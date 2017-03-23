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13 نموذج 3D يجب أن تراهم قبل تصميم منزل أحلامك!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
3D Floor Plan Design, Yantram Animation Studio Corporation Yantram Animation Studio Corporation
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13 نموذج 3D لمشاريع إسكان مميزة عليك رؤيتها الآن بـ تصميماتها الداخلية المذهلة ولمساتها الديكورية العملية التي تناسب بدورها احتياجات أي أسرة مهما اختلف عددها بل منها ما يناسب الشباب أيضًا! لا تضيع هذه الفرصة في رصد ومراقبة كل مشروع على حدة لتقتبس من كلًا منهم ما ينسجم مع بيت أحلامك المستقبلي!

1- مجسم لبيت صغير وبسيط

C-16, Ingenieros y Arquitectos Continentes Ingenieros y Arquitectos Continentes منازل
Ingenieros y Arquitectos Continentes

Ingenieros y Arquitectos Continentes
Ingenieros y Arquitectos Continentes
Ingenieros y Arquitectos Continentes

بيت صغير يمكنه أن يساعدك لمعرفة نسب غرف النوم وغرف أخرى من المنزل. يتكون المنزل من غرفة نوم رئيسية والتي تعد أكبر الغرفة من حيث عامل المساحة، وغرفة نوم أخرى للأطفال أو الضيوف بمحازاتها تمامًا، كلاهما مفتوح على كوريدور يربط بقاع المنزل المختلفة ببعضها البعض من معيشة وحمام ومطبخ وسفرة.

2- منزل كبير بمرآب وفناء داخلي.. شاهد تصميمه الآن!

homify منازل
homify

homify
homify
homify

مجسم لمنزل كبير نسبيًا يضم ثلاث غرف نوم مزدوجة، أحدهما -والأكبر من حيث المساحة- تخصص للوالدين، والثانية تشمل سريرين ويمكن أن تكون للأطفال، والثالثة قد تكون للضيوف أو لبقية الأطفال في حال إن كان عدد الأسرة كبير.

يتمتع المنزل كما نرى في التصميم بمساحة كافية لفناء داخلي تشكل حديقة رائعة، ومساحة معقولة أيضًا للمجال الاجتماعي للمنزل والذي يواجه الفناء مباشرة، وأخيرًا نلاحظ المدخل بإضاءة ساحرة ومرآب كبير أمامه يسع أكثر من سيارة.

3- طريقة رائعة لدمج الغرف

Departamento JPSH, AErre AErre منازل MDF Beige
AErre

AErre
AErre
AErre

في هذه الصورة يتضح لنا أن المنزل مكون من 2 غرفة نوم كلاهما يندمج بسهولة مع غرفة المعيشة التي تدمجهم بدورها مع المطبخ -الذي يشمل مساحة عملية لتناول الطعام- والحمام. يمكننا أن نصف هذا المنزل باختصار بأنه تصميم رائع ليس به أي مساحة مهدرة.

4- جميع الغرف على خط واحد

Projeto Residencial RDE, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

في هذا التصميم نجد أن جميع الغرف مصممة على خط واحد مستقيم.. فالبداية مع غرفة النوم لغرفة الأطفال لغرفة المعيشة لغرفة تناول الطعام! مساحة المنزل مستغلة 100% كما أنه يشمل مرآب وحديقة خارجية شاسعة قد تفوق مساحته الداخلية من الأساس! 

5- توزيع مثالي

Viviendas Quebec y Montreal, Diez y Nueve Grados Arquitectos Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos

Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos

منزل بطابقين يميزه التوزيع المثالي للمساحات وتقسيم الغرف ننقل لكم في هذه الجولة الطابق السفلي منه فقط والذي يضم المجال الحيوي للمنزل من غرفة معيشة أمام المدخل مباشرة وغرفة طعام على بعد خطوات منها ومطبخ مفتوح يندمج مع الأخيرة إلى أن نصل للحمام والمصمم بالقرب من الدرج.

بطبيعة الحال وأغلبية المنازل ذات الطابقين يخصص الطابق الثاني لغرف النوم حتى تكون بعيدة عن أي ازعاج أو حركة ببقية أرجاء المنزل لتقوم بدورها في توفير عامل الاسترخاء.

6- منزل مصغر يناسب طالب أو مغترب

Un mini loft sous les toits, BCC coaching déco BCC coaching déco HouseholdAccessories & decoration
BCC coaching déco

BCC coaching déco
BCC coaching déco
BCC coaching déco

شقة ستوديو مقسمة بسلاسة ما بين مساحة للنوم وأخرى للأغراض التخزينية وثالثة للحمام ورابعة للمطبخ وأخيرًا مساحة صغيرة لجلسة مريحة للقراءة والإطلاع وربما الدراسة.

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7- الطابق الأرضي لمنزل من طابقين

3D Floor Plan Rendering Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation

3D Floor Plan Rendering

Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation

في الطابق الأرضي من هذا البيت الكبير نجد الكثير من المساحات المدمجة، فالمطبخ بتصميم U والسفرة والمعيشة ثلاثتهم مفتوحين على بعضهم البعض في الوقت الذي اندمجت فيه السفرة مرة أخرى بتصميمها المفتوح مع المدخل المؤدي للحديقة.

8- الطابق العلوي من منزل آخر

3D Home Floor Plan Design Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation

3D Home Floor Plan Design

Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation

في الطابق العلوي من هذا المنزل، نجد غرفة معيشة أنيقة وبسيطة بديورات هادئة تقوم بدورها في تجميع أفراد الأسرة وخلق جو من الحميمية بينهم بمجرد خروجهم من غرف النوم المتواجدة على أطرافها المختلفة.

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9- منزل الغرف الكبيرة!

3D Laxurious Residential Floor Plan Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation

3D Laxurious Residential Floor Plan

Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation

منزل كبير يضم ثلاث غرف نوم كبيرة وفناء خلفي لقضاء أمتع الأوقات في جو عائلي يسوده المرح. تقسم باحة المنزل إلى مساحتين أحدهما خضراء تكسيها النجيلة الطبيعية والأخرى لمسبح كبير على حوافه يتواجد أكثر من شازلونج يهيئوا جلسة عنوانها الاسترخاء والاستجمام.

10- منزل فندقي

Interactive 3D Floor Plan Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation

Interactive 3D Floor Plan

Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation

منزل فندقي تصميمه الداخلي ينقسم لثلاث مساحات منفصلة أولهم مربع كبير يضم غرفة معيشة كبيرة وغرفة تناول الطعام وجلسة أخرى صغيرة على امتداد السفرة، وثانيهم مستطيل يجمع جناح النوم الرئيسي وحمام 5 نجوم، ومساحة ثالثة تشمل مسبح كبير على حوافه مقاعد مريحة للتمديد والاستجمام في الهواء الطلق. 

11- منزل يرحب بالضيوف

3D Virtual Floor Plan Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation

3D Virtual Floor Plan

Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation

يبدأ مدخل هذا المنزل بجلسة صغيرة تتكون من أريكتين يرحبا بالضيوف على امتدادها المطبخ بتصميم L والذي على الجهة الأخرى منه نجد المعيشة التي تندمج بدورها مع غرفة الطعام، أما عن غرف النوم فهي بالطابق الثاني.

12- مطبخ أحلامك هنا

3D Kitchen Floor Plan Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation

3D Kitchen Floor Plan

Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation

أبرز ما يلفت انتباهنا هنا هو المطبخ والذي يستحوذ بتصميمه الكبير على جزء ليس بقليل من مساحة المنزل في الوقت الذي يدمج معه كلًا من المعيشة والسفرة في آنٍ واحد.

13- منزل متكامل

3D Luxury Floor Plans Design For Residential Home Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation

3D Luxury Floor Plans Design For Residential Home

Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation

الجناح الرئيسي للنوم بهذا المنزل يتمتع بالعديد من وسائل الراحة حيث يضم بداخله حمم خاص وغرفة لتبديل الملابس، فيما تحظى الغرفة الثانية بسمة واحدة من الأول وهي مساحة لتبديل الملابس، فيما تقع الغرفة الثالثة بهذا المنزل بآخر أطرافه البعيدة حيث أنها بين المطبخ والحمام، اما عن السفرة والمعيشة فهما مفتوحتان على المطبخ.  

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