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13 تصميم لأسرّة عملية يمكنك تنفيذها

Marwa Hasan Marwa Hasan
Conoce esta Casa Estilo Nórdico [Barcelona], A! Emotional living & work A! Emotional living & work غرفة نوم مراهقين
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هل يوجد شئ أفضل من قطعة أثاث مودرن، عملية ومريحة ومتعددة الاستعمالات؟ تخيل أنك بإمكانك استخدام أريكتك كمكان لاستقبال الضيوف، كما يمكنهم النوم عليها أيضاً بالإضافة لكونها مستغلة أيضاً كمكان لتخزين الأغراض الغير مستخدمة طوال الوقت. تعد هذه المرونة ميزة رائعة تضيف للاستخدام التقليدي للأثاث كما أنها توفر في المساحة. 

في مقال اليوم جئنا لكم بـ 13 مثال يركز على الأسرّة، ففي هذا المقال ستتمكنوا من رؤية 13 فكرة مختلفة لأسرة بوحدات تخزينية بأشكال متعددة. كلها أفكار جريئة، عملية وتعد استثمار رائع وأهم شئ أنك يمكنك تنفيذها لسريرك الموجود بالفعل فتابعونا.

​1.أدراج بالطول

Depto FL, MeMo arquitectas MeMo arquitectas غرفة نوم
MeMo arquitectas

MeMo arquitectas
MeMo arquitectas
MeMo arquitectas

الفكرة التقليدية للأدراج المتواجدة تحت السرير دائماً ما نراها على أحد جوانب السرير. هذه الفكرة تعد غير عملية في حالة الأسرة ذات العرض الصغير ولكن باستغلال طول السرير ستتوافر مساحة أكبر.

​2.سرير ميكانيكي

Camas, Aros y Canapes, Baixmoduls Baixmoduls BedroomBeds & headboards
Baixmoduls

Baixmoduls
Baixmoduls
Baixmoduls

من منا لم يعاني من صعوبة الوصول للأشياء المخزنة أسفل السرير؟  هذا الميكانيزم الرائع يمكنك من استغلال المساحة السفلية في السرير بعمل مفصلات في أحد جوانب السرير تمكن الجزء العلوي من الإرتفاع لاستغلال مثالي للمساحة السفلية.

​3.وحدة السرير

Крошка, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

هذا السرير تم تنفيذه كوحدة متكاملة مكونة من مساحة تخزينية في أسفلة بالإضافة لمساحة خزانة خلفية مع بعض الأرفف على جانبها.

​4.سرير عالي

Cobertura Freguesia, fpr Studio fpr Studio غرفة نوم White
fpr Studio

fpr Studio
fpr Studio
fpr Studio

تم رفع السرير لاستغلال المساحة السفلية لتكون مكتبة للكتب مع إمكانية الوصول للمرتبة من خلال 3 درجات، لمساحة مرتبة ومنظمة.

​5.مساحة تخزينية

better.sleeping, better.interiors better.interiors غرفة نوم
better.interiors

better.interiors
better.interiors
better.interiors

هذا المثال مشابه إلى حد كبير للمثال السابق فتم استغلال الجزء السفلي كمساحة تخزينية للصناديق المختلفة بذكاء شديد.

​6.مستوى عالي

Appartement Refuge d'un voyageur, Jean-Bastien Lagrange + Interior Design Jean-Bastien Lagrange + Interior Design غرفة نوم
Jean-Bastien Lagrange + Interior Design

Jean-Bastien Lagrange + Interior Design
Jean-Bastien Lagrange + Interior Design
Jean-Bastien Lagrange + Interior Design

تم وضع السرير بالإضافة للطاولة الجانبية على مستوى علوي بحيث يتم استخدام فرق المستوى في عمل أدراج ومساحة تخزينية ظاهرة وسهل الوصول إليها.

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​7.غرفة مثالية لأكثر من طفل

Conoce esta Casa Estilo Nórdico [Barcelona], A! Emotional living & work A! Emotional living & work غرفة نوم مراهقين
A! Emotional living &amp; work

A! Emotional living & work
A! Emotional living &amp; work
A! Emotional living & work

تحولت غرفة الأطفال إلى غرفة ممتعة ومثيرة بهذه التصاميم البسيطة. فقد تم عمل قاعدة لمرتبتين متقابلتين مع استغلالها لتكون مساحة تخزينية للأدوات، الكتب واللعب.

​8.أريكة أم سرير؟

Quarto Ikea, José Tiago Rosa José Tiago Rosa غرفة نوم
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

هذا التصميم يصلح لشاب في سن المراهقة  أو لغرفة الضيوف  فهي غرفة تتميز بكونها على الطراز المودرن بالإضافة لكونها عملية ومناسبة لعدد من الأنشطة.

​9.لمحبي الكتب

progetto, Katia Maniello Photography Katia Maniello Photography غرفة نوم
Katia Maniello Photography

Katia Maniello Photography
Katia Maniello Photography
Katia Maniello Photography

تصميم أخر يستغل قاعدة السرير لتكون مساحة تخزينية للكتب مع الحفاظ على التصميم الأنيق والوقور لغرفة النوم.

​10.سرير ميزانين

Dormitorios Juveniles , Dröm Living Dröm Living غرفة نوم
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

في هذا التصميم ونظراً للمساحة الصغيرة تم استغلال الإرتفاع لعمل وحدة مترفعة مكونة من خزانة سفلية وسرير علوي  يمكن الصعود إليه من خلال درجات سلالم.

​11.في أضيق الحدود

дизайн студии в скандинавском стиле, sreda sreda غرفة نوم
sreda

sreda
sreda
sreda

إذا كانت غرفة النوم لا تسع إلا للسرير، يمكنك تنظيمها بشكل يتيح وجود مساحة تخزينية عملية وذكية.

​12.غرفة فارهه

MONOLOCALE FENG SHUI, ROBERTA DANISI architetto ROBERTA DANISI architetto غرفة نوم
ROBERTA DANISI architetto

ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto

غرفة فارهه تتكون من مستوى خاص بالنوم مع اتاحة مساحة تخزينية اسفله، وتم وضع مرتبة عليه بالإضافة لوجود حوض استحمام مجاور لها ليتيح الاسترخاء والراحة عند الحاجة.

​13.تصميم مودرن وجرئ

Лофт, ToTaste.studio ToTaste.studio غرفة نوم
ToTaste.studio

ToTaste.studio
ToTaste.studio
ToTaste.studio

آخر مثال جئنا لكم بتصميم جرئ ومودرن حيث تم تصميم السرير في الأسفل مع توفير مساحة مكتب لتعلوه. في هذا التصميم تم استغلال كل شبر في عمل مساحة تخزينة وأرفف لعملية تامة.

تصميمات غرفة المعيشة في أجمل 45 صورة
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