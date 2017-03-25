الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

منزل كبير مصمم على الطريقة التركية بأسلوب كلاسيكي مميز

Mai Elkholy Mai Elkholy
BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة المعيشة
Loading admin actions …

لكل بلدة ما يميزها من لمسات الديكور الرائعة، وبالتالي يمكن تصميم المنزل على غرار أية طريقة أو نمط مثل النمط الكلاسيكي أو المودرن مع إضافة تفاصيل وتصميمات هندسية مخصصة. 

اليوم سنقوم بعرض تصميم منزل على الطريقة التركية، وهذا المنزل يتميز بفخامة ورقي الطابع الكلاسيكي الراقي، يمكنك من خلاله اقتباس العديد من الأفكار لتصميم منزلك إذا كنت من محبي هذا الطابع.

مساحة معيشة واستقبال وأجواء الرقي والرفاهية

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة المعيشة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

في تصميم مميز لغرفة المعيشة ذات المساحة الواسعة، تم الاعتماد خلالها على الإضاءة الطبيعية، ونرى أن المحور الأساسي لهذه المساحة هو تصميم السقف الزجاجي وعناصر الإضاءة المستخدمة سواء وحدات إضاءة السقف الاسبوتات أو الثريا الكلاسيكية المستخدمة في المنتصف. قطع الأثاث المستخدمة تتسم بالرقي والأناقة، كما نلاحظ أن هناك تناسق واضح بين الألوان المستخدمة سواء البيج او البنفسجي، وفي المنتصف تم وضع طاولة للقهوة ذات أرجل مذهبة. نلاحظ أيضًا مدى الرقي في حائط التلفاز المصمم بطريقة مبهرة.

زاوية أخرى لمساحة الاستقبال

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة المعيشة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

في مشهد مواجه، نلاحظ أن الأرضية الخشبية كانت الخيار الأمثل مع أجواء هذا المنزل كما أنها بالفعل تتناسب مع لمسات اللون الأبيض الهادئة على الجدران وفي قطع الأثاث المستخدمة، تم إضافة بعض اللمسات الذهبية أيضًا على زوايا السقف والجدران لتعزيز الحس الكلاسيكي داخل هذه المساحة.

غرفة السفرة ذات التصميم المفتوح

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة السفرة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

بطريقة مميزة وبدلًا من الاعتماد على الطرق التقليدية في التصميمات المفتوحة، تم الفصل بين مساحة المعيشة والاستقبال وغرفة السفرة بحائط زجاجي شفاف لمزيد من أجواء الفخامة، طاولة السفرة المستخدمة طويلة مزودة بـ 10 مقاعد منجدة، تم تزيينها ببعض المزهريات الزجاجية، وفوق السفرة تم وضع ثريا كريستال راقية تتناسب مع الأجواء.

المرايا ومزيد من الاتساع

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة السفرة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

من زاوية أخرى لهذه المساحة، تصميم الحائط ليكون من الزجاج ليعكس مساحة غرفة السفرة، كما تم تزويد هذا الجدار بعدد من الأرفف الزجاجية المتراصة التي تم استخدامها لوضع التحف والاكسسوارات.

أناقة الأعمال التجريدية على جدار حائط غرفة النوم

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة المعيشة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

على الجانب الآخر نلاحظ أنه تم استخدام عنصر جذب جديد من خلال الرسم على الجدران بعمل تجريدي على هيئة جذع شجرة تتجه فروعه إلى كافة أرجاء الحائط، وتم وضع أريكة مريحة على الجانب المقابل للسرير لمزيد من الراحة والاسترخاء.

استغلال المساحات بطريقة مخفية

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık مطبخ
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

تم تصميم المطبخ ليحتوي على عدد كبير من الخزانات سواء الأرضية أو المرتفعة، الخزانات الخشبية باللون الأبيض كانت الخيار الأنسب لأجواء المنزل بشكل عام، كما تم استخدام خزانات مختلفة بواجهة لامعة باللون الأسود لمزيد من العصرية والتنوع.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

الممر المؤدي للسلم

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

تم استغلال المساحة أسفل الدرج من خلال تصميم خزانات مغلقة للحفاظ على المنزل بعيد عن فوضى الازدحام، وبجانب الدرج تم وضع مقعد فوتيه كما تم تزيين هذه المساحة من خلال وضع ثريا من الكريستال المتدلي، يلفت الأنظار أيضًا تصميم الأرضية المستخدمة، فقد تم الاتجاه لاستخدام الأرضية السيراميك المزخرفة بنقوش راقية.

مشهد للدرج من أعلى

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

على الرغم أن الكثيرين يتجاهلون تصميم منطقة الدرج، إلا أنها تعتبر من أهم المساحات التي يجب الاهتمام بها. فنلاحظ في هذا التصميم أنه تم تزيين الجدران كاملة بورق الجدران المزخرف، ومن المثير للانتباه أن نرى هذه وحدات الإضاءة الكريستال المتدلية الرائعة، كما أن تصميم درجات السلم الرخامية عمل على تعزيز طابع الرفاهية والرقي.

تصميم غرفة النوم

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة نوم
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

يتجلى واضحًا في تصميم هذه الغرفة الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة التي أظهرت هذا المظهر المتكامل الهادئ لغرفة النوم الكلاسيكية، نلاحظ أنه تم استخدام ورق الجدران المحفور في مساحة الحائط خلف السرير، وبدلًا من الاتجاه لاقتناء دولاب كبير في الغرفة يأخذ من مساحتها الفعلية، قد تم تصميم غرفة ملابس كبيرة، لتزيين الحائط المقابل لها ببعض الأعمال الفنية المفرغة.

غرفة كاملة للملابس

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة نوم
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

تم تصميم غرفة الملابس لتأخذ مساحة كبيرة يمكن الحركة بداخلها بسهولة، تم تقسيمها إلى أرفف خشبية بشكل كامل من السقف إلى الأرض، كما تم استخدام بعض وحدات الإضاءة لتعزيز الرؤية.

حمام كلاسيكي على الطريقة الملكية

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık حمام
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

يتناسب تصميم الحمام وورق الجدران المستخدمة مع طابع وأجواء المنزل الكلية، فقد تم الاتجاه للحوض الصغير حوله سطح من الرخام، وتم استغلال المسحة أسفله لصنع خزانة خشبية لترتيب الأدوات، وفوق الحوض تم استخدام مرآة ذات إطار ذهبي مزخرف.

شرفة على هيئة حديقة متكاملة

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık بلكونة أو شرفة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

بالتأكيد ستبهرك هذه الشرفة الرائعة التي قد تم استغلالها وتزيينها واستغلال مساحتها الاستغلال الأمثل. فقد تم استخدام أريكة كبيرة في الزاوية وتم تزيينها ببعض الوسائد الملونة، وعلى الجانب الآخر تم وضع طاولة على الجانب الآخر للاستمتاع ببعض الوجبات في أجواء الطبيعة، كما تم استخدام مظلة متحركة للحماية من ضوء الشمس القوي في ساعات النهار الأولى.

تفضلوا بقراءة المقال التالي،  تصميم منزل كلاسيكي بتصميم ملوكي راقي.

تعلم كيفية تصميم بيتك على الطراز الاسكندينافي من هذه الشقة الرائعة
منزل كبير مصمم على الطريقة التركية بأسلوب كلاسيكي مميز

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً