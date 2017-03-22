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6 تصميمات رائعة لمطابخ على شكل حرف L

آية منير آية منير
homify مطبخ MDF White
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ظهرت الكثير من التصميمات الرائعة للمطابخ والتى تتناسب مع مساحته وتنجح في استغلاله على أكمل وجه، وأكثرها انتشارا هي التى تأتى على شكل حرف L، لتعدد مميزاتها ولملائمتها الكثير من التصميمات الهندسية ولسهولة دمجها مع بار أنيق وتحويلها لتصميم على شكل حرف U ، لذا اليوم هوميفاي جمعت لك 6 تصميمات رائعة ومميزة  لمطابخ على شكل حرف L قد تنال إعجابك..

1. على الطراز الصناعي

homify مطبخ MDF White
homify

homify
homify
homify

أهم ما يميز الطراز الصناعي هو استخدامه للخامات المختلفة بشكل مميز ومبتكر، أمامنا تصميم لمطبخ مستطيل الشكل على هيئة حرف L، يأتي الجزء السفلي باللون الأبيض وسطح عمل من الخشب، ولمسات من المعدن تتألق بين الاكسسوارات والاجهزة، أما عن الجزء العلوي فا اكتفي المصمم برف بسيط من الخشب،اختيار الطوب الأسمنتي للجدران كان موفق، بالإضافة إلى تصميم ماسورة المدخنة بشكل ملفت وتحولها لقطعة ديكورية، تصميم رائع ومميز جمع بين الحداثة والصناعية في آن واحد..

2. على الطراز المينيمال..

SEORAE MINIMALIST RESIDENCE, HJL STUDIO HJL STUDIO مطبخ رخام Black
HJL STUDIO

HJL STUDIO
HJL STUDIO
HJL STUDIO

الطراز المينيمال معروف بلمساته البسيطة الهادئة والتى تنال إعجاب محبي البساطة والباحثين عن الهدوء، هنا يتضح استخدام الثنائي الشهير بين الأبيض والاسود، وبخامات لامعة صُممت وحدات التخزين، تصميم رائع ومميز يخطف أنفاسك ويجعلك تعشق تفاصيله..

3. مساحات صغيرة..

벽돌의 귀환! 대전 탑립동주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 مطبخ خشب Grey
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

من اهم مميزات المطابخ المصممة على شكل حرف L هي حُسن استغلالها للمساحات، وسهولة توظيفها في الفراغات الصغيرة، كما هو أمامنا في هذا النموذج حيث تم تنفيذ التصميم في أقل مساحة ممكنة وبشكل منظم وبأقل التفاصيل حتى لا تؤثر سلبا على احساس الاتساع الملحوظ داخل الفراغ..

4. مطبخ كلاسيكي راقي..

MUTFAK VE BANYO TASARIMLAR, erenyan mimarlık proje&tasarım erenyan mimarlık proje&tasarım مطبخ
erenyan mimarlık proje&amp;tasarım

erenyan mimarlık proje&tasarım
erenyan mimarlık proje&amp;tasarım
erenyan mimarlık proje&tasarım

باللون الأبيض صُمم هذا المطبخ الكلاسيكي المميز، بتفاصيل ذهبية رقيقة للغاية، يتكون النموذج أمامنا من جزء علي وسفلي وبحدات منظمة ومتناسقة وأماكن للاجهزة محددة، مع توزيع رائع للإضاءة ونقوش وزخارف في الأرضيات ..

5. ألوان رائعة..

Störmer Range, Hehku Hehku مطبخ
Hehku

Störmer Range

Hehku
Hehku
Hehku

بمزيج رائع بين الأحمر والرمادي الداكن جاء هذا التصميم ليخطف قلوبنا وينال إعجابنا، سنلاحظ ان في الأساس التصميم كان على شكل حرف L ولكن فضل المصمم أن يدمج معه بار انيق كجزء مخصص لتناول الوجبات السريعة، ستلاحظ اختفاء التفاصيل الدقيقة والاهتمام بالإضاء وهذا هو سر من أسرار البساطة والهدوء ..

6. باللون الأبيض..

천연 나무 벽지와 대리석 욕실 리모델링, 부천 상동 34평 인테리어, 금화 인테리어 금화 인테리어 مطبخ White
금화 인테리어

금화 인테리어
금화 인테리어
금화 인테리어

وحدات تخزينية بلون أبيض لامع على شكل حرف L بدون تفاصيل معقدة ورغم ذلك يزداد جمالها وتألقها ، إلى جانب  الباب المنزلق بلمساته الزجاجية والذي يكمل التصميم الداخلي للمطبخ.. 

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