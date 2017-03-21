19 فكرة رائعة لديكورات جدران منزلك

جدران منزلك لها أهمية وظيفية واضحة وأساسية ولا غنى عنها، فبدون جدران لا يكون هناك بيت، إلى جانب أنها أيضا عنصر قوي من عناصر الديكور التي ما أن يتم استغلالها بطريقة صحيحة ستكن إضافة قوية ومميزة، وحين بحثنا لك عن أفكار لتصميم جدران منزلك وجدنا بحر كبير من الأفكار التى لا حصر لها، بداية من الطلاء إلى ورق الجدران وتصميمات الجبس والجيبسوم بورد والحجر الطبيعي والميكا
الحجر الصناعي ستجد ما سينال إعجابك..
هذه الفكرة تصلح للمداخل والأروقة والفواصل بين الفراغات، حيث استخدام فراغات متساوية ومنتظمة في الفراغ كإطار لجدار حجري مميز يتألق بوحدات إضاءة خاصة..
استخدام الحوائط بفراغات غير منتظمة مضاءة يضمن لك تخزين رائع وعرض مميز لقطع ديكورية تزين غرفة المعيشة وتساعد على تصميم خاص بجدار تليفزيون مميز وتوفير مساحة خاصة به..
بأرفف أنيقة لكتبك المفضلة اختر هذا التصميم ليناسب منزلك من الجيبسوم بورد باللون الأبيض وبلمسة غير منتظمة..
استخدام جدران منزلك حتى وإن كانت غير مكتملة على هيئة فواصل بين الفراغات وكأرفف تساعد على تنظيم منزلك .. فكرة رائعة وعمية جدا..
تصميم بروح كلاسيكية حديثة ومميزة على هيئة أرفف عملية ومدفأة، يتسم هذا النموذج بتماثل أنيق وتوزان يساعد على راحة بصرية..
استغلال الأركان المهملة في جدران منازلنا حتى وإن كان مكان لمزهرية رائعة ومميزة..
كوحدة تخزين مفرغة لقطعك الديكورية الخاصة وجدار ذو خامة جديدة ومبتكرة ..
الخداع بالفتحات التي تبرز في جدار بيتك هذا التصميم يأتي لعشاق الاختلاف و البساطة يمكنك إضافة الفتحات بشكل يدوي وعشوائي ورائع لتترك لمسة حميمية ودافئة…
فتحات بسيطة لاظهار جدارك بشكل أنيق هي ذاتها المطلوبة لتؤدي وظيفتها كنافذة، ففي هذا النموذج ستلاحظ أن تلك النافذة الصغيرة تم استغلالها بطرقتين الأولى هو الشكل الزخرفي الأنيق و ثانيها هو مدخل للضوء الطبيعي للممر الداخلي..
جدار خشبي يحتوي على رف عملي مضاء بشكل مبتكر لكتبك المفضلة في غرفة نومك..
استخدام وحدات مبتكرة للتخزين سواء كانت مغلقة أو مفتوحة بألوان جريئة قادرة على صناعة فارق كبير داخل منزلك..
جدار حجري كفيل أن يجعل من منزلك لوحة فنية غنية ومتكاملة..
على حسب حاجتك قم بتصميم جدران منزلك، فإن كانت حاجتك لرف بسيط او لمسة ديكورية هادئة لا داعي للتكلفة والمبالغة فقد يكون انعكاسه سلبي على التصميم..
أرفف أنيقة من الرخام داخل حائط من السيراميك في غرفة استحمامك تجعل منه فراغ أنيق ..
قد تظن انك بداخل متحف فني ملئ باللوحات الرائعة معروضة بشكل أنيق ومنظم ومزودة بإضاءة خاصة لتساعدك على تأمل تفاصيلها بشكل مميز..
ستساعدك هذه الأفكار على استغلال جدران منزلك بشكل ذكي وعملي، كوحدات تخزين صغير وبسيطة تساعدك على تنظيم منزلك..
مدخل منزلك يتألق مع مكتبة أنيق لتنجح في استغلاله على أكمل وجه وبأقل تكلفة ..
يمكنك قراءة .. 11 اكسسوار يمنح منزلك طابع فني