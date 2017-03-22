6 تصميمات رائعة لمطابخ على شكل حرف L

أهم ما يميز الطراز الصناعي هو استخدامه للخامات المختلفة بشكل مميز ومبتكر، أمامنا تصميم لمطبخ مستطيل الشكل على هيئة حرف L، يأتي الجزء السفلي باللون الأبيض وسطح عمل من الخشب، ولمسات من المعدن تتألق بين الاكسسوارات والاجهزة، أما عن الجزء العلوي فا اكتفي المصمم برف بسيط من الخشب،اختيار الطوب الأسمنتي للجدران كان موفق، بالإضافة إلى تصميم ماسورة المدخنة بشكل ملفت وتحولها لقطعة ديكورية، تصميم رائع ومميز جمع بين الحداثة والصناعية في آن واحد..