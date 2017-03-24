21 تصميم مميز لإضاءة أسقف الغرف المختلفة

التصميم الأول جديد ومن الممكن استخدامه في أماكن مختلفة وليس فقط على السقف، استخدام الأسلاك وتثبيث وحدات إضاءة صغيرة عليها هي فكرة جيدة لأي مساحة لا تستطيع تثبيت مصباح فيها، وهنا في تصميم السقف المثلث كان اختيار الأسلاك المضيئة فكرة رائعة كما أنها تضيف جو رومانسي للمكان عند تشغيلها وحدها ليلًا، بالإضافة إلى ميزتها الأكبر في كونها اقتصادية لا تحتاج أموال كثيرة وسهلة وسريعة في التنفيذ.