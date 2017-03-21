19 فكرة رائعة لديكورات جدران منزلك

جدران منزلك لها أهمية وظيفية واضحة وأساسية ولا غنى عنها، فبدون جدران لا يكون هناك بيت، إلى جانب أنها أيضا عنصر قوي من عناصر الديكور التي ما أن يتم استغلالها بطريقة صحيحة ستكن إضافة قوية ومميزة، وحين بحثنا لك عن أفكار لتصميم جدران منزلك وجدنا بحر كبير من الأفكار التى لا حصر لها، بداية من الطلاء إلى ورق الجدران وتصميمات الجبس والجيبسوم بورد والحجر الطبيعي والميكا الحجر الصناعي ستجد ما سينال إعجابك..