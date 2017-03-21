الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

10 حمامات صغيرة بتصميم رائع

آية منير آية منير
Ristrutturazione appartamento Bologna, San Giuseppe, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Loading admin actions …

حمام منزلك صغير وتعتقد أنه من الصعب تصميمه كما تشاهد في المجلات ومواقع الديكور العالمية، هوميفاي سيغير لك تفكيرك اليوم ويقدم لك أجمل وأروع 10 نماذج لحمامات صغيرة مصممة بشكل رائع وبألوان مختلفة وديكورات مميزة، هذا المقال اليوم سيساعدك بالتأكيد في تصميم حمام منزلك وسينال إعجابك بالتأكيد، لنبدأ جولتنا الرائعة ..

1. حيادية بلمسة جريئة..

Prachtbauten der Berliner Karl-Marx-Allee neu definiert , 16elements GmbH 16elements GmbH حمام
16elements GmbH

16elements GmbH
16elements GmbH
16elements GmbH

بألوان حيادية بين الابيض والرمادي ودرجاته جاء تصميم هذا الحمام الصغير، استبدل المصمم حوض الاستحمام بغرفة يفصلها جدار زجاجي ومرآة بطول بعرض الحائط الجانبي أعلى حوض غسيل الأيدي والمرحاض، ولكن هنا اختار المصمم أن يضيف لمسة من الأحمر الجرئ ليكسر ملل وروتين الحيادية المسيطرة على التصميم..

2. لمسة خشب مع الأبيض والأسود..

Appartement locatif de type T2, Tymeno Tymeno حمام
Tymeno

Tymeno
Tymeno
Tymeno

الثنائي الأشهر على الإطلاق الأبيض والأسود يتألق في تصميم رائع ومميز لحمام صغير.. حيث أرضية أنيقة وجدران باللون الأبيض، ووحدة تخزين خشبية أنيقة ..

3. الرمادي..

Коттедж, Первое Дизайн-Бюро Первое Дизайн-Бюро حمام
Первое Дизайн-Бюро

Первое Дизайн-Бюро
Первое Дизайн-Бюро
Первое Дизайн-Бюро

الرمادي وجمله وأناقته الفائقة كل الحدود، في تصميم نادر وأنيق لحمام صغير، جاء الأثاث باللون الأبيض ولكن تألقت اختيارات الجدران المميزة مع وحدات غضاءة حديثة، التصميم ككل يستحق الإعجاب..

4. تصميم أنيق..

Ristrutturazione appartamento Bologna, San Giuseppe, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

بدرجات البيج الرائع جاء هذا التصميم، حيث جدران من وحدات السيراميك السداسية الشكل جمعت كل درجاته،  أما عن الأجهزة الصحية فقد جاءت باللون الأبيض، والأرضيات بالباركيه، كل العناصر مميزة وجميلة ومتناغمة إلى حد كبير..

5. أبيض مشرق..

Verezzi, con3studio con3studio حمام الخرسانة White
con3studio

con3studio
con3studio
con3studio

الأبيض يظل من الألوان المفضل للفراغات الصغيرة، حيث يعكس احساس بالاتساع والراحة، ولكن حين تقوم الإضاءة الطبيعة بدورها يصبح هو الحل الأمثل لحمام مشرق ومحيوي وجميل..

6. اجواء البحر..

valle dei casali, stefania eugeni stefania eugeni حمام
stefania eugeni

stefania eugeni
stefania eugeni
stefania eugeni

بأجواء البحر الأبيض المتوسط كان هذا التصميم حيث جمع بين الأبيض والخشب ونقوش وزخار بنغمات البحر ونسيمه..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. لمسة جريئة..

Recupero Sottotetto - Duplex 2, enzoferrara architetti enzoferrara architetti حمام
enzoferrara architetti

enzoferrara architetti
enzoferrara architetti
enzoferrara architetti

اختر لونك المفضل وأضف لحمامك وحدة تخزين بهذا اللون وشاهد الفرق، ستجد ما يعبر عنك وعن شخصيتك وذوقك الخاص وخاصة في أكثر الأماكن خصوصية بمنزلك..

8. لوحة متكاملة..

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

حين تختار كل عنصر في حمامك عليك بأن تجعله متكامل مع غيره، سواء كانت أرضيات او جدران أو قطع أثاث، وهو ما فعله المصمم حيث اختار الجدران متكاملة ومتناغمة رغم اختلافها، والألوان مكملة بعضها البعض رغم تباينها..

9. هدوء..

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

لمحبي الهدوء والبساطة، هذا التصميم لكم وسينال إعجابكم، بألوان زاهية وأخرى حيادية ونقوش دقيقة يتألق هذا النموذج ككل، رغم صغر مساحته إلا أن استطاع المصمم إضافة عناصره كاملة بل وأضاف حوضين لغسيل الأيدي بدل واحد، وهذا يعود لحُسن استغلال المصمم كل ركن في الفراغ..

10. تصميم فندقي..

Moradia Algarve 2013, Atelier Ana Leonor Rocha Atelier Ana Leonor Rocha حمام
Atelier Ana Leonor Rocha

Atelier Ana Leonor Rocha
Atelier Ana Leonor Rocha
Atelier Ana Leonor Rocha

وعلى نمط الفنادق يأتي تصميم بجدار رخامي أنيق باللون الأسود وتأثيرات بيضاء، ووحدة خشبية أنيقة مميزة، كل ذلك متناغم معا..

يمكنك قراءة .. 10 حمامات صغيرة مليئة بالأفكار الجديدة

شقة ذات ديكورات مميزة كأنها قصر

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً