منزل كبير مصمم على الطريقة التركية بأسلوب كلاسيكي مميز

لكل بلدة ما يميزها من لمسات الديكور الرائعة، وبالتالي يمكن تصميم المنزل على غرار أية طريقة أو نمط مثل النمط الكلاسيكي أو المودرن مع إضافة تفاصيل وتصميمات هندسية مخصصة.
اليوم سنقوم بعرض تصميم منزل على الطريقة التركية، وهذا المنزل يتميز بفخامة ورقي الطابع الكلاسيكي الراقي، يمكنك من خلاله اقتباس العديد من الأفكار لتصميم منزلك إذا كنت من محبي هذا الطابع.
في تصميم مميز لغرفة المعيشة ذات المساحة الواسعة، تم الاعتماد خلالها على الإضاءة الطبيعية، ونرى أن المحور الأساسي لهذه المساحة هو تصميم السقف الزجاجي وعناصر الإضاءة المستخدمة سواء وحدات إضاءة السقف
الاسبوتات أو الثريا الكلاسيكية المستخدمة في المنتصف. قطع الأثاث المستخدمة تتسم بالرقي والأناقة، كما نلاحظ أن هناك تناسق واضح بين الألوان المستخدمة سواء البيج او البنفسجي، وفي المنتصف تم وضع طاولة للقهوة ذات أرجل مذهبة. نلاحظ أيضًا مدى الرقي في حائط التلفاز المصمم بطريقة مبهرة.
في مشهد مواجه، نلاحظ أن الأرضية الخشبية كانت الخيار الأمثل مع أجواء هذا المنزل كما أنها بالفعل تتناسب مع لمسات اللون الأبيض الهادئة على الجدران وفي قطع الأثاث المستخدمة، تم إضافة بعض اللمسات الذهبية أيضًا على زوايا السقف والجدران لتعزيز الحس الكلاسيكي داخل هذه المساحة.
بطريقة مميزة وبدلًا من الاعتماد على الطرق التقليدية في التصميمات المفتوحة، تم الفصل بين مساحة المعيشة والاستقبال وغرفة السفرة بحائط زجاجي شفاف لمزيد من أجواء الفخامة، طاولة السفرة المستخدمة طويلة مزودة بـ 10 مقاعد منجدة، تم تزيينها ببعض المزهريات الزجاجية، وفوق السفرة تم وضع ثريا كريستال راقية تتناسب مع الأجواء.
من زاوية أخرى لهذه المساحة، تصميم الحائط ليكون من الزجاج ليعكس مساحة غرفة السفرة، كما تم تزويد هذا الجدار بعدد من الأرفف الزجاجية المتراصة التي تم استخدامها لوضع التحف والاكسسوارات.
على الجانب الآخر نلاحظ أنه تم استخدام عنصر جذب جديد من خلال الرسم على الجدران بعمل تجريدي على هيئة جذع شجرة تتجه فروعه إلى كافة أرجاء الحائط، وتم وضع أريكة مريحة على الجانب المقابل للسرير لمزيد من الراحة والاسترخاء.
تم تصميم المطبخ ليحتوي على عدد كبير من الخزانات سواء الأرضية أو المرتفعة، الخزانات الخشبية باللون الأبيض كانت الخيار الأنسب لأجواء المنزل بشكل عام، كما تم استخدام خزانات مختلفة بواجهة لامعة باللون الأسود لمزيد من العصرية والتنوع.
تم استغلال المساحة أسفل الدرج من خلال تصميم خزانات مغلقة للحفاظ على المنزل بعيد عن فوضى الازدحام، وبجانب الدرج تم وضع مقعد
فوتيه كما تم تزيين هذه المساحة من خلال وضع ثريا من الكريستال المتدلي، يلفت الأنظار أيضًا تصميم الأرضية المستخدمة، فقد تم الاتجاه لاستخدام الأرضية السيراميك المزخرفة بنقوش راقية.
على الرغم أن الكثيرين يتجاهلون تصميم منطقة الدرج، إلا أنها تعتبر من أهم المساحات التي يجب الاهتمام بها. فنلاحظ في هذا التصميم أنه تم تزيين الجدران كاملة بورق الجدران المزخرف، ومن المثير للانتباه أن نرى هذه وحدات الإضاءة الكريستال المتدلية الرائعة، كما أن تصميم درجات السلم الرخامية عمل على تعزيز طابع الرفاهية والرقي.
يتجلى واضحًا في تصميم هذه الغرفة الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة التي أظهرت هذا المظهر المتكامل الهادئ لغرفة النوم الكلاسيكية، نلاحظ أنه تم استخدام ورق الجدران المحفور في مساحة الحائط خلف السرير، وبدلًا من الاتجاه لاقتناء دولاب كبير في الغرفة يأخذ من مساحتها الفعلية، قد تم تصميم غرفة ملابس كبيرة، لتزيين الحائط المقابل لها ببعض الأعمال الفنية المفرغة.
تم تصميم غرفة الملابس لتأخذ مساحة كبيرة يمكن الحركة بداخلها بسهولة، تم تقسيمها إلى أرفف خشبية بشكل كامل من السقف إلى الأرض، كما تم استخدام بعض وحدات الإضاءة لتعزيز الرؤية.
يتناسب تصميم الحمام وورق الجدران المستخدمة مع طابع وأجواء المنزل الكلية، فقد تم الاتجاه للحوض الصغير حوله سطح من الرخام، وتم استغلال المسحة أسفله لصنع خزانة خشبية لترتيب الأدوات، وفوق الحوض تم استخدام مرآة ذات إطار ذهبي مزخرف.
بالتأكيد ستبهرك هذه الشرفة الرائعة التي قد تم استغلالها وتزيينها واستغلال مساحتها الاستغلال الأمثل. فقد تم استخدام أريكة كبيرة في الزاوية وتم تزيينها ببعض الوسائد الملونة، وعلى الجانب الآخر تم وضع طاولة على الجانب الآخر للاستمتاع ببعض الوجبات في أجواء الطبيعة، كما تم استخدام مظلة متحركة للحماية من ضوء الشمس القوي في ساعات النهار الأولى.
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