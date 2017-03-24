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12 واجهة مثالية توفر لمنزلك الخصوصية الكاملة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS منازل
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إذا كنت تبحث على مزيد من السلام والخصوصية داخل منزلك، بالتأكيد فإن نقطة البداية في تصميم الواجهة. في هذا المحتوى سنقوم بعرض 12 واجهة مختلفة لتوفير كامل الخصوصية وتجعل منزلك في مأمن من السرقة، كما سنقوم بعرض طرق متعددة لتصميم النوافذ والأبواب والمداخل التي تجعل منزلك مميز في تصميمه الداخلي والخارجي.

1. نوافذ المنزل بعيدة تمامًا عن الواجهة الرئيسية

CASA ZAGO, ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado منازل
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

في هذا التصميم نلاحظ أن أصحاب المنزل قد جعلوا النوافذ بعيدة بشكل كامل عن الواجهة الرئيسية، مع ترك نافذة واحدة صغيرة في الطابق الثاني لأناقة الواجهة فحسب.

2. اختفاء المدخل داخل الواجهة

The House supplies a monotonous street with a passing view, Kenji Yanagawa Architect and Associates Kenji Yanagawa Architect and Associates منازل
Kenji Yanagawa Architect and Associates

Kenji Yanagawa Architect and Associates
Kenji Yanagawa Architect and Associates
Kenji Yanagawa Architect and Associates

أول شيء يلفت انتباه المارة في الشارع إلى المنزل هو المدخل، ففي هذا النموذج تم تصميم المنزل والمدخل بطريقة مخفية في هذه الواجهة لتوفير مزيد من الخصوصية لأصحابه.

3. تصميم سلس وعصري لواجهة المنزل الجاهز

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS منازل
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

كما نلاحظ أنه تم تصميم واجهة هذا المنزل الجاهز بطريقة سلسة تمامًا، حيث أنه لا يحتوي على أية نوافذ أو أية انحناءات هندسية مما أعطاها شكل ورونق مختلف عن بقية الواجهات الأخرى، يختبئ وراء هذا التصميم شكل السقف وملامح التصميم الهندسي للمنزل من الداخل.

4. واجهة ذات أسلوب تصميم تجريدي

Casa La Punta, Central de Arquitectura Central de Arquitectura
Central de Arquitectura

Central de Arquitectura
Central de Arquitectura
Central de Arquitectura

هذه الواجهة قد اتخذت أسلوب مختلف في توفير الخصوصية دون فقد أية مساحة إضافية، حيث نلاحظ أنه قد اعتمد على طريقة التدرج في البناء، فقد تم تصميم شرفة الطابق الثاني لتكون واجهتها على الحديقة وبعيدة عن الشارع الرئيسي.

5. واجهة مُقسمة إلى بلوكات وواجهة مخفية

Casa Astoria, fc3arquitectura fc3arquitectura منازل
fc3arquitectura

fc3arquitectura
fc3arquitectura
fc3arquitectura

تم تصميم واجهة المنزل بطريقة مميزة، ليتم تصميمها هندسيًا بواجهة مكونة من بلوكات متدرجة لتبدو لتعطي انطباع بأن المنزل عبارة عن ممر طويل مخفي عن إطلالة الشارع بطريقة عصرية.

6. جدار مرتفع أمام المنزل

Casa O44, P11 ARQUITECTOS P11 ARQUITECTOS منازل
P11 ARQUITECTOS

P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS

في طريقة مثلى للتمتع بالخصوصية، كان اختيار السور المرتفع أمام المنزل، ليس الأمان فقط هو أهم ما يميز واجهة المنزل، لكن بالفعل تبدو الواجهة وكأنها لوحة فنية من خلال استخدام الحائط الحجري ووضع مزيد من وحدات الإضاءة المنخفضة لتعزيز الأجواء العصرية الأنيقة.

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7. سور مرتفع يخفي الطابق الأول بالكامل

CASA RC, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA منازل
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

لا أحد بإمكانه إنكار أناقة تصميم هذا المنزل الرائع، لكن بالفعل تم الاهتمام بعنصر الأمان والخصوصية من خلال بناء سور مرتفع يخفي الطابق الأول بالكامل، لمزيد من الغموض الذي يجعل المارة يفكرون في تصميم العمارة.

8. بوابة صغيرة ومدخل خاص

house 116, bo | bruno oliveira, arquitectura bo | bruno oliveira, arquitectura منازل خشب متين White
bo | bruno oliveira, arquitectura

house 116

bo | bruno oliveira, arquitectura
bo | bruno oliveira, arquitectura
bo | bruno oliveira, arquitectura

في تصميم رائع، تم إخفاء كافة النوافذ والأبواب من خلال تصميم واجهة غامض، وما يتبين من المنزل فقط هو الحديقة الداخلية وجدار خشبي كبير.

9. واجهة مبتكرة

Ten House, Taller ADC Architecture Office Taller ADC Architecture Office منازل
Taller ADC Architecture Office

Taller ADC Architecture Office
Taller ADC Architecture Office
Taller ADC Architecture Office

في تصميم واجهة مميزة، تم الاتجاه للتصميم المعماري العالي، كما تم تغطية النافذة الأمامية من خلال شبكة من الصلب، وجعل المدخل في أحد الجوانب الخفية، تم جعل الشرفات تتجه بشكل أساسي نحو الحديقة لتوفير الخصوصية من خلال الابتعاد عن إطلالة الشارع الأساسية.

10. أناقة الجمع بين اللون الأبيض والخشب في تصميم الواجهة

HILL HOUSE, プラスアトリエ一級建築士事務所 プラスアトリエ一級建築士事務所 منازل
プラスアトリエ一級建築士事務所

プラスアトリエ一級建築士事務所
プラスアトリエ一級建築士事務所
プラスアトリエ一級建築士事務所

يمكنك التعرف على المفهوم الكامل للخصوصية من خلال تصميم هذه الواجهة، فقد تم إبعاد كافة النوافذ وكذلك الباب الرئيسي عن الواجهة الأساسية المطلة على الشارع، وتظهر أناقة هذه الواجهة من خلال المزج بين اللون الأبيض الهادئ والخشب، وهذا التنويع في الخامات جعل الواجهة وكأنها بناء منفصل.

11. واجهة منزل خاصة من المعدن والخشب

화성 봉가리주택 - 아빠와 아들의 아지트가 있는 집, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 منازل
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

للباحثين عن الخصوصية، تم تصميم الواجهة ليتم تغطية واجهة الطابق الثاني من المعدن وتصميم الشرفة من الخشب في حين أن الطابق الأول تم تصميمه فقط كواجهة.النوافذ الضيقة وإطلالات مميزة:

12. النوافذ الضيقة وإطلالات مميزة

道後のコートハウス, 株式会社細川建築デザイン 株式会社細川建築デザイン منازل
株式会社細川建築デザイン

株式会社細川建築デザイン
株式会社細川建築デザイン
株式会社細川建築デザイン

في هذا المنزل، تم الاتجاه لجعل النوافذ قليلة وبعيدة عن إطلالة وضجيج الشارع، وهذا بالتأكيد يوفر مزيد من الخصوصية.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، منزل مرتب وبعيد عن فكرة الازدحام بالعناصر والأثاث.

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12 واجهة مثالية توفر لمنزلك الخصوصية الكاملة

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