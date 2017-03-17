10 أفكار رائعة لاستغلال حديقتك الخاصة

من أحد أهم الأفكار الرائعة والتى تترك لمسة مميزة لحديقتك الخاصة، هي استخدام قطع اثاث قديمة بشكل مبتكر وحديث، كالأدراج ووحدات التخزين واستخدامها كقاعدة لطاولة عملية أو مقاعد مميزة أو وحدات ديكورية أنيقة ولكن عليك التأكد من أنها صالحة للاستخدام في الهواء الطلق وتحمل العوامل الجوية، حتى لا تترك أي انطباع سيئ فيما بعد..