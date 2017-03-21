13 تصميم لأسرّة عملية يمكنك تنفيذها

هل يوجد شئ أفضل من قطعة أثاث مودرن، عملية ومريحة ومتعددة الاستعمالات؟ تخيل أنك بإمكانك استخدام أريكتك كمكان لاستقبال الضيوف، كما يمكنهم النوم عليها أيضاً بالإضافة لكونها مستغلة أيضاً كمكان لتخزين الأغراض الغير مستخدمة طوال الوقت. تعد هذه المرونة ميزة رائعة تضيف للاستخدام التقليدي للأثاث كما أنها توفر في المساحة.

في مقال اليوم جئنا لكم بـ 13 مثال يركز على الأسرّة، ففي هذا المقال ستتمكنوا من رؤية 13 فكرة مختلفة لأسرة بوحدات تخزينية بأشكال متعددة. كلها أفكار جريئة، عملية وتعد استثمار رائع وأهم شئ أنك يمكنك تنفيذها لسريرك الموجود بالفعل فتابعونا.