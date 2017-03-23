13 نموذج 3D يجب أن تراهم قبل تصميم منزل أحلامك!

13 نموذج 3D لمشاريع إسكان مميزة عليك رؤيتها الآن بـ تصميماتها الداخلية المذهلة ولمساتها الديكورية العملية التي تناسب بدورها احتياجات أي أسرة مهما اختلف عددها بل منها ما يناسب الشباب أيضًا! لا تضيع هذه الفرصة في رصد ومراقبة كل مشروع على حدة لتقتبس من كلًا منهم ما ينسجم مع بيت أحلامك المستقبلي!
بيت صغير يمكنه أن يساعدك لمعرفة نسب غرف النوم وغرف أخرى من المنزل. يتكون المنزل من غرفة نوم رئيسية والتي تعد أكبر الغرفة من حيث عامل المساحة، وغرفة نوم أخرى للأطفال أو الضيوف بمحازاتها تمامًا، كلاهما مفتوح على كوريدور يربط بقاع المنزل المختلفة ببعضها البعض من معيشة وحمام ومطبخ وسفرة.
مجسم لمنزل كبير نسبيًا يضم ثلاث غرف نوم مزدوجة، أحدهما -والأكبر من حيث المساحة- تخصص للوالدين، والثانية تشمل سريرين ويمكن أن تكون للأطفال، والثالثة قد تكون للضيوف أو لبقية الأطفال في حال إن كان عدد الأسرة كبير.
يتمتع المنزل كما نرى في التصميم بمساحة كافية لفناء داخلي تشكل حديقة رائعة، ومساحة معقولة أيضًا للمجال الاجتماعي للمنزل والذي يواجه الفناء مباشرة، وأخيرًا نلاحظ المدخل بإضاءة ساحرة ومرآب كبير أمامه يسع أكثر من سيارة.
في هذه الصورة يتضح لنا أن المنزل مكون من 2 غرفة نوم كلاهما يندمج بسهولة مع غرفة المعيشة التي تدمجهم بدورها مع المطبخ -الذي يشمل مساحة عملية لتناول الطعام- والحمام. يمكننا أن نصف هذا المنزل باختصار بأنه تصميم رائع ليس به أي مساحة مهدرة.
في هذا التصميم نجد أن جميع الغرف مصممة على خط واحد مستقيم.. فالبداية مع غرفة النوم لغرفة الأطفال لغرفة المعيشة لغرفة تناول الطعام! مساحة المنزل مستغلة 100% كما أنه يشمل مرآب وحديقة خارجية شاسعة قد تفوق مساحته الداخلية من الأساس!
منزل بطابقين يميزه التوزيع المثالي للمساحات وتقسيم الغرف ننقل لكم في هذه الجولة الطابق السفلي منه فقط والذي يضم المجال الحيوي للمنزل من غرفة معيشة أمام المدخل مباشرة وغرفة طعام على بعد خطوات منها ومطبخ مفتوح يندمج مع الأخيرة إلى أن نصل للحمام والمصمم بالقرب من الدرج.
بطبيعة الحال وأغلبية المنازل ذات الطابقين يخصص الطابق الثاني لغرف النوم حتى تكون بعيدة عن أي ازعاج أو حركة ببقية أرجاء المنزل لتقوم بدورها في توفير عامل الاسترخاء.
شقة
ستوديو مقسمة بسلاسة ما بين مساحة للنوم وأخرى للأغراض التخزينية وثالثة للحمام ورابعة للمطبخ وأخيرًا مساحة صغيرة لجلسة مريحة للقراءة والإطلاع وربما الدراسة.
في الطابق الأرضي من هذا البيت الكبير نجد الكثير من المساحات المدمجة، فالمطبخ بتصميم U والسفرة والمعيشة ثلاثتهم مفتوحين على بعضهم البعض في الوقت الذي اندمجت فيه السفرة مرة أخرى بتصميمها المفتوح مع المدخل المؤدي للحديقة.
في الطابق العلوي من هذا المنزل، نجد غرفة معيشة أنيقة وبسيطة بديورات هادئة تقوم بدورها في تجميع أفراد الأسرة وخلق جو من الحميمية بينهم بمجرد خروجهم من غرف النوم المتواجدة على أطرافها المختلفة.
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منزل كبير يضم ثلاث غرف نوم كبيرة وفناء خلفي لقضاء أمتع الأوقات في جو عائلي يسوده المرح. تقسم باحة المنزل إلى مساحتين أحدهما خضراء تكسيها النجيلة الطبيعية والأخرى لمسبح كبير على حوافه يتواجد أكثر من شازلونج يهيئوا جلسة عنوانها الاسترخاء والاستجمام.
منزل فندقي تصميمه الداخلي ينقسم لثلاث مساحات منفصلة أولهم مربع كبير يضم غرفة معيشة كبيرة وغرفة تناول الطعام وجلسة أخرى صغيرة على امتداد السفرة، وثانيهم مستطيل يجمع جناح النوم الرئيسي وحمام 5 نجوم، ومساحة ثالثة تشمل مسبح كبير على حوافه مقاعد مريحة للتمديد والاستجمام في الهواء الطلق.
يبدأ مدخل هذا المنزل بجلسة صغيرة تتكون من أريكتين يرحبا بالضيوف على امتدادها المطبخ بتصميم L والذي على الجهة الأخرى منه نجد المعيشة التي تندمج بدورها مع غرفة الطعام، أما عن غرف النوم فهي بالطابق الثاني.
أبرز ما يلفت انتباهنا هنا هو المطبخ والذي يستحوذ بتصميمه الكبير على جزء ليس بقليل من مساحة المنزل في الوقت الذي يدمج معه كلًا من المعيشة والسفرة في آنٍ واحد.
الجناح الرئيسي للنوم بهذا المنزل يتمتع بالعديد من وسائل الراحة حيث يضم بداخله حمم خاص وغرفة لتبديل الملابس، فيما تحظى الغرفة الثانية بسمة واحدة من الأول وهي مساحة لتبديل الملابس، فيما تقع الغرفة الثالثة بهذا المنزل بآخر أطرافه البعيدة حيث أنها بين المطبخ والحمام، اما عن السفرة والمعيشة فهما مفتوحتان على المطبخ.