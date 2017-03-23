كل ما تريد أن تعرفه عن عمل أرضيات خشبية في منزلك

هذا الإختيار هو أكثر الإختيارات شيوعاً مؤخراً حيث أنه يسمح بجمع الأناقة مع الجودة العالية بسعر تنافسي. فعلى عكس الأرضيات الخشبية فإن الباركية مكون من أكثر من طبقة من الخشب ويتم تركيب القطع إما باللصق أو التعشيق. يستخدم فيه على الأغلب خشب زان أو أرو والذي يعطي هذا النوع من الأرضيات ميزة مقاومة الرطوبة مع تجنب التشوه بفعل عامل الزمن والذي يغير من مقاسات الألواح.

ما يميزها:

1) من الناحية الجمالية تعد مشابهه إلى حد كبير للأرضيات الخشبية باختلافات بسيطة في التشكيل

2) يكمن تركيبها بسرعة في غضون أيام

3) تعد أرخص من الأرضيات الخشبية

4) مناسبه أكثر لأن تكون تحتها نظام تدفئة كما أنها مقاومة للرطوبة.

أما أهم عيب فهو:

أن له عمر إفتراضي فهو يعيش لمدة 30 سنه على الأكثر ويجب تغيره بعد هذه المدة.