصميم لجدار ذو فراغات على النمط الريفي ..

9. نمط ريفي خاص..

Sala de Banho Diferente, Régua Arquitetura Régua Arquitetura حمام
Régua Arquitetura

Régua Arquitetura
Régua Arquitetura
Régua Arquitetura

الخداع بالفتحات التي تبرز في جدار بيتك هذا التصميم يأتي لعشاق الاختلاف و البساطة يمكنك إضافة الفتحات بشكل يدوي وعشوائي ورائع لتترك لمسة حميمية ودافئة…

10. اصنع نافذتك..

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

فتحات بسيطة لاظهار جدارك بشكل أنيق هي ذاتها المطلوبة لتؤدي وظيفتها كنافذة، ففي هذا النموذج ستلاحظ أن تلك النافذة الصغيرة تم استغلالها بطرقتين الأولى هو الشكل الزخرفي الأنيق و ثانيها هو مدخل للضوء الطبيعي للممر الداخلي..

11. لمسة فنية..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

جدار خشبي يحتوي على رف عملي مضاء بشكل مبتكر لكتبك المفضلة في غرفة نومك..

12. خلفية خاصة..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الجدار الخلفي للسرير يضيف له الكثير خاصة وإن كان له تصميم مبتكر..

13. ألوان جريئة..

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

استخدام وحدات مبتكرة للتخزين سواء كانت مغلقة أو مفتوحة بألوان جريئة قادرة على صناعة فارق كبير داخل منزلك..

14. الحجر الطبيعي..

Últimos trabajos, Spazio3Design Spazio3Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Spazio3Design

Últimos trabajos

Spazio3Design
Spazio3Design
Spazio3Design

جدار حجري كفيل أن يجعل من منزلك لوحة فنية غنية ومتكاملة..

15. حسب الحاجة..

Armoni , ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea الممر الحديث، المدخل و الدرج
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

على حسب حاجتك قم بتصميم جدران منزلك، فإن كانت حاجتك لرف بسيط او لمسة ديكورية هادئة لا داعي للتكلفة والمبالغة فقد يكون انعكاسه سلبي على التصميم..

16. بداخل الحمام..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

أرفف أنيقة من الرخام داخل حائط من السيراميك في غرفة استحمامك تجعل منه فراغ أنيق ..

17. متحف فني..

Casa Uliva, DIN Interiorismo DIN Interiorismo الممر الحديث، المدخل و الدرج
DIN Interiorismo

DIN Interiorismo
DIN Interiorismo
DIN Interiorismo

قد تظن انك بداخل متحف فني ملئ باللوحات الرائعة معروضة بشكل أنيق ومنظم ومزودة بإضاءة خاصة لتساعدك على تأمل تفاصيلها بشكل مميز..

18. وحادت تخزين..

LDV | La Piera's Office, PLUS ULTRA studio PLUS ULTRA studio مكتب عمل أو دراسة
PLUS ULTRA studio

PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio

ستساعدك هذه الأفكار على استغلال جدران منزلك بشكل ذكي وعملي، كوحدات تخزين صغير وبسيطة تساعدك على تنظيم منزلك..

19. استغلال أمثل..

DEPARTAMENTO EN CUERNAVACA, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

مدخل منزلك يتألق مع مكتبة أنيق لتنجح في استغلاله على أكمل وجه وبأقل تكلفة ..

يمكنك قراءة .. 11 اكسسوار يمنح منزلك طابع فني

10 حمامات صغيرة بتصميم رائع

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