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تصميم منزل كلاسيكي بتصميم ملوكي راقي

Mai Elkholy Mai Elkholy
VILLA ZARBIANUS -IRAK, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
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تعددت أساليب وأنماط الديكور في الآونة الأخيرة، لكن يبقى النمط الكلاسيكي هو النمط المفضل لدى الكثيرين. يتميز هذا النمط الرائع بإعطاء مساحة كافية للابتكار لخلق أجواء شخصية تناسب كافة الأذواق. 

يتميز التصميم الكلاسيكي بعدد من التفاصيل الثابتة التي لا تتغير إلى جانب الأشياء والتفاصيل الأخرى التي تتغير تبعًا لاختلاف الذوق الشخصي للفرد، من هذه التفاصيل الألوان المذهبة، الأرضيات السيراميك أو الرخام والجدران المزخرفة وغير ذلك الكثير. سنعرض اليوم في هذا المحتوى نموذج منزل كلاسيكي يتميز بتصميمه الملوكي الرائع، يحتوي على الكثير من التفاصيل الدقيقة مميزة التي تم الاهتمام بها لتبرز أناقة المنزل وتميزه بمزيد من الرقي والفخامة.

VILLA ZARBIANUS -IRAK, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة المعيشة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

فخامة الجمع بين اللونين البيج والبني في تصميم المدخل الداخلي

VILLA ZARBIANUS -IRAK, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

في اللحظة الأولى التي تدخل فيها إلى هذا المنزل بالتأكيد ستبهرك كافة الديكورات المستخدمة، بداية من الأرضية وانتهاءً بالسقف وتصميمه، فقد تم تصميم الأرضية من الرخام المزخرف ببعض النقوش الصريحة في منتصف هذا الممر، كما كان لاستخدام الرخام على أجزاء من الجدران لمسة جمالية رائعة، وعند النظر للسقف نلاحظ أنه تم استخدام السقف المعلق لإضافة بعض النقوش والاكسسوارات الرائعة وإضافة بعض وحدات الإضاءة الخفية للحفاظ على اكتمال وأناقة المظهر.

سفرة على الطراز الملكي

VILLA ZARBIANUS -IRAK, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة السفرة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

حتى وإن كنت من محبي التصميم المودرن البسيط، فإن تصميم هذه الغرفة بالتأكيد سيبهرك. تم الاعتماد على سفرة متوسطة في المساحة بأرجل مذهبة ومقاعد كبيرة منجدة، ونلاحظ أعلى السفرة أنه قد تم الاستعانة بسقف معلق من الخشب المفرغ ببعض الفراغات المذهبة وأيضًا لتعزيز الإضاءة والأجواء الكلاسيكية، تم استخدام نجفة بأفرع كريستال كبيرة. الجدير بالذكر أن كل شيء في هذا التصميم سيجعلك تشعر أنك تعيش في العصور الوسطى التي تميزت قصورها بالفخامة والرقي.

تصميم غرفة نوم مميزة

VILLA ZARBIANUS -IRAK, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة نوم
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

لن تصدق أنك في غرفة نوم عند رؤية هذا التصميم، فقد تم تصميم مساحة مخصصة للسرير ليكون على مستوى دائري من الخشب أعلى من الأرض وباقي الأرضية من السيراميك، تم استخدام السرير الدائري وعلى جانبيه اثنين من طاولات السرير الصغيرة وأمام السرير طاولة لوضع شاشة التليفزيون لمزيد من أجواء الرفاهية داخل الغرفة. تم إحاطة الغرفة بشكل كامل بالستائر الشفافة البيضاء والجدران أيضًا مزينة بورق الجدران المزخرف الذي يتناسب كثيرًا مع ألوان الستائر.

لن تصدق أنها غرفة نوم فرعية

VILLA ZARBIANUS -IRAK, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة نوم
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

استخدام اللون البني في تصميم هذه الغرفة الرائعة كان الخيار الأنسب، حيث يتناسب كثيرًا مع الأجواء العامة للمنزل، فقد تم تزيين كافة الجدران بالورق المزخرف بنقوش هادئة تتناسب ألوانها مع الأرضية الخشبية وكذلك مع ألوان الأثاث. المحور الرئيسي في هذه الغرفة هو السقف الذي تم تزيينه بعمل جبسي بسيط تحيطه وحدات إضاءة خفية ووضع نجفة كلاسيكية في منتصفه.

مطبخ كلاسيكي مصمم بطريقة بسيطة

VILLA ZARBIANUS -IRAK, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık مطبخ
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

المطبخ تم تصميمه بطريقة كلاسيكية بسيطة، وتم استغلال المساحات خلاله بطريقة مميزة من خلال وضع الأجهزة بطريقة مدمجة  في الخزانات، وتم وضع طاولة المنتصف Kitchen island واستغلالها لوضع الموقد والناحية المقابلة تم وضع طاولة صغيرة لتناول المشروبات ووجبات الإفطار الخفيفة.

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حمام كلاسيكي ذات مساحة مذهلة

VILLA ZARBIANUS -IRAK, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة نوم
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

إنه ليس مجرد حمام فحسب، لكنه أيضًا مساحة رائعة للاسترخاء، إذا نظرنا إلى السقف سنلاحظ أنه تم الاستعانة بالسقف المعلق باللون البنفسجي على السقف وأحد الجدران، كما تم وضع البانيو على أحد الزوايا المرتفعة الخشبية المتدرجة، ليكون بجانب النافذة الزجاجية الكبيرة.

حمام على الطريقة العثمانية

VILLA ZARBIANUS -IRAK, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık حمام
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

في مساحة كبيرة من المنزل، تم تخصيص مساحة كبيرة للاسترخاء والاستحمام على الطريقة العثمانية التي تتميز بالفخامة والرقي. فقد تم تصميم المساحة الكامل بالرخام الملون باللونين البيج والبني الداكن، ويحتوي على عدد كبير من الأعمدة لتعزيز النمط الملوكي.

ساحة أمام المنزل

VILLA ZARBIANUS -IRAK, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık مسبح
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

في مساحة خارجية أمام المنزل، تم تخصيص مساحة لوضع حمام سباحة وجعلها مساحة استرخاء مغلقة. يشعرك اللون الأخضر للحوض بمزيد من التألق والفخامة.

الشيزلونج وأجواء من الراحة والهدوء

VILLA ZARBIANUS -IRAK, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık مسبح
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

تم تخصيص درجة مرتفعة قليلًا عن سطح الأرض من الخشب لوضع مقاعد الشيزلونج للاستمتاع بأجواء الراحة والرفاهية في ساحة حمام السباحة المغلقة.

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VILLA ZARBIANUS -IRAK, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة نوم
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

VILLA ZARBIANUS -IRAK, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
12 واجهة مثالية توفر لمنزلك الخصوصية الكاملة
تصميم منزل كلاسيكي بتصميم ملوكي راقي

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