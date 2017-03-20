شقة ذات ديكورات مميزة كأنها قصر

أناقة منزلك مسؤولية كبرى، تحتاج لمزيد من التفكير والإمعان. بالتأكيد ليست الفكرة فقط في اختيار واقتناء كل ما يعجبنا من قطع أثاث أو اكسسوارات أو غير ذلك، لكن الأصل في هذا الشأن هو اختيار العناصر اللازمة والهامة التي يكون لها تأثير فعال حقًا في إضافة لمسة جمالية أنيقة على المنزل، والخروج في النهاية بتصميم منزل مُرتب ينال إعجاب الجميع.

كما نعرف أن كل نمط من أنماط التصميم يتطلب أسلوب معين في اختيار الأثاث، فعلى سبيل المثال النمط الكلاسيكي يحتاج إلى اختيار قطع الأثاث الكبيرة والكثيرة ولكن هذا الأمر يتوقف على المساحة الكلية للمنزل، لكن في الحقيقة أيًا كان النمط الذي قمت باختياره فإن البساطة هي الحل الأمثل الذي يرضي جميع الأذواق. فكرة الابتعاد عن الازدحام في المنزل حتى وإن كانت القطع المختارة في غاية الأناقة بالتأكيد سيؤدي ستنتهي بالحصول على منزل مشوه لا تشعر فيه بالراحة أو على الأقل حرية الحركة. سنقوم اليوم بعرض عدد بتقديم عرض منزل مرتب تم تصميمه على غرار النمط المودرن الرائع، ونلاحظ من خلاله الاستخدام الأنسب لقطع الأثاث التي تتناسب مع منزلك.