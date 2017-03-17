10 أفكار رائعة لاستغلال حديقتك الخاصة

إن كنت تمتلك مساحة خاصة خارجية بمنزلك، فأنت لديك فرصة رائعة لتستمتع بجمال الطبيعة والهواء النقي، فقط عليك استغلال هذه المساحة بالشكل الأمثل والذي يتناسب مع إمكانيتك وميزانيتك الخاصة، فاليوم لدينا مجموعة من النصائح والأفكار المبتكرة لتنجح في استغلال حديقتك لتصميم جلسات عائلية لتكون المكان المناسب لتجمع الأهل والأصدقاء وقضاء أوقات سعيدة
من أحد أهم الأفكار الرائعة والتى تترك لمسة مميزة لحديقتك الخاصة، هي استخدام قطع اثاث قديمة بشكل مبتكر وحديث، كالأدراج ووحدات التخزين واستخدامها كقاعدة لطاولة عملية أو مقاعد مميزة أو وحدات ديكورية أنيقة ولكن عليك التأكد من أنها صالحة للاستخدام في الهواء الطلق وتحمل العوامل الجوية، حتى لا تترك أي انطباع سيئ فيما بعد..
إن كانت لديك مساحة مناسبة لتصميم حديقتك أو سطح منزلك كغرفة معيشة وطعام معا، فا تتردد في ذلك، فستصبح هذه المساحة بمثابة متنفس ومنطقة عائلية لتمضية الوقت معا، وإعداد أجمل حفلات الشواء بالصيف، الخشب والمعادن أفضل الخامات والمواد التى يفضل استخدامها في المناطق المفتوحة لما لهم من قدرة على تحمل العوامل الجوية..
ليس من الضروري ان يتناسق ويتشابه أثاث مساحتك الخاصة، ولكن الأهم أن يكون مريح ومتناسب مع استخداماتك وبألوان مريحة ومفضلة لك..
أضف لمسات من الطبيعة واجعل مساحتك الخاصة حلقة وصل بينك وبين البيئة المحيطة لمنزلك، من المكن إضافة مزهريات رائعة ووحدات من النباتات الفواحة بالإضافة للنباتات المتسلقة على السقف والجدران..
قم بتجديد أثاثك القديم وأعد استخدامه في حديقتك الخاصة، يمكنك طلاءه وتغيير ألوانه، ولا تنس إضافة قطع ديكورية ولمسات جديدة لتترك أثرك في تصميم مساحتك الخاصة بك وبعائلتك..
عند شراء خامات وأقمشة اختر نقوش وزخارف مميزة ورائعة تتناسب مع اجواء عائلية ومنعشة ومبهجة وبألوان زاهية، مع الحرص على اختيار خامات سهلة التنظيف وتقاوم العوامل الجوية ..
وحين يأتي الليل نجد اجواء رومانسية بفضل إضاءة ساحرة ومميزة ذات تأثيرات رائعة، تقوم بجانب وظيفي هام وهو الحفاظ على الفراغ غير مظلم ولكن هذا إلى جانب جمالي مميز وراقي يضيف لمسة رائعة ..
اختيار إضافة أغطية ووسائد قد يكون مثالي لاستخدامه عند الرغبة في قليل من الاسترخاء والنوم أو عند قراءة كتاب، ولتزيين الأثاث وإضافة لمسة فنية عن طريق نقوش وألوان مميزة..
قد تقع في الحيرة بين اختيار قطع الأثاث المناسبة لحديقتك، ولكن سيظل الاختيار الشائع هي الأريكة على شكل حرف L لعمليتها واستغلالها الأمثل للفراغ..
من أفضل الأنماط والأساليب المستخدمة في مثل هذه المساحات، هو الطراز الريفي لما له من سمات تجمع بين روح الطبيعة وحداثة الديكور وألوانه المبهجة، لذا فإن كنت من محبيينه فهو الأنسب لمساحتك الخاصة..
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