13 تصميم لأسرّة عملية يمكنك تنفيذها

هل يوجد شئ أفضل من قطعة أثاث مودرن، عملية ومريحة ومتعددة الاستعمالات؟ تخيل أنك بإمكانك استخدام أريكتك كمكان لاستقبال الضيوف، كما يمكنهم النوم عليها أيضاً بالإضافة لكونها مستغلة أيضاً كمكان لتخزين الأغراض الغير مستخدمة طوال الوقت. تعد هذه المرونة ميزة رائعة تضيف للاستخدام التقليدي للأثاث كما أنها توفر في المساحة.
في مقال اليوم جئنا لكم بـ 13 مثال يركز على الأسرّة، ففي هذا المقال ستتمكنوا من رؤية 13 فكرة مختلفة لأسرة بوحدات تخزينية بأشكال متعددة. كلها أفكار جريئة، عملية وتعد استثمار رائع وأهم شئ أنك يمكنك تنفيذها لسريرك الموجود بالفعل فتابعونا.
الفكرة التقليدية للأدراج المتواجدة تحت السرير دائماً ما نراها على أحد جوانب السرير. هذه الفكرة تعد غير عملية في حالة الأسرة ذات العرض الصغير ولكن باستغلال طول السرير ستتوافر مساحة أكبر.
من منا لم يعاني من صعوبة الوصول للأشياء المخزنة أسفل السرير؟ هذا الميكانيزم الرائع يمكنك من استغلال المساحة السفلية في السرير بعمل مفصلات في أحد جوانب السرير تمكن الجزء العلوي من الإرتفاع لاستغلال مثالي للمساحة السفلية.
هذا السرير تم تنفيذه كوحدة متكاملة مكونة من مساحة تخزينية في أسفلة بالإضافة لمساحة خزانة خلفية مع بعض الأرفف على جانبها.
تم رفع السرير لاستغلال المساحة السفلية لتكون مكتبة للكتب مع إمكانية الوصول للمرتبة من خلال 3 درجات، لمساحة مرتبة ومنظمة.
هذا المثال مشابه إلى حد كبير للمثال السابق فتم استغلال الجزء السفلي كمساحة تخزينية للصناديق المختلفة بذكاء شديد.
تم وضع السرير بالإضافة للطاولة الجانبية على مستوى علوي بحيث يتم استخدام فرق المستوى في عمل أدراج ومساحة تخزينية ظاهرة وسهل الوصول إليها.
تحولت غرفة الأطفال إلى غرفة ممتعة ومثيرة بهذه التصاميم البسيطة. فقد تم عمل قاعدة لمرتبتين متقابلتين مع استغلالها لتكون مساحة تخزينية للأدوات، الكتب واللعب.
هذا التصميم يصلح لشاب في سن المراهقة أو لغرفة الضيوف فهي غرفة تتميز بكونها على الطراز المودرن بالإضافة لكونها عملية ومناسبة لعدد من الأنشطة.
تصميم أخر يستغل قاعدة السرير لتكون مساحة تخزينية للكتب مع الحفاظ على التصميم الأنيق والوقور لغرفة النوم.
في هذا التصميم ونظراً للمساحة الصغيرة تم استغلال الإرتفاع لعمل وحدة مترفعة مكونة من خزانة سفلية وسرير علوي يمكن الصعود إليه من خلال درجات سلالم.
إذا كانت غرفة النوم لا تسع إلا للسرير، يمكنك تنظيمها بشكل يتيح وجود مساحة تخزينية عملية وذكية.
غرفة فارهه تتكون من مستوى خاص بالنوم مع اتاحة مساحة تخزينية اسفله، وتم وضع مرتبة عليه بالإضافة لوجود حوض استحمام مجاور لها ليتيح الاسترخاء والراحة عند الحاجة.
آخر مثال جئنا لكم بتصميم جرئ ومودرن حيث تم تصميم السرير في الأسفل مع توفير مساحة مكتب لتعلوه. في هذا التصميم تم استغلال كل شبر في عمل مساحة تخزينة وأرفف لعملية تامة.