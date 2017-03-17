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10 أفكار رائعة لاستغلال حديقتك الخاصة

آية منير آية منير
CRR | Varanda, Kali Arquitetura Kali Arquitetura بلكونة أو شرفة
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إن كنت تمتلك مساحة خاصة خارجية بمنزلك، فأنت لديك فرصة رائعة لتستمتع بجمال الطبيعة والهواء النقي، فقط عليك استغلال هذه المساحة بالشكل الأمثل والذي يتناسب مع إمكانيتك وميزانيتك الخاصة، فاليوم لدينا مجموعة من النصائح والأفكار المبتكرة لتنجح في استغلال حديقتك لتصميم جلسات عائلية لتكون المكان المناسب لتجمع الأهل والأصدقاء وقضاء أوقات سعيدة 

1. إعادة استخدام قطع أثاث..

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

من أحد أهم الأفكار الرائعة والتى تترك لمسة مميزة لحديقتك الخاصة، هي استخدام قطع اثاث قديمة بشكل مبتكر وحديث، كالأدراج ووحدات التخزين واستخدامها كقاعدة لطاولة عملية أو مقاعد مميزة أو وحدات ديكورية أنيقة ولكن عليك التأكد من أنها صالحة للاستخدام في الهواء الطلق وتحمل العوامل الجوية، حتى لا تترك أي انطباع سيئ فيما بعد..

2. منطقة لتناول الطعام..

Terraza en Barcelona, Garden Center Conillas S.L Garden Center Conillas S.L بلكونة أو شرفة خشب Wood effect
Garden Center Conillas S.L

Garden Center Conillas S.L
Garden Center Conillas S.L
Garden Center Conillas S.L

إن كانت لديك مساحة مناسبة لتصميم حديقتك أو سطح منزلك كغرفة معيشة وطعام معا، فا تتردد في ذلك، فستصبح هذه المساحة بمثابة متنفس ومنطقة عائلية لتمضية الوقت معا، وإعداد أجمل حفلات الشواء بالصيف، الخشب والمعادن أفضل الخامات والمواد التى يفضل استخدامها في المناطق المفتوحة لما لهم من قدرة على تحمل العوامل الجوية..

3. الراحة اولا..

CHILL OUT en Elvas (Portugal), Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo بلكونة أو شرفة
Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo

Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo
Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo
Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo

ليس من الضروري ان يتناسق ويتشابه أثاث مساحتك الخاصة، ولكن الأهم أن يكون مريح ومتناسب مع استخداماتك وبألوان مريحة ومفضلة لك..

4. لمسات نباتية جميلة..

CRR | Varanda, Kali Arquitetura Kali Arquitetura بلكونة أو شرفة
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

أضف لمسات من الطبيعة واجعل مساحتك الخاصة حلقة وصل بينك وبين البيئة المحيطة لمنزلك، من المكن إضافة مزهريات رائعة ووحدات من النباتات الفواحة بالإضافة للنباتات المتسلقة على السقف والجدران..

5. جدد أثاثك القديم..

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

قم بتجديد أثاثك القديم وأعد استخدامه في حديقتك الخاصة، يمكنك طلاءه وتغيير ألوانه، ولا تنس إضافة قطع ديكورية ولمسات جديدة لتترك أثرك في تصميم مساحتك الخاصة بك وبعائلتك..

6. منسوجات رائعة..

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

عند شراء خامات وأقمشة اختر نقوش وزخارف مميزة ورائعة تتناسب مع اجواء عائلية ومنعشة ومبهجة وبألوان زاهية، مع الحرص على اختيار خامات سهلة التنظيف وتقاوم العوامل الجوية ..

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7. إضاءة ليلية..

Casa nova, bairro antigo, Fernanda Chiebao- ARCHI Fernanda Chiebao- ARCHI بلكونة أو شرفة
Fernanda Chiebao- ARCHI

Fernanda Chiebao- ARCHI
Fernanda Chiebao- ARCHI
Fernanda Chiebao- ARCHI

وحين يأتي الليل نجد اجواء رومانسية بفضل إضاءة ساحرة ومميزة ذات تأثيرات رائعة، تقوم بجانب وظيفي هام وهو الحفاظ على الفراغ غير مظلم ولكن هذا إلى جانب جمالي مميز وراقي يضيف لمسة رائعة ..

8. وسائد وأغطية مميزة..

Residência Copacabana, Arquitetura Ao Cubo LTDA Arquitetura Ao Cubo LTDA بلكونة أو شرفة
Arquitetura Ao Cubo LTDA

Arquitetura Ao Cubo LTDA
Arquitetura Ao Cubo LTDA
Arquitetura Ao Cubo LTDA

اختيار إضافة أغطية ووسائد قد يكون مثالي لاستخدامه عند الرغبة في قليل من الاسترخاء والنوم أو عند قراءة كتاب، ولتزيين الأثاث وإضافة لمسة فنية عن طريق نقوش وألوان مميزة..

9. أثاث مناسب..

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

قد تقع في الحيرة بين اختيار قطع الأثاث المناسبة لحديقتك، ولكن سيظل الاختيار الشائع هي الأريكة على شكل حرف L لعمليتها واستغلالها الأمثل للفراغ..

10. على الطراز الريفي..

Sítio em Itaúna - MG, Beth Nejm Beth Nejm بلكونة أو شرفة
Beth Nejm

Beth Nejm
Beth Nejm
Beth Nejm

من أفضل الأنماط والأساليب المستخدمة في مثل هذه المساحات، هو الطراز الريفي لما له من سمات تجمع بين روح الطبيعة وحداثة الديكور وألوانه المبهجة، لذا فإن كنت من محبيينه فهو الأنسب لمساحتك الخاصة..

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