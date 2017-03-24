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7 صور من منزل يمزج بين الكلاسيكية والعصرية!

Eman Rifaat Eman Rifaat
Turó Parc, Isa de Luca Isa de Luca غرفة المعيشة
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هل من الممكن دمج النمط الكلاسيكي والعصري في تصميم واحد؟ هذا ما سيجيب عنه تصميم هذا المنزل اليوم! 

شقة كبيرة وأنيقة في برشلونة من تصميم ISA DE LUCA، حيث استطاع الجمع بين القطع الأثرية إلى قطع مصمم بشكل عصري لينتج تصميم ساحر خليط بين الكلاسيكية والحداثة، مع ذوق انتقائي واضح في اللمسات المختلفة. 

سنأخذكم في جولة داخل غرف المنزل من خلال مجموعة من الصور الممتلئة بأفكار مثيرة للاهتمام، فهيا نبدأ! 

نجفة كلاسيكية في غرفة نوم عصرية

Turó Parc, Isa de Luca Isa de Luca غرفة نوم
Isa de Luca

Isa de Luca
Isa de Luca
Isa de Luca

إذا كنت تمتلك نجفة قديمة بتصميم كلاسيكي فما عليك إلا إعادة دهانها باللون الأبيض، كما ترى هذه النجفة الأنيقة في غرفة النوم العصرية من الأبيض والأزرق، وضعت النجفة بثقة ضمن هذا التصميم بلونها الأبيض الجديد ولم نشعر بالانزعاج فهي جزء جيد في تصميم الغرفة الرائعة حيث الحداثة والتقليد يكمل كل منهما الآخر. 

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أثاث عصري مع سجاد عتيق في غرفة المعيشة

Turó Parc, Isa de Luca Isa de Luca غرفة المعيشة
Isa de Luca

Isa de Luca
Isa de Luca
Isa de Luca

Turó Parc, Isa de Luca Isa de Luca غرفة المعيشة
Isa de Luca

Isa de Luca
Isa de Luca
Isa de Luca

الكلاسيكية والحداثة هي مزيج رائع أيضا في غرفة المعيشة، وبالأخص عندما تكون منطقة الطعام متخذة النمط المينيمال في تصميم الأثاث، ولذلك كان اختيار اللمسة القديمة في غرفة المعيشة والمتمثلة في السجادة إضافة مثالية لهذه المساحة الرائعة لإعطاء لمسة تقليدية للغرفة.

مدخل وممر بتصميم Zen

Turó Parc, Isa de Luca Isa de Luca الممر الحديث، المدخل و الدرج
Isa de Luca

Isa de Luca
Isa de Luca
Isa de Luca

الآن ننتقل إلى المدخل والممرالموجود بين الغرف، حيث استخدم اللون الأبيض والألوان المحايدة في دهان الجدران، واستخدام نباتات خضراء بأشكال شرقية تقليدية ساعدت على منح هذه المساحة لمسة أنيقة وراقية وروح تصميمات الـ Zen اليابانية.

الحداثة والعملية في تصميم المطبخ

Turó Parc, Isa de Luca Isa de Luca مطبخ
Isa de Luca

Isa de Luca
Isa de Luca
Isa de Luca

التصميم الداخلي للمطبخ قرر تغيير استخدام النمط المينيمال إلى استخدام تصميم أكثر عملية وعصرية واضح في الديكور والقطع المستخدمة. 

لاحظ تأثير استخدام الخشب على الجدار بين الجزء العلوي والسفلي للمطبخ وفي جزيرة المطبخ المقابلة له، والذي نقل التصميم إلى مكان مختلف من الأناقة والرقي، تصميم مثالي للمطابخ المفتوحة على غرفة المعيشة  والسفرة. 

جو رومانسي وأثاث عصري في غرفة البنات

Turó Parc, Isa de Luca Isa de Luca غرفة الاطفال
Isa de Luca

Isa de Luca
Isa de Luca
Isa de Luca

ونحن في نهاية جولتنا مع زيارة إلى غرفة الطفلة، مناخ يتسم بالرومانسية واستخدام الألوان الرقيقة مثل الأبيض والكريمي والوردي. 

أيضا نجد انسجام وتناغم بين العناصر الكلاسيكية والعصرية في هذه الغرفة، السرير مع ورق الحائط والستارة يحتوي على أدراج للتخزين بتصميم عصري، وفي مقابله لا نحتاج إلا مجموعة من الأرفف لتكوين مساحة مثالية ومريحة للدراسة! 

Turó Parc, Isa de Luca Isa de Luca غرفة الاطفال
Isa de Luca

Isa de Luca
Isa de Luca
Isa de Luca
21 تصميم مميز لإضاءة أسقف الغرف المختلفة
ما رأيكم في دمج النمط الكلاسيكي والعصري معًا؟ 

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