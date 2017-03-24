تصميم منزل كلاسيكي بتصميم ملوكي راقي

تعددت أساليب وأنماط الديكور في الآونة الأخيرة، لكن يبقى النمط الكلاسيكي هو النمط المفضل لدى الكثيرين. يتميز هذا النمط الرائع بإعطاء مساحة كافية للابتكار لخلق أجواء شخصية تناسب كافة الأذواق.

يتميز التصميم الكلاسيكي بعدد من التفاصيل الثابتة التي لا تتغير إلى جانب الأشياء والتفاصيل الأخرى التي تتغير تبعًا لاختلاف الذوق الشخصي للفرد، من هذه التفاصيل الألوان المذهبة، الأرضيات السيراميك أو الرخام والجدران المزخرفة وغير ذلك الكثير. سنعرض اليوم في هذا المحتوى نموذج منزل كلاسيكي يتميز بتصميمه الملوكي الرائع، يحتوي على الكثير من التفاصيل الدقيقة مميزة التي تم الاهتمام بها لتبرز أناقة المنزل وتميزه بمزيد من الرقي والفخامة.