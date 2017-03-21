10 حمامات صغيرة بتصميم رائع

حمام منزلك صغير وتعتقد أنه من الصعب تصميمه كما تشاهد في المجلات ومواقع الديكور العالمية، هوميفاي سيغير لك تفكيرك اليوم ويقدم لك أجمل وأروع 10 نماذج لحمامات صغيرة مصممة بشكل رائع وبألوان مختلفة وديكورات مميزة، هذا المقال اليوم سيساعدك بالتأكيد في تصميم حمام منزلك وسينال إعجابك بالتأكيد، لنبدأ جولتنا الرائعة ..
بألوان حيادية بين الابيض والرمادي ودرجاته جاء تصميم هذا الحمام الصغير، استبدل المصمم حوض الاستحمام بغرفة يفصلها جدار زجاجي ومرآة بطول بعرض الحائط الجانبي أعلى حوض غسيل الأيدي والمرحاض، ولكن هنا اختار المصمم أن يضيف لمسة من الأحمر الجرئ ليكسر ملل وروتين الحيادية المسيطرة على التصميم..
الثنائي الأشهر على الإطلاق
الأبيض والأسود يتألق في تصميم رائع ومميز لحمام صغير.. حيث أرضية أنيقة وجدران باللون الأبيض، ووحدة تخزين خشبية أنيقة ..
الرمادي وجمله وأناقته الفائقة كل الحدود، في تصميم نادر وأنيق لحمام صغير، جاء الأثاث باللون الأبيض ولكن تألقت اختيارات الجدران المميزة مع وحدات غضاءة حديثة، التصميم ككل يستحق الإعجاب..
بدرجات البيج الرائع جاء هذا التصميم، حيث جدران من وحدات السيراميك السداسية الشكل جمعت كل درجاته، أما عن الأجهزة الصحية فقد جاءت باللون الأبيض، والأرضيات بالباركيه، كل العناصر مميزة وجميلة ومتناغمة إلى حد كبير..
الأبيض يظل من الألوان المفضل للفراغات الصغيرة، حيث يعكس احساس بالاتساع والراحة، ولكن حين تقوم الإضاءة الطبيعة بدورها يصبح هو الحل الأمثل لحمام مشرق ومحيوي وجميل..
بأجواء البحر الأبيض المتوسط كان هذا التصميم حيث جمع بين الأبيض والخشب ونقوش وزخار بنغمات البحر ونسيمه..
اختر لونك المفضل وأضف لحمامك وحدة تخزين بهذا اللون وشاهد الفرق، ستجد ما يعبر عنك وعن شخصيتك وذوقك الخاص وخاصة في أكثر الأماكن خصوصية بمنزلك..
حين تختار كل عنصر في حمامك عليك بأن تجعله متكامل مع غيره، سواء كانت أرضيات او جدران أو قطع أثاث، وهو ما فعله المصمم حيث اختار الجدران متكاملة ومتناغمة رغم اختلافها، والألوان مكملة بعضها البعض رغم تباينها..
لمحبي الهدوء والبساطة، هذا التصميم لكم وسينال إعجابكم، بألوان زاهية وأخرى حيادية ونقوش دقيقة يتألق هذا النموذج ككل، رغم صغر مساحته إلا أن استطاع المصمم إضافة عناصره كاملة بل وأضاف حوضين لغسيل الأيدي بدل واحد، وهذا يعود لحُسن استغلال المصمم كل ركن في الفراغ..
وعلى نمط الفنادق يأتي تصميم بجدار رخامي أنيق باللون الأسود وتأثيرات بيضاء، ووحدة خشبية أنيقة مميزة، كل ذلك متناغم معا..
يمكنك قراءة .. 10 حمامات صغيرة مليئة بالأفكار الجديدة