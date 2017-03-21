10 حمامات صغيرة بتصميم رائع

حين تختار كل عنصر في حمامك عليك بأن تجعله متكامل مع غيره، سواء كانت أرضيات او جدران أو قطع أثاث، وهو ما فعله المصمم حيث اختار الجدران متكاملة ومتناغمة رغم اختلافها، والألوان مكملة بعضها البعض رغم تباينها..