7 صور من منزل يمزج بين الكلاسيكية والعصرية!

هل من الممكن دمج النمط الكلاسيكي والعصري في تصميم واحد؟ هذا ما سيجيب عنه تصميم هذا المنزل اليوم!
شقة كبيرة وأنيقة في برشلونة من تصميم ISA DE LUCA، حيث استطاع الجمع بين القطع الأثرية إلى قطع مصمم بشكل عصري لينتج تصميم ساحر خليط بين الكلاسيكية والحداثة، مع ذوق انتقائي واضح في اللمسات المختلفة.
سنأخذكم في جولة داخل غرف المنزل من خلال مجموعة من الصور الممتلئة بأفكار مثيرة للاهتمام، فهيا نبدأ!
إذا كنت تمتلك نجفة قديمة بتصميم كلاسيكي فما عليك إلا إعادة دهانها باللون الأبيض، كما ترى هذه النجفة الأنيقة في غرفة النوم العصرية من الأبيض والأزرق، وضعت النجفة بثقة ضمن هذا التصميم بلونها الأبيض الجديد ولم نشعر بالانزعاج فهي جزء جيد في تصميم الغرفة الرائعة حيث الحداثة والتقليد يكمل كل منهما الآخر.
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الكلاسيكية والحداثة هي مزيج رائع أيضا في غرفة المعيشة، وبالأخص عندما تكون منطقة الطعام متخذة النمط المينيمال في تصميم الأثاث، ولذلك كان اختيار اللمسة القديمة في غرفة المعيشة والمتمثلة في السجادة إضافة مثالية لهذه المساحة الرائعة لإعطاء لمسة تقليدية للغرفة.
التصميم الداخلي للمطبخ قرر تغيير استخدام النمط المينيمال إلى استخدام تصميم أكثر عملية وعصرية واضح في الديكور والقطع المستخدمة.
لاحظ تأثير استخدام الخشب على الجدار بين الجزء العلوي والسفلي للمطبخ وفي جزيرة المطبخ المقابلة له، والذي نقل التصميم إلى مكان مختلف من الأناقة والرقي، تصميم مثالي للمطابخ المفتوحة على غرفة المعيشة والسفرة.
ونحن في نهاية جولتنا مع زيارة إلى غرفة الطفلة، مناخ يتسم بالرومانسية واستخدام الألوان الرقيقة مثل الأبيض والكريمي والوردي.
أيضا نجد انسجام وتناغم بين العناصر الكلاسيكية والعصرية في هذه الغرفة، السرير مع ورق الحائط والستارة يحتوي على أدراج للتخزين بتصميم عصري، وفي مقابله لا نحتاج إلا مجموعة من الأرفف لتكوين مساحة مثالية ومريحة للدراسة!