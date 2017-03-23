13 نموذج 3D يجب أن تراهم قبل تصميم منزل أحلامك!

مجسم لمنزل كبير نسبيًا يضم ثلاث غرف نوم مزدوجة، أحدهما -والأكبر من حيث المساحة- تخصص للوالدين، والثانية تشمل سريرين ويمكن أن تكون للأطفال، والثالثة قد تكون للضيوف أو لبقية الأطفال في حال إن كان عدد الأسرة كبير.

يتمتع المنزل كما نرى في التصميم بمساحة كافية لفناء داخلي تشكل حديقة رائعة، ومساحة معقولة أيضًا للمجال الاجتماعي للمنزل والذي يواجه الفناء مباشرة، وأخيرًا نلاحظ المدخل بإضاءة ساحرة ومرآب كبير أمامه يسع أكثر من سيارة.