7 صور من منزل يمزج بين الكلاسيكية والعصرية!

هل من الممكن دمج النمط الكلاسيكي والعصري في تصميم واحد؟ هذا ما سيجيب عنه تصميم هذا المنزل اليوم!

شقة كبيرة وأنيقة في برشلونة من تصميم ISA DE LUCA، حيث استطاع الجمع بين القطع الأثرية إلى قطع مصمم بشكل عصري لينتج تصميم ساحر خليط بين الكلاسيكية والحداثة، مع ذوق انتقائي واضح في اللمسات المختلفة.

سنأخذكم في جولة داخل غرف المنزل من خلال مجموعة من الصور الممتلئة بأفكار مثيرة للاهتمام، فهيا نبدأ!