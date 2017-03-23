حلول رائعة لتنسيق الأحذية بمنزلك.. اكتشفها الآن!

تراكم الأحذية أمر كفيل بأن يشيع الفوضى بمنزلك وخصوصًا بالمدخل والمساحة المحيطة به، ولأن المدخل يجب أن يكون دائمًا في أبهي صوره نظرًا لأنه أول ما يلمحه زائريك عليك أن تحافظ عليه جميلًا ليس فقط بـ الإكسسوارات بمختلف أنواعها وإنما أيضًا باقتناء خزانة أحذية تساعدك على تنسيقها بشكل منمق تجعل منزلك منظمًا.
ومن هذا المنطلق وتلاشيًا للفوضى تمامًا بأي بقعة من منزلك نقدم لك اليوم من خلال هذا المقال 9 حلول رائعة وعملية يمكنك اتباع إحداها للتعامل بشكل أمثل مع الأحذية.. دعونا نكتشفها الآن ولا تنسى حفظ أكثرهم إثارة لاعجابك!
بشكل عام وخاصة بالنسبة للأسر الكبيرة عادة ما تحتاج الأحذية مساحة كبيرة لتسعها دون أن تضر بمظهر المنزل ومدخله على وجه التحديد.. لذا لماذا لا تنشئ أرفف خشبية أفقية كالمصممة هنا منها ما هو مقسم لمستطيلات صغيرة كلًا منهم يستوعب زوجًا من الأحذية فيما يمكن للرف السفلي مثلًا أن يصطف فوقه الأحذية ذات الأحجام الكبيرة بشكل جمالي منظم يجعل المدخل محببًا للزائرين وغير فوضويًا.
يـمكنك أن تضف لمسة رائعة كهذه إلى مدخل منزلك بتصميم مختلف لتشكل مثالًا مميزًا لخزانات الأحذية ربما بفضل تلك الألوان القوية والجاذبة للعين كالأزرق والأرجواني. لاحظ معنا كيف قسم المصمم الخزانات إلى مربعات صغيرة وذلك لضمان الحفاظ على الأحذية منمقة ومرتبة بداخلها دائمًا.
هذا النموذج الفريد مصمم ليضمن خصوصية أغراض كل فرد من المنزل، فخزانة الأحذية كما نرى هنا مقسمة لأربعة أدراج كلًا منها له مفتاح خاص عليه اسم فرد من أفراد العائلة الصغيرة ويحوى أحذيته وأغراضه.
رغم أن خزانة الأحذية قد تشكل إكسسوارًا في حد ذاتها إلا أن خبير التصميم راعى تزيينها وتجميل هذا الركن من المنزل بشكل خاص وذلك بأواني بيضاء صغيرة ومزهريات مختلفة الشكل والحجم منها ما هو فارغ ومنها ما هو بداخله زهور، يعتلي تلك الخزانة والمزهريات مباشرة مجموعة إطارات هادئة المعالم تترك بصمتها المؤثرة في هدوء.
غالبًا ما تكون رفوف الأحذية والخزانات في المداخل أو أروقة المنازل بتصميمات متداولة نعتاد رؤيتها بالأسواق ومألوفة لنا، لذا قرر مصمم هذا النموذج الخروج عن المألوف بأسلوب ذكي حيث استغل المساحة السفلية للدرج في أن تكون خزانة مخفية أنيقة وراقية مقسمة لأرفف عملية تستوعب الكثير من الأحذية.. أليست فكرة سديدة عليك تجربتها؟!
أحيانًا أبسط الأفكار تكون الأفضل.. هنا في هذه الصورة نعرض نموذجًا عمليًا من الأفكار البسيطة التي يمكنك أن تحذو حذوها وتستعين بها في منزلك وهو عبارة عن خزانة ملابس في الأساس مكونة من عروق متعامدة على بعضها البعض تستخدم في تثبيت المعاطف وغيرها كما تتمتع بعروق أخرى سفلية متوازية يمكن تسكين الأحذية بها وغالبًا تكفي لشخص واحد أو اثنين بحد أقصى.
أما هذا النموذج فهو عبارة عن خزانة خشبية بسيطة عصرية التصميم مقسمة لستة أدراج لا مقابض لها كل درج منها كفيل بأن يستوعب عددًا ليس بقليل من الأحذية ربما ما يعيبها فقط أنها قد تكون في متناول الأطفال ويمكنهم فتحها بسهولة وإخراج محتوياتها.
خزانة رفيعة طولية مقسمة لأرفف رأسية يحمل كلًا منها زوجين من الأحذية تتمتع بضلفة براقة بفضل مرآة كبيرة مذهلة تعزز مساحة المدخل.. خلفيتها الحمراء زادتها تألقًا وجعلتها ملفتة كثيرًا للانتباه.
تصميم فريد وعتيق تحتار في أمره.. هل هو طاولة متحركة بأرجل معدنية مرنة تسحبها معك أينما ذهبت أم أنه درج خشبي عتيق بأقفال نحاسية؟ الحقيقة أنها الاثنين معًا ويمكنها أن تضم الأحذية بداخلها بمنتهى الهدوء.
ثلاثة مكعبات ملونة يمكن لكل منها وحده أن يضم الكثير من الأحذية، كما يمكن تخصيص كل واحدة منهم أيضًا لفرد من أفراد العائلة، فمثلًا البيضاء العلوية للأب والوردية للأم والخضراء الأخيرة للطفل.
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