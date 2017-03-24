تصميم منزل كلاسيكي بتصميم ملوكي راقي

تعددت أساليب وأنماط الديكور في الآونة الأخيرة، لكن يبقى النمط الكلاسيكي هو النمط المفضل لدى الكثيرين. يتميز هذا النمط الرائع بإعطاء مساحة كافية للابتكار لخلق أجواء شخصية تناسب كافة الأذواق.
يتميز التصميم الكلاسيكي بعدد من التفاصيل الثابتة التي لا تتغير إلى جانب الأشياء والتفاصيل الأخرى التي تتغير تبعًا لاختلاف الذوق الشخصي للفرد، من هذه التفاصيل الألوان المذهبة، الأرضيات السيراميك أو الرخام والجدران المزخرفة وغير ذلك الكثير. سنعرض اليوم في هذا المحتوى نموذج منزل كلاسيكي يتميز بتصميمه الملوكي الرائع، يحتوي على الكثير من التفاصيل الدقيقة مميزة التي تم الاهتمام بها لتبرز أناقة المنزل وتميزه بمزيد من الرقي والفخامة.
في اللحظة الأولى التي تدخل فيها إلى هذا المنزل بالتأكيد ستبهرك كافة الديكورات المستخدمة، بداية من الأرضية وانتهاءً بالسقف وتصميمه، فقد تم تصميم الأرضية من الرخام المزخرف ببعض النقوش الصريحة في منتصف هذا الممر، كما كان لاستخدام الرخام على أجزاء من الجدران لمسة جمالية رائعة، وعند النظر للسقف نلاحظ أنه تم استخدام السقف المعلق لإضافة بعض النقوش والاكسسوارات الرائعة وإضافة بعض وحدات الإضاءة الخفية للحفاظ على اكتمال وأناقة المظهر.
حتى وإن كنت من محبي التصميم المودرن البسيط، فإن تصميم هذه الغرفة بالتأكيد سيبهرك. تم الاعتماد على سفرة متوسطة في المساحة بأرجل مذهبة ومقاعد كبيرة منجدة، ونلاحظ أعلى السفرة أنه قد تم الاستعانة بسقف معلق من الخشب المفرغ ببعض الفراغات المذهبة وأيضًا لتعزيز الإضاءة والأجواء الكلاسيكية، تم استخدام نجفة بأفرع كريستال كبيرة. الجدير بالذكر أن كل شيء في هذا التصميم سيجعلك تشعر أنك تعيش في العصور الوسطى التي تميزت قصورها بالفخامة والرقي.
لن تصدق أنك في غرفة نوم عند رؤية هذا التصميم، فقد تم تصميم مساحة مخصصة للسرير ليكون على مستوى دائري من الخشب أعلى من الأرض وباقي الأرضية من السيراميك، تم استخدام السرير الدائري وعلى جانبيه اثنين من طاولات السرير الصغيرة وأمام السرير طاولة لوضع شاشة التليفزيون لمزيد من أجواء الرفاهية داخل الغرفة. تم إحاطة الغرفة بشكل كامل بالستائر الشفافة البيضاء والجدران أيضًا مزينة بورق الجدران المزخرف الذي يتناسب كثيرًا مع ألوان الستائر.
استخدام اللون البني في تصميم هذه الغرفة الرائعة كان الخيار الأنسب، حيث يتناسب كثيرًا مع الأجواء العامة للمنزل، فقد تم تزيين كافة الجدران بالورق المزخرف بنقوش هادئة تتناسب ألوانها مع الأرضية الخشبية وكذلك مع ألوان الأثاث. المحور الرئيسي في هذه الغرفة هو السقف الذي تم تزيينه بعمل جبسي بسيط تحيطه وحدات إضاءة خفية ووضع نجفة كلاسيكية في منتصفه.
المطبخ تم تصميمه بطريقة كلاسيكية بسيطة، وتم استغلال المساحات خلاله بطريقة مميزة من خلال وضع الأجهزة بطريقة مدمجة في الخزانات، وتم وضع طاولة المنتصف Kitchen island واستغلالها لوضع الموقد والناحية المقابلة تم وضع طاولة صغيرة لتناول المشروبات ووجبات الإفطار الخفيفة.
إنه ليس مجرد حمام فحسب، لكنه أيضًا مساحة رائعة للاسترخاء، إذا نظرنا إلى السقف سنلاحظ أنه تم الاستعانة بالسقف المعلق باللون البنفسجي على السقف وأحد الجدران، كما تم وضع البانيو على أحد الزوايا المرتفعة الخشبية المتدرجة، ليكون بجانب النافذة الزجاجية الكبيرة.
في مساحة كبيرة من المنزل، تم تخصيص مساحة كبيرة للاسترخاء والاستحمام على الطريقة العثمانية التي تتميز بالفخامة والرقي. فقد تم تصميم المساحة الكامل بالرخام الملون باللونين البيج والبني الداكن، ويحتوي على عدد كبير من الأعمدة لتعزيز النمط الملوكي.
في مساحة خارجية أمام المنزل، تم تخصيص مساحة لوضع حمام سباحة وجعلها مساحة استرخاء مغلقة. يشعرك اللون الأخضر للحوض بمزيد من التألق والفخامة.
تم تخصيص درجة مرتفعة قليلًا عن سطح الأرض من الخشب لوضع مقاعد الشيزلونج للاستمتاع بأجواء الراحة والرفاهية في ساحة حمام السباحة المغلقة.
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