21 تصميم مميز لإضاءة أسقف الغرف المختلفة

الإضاءة عامل مهم في التصميم، فهي أهم ما يميز تصميم الأسقف المختلفة للغرف، لذا مستعرض معًا 21 تصميم مختلف لإضاءات الأسقف بأنماط وأشكال مختلفة تستلهمون منها ما يناسب احتياجاتكم وأذواقكم الخاصة.
التصميم الأول جديد ومن الممكن استخدامه في أماكن مختلفة وليس فقط على السقف، استخدام الأسلاك وتثبيث وحدات إضاءة صغيرة عليها هي فكرة جيدة لأي مساحة لا تستطيع تثبيت مصباح فيها، وهنا في تصميم السقف المثلث كان اختيار الأسلاك المضيئة فكرة رائعة كما أنها تضيف جو رومانسي للمكان عند تشغيلها وحدها ليلًا، بالإضافة إلى ميزتها الأكبر في كونها اقتصادية لا تحتاج أموال كثيرة وسهلة وسريعة في التنفيذ.
في تصميمات أسقف الغرف الفخمة والكلاسيكية يفضل استخدام النجف الكلاسيكي المتلأليء بالكريستال اللامع والشمعدانات بشكلها الكلاسيكي الرائع كما نجد في هذا التصميم.
ونرى هنا أنه لم يكتفي بالنجفة ولمستها الكلاسيكية بل أضاف مجموعة أخرى من وحدات الإضاءة حولها في أماكن مختلفة بالسقف، بالإضافة إلى الشبابيك الزجاجية التي تسمح بدخول الإضاءة الطبيعية في ساعات النهار.
هنا استخدمت حيلة جديدة في إنارة السقف بالكامل ثم وضع طبقة أخرى خشبية متوازية أمام السقف المضيء فزادت من جاذبيته واستخدام الظلال بشكل مميز.
إذا كان ديكور السقف في منزلك غير متساوي بارتفاعات مختلفة ولا يتخذ أشكالًا محددة فالإضاءة الغيرة مباشرة القادمة الفتحات هي الأفضل.
هنا لا نرى سقفًا واحدًا، بل يوجد سقف آخر خشبي يحدد المساحة الخاصة بالجلوس في غرفة المعيشة ومستخدم في ديكور الغرفة بشكل أساسي، لذا استخدمت فيه إضاءة بشكل يختلف عن السقف الأعلى منه ومركزّة بشكل أكبر في ثلاث مصابيح على مسافات متساوية لتضمن توزيع متماثل للإضاءة.
دائمًا ما نهمل إضاءة أسقف الممرات لصعوبة وضع مصابيح بها نظرًا لطولها، ولكن هذه الفكرة الرائعة لإضاءة السقف ستجعلك تغير من اعتقادك!
من الممكن أن تستغني بشكل كامل عن الإضاءة الصناعية في السقف وتستبدلها بشبابيك زجاجية تسمح بدخول الإضاءة الطبيعية التي تملأ المكان حيوية ونشاط.
هذه الفكرة المبتكرة لمصابيح على ارتفاعات مختلفة قدمت نموذجًا عصريًا لإضاءة السقف الموجود أعلى السلم الداخلي للمنزل، ولا تنسى أن اختيار شكل المصابيح وطريقة وضعها أحد أهم عناصر الديكور والزينة.
إذا كنت تحب الأسقف الخشبية والتصميمات الريفية فما عليك إلا باختيار مصابيح عتيقة كهذه لإكمال الديكور بشكل ممتاز.
أما في غرفة النوم التي أمامكم فقد استخدم المصمم طريقة مبتكرة في مصابيح السقف إلى جانب الوحدات المثبتة، استخدم هنا مصابيح متحركة يمكن تحريكها 360 درجة لتركيز الإضاءة في أي مكان تفضله وتغيير ذلك كلما تريد، فكرة عبقرية!
هل تتذكرون تصميمات القصور الإسلامية القديمة؟!
هذا السقف سيذكركم بها بكل تأكيد!، فقد استخدم القماش الشفاف في تغطية السقف الذي يسمح بتوغل الإضاءة الطبيعية من خلاله إلى الغرفة، بالإضافة إلى شكله الجمالي الرائع والأنيق في الديكور مع النجفة باللون الاخضر، تصميم راقي يصلح للقصور!
دائمًا ما تكون الاختيارات العصرية مختلفة وأنيقة، إضاءة السقف في هذه الغرفة بمختلف أشكالها تتميز بالأناقة والرقي في الاختيارات.
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المطبخ الموجود أمامكم يحتوي على جميع عناصر الإضاءة المتكاملة في أي مطبخ، إضاءة طبيعية من الشباك بالإضافة إلى مصابيح صناعية مركزّة على جزيرة المطبخ المخصصة لتناول الطعام،والوحدات الصغيرة الموزّعة في أرجاء السقف لضمان إضاءة متكاملة ومميزة لجميع أركان المطبخ.
يجب أن تكون إضاءة غرفة النوم مريحة ورومانسية، وهذا ما نجده في وحدات الإضاءة الموجودة في هذه الغرفة الأنيقة.
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الخشب والإضاءة الغير مباشرة في السقف باللون الأصفر يضمن هذه الروح الدافئة في المكان.
عند وجود مساحة واسعة تحتوي على غرف مختلفة يمكن أن تحقق التماثل بين الغرف من خلال استخدام نفس وحدات الإضاءة بالسقف.
السقف المصمم بمنحنيات يضيف إلى الديكور بشكل رائع وخصوصًا عند إضاءته بشكل متميز كما نرى في هذا السقف.
في التصميمات العصرية يمكن الاستغناء عن المصابيح الكبيرة واستبدالها بمجموعة من وحدات الإضاءة الصغيرة الموزّعة على السقف في مسافات متساوية وأشكال مميزة لأضافة الجمال والعصرية إلى الغرفة.
هنا استخدمت مجموعة من المصابيح الطويلة المتوازية لتكوين شكل رائع بالسقف.
اختيار المصابيح الموجودة بالسقف يجب أن يتلاءم مع نمط التصميم المتبع في الغرف.
نختم الكتاب مع هذا التصميم الفخم لحوض استحمام رخامي وما كان ينقصه إلا هذه النجفة الأنيقة من فوقه.
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