شقة ذات ديكورات مميزة كأنها قصر

أناقة منزلك مسؤولية كبرى، تحتاج لمزيد من التفكير والإمعان. بالتأكيد ليست الفكرة فقط في اختيار واقتناء كل ما يعجبنا من قطع أثاث أو اكسسوارات أو غير ذلك، لكن الأصل في هذا الشأن هو اختيار العناصر اللازمة والهامة التي يكون لها تأثير فعال حقًا في إضافة لمسة جمالية أنيقة على المنزل، والخروج في النهاية بتصميم منزل مُرتب ينال إعجاب الجميع.
كما نعرف أن كل نمط من أنماط التصميم يتطلب أسلوب معين في اختيار الأثاث، فعلى سبيل المثال النمط الكلاسيكي يحتاج إلى اختيار قطع الأثاث الكبيرة والكثيرة ولكن هذا الأمر يتوقف على المساحة الكلية للمنزل، لكن في الحقيقة أيًا كان النمط الذي قمت باختياره فإن البساطة هي الحل الأمثل الذي يرضي جميع الأذواق. فكرة الابتعاد عن الازدحام في المنزل حتى وإن كانت القطع المختارة في غاية الأناقة بالتأكيد سيؤدي ستنتهي بالحصول على منزل مشوه لا تشعر فيه بالراحة أو على الأقل حرية الحركة. سنقوم اليوم بعرض عدد بتقديم عرض منزل مرتب تم تصميمه على غرار النمط المودرن الرائع، ونلاحظ من خلاله الاستخدام الأنسب لقطع الأثاث التي تتناسب مع منزلك.
غرفة المعيشة تعتبر المكان الأمثل للحصول على الراحة، لذا فعند تصميمها يجب التأني والإبداع في الاختيار. إذا كانت مساحة غرفة المعيشة في منزلك صغيرة أو ليست كبيرة بالقدر الكافي فيكون أسلوب التبسيط
المنيماليست هو الخيار الأمثل لك.
ففي هذا التصميم نلاحظ أنه قد تم تصميم غرفة متكاملة بعيدة كل البعد عن الازدحام وفي الوقت ذاته تحوي على كل عناصر ومقومات غرف المعيشة. فقد تم تصميم مساحة جلوس متوسطة في الحجم وتم ترتيب الأرائك فيها على شكل حرف L حول شاشة التلفزيون المعلقة، وفي منتصف هذه المساحة تم الاتجاه لاستخدام طاولة صغيرة مستطيلة، وللحد من الفراغ داخل الغرفة، تم استخدام طاولة خشبية صغيرة أسفل التليفزيون وأرفف أعلاه لوضع مزيد من الاكسسوارات، كما تم استخدام طاولة طعام في نهاية الغرفة لتناول الطعام داخل الغرفة والابتعاد عن تصميم غرفة طعام مستقلة.
كما نلاحظ أن الغرفة تعتمد بشكل أساسي على الإضاءة الطبيعية، من خلال النافذة الموجودة خلف الأريكة، لكن إذا نظرنا للإضاءة الداخلية، نلاحظ أنه قد تم الابتعاد عن تقليدية استخدام النجف أو وحدات إضاءة محورية في المنتصف، وتم بدلًا من ذلك الاعتماد وحدات الإضاءة
الاسبوتات الدائرية المسطحة، وأعلى طاولة الطعام تم الاعتماد على عدد من المصابيح الأخرى ذات تصميم مميز يتناسب مع أجواء الغرفة المعاصرة.
اعتمدت الغرفة على مبدأ التقسيم في تخصيص جزء من الغرفة لتصبح كأنها غرفة طعام، وتم تزيين الجدار خلف لطاولة بعدد من اللوحات الفنية المتراصة بطريقة مرتبة لمزيد من الأجواء العصرية داخل الغرفة.
عند النظر للغرفة من هذه الزاوية سيأتي في مخيلتنا أنها عبارة عن لوحة فنية مرسومة، تم الابتعاد خلالها عن استخدام عناصر الزينة والاكسسوارات الكثيرة؛ ليتم الاكتفاء ببعض العناصر المحورية مثل الستائر، بعض الاكسسوارات الخشبية على أحد جانبي الغرفة وكذلك السجادة الداكنة التي أضافت طابع ولمسة مميزة على هذا التصميم، كما أغنى الحائط الحجري وأناقته مع الأرضية الخشبية عن الحاجة لأية عناصر إضافية للغرفة، فقد أظهرتها بتصميم فريد لا مثيل له.
في تصميم مميز لمطبخ صغير المساحة للغاية، تم استغلال المساحات بطريقة رائعة لتوفير حرية الحركة وكذلك البساطة في التصميم، كما كان للإضاءة الطبيعية في المطبخ تأثير على عدم الشعور بمساحة المطبخ الفعلية الضيقة.
يمكنك الحصول على مطبخ في غاية الأناقة والرقي دون الحاجة لمتسع من المساحة، ففي هذا التصميم كان التنوع في الخانات المستخدمة هو أساس الحصول على هذا التصميم الراقي. الخزانات الاكريليك الرمادية التي تم استخدامها على جانب واحد فقط من جوانب المطبخ وكذلك تم استخدام خزانة إضافية أعلى مساحة العمل مباشرة لاستغلال هذه المساحة الفارغة في تخزين الأدوات والابتعاد عن فوضى ازدحام الرخام. وكذل هذا بالتأكيد قد أتى بتناسق واضح ومميز مع الأرضية الرخامية الرائعة.
بعيدًا عن المغالاة، والحصول على التقدير الصحيح لمساحة المطبخ، تم استغلال مساحته بطريقة رائعة ومميزة من خلال الاعتماد على الموقد الكهربي المسطح
Built in المدمج في رخام باللون الأسود مما جعل مساحة العمل والموقد تبدو كقطعة واحدة، وعلى الجانب الآخر، تم صنع بار معلق صغير لتناول المشروبات ووجبة الإفطار وأعلاه عدد من الأرفف لتخزين بعض الأدوات التي تستخدم كثيرًا.
في تصميم هادئ لغرفة النوم، تم الاعتماد على اللون الأبيض بشكل كامل في طلاء الجدران وكذلك الأثاث. كما كان لورق الجدران الرائع المصمم على هيئة منظر طبيعي دور رائع في كسر هدوء الأبيض خلف السرير بطريقة مميزة وهادئة.
عند الانتقال للحديث عن خزانة الغرفة
الدولاب فقد كان اختيارها هو الاختيار الأمثل، حيث أنها صغيرة لتتناسب مع مساحة الغرفة، كما تحتوي على مساحة فاصلة خشبية لتوفير مساحة تخزين مختلفة. كان للمرايا تأثير كبير في تعزيز أناقة الغرفة وكذلك عكس الأضواء والشعور باتساع في المساحة.
تم الاعتماد على الإضاءة الطبيعية في هذه الغرفة التي تأتي من النافذة الصغيرة، كما تم الاعتماد على الإضاءة الداخلية من خلال استخدام وحدات الإضاءة في زوايا السقف، وعلى جانبي السرير تم استخدام اثنين من المصابيح الرائعة باللون الذهبي تتناسب مع ورق الجدران وأجواء الغرفة بشكل عام.
في المساحة الصغيرة للحمام، يفضل الابتعاد عن استخدام أحواض الاستحمام
البانيو وبدلًا منها يتم استخدام كبائن الاستحمام الزجاجية، وهذا بالفعل ما تم اتباعه في تصميم هذا المنزل المرتب، نلاحظ بوضوح أنه تم استخدام السيراميك متعدد التصميمات لكنه باللون الأبيض المحايد، كما تم استغلال المساحة أسفل الحوض من خلال تصميم خزانة خشبية لحفظ وتخزين الأدوات، كما كان للإضاءة دور فعال في خلق الشعور برفاهية الأجواء المعاصرة.
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