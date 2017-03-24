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21 تصميم مميز لإضاءة أسقف الغرف المختلفة

Eman Rifaat Eman Rifaat
Home Library, Piwko-Bespoke Fitted Furniture Piwko-Bespoke Fitted Furniture Living roomShelves
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الإضاءة عامل مهم في التصميم، فهي أهم ما يميز تصميم الأسقف المختلفة للغرف، لذا مستعرض معًا 21 تصميم مختلف لإضاءات الأسقف بأنماط وأشكال مختلفة تستلهمون منها ما يناسب احتياجاتكم وأذواقكم الخاصة.

1- أسلاك الإضاءة

The Wine Warehouse, Chepstow, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects غرفة المعيشة
Hall + Bednarczyk Architects

The Wine Warehouse, Chepstow

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects

التصميم الأول جديد ومن الممكن استخدامه في أماكن مختلفة وليس فقط على السقف، استخدام الأسلاك وتثبيث وحدات إضاءة صغيرة عليها هي فكرة جيدة لأي مساحة لا تستطيع تثبيت مصباح فيها، وهنا في تصميم السقف المثلث كان اختيار الأسلاك المضيئة فكرة رائعة كما أنها تضيف جو رومانسي للمكان عند تشغيلها وحدها ليلًا، بالإضافة إلى ميزتها الأكبر في كونها اقتصادية لا تحتاج أموال كثيرة وسهلة وسريعة في التنفيذ. 

2- نجف كلاسيكي

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

في تصميمات أسقف الغرف الفخمة والكلاسيكية يفضل استخدام النجف الكلاسيكي المتلأليء بالكريستال اللامع والشمعدانات بشكلها الكلاسيكي الرائع كما نجد في هذا التصميم. 

ونرى هنا أنه لم يكتفي بالنجفة ولمستها الكلاسيكية بل أضاف مجموعة أخرى من وحدات الإضاءة حولها في أماكن مختلفة بالسقف، بالإضافة إلى الشبابيك الزجاجية التي تسمح بدخول الإضاءة الطبيعية في ساعات النهار. 

3- السقف المضيء

homify Walls & flooringWall & floor coverings
homify

homify
homify
homify

هنا استخدمت حيلة جديدة في إنارة السقف بالكامل ثم وضع طبقة أخرى خشبية متوازية أمام السقف المضيء فزادت من جاذبيته واستخدام الظلال بشكل مميز. 

4- أشكال وزوايا

The Gables, Patalab Architecture Patalab Architecture غرفة المعيشة
Patalab Architecture

The Gables

Patalab Architecture
Patalab Architecture
Patalab Architecture

إذا كان ديكور السقف في منزلك غير متساوي بارتفاعات مختلفة ولا يتخذ أشكالًا محددة فالإضاءة الغيرة مباشرة القادمة الفتحات هي الأفضل. 

5- ارتفاعات مختلفة

Lounge das Jabuticabeiras, Denise Barretto Arquitetura Denise Barretto Arquitetura غرفة المعيشة
Denise Barretto Arquitetura

Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura

هنا لا نرى سقفًا واحدًا، بل يوجد سقف آخر خشبي يحدد المساحة الخاصة بالجلوس في غرفة المعيشة ومستخدم في ديكور الغرفة بشكل أساسي، لذا استخدمت فيه إضاءة بشكل يختلف عن السقف الأعلى منه ومركزّة بشكل أكبر في ثلاث مصابيح على مسافات متساوية لتضمن توزيع متماثل للإضاءة. 

6- إضاءة الممرات بشكل مبتكر

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto الممر الحديث، المدخل و الدرج
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

دائمًا ما نهمل إضاءة أسقف الممرات لصعوبة وضع مصابيح بها نظرًا لطولها، ولكن هذه الفكرة الرائعة لإضاءة السقف ستجعلك تغير من اعتقادك! 

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7- إضاءة طبيعية للسقف

Home Library, Piwko-Bespoke Fitted Furniture Piwko-Bespoke Fitted Furniture Living roomShelves
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

من الممكن أن تستغني بشكل كامل عن الإضاءة الصناعية في السقف وتستبدلها بشبابيك زجاجية تسمح بدخول الإضاءة الطبيعية التي تملأ المكان حيوية ونشاط. 

8- على سقف السلم

Bocci Products, Future Light Design Future Light Design Corridor, hallway & stairsLighting
Future Light Design

Bocci Products

Future Light Design
Future Light Design
Future Light Design

هذه الفكرة المبتكرة لمصابيح على ارتفاعات مختلفة قدمت نموذجًا عصريًا لإضاءة السقف الموجود أعلى السلم الداخلي للمنزل، ولا تنسى أن اختيار شكل المصابيح وطريقة وضعها أحد أهم عناصر الديكور والزينة. 

9- إضاءة عتيقة

La Dimora di Valverde, Architetto Giuseppe Prato Architetto Giuseppe Prato مطبخ
Architetto Giuseppe Prato

Architetto Giuseppe Prato
Architetto Giuseppe Prato
Architetto Giuseppe Prato

إذا كنت تحب الأسقف الخشبية والتصميمات الريفية فما عليك إلا باختيار مصابيح عتيقة كهذه لإكمال الديكور بشكل ممتاز. 

10- إضاءات متحركة

Loft O, innenarchitektur-rathke innenarchitektur-rathke غرفة نوم
innenarchitektur-rathke

innenarchitektur-rathke
innenarchitektur-rathke
innenarchitektur-rathke

أما في غرفة النوم التي أمامكم فقد استخدم المصمم طريقة مبتكرة في مصابيح السقف إلى جانب الوحدات المثبتة، استخدم هنا مصابيح متحركة يمكن تحريكها 360 درجة لتركيز الإضاءة في أي مكان تفضله وتغيير ذلك كلما تريد، فكرة عبقرية! 

11- فكرة مبتكرة من القصور!

Contemporary Classical Villa in Kemer Golf & Country, Orkun Indere Interiors Orkun Indere Interiors بيت زجاجي
Orkun Indere Interiors

Contemporary Classical Villa in Kemer Golf & Country

Orkun Indere Interiors
Orkun Indere Interiors
Orkun Indere Interiors

هل تتذكرون تصميمات القصور الإسلامية القديمة؟! 

هذا السقف سيذكركم بها بكل تأكيد!، فقد استخدم القماش الشفاف في تغطية السقف الذي يسمح بتوغل الإضاءة الطبيعية من خلاله إلى الغرفة، بالإضافة إلى شكله الجمالي الرائع والأنيق في الديكور مع النجفة باللون الاخضر، تصميم راقي يصلح للقصور!

12- الإضاءة العصرية متميزة!

Mall Of Istanbul Rezidans , GN İÇ MİMARLIK OFİSİ GN İÇ MİMARLIK OFİSİ غرفة المعيشة
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

دائمًا ما تكون الاختيارات العصرية مختلفة وأنيقة، إضاءة السقف في هذه الغرفة بمختلف أشكالها تتميز بالأناقة والرقي في الاختيارات.

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13- إضاءة متكاملة

CASA IVANNA, OBRA BLANCA OBRA BLANCA مطبخ
OBRA BLANCA

OBRA BLANCA
OBRA BLANCA
OBRA BLANCA

المطبخ الموجود أمامكم يحتوي على جميع عناصر الإضاءة المتكاملة في أي مطبخ، إضاءة طبيعية من الشباك بالإضافة إلى مصابيح صناعية مركزّة على جزيرة المطبخ المخصصة لتناول الطعام،والوحدات الصغيرة الموزّعة في أرجاء السقف لضمان إضاءة متكاملة ومميزة لجميع أركان المطبخ.

14- رومانسية في غرفة النوم

Departamento Tres Picos, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura غرفة نوم
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

يجب أن تكون إضاءة غرفة النوم مريحة ورومانسية، وهذا ما نجده في وحدات الإضاءة الموجودة في هذه الغرفة الأنيقة. 

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15- إضاءة دافئة

la casa di Angelo e Savina, yesHome yesHome غرفة المعيشة
yesHome

yesHome
yesHome
yesHome

الخشب والإضاءة الغير مباشرة في السقف باللون الأصفر يضمن هذه الروح الدافئة في المكان. 

16- تماثل في الغرف

casa moderna a Roma, NicArch NicArch مطبخ
NicArch

NicArch
NicArch
NicArch

عند وجود مساحة واسعة تحتوي على غرف مختلفة يمكن أن تحقق التماثل بين الغرف من خلال استخدام نفس وحدات الإضاءة بالسقف. 

17- منحنيات في السقف

​SINUOSA PLASTICITA', GIOIA Biagio ARCHITETTO GIOIA Biagio ARCHITETTO غرفة المعيشة
GIOIA Biagio ARCHITETTO

GIOIA Biagio ARCHITETTO
GIOIA Biagio ARCHITETTO
GIOIA Biagio ARCHITETTO

السقف المصمم بمنحنيات يضيف إلى الديكور بشكل رائع وخصوصًا عند إضاءته بشكل متميز كما نرى في هذا السقف.

18- وحدات صغيرة

Casa "Elle" bianca e grigia, MAMESTUDIO MAMESTUDIO غرفة المعيشة
MAMESTUDIO

MAMESTUDIO
MAMESTUDIO
MAMESTUDIO

في التصميمات العصرية يمكن الاستغناء عن المصابيح الكبيرة واستبدالها بمجموعة من وحدات الإضاءة الصغيرة الموزّعة على السقف في مسافات متساوية وأشكال مميزة لأضافة الجمال والعصرية إلى الغرفة. 

19- إضاءة متوازية

Casa AS, Nicola Sacco Architetto Nicola Sacco Architetto غرفة المعيشة
Nicola Sacco Architetto

Nicola Sacco Architetto
Nicola Sacco Architetto
Nicola Sacco Architetto

هنا استخدمت مجموعة من المصابيح الطويلة المتوازية لتكوين شكل رائع بالسقف.

20- نمط اسكندينافي

Casa Xixim, Specht Architects Specht Architects غرفة السفرة
Specht Architects

Casa Xixim

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

اختيار المصابيح الموجودة بالسقف يجب أن يتلاءم مع نمط التصميم المتبع في الغرف.

21- كلاسيكية أنيقة

Project 7 Windlesham, Flairlight Designs Ltd Flairlight Designs Ltd BathroomLighting
Flairlight Designs Ltd

Project 7 Windlesham

Flairlight Designs Ltd
Flairlight Designs Ltd
Flairlight Designs Ltd

نختم الكتاب مع هذا التصميم الفخم لحوض استحمام رخامي وما كان ينقصه إلا هذه النجفة الأنيقة من فوقه. 

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تصميم منزل كلاسيكي بتصميم ملوكي راقي
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