12 واجهة مثالية توفر لمنزلك الخصوصية الكاملة

إذا كنت تبحث على مزيد من السلام والخصوصية داخل منزلك، بالتأكيد فإن نقطة البداية في تصميم الواجهة. في هذا المحتوى سنقوم بعرض 12 واجهة مختلفة لتوفير كامل الخصوصية وتجعل منزلك في مأمن من السرقة، كما سنقوم بعرض طرق متعددة لتصميم النوافذ والأبواب والمداخل التي تجعل منزلك مميز في تصميمه الداخلي والخارجي.
في هذا التصميم نلاحظ أن أصحاب المنزل قد جعلوا النوافذ بعيدة بشكل كامل عن الواجهة الرئيسية، مع ترك نافذة واحدة صغيرة في الطابق الثاني لأناقة الواجهة فحسب.
أول شيء يلفت انتباه المارة في الشارع إلى المنزل هو المدخل، ففي هذا النموذج تم تصميم المنزل والمدخل بطريقة مخفية في هذه الواجهة لتوفير مزيد من الخصوصية لأصحابه.
كما نلاحظ أنه تم تصميم واجهة هذا المنزل الجاهز بطريقة سلسة تمامًا، حيث أنه لا يحتوي على أية نوافذ أو أية انحناءات هندسية مما أعطاها شكل ورونق مختلف عن بقية الواجهات الأخرى، يختبئ وراء هذا التصميم شكل السقف وملامح التصميم الهندسي للمنزل من الداخل.
هذه الواجهة قد اتخذت أسلوب مختلف في توفير الخصوصية دون فقد أية مساحة إضافية، حيث نلاحظ أنه قد اعتمد على طريقة التدرج في البناء، فقد تم تصميم شرفة الطابق الثاني لتكون واجهتها على الحديقة وبعيدة عن الشارع الرئيسي.
تم تصميم واجهة المنزل بطريقة مميزة، ليتم تصميمها هندسيًا بواجهة مكونة من بلوكات متدرجة لتبدو لتعطي انطباع بأن المنزل عبارة عن ممر طويل مخفي عن إطلالة الشارع بطريقة عصرية.
في طريقة مثلى للتمتع بالخصوصية، كان اختيار السور المرتفع أمام المنزل، ليس الأمان فقط هو أهم ما يميز واجهة المنزل، لكن بالفعل تبدو الواجهة وكأنها لوحة فنية من خلال استخدام الحائط الحجري ووضع مزيد من وحدات الإضاءة المنخفضة لتعزيز الأجواء العصرية الأنيقة.
لا أحد بإمكانه إنكار أناقة تصميم هذا المنزل الرائع، لكن بالفعل تم الاهتمام بعنصر الأمان والخصوصية من خلال بناء سور مرتفع يخفي الطابق الأول بالكامل، لمزيد من الغموض الذي يجعل المارة يفكرون في تصميم العمارة.
في تصميم رائع، تم إخفاء كافة النوافذ والأبواب من خلال تصميم واجهة غامض، وما يتبين من المنزل فقط هو الحديقة الداخلية وجدار خشبي كبير.
في تصميم واجهة مميزة، تم الاتجاه للتصميم المعماري العالي، كما تم تغطية النافذة الأمامية من خلال شبكة من الصلب، وجعل المدخل في أحد الجوانب الخفية، تم جعل الشرفات تتجه بشكل أساسي نحو الحديقة لتوفير الخصوصية من خلال الابتعاد عن إطلالة الشارع الأساسية.
يمكنك التعرف على المفهوم الكامل للخصوصية من خلال تصميم هذه الواجهة، فقد تم إبعاد كافة النوافذ وكذلك الباب الرئيسي عن الواجهة الأساسية المطلة على الشارع، وتظهر أناقة هذه الواجهة من خلال المزج بين اللون الأبيض الهادئ والخشب، وهذا التنويع في الخامات جعل الواجهة وكأنها بناء منفصل.
للباحثين عن الخصوصية، تم تصميم الواجهة ليتم تغطية واجهة الطابق الثاني من المعدن وتصميم الشرفة من الخشب في حين أن الطابق الأول تم تصميمه فقط كواجهة.النوافذ الضيقة وإطلالات مميزة:
في هذا المنزل، تم الاتجاه لجعل النوافذ قليلة وبعيدة عن إطلالة وضجيج الشارع، وهذا بالتأكيد يوفر مزيد من الخصوصية.
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