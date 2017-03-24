12 واجهة مثالية توفر لمنزلك الخصوصية الكاملة

في هذا المنزل، تم الاتجاه لجعل النوافذ قليلة وبعيدة عن إطلالة وضجيج الشارع، وهذا بالتأكيد يوفر مزيد من الخصوصية.

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