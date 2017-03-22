6 تصميمات رائعة لمطابخ على شكل حرف L

ظهرت الكثير من التصميمات الرائعة للمطابخ والتى تتناسب مع مساحته وتنجح في استغلاله على أكمل وجه، وأكثرها انتشارا هي التى تأتى على شكل حرف L، لتعدد مميزاتها ولملائمتها الكثير من التصميمات الهندسية ولسهولة دمجها مع بار أنيق وتحويلها لتصميم على شكل حرف U ، لذا اليوم هوميفاي جمعت لك 6 تصميمات رائعة ومميزة لمطابخ على شكل حرف L قد تنال إعجابك..
أهم ما يميز الطراز الصناعي هو استخدامه للخامات المختلفة بشكل مميز ومبتكر، أمامنا تصميم لمطبخ مستطيل الشكل على هيئة حرف L، يأتي الجزء السفلي باللون الأبيض وسطح عمل من الخشب، ولمسات من المعدن تتألق بين الاكسسوارات والاجهزة، أما عن الجزء العلوي فا اكتفي المصمم برف بسيط من الخشب،اختيار الطوب الأسمنتي للجدران كان موفق، بالإضافة إلى تصميم ماسورة المدخنة بشكل ملفت وتحولها لقطعة ديكورية، تصميم رائع ومميز جمع بين الحداثة والصناعية في آن واحد..
الطراز المينيمال معروف بلمساته البسيطة الهادئة والتى تنال إعجاب محبي البساطة والباحثين عن الهدوء، هنا يتضح استخدام الثنائي الشهير بين الأبيض والاسود، وبخامات لامعة صُممت وحدات التخزين، تصميم رائع ومميز يخطف أنفاسك ويجعلك تعشق تفاصيله..
من اهم مميزات المطابخ المصممة على شكل حرف L هي حُسن استغلالها للمساحات، وسهولة توظيفها في الفراغات الصغيرة، كما هو أمامنا في هذا النموذج حيث تم تنفيذ التصميم في أقل مساحة ممكنة وبشكل منظم وبأقل التفاصيل حتى لا تؤثر سلبا على احساس الاتساع الملحوظ داخل الفراغ..
باللون الأبيض صُمم هذا المطبخ الكلاسيكي المميز، بتفاصيل ذهبية رقيقة للغاية، يتكون النموذج أمامنا من جزء علي وسفلي وبحدات منظمة ومتناسقة وأماكن للاجهزة محددة، مع توزيع رائع للإضاءة ونقوش وزخارف في الأرضيات ..
بمزيج رائع بين الأحمر والرمادي الداكن جاء هذا التصميم ليخطف قلوبنا وينال إعجابنا، سنلاحظ ان في الأساس التصميم كان على شكل حرف L ولكن فضل المصمم أن يدمج معه بار انيق كجزء مخصص لتناول الوجبات السريعة، ستلاحظ اختفاء التفاصيل الدقيقة والاهتمام بالإضاء وهذا هو سر من أسرار البساطة والهدوء ..
وحدات تخزينية بلون أبيض لامع على شكل حرف L بدون تفاصيل معقدة ورغم ذلك يزداد جمالها وتألقها ، إلى جانب الباب المنزلق بلمساته الزجاجية والذي يكمل التصميم الداخلي للمطبخ..
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