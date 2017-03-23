كل ما تريد أن تعرفه عن عمل أرضيات خشبية في منزلك

الأرضيات الخشبية هي من أكثر الطرق شيوعاً لتصميم أرضيات منزلك وذلك بفضل المنتجات الحديثة والتكنولوجيا والتي ساهمت في خفض التكلفة بعض الشئ. ولكن قبل شراء الأرضيات من المهم أن تعرف أي من المنتجات يناسبك من حيث الإستخدام، والتكلفة وهذا ما سنعرضه لكم في هذا المقال لتحصلوا على النتيجة المرجوه.
أولاً، قبل إختيار الأرضية الخشبية من المهم أن تعرف أن هناك 3 أنواع رئيسية من الأرضيات:
1) أرضيات خشب صلب
2) أرضيات باركية
3) أرضيات خشب معالج HDF
كل نوع من هذه الأنواع له صفات مميزة ومناسب لاستخدامات معينة حسب الحاجة.
هي أرضيات خشبية تقليدية، كانت هي أكثر الأرضيات شيوعياً في الماضى وتستخدم حتى الآن، حيث تعد أكثر الخامات قيمة إلى يومنا هذا. الأرضيات الخشبية مكونة من ألواح خشبية بسماكة تترواح بين 10مم إلى 22مم والتي تتيح صنفرة السطح أكثر من مرة كنوع من الصيانة عبر الزمن. وأشهر أنواع الخشب المستخدمة هي البلوط.
ولكن قبل تركيبه يجب أن تعرف عيوبه:
1)يتطلب وقت طويل في التركيب
2)تكلفته عالية
3)غير مناسب لنظام التدفئة تحت الأرضية أو في الأماكن ذات الرطوبة العالية فإذا تعرض للمياة فإن الألواح تتشوه وتتحرك من مكانها. ولكن لتجنب هذا فإنه ينصح باستخدام عزل للخشب أو استخدام أنواع جافة مثل الزان.
هذا الإختيار هو أكثر الإختيارات شيوعاً مؤخراً حيث أنه يسمح بجمع الأناقة مع الجودة العالية بسعر تنافسي. فعلى عكس الأرضيات الخشبية فإن الباركية مكون من أكثر من طبقة من الخشب ويتم تركيب القطع إما باللصق أو التعشيق. يستخدم فيه على الأغلب خشب زان أو أرو والذي يعطي هذا النوع من الأرضيات ميزة مقاومة الرطوبة مع تجنب التشوه بفعل عامل الزمن والذي يغير من مقاسات الألواح.
ما يميزها:
1) من الناحية الجمالية تعد مشابهه إلى حد كبير للأرضيات الخشبية باختلافات بسيطة في التشكيل
2) يكمن تركيبها بسرعة في غضون أيام
3) تعد أرخص من الأرضيات الخشبية
4) مناسبه أكثر لأن تكون تحتها نظام تدفئة كما أنها مقاومة للرطوبة.
أما أهم عيب فهو:
أن له عمر إفتراضي فهو يعيش لمدة 30 سنه على الأكثر ويجب تغيره بعد هذه المدة.
المتعارف عليه باسم خشب HDF. فهو عبارة عن طبقة مشابهه للخشب ولكنها عبارة عن ألواح مصنوعه من ألياف خشبية وممزوجه بالراتجات من الداخل، أما من الخارج فيتم طباعة شكل تجزيعات الخشب عليه بأشكال مختلفة.
مميزاته تجعله بديل رائع للخشب لهذه الأسباب:
1) تكلفته أرخص والتي تختلف باختلاف جوده وخصائصه وسماكته.
2) يوفر ثبات ومقاومة، فهو مقاوم ضد الرطوبة والمياة والخدش أكثر من الخشب الطبيعي ويمكن استخدامه في الحمامات والمطابخ
عيوبه:
1) الشكل النهائي يمكن أن يكون مختلف عن الخشب الطبيعي
2) له عمر افتراضى حسب النوع والجودة ولكنه يترواح في حدود 10 سنوات
هناك عدد من الأفكار المختلفة لتركيب الأرضيات الخشبية، فهناك طرق التثبيت باللصق، التعشيق، والمستخدم في الأضيات الباركية بالإضافة للأرضيات المعالجة أيضاً. يمكن ايضاً التركب باستخدام التثبيت بمسامير وهي المستخدمة في الأرضيات الخشبية حيث تحتاج ألواح بسمك 22 مم على الأقل.
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