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16 فكرة لاستخدام الحجر في جدران غرفة المعيشة

Eman Rifaat Eman Rifaat
Casa del Limonero, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة المعيشة الخرسانة Grey
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استعد لرؤية مجموعة رائعة من دمج الجدران الحجرية داخل تصميم غرف المعيشة التي أعددناها لكم في هذا المقال، أفكار رائعة لاستخدام الحجر بطرق مختلفة داخل ديكور غرفة المعيشة لتغطية جزء من أجزائها، سنجده موجودًا على العواميد والجدران وقطع الأثاث أو حتى مجرد قطعة ديكور في المكان. 

في النهاية هو قرارك بالتأكيد، لنأخذ جولة تختار منها ما يناسب احتياجات غرفتك واللمسة الجمالية والشكل النهائي الذي تريد ان تظهر به الغرفة. 

1- على الجدار الذي صمم لتجميل الغرفة

ESCALERA CON PIEDRA, HHRG ARQUITECTOS HHRG ARQUITECTOS راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
HHRG ARQUITECTOS

HHRG ARQUITECTOS
HHRG ARQUITECTOS
HHRG ARQUITECTOS

في أي غرفة يوجد جدار مخصص للزينة، وهذا الجدار من خلال موقعه وشكله المميز يصبح قطعة رئيسية في ديكور فريد من نوعه في هذه المساحة. 

إذا كنت تمتلك مثل هذا الجدار في غرفة المعيشة فقد حان الوقت لتغطية أحد أجزاؤه بالحجر الناعم والجزء الآخر بالحجر الخشن، ليس فقط من أجل الحصول على مظهر فريد بل ستحصل على ملمس مختلف ونغمات رائعة.

2- جدار لتقسيم المساحة

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto غرفة المعيشة
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

هذه الفكرة للجدار الحجري المستخدم في ديكور المنزل وفي نفس الوقت هو جزء رئيسي من التصميم الداخلي حيث يقسم المساحة بين غرفة المعيشة والغرفة المجاورة لها عن طريق وضعه في منتصف المساحة بهذه الطريقة، وبذلك فلن تحصل فقط على مظهر رائع وأيضًا طريقة مثالية لوضع حدود الغرف!

3- الحجر على كل الجوانب!

Casa Cham, La Desarrolladora La Desarrolladora غرفة السفرة حجر Grey
La Desarrolladora

La Desarrolladora
La Desarrolladora
La Desarrolladora

أما إذا كنت محب للحجر بشكل خاص كخامة وملمس، وأنت في مرحلة تجديد المنزل يمكنك تطبيق طريقة دمج الحجر في الأسمنت والخرسانة، وإنشاء جدران جديدة لها جميع خصائص الحجر من حيث الصلابة والملمس والأناقة. 

4- حجر الأردواز للتصميمات العصرية

COLINAS DEL VALLE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma غرفة المعيشة
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

الحجر دائما يعتقد الناس أنه أكثر ملائمة للتصميمات الريفية، ولكن الآن في العصر الحالي لم يعد هذا صحيحًا على الإطلاق، فهناك كثير من التصميمات الحجرية البسيطة والمتطورة التي تلائم التصميمات العصرية، وأمامكم واحد من هذه الأمثلة لجدار من حجر الأردواز يعطي لمسة حادة وأنيقة إلى الغرفة. 

5- لكسر التوازن البصري قليلًا

Casa del Limonero, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة المعيشة الخرسانة Grey
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

ستكون إضافة جيدة إذا استخدمت الحجر بشكل قليل في غرفتك، فهي مادة قادرة على كسر الروح الناعمة الموجودة على الجدران وخلق مناخ جديد يكسر التوازن البصري قليلًا، وفي الحقيقة هذا مطلوب حتى لا يصيبك الملل من شكل الغرفة! 

6- الاستفادة من خصائص الحجر

Cinco Casas (2015), Weber Arquitectos Weber Arquitectos غرفة المعيشة
Weber Arquitectos

Weber Arquitectos
Weber Arquitectos
Weber Arquitectos

الحجر واحد من أكثر المواد المقاومة للعوامل المختلفة ومنها الحرارة، لذا سيكون اختيار جيد ومثالي في الغرفة حول الموقد أو المدفأة. 

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7- للجدران الفاصلة بين المساحة الداخلية والخارجية للمنزل

Casa Horizonte, VMArquitectura VMArquitectura غرفة المعيشة الخرسانة
VMArquitectura

VMArquitectura
VMArquitectura
VMArquitectura

استخدام الحجر في هذا النوع من الجدران له رونق خاص، لأنه يعطي شكلًا متميزا للمساحة الداخلية وخامة رائعة للظروف الموجودة بالمساحة الخارجية من الهواء والأتربة والمطر والشمس، وبالتالي لن تلاحظ عليه القدم والهلاك إلا بعد مرور فترة طويلة، وكذلك لن تمل من رؤيته! 

8- الجدار يعبر عن نفسه

Residencia en el Lago, Arq. Rodrigo Culebro Sánchez Arq. Rodrigo Culebro Sánchez غرفة المعيشة
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez

Arq. Rodrigo Culebro Sánchez
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez

الميزة الأكثر روعة في الحجر هو ملمسه وشكله من الخارج، سواء في غرفة المعيشة أو أي مساحة أخرى، لذلك فلا تتعمد أبدًا إخفاء هذه الخشونة بأي طريقة فهي أهم ما يميزه! 

9- الغرفة بالكامل مغطاة بالحجر

Casa Paseo del Vergel, D.I. Pilar Román D.I. Pilar Román غرفة المعيشة
D.I. Pilar Román

D.I. Pilar Román
D.I. Pilar Román
D.I. Pilar Román

إذا كنت تريد الحصول على غرفة مميزة تذهل الضيوف بمجرد رؤيتها فاستخدم الحجر على جميع جدران الغرفة، وعلى باقي أجزاء الغرفة الغير مهمة يمكن استخدام دهان عادي أو أي مادة أخرى وبذلك تكون قد لفت الانتباه إلى الأجزاء التي تريدها فقط في الغرفة. 

10- حجارة بأحجام مختلفة

Proyecto Arquitectónico " Casa XC03" , PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores غرفة المعيشة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

الجمع بين أحجام مختلفة من الأحجار هي وسيلة رائعة لاستخدام هذه المادة الساحرة في غرفة المعيشة، وانظر إلى هذ التصميم كيف يبدو راقيًا ورومانسيًا…

11- هل يحل الطوب محل الحجر؟

Residência LP, Tellini Vontobel Arquitetura Tellini Vontobel Arquitetura غرفة المعيشة
Tellini Vontobel Arquitetura

Tellini Vontobel Arquitetura
Tellini Vontobel Arquitetura
Tellini Vontobel Arquitetura

نعم من الممكن ذلك، فهم مشتركون في أغلب الخصائص، الطوب له ألوان وأحجام مختلفة، والاختلاف الوحيد بينه وبين الحجر هو ملمسه الناعم على عكس ملمس الحجر الخشن. 

هذا التصميم استخدم الطوب بدلًا من الحجر ولن تلاحظ ذلك إلا عندما ترى ملمسه فهذا هو الفارق الوحيد! 

12- الآن حجر على شكل طوب!

La Casa de las Sirenas, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos غرفة المعيشة
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

هذه المرة الوضع معكوس، فقد استخدم الحجر في تغطية الجدار ولكن اتخذ نفس الأشكال المستطيلة للطوب، وهذا اختيار جيد لإنشاء جدار حجري بسيط وسريع. 

13- الآن نعود إلى الأصول الريفية!

Memo Rojas, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura غرفة المعيشة
RIMA Arquitectura

RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura

على الرغم من بساطة وحداثة الصخور والأحجار التي لها تأثير خطي وجمالي على الغرفة، لا يجب أن ننسى وجود الروح الريفية في جوهرها، وهذا ما يعطي نتيجة رائعة بالنهاية. 

14- الاستفادة من الأحجام الكبيرة

Casa O44, P11 ARQUITECTOS P11 ARQUITECTOS غرفة المعيشة
P11 ARQUITECTOS

P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS

كلما كان حجم القطع الحجرية أكبر كلما كانت أسهل في التركيب والاستخدام، وستكون قادرة على تغطية مساحة واسعة من الغرفة ولا سيما في الغرف ذات المساحات الكبيرة. 

15- اللون التقليدي هو الأفضل!

Town Houses Zibatá, Tectónico Tectónico غرفة المعيشة
Tectónico

Tectónico
Tectónico
Tectónico

بالإضافة إلى أن الأحجار واحدة من أفضل المواد المستخدمة في العمارة، هي أيضا من أفضل المواد التي تعطي للغرفة لمسة من الطبيعة ونغمات الأرض المعروفة، فإذا كنت واحدًا من محبي الطبيعة فأنت على علم بأفضل الألوان المستخدمة في منحك ذلك الشعور! 

16- الحجر بسماكة رفيعة

Casa La Lagartija, alexandro velázquez alexandro velázquez غرفة المعيشة
alexandro velázquez

alexandro velázquez
alexandro velázquez
alexandro velázquez

إذا كنت تريد استخدام شكل الحجر فقط على الجدران وخصوصًا في غرفة المعيشة، فمن الضروري ان يكون سهل وسريع التثبيت، وهنا ننصحك بتطبيق قطع ناعمة وملساء من الحجر من جانب واحد، حتى يسهل وضعها ولا تؤثر في باقي جوانب التصميم. 

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لون البيج وعالم الديكور الداخلي
هل تفضلون استخدام الحجر في تغطية الجدران؟

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