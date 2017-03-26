16 فكرة لاستخدام الحجر في جدران غرفة المعيشة

استعد لرؤية مجموعة رائعة من دمج الجدران الحجرية داخل تصميم غرف المعيشة التي أعددناها لكم في هذا المقال، أفكار رائعة لاستخدام الحجر بطرق مختلفة داخل ديكور غرفة المعيشة لتغطية جزء من أجزائها، سنجده موجودًا على العواميد والجدران وقطع الأثاث أو حتى مجرد قطعة ديكور في المكان.
في النهاية هو قرارك بالتأكيد، لنأخذ جولة تختار منها ما يناسب احتياجات غرفتك واللمسة الجمالية والشكل النهائي الذي تريد ان تظهر به الغرفة.
في أي غرفة يوجد جدار مخصص للزينة، وهذا الجدار من خلال موقعه وشكله المميز يصبح قطعة رئيسية في ديكور فريد من نوعه في هذه المساحة.
إذا كنت تمتلك مثل هذا الجدار في غرفة المعيشة فقد حان الوقت لتغطية أحد أجزاؤه بالحجر الناعم والجزء الآخر بالحجر الخشن، ليس فقط من أجل الحصول على مظهر فريد بل ستحصل على ملمس مختلف ونغمات رائعة.
هذه الفكرة للجدار الحجري المستخدم في ديكور المنزل وفي نفس الوقت هو جزء رئيسي من التصميم الداخلي حيث يقسم المساحة بين غرفة المعيشة والغرفة المجاورة لها عن طريق وضعه في منتصف المساحة بهذه الطريقة، وبذلك فلن تحصل فقط على مظهر رائع وأيضًا طريقة مثالية لوضع حدود الغرف!
أما إذا كنت محب للحجر بشكل خاص كخامة وملمس، وأنت في مرحلة تجديد المنزل يمكنك تطبيق طريقة دمج الحجر في الأسمنت والخرسانة، وإنشاء جدران جديدة لها جميع خصائص الحجر من حيث الصلابة والملمس والأناقة.
الحجر دائما يعتقد الناس أنه أكثر ملائمة للتصميمات الريفية، ولكن الآن في العصر الحالي لم يعد هذا صحيحًا على الإطلاق، فهناك كثير من التصميمات الحجرية البسيطة والمتطورة التي تلائم التصميمات العصرية، وأمامكم واحد من هذه الأمثلة لجدار من حجر الأردواز يعطي لمسة حادة وأنيقة إلى الغرفة.
ستكون إضافة جيدة إذا استخدمت الحجر بشكل قليل في غرفتك، فهي مادة قادرة على كسر الروح الناعمة الموجودة على الجدران وخلق مناخ جديد يكسر التوازن البصري قليلًا، وفي الحقيقة هذا مطلوب حتى لا يصيبك الملل من شكل الغرفة!
الحجر واحد من أكثر المواد المقاومة للعوامل المختلفة ومنها الحرارة، لذا سيكون اختيار جيد ومثالي في الغرفة حول الموقد أو المدفأة.
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استخدام الحجر في هذا النوع من الجدران له رونق خاص، لأنه يعطي شكلًا متميزا للمساحة الداخلية وخامة رائعة للظروف الموجودة بالمساحة الخارجية من الهواء والأتربة والمطر والشمس، وبالتالي لن تلاحظ عليه القدم والهلاك إلا بعد مرور فترة طويلة، وكذلك لن تمل من رؤيته!
الميزة الأكثر روعة في الحجر هو ملمسه وشكله من الخارج، سواء في غرفة المعيشة أو أي مساحة أخرى، لذلك فلا تتعمد أبدًا إخفاء هذه الخشونة بأي طريقة فهي أهم ما يميزه!
إذا كنت تريد الحصول على غرفة مميزة تذهل الضيوف بمجرد رؤيتها فاستخدم الحجر على جميع جدران الغرفة، وعلى باقي أجزاء الغرفة الغير مهمة يمكن استخدام دهان عادي أو أي مادة أخرى وبذلك تكون قد لفت الانتباه إلى الأجزاء التي تريدها فقط في الغرفة.
الجمع بين أحجام مختلفة من الأحجار هي وسيلة رائعة لاستخدام هذه المادة الساحرة في غرفة المعيشة، وانظر إلى هذ التصميم كيف يبدو راقيًا ورومانسيًا…
نعم من الممكن ذلك، فهم مشتركون في أغلب الخصائص، الطوب له ألوان وأحجام مختلفة، والاختلاف الوحيد بينه وبين الحجر هو ملمسه الناعم على عكس ملمس الحجر الخشن.
هذا التصميم استخدم الطوب بدلًا من الحجر ولن تلاحظ ذلك إلا عندما ترى ملمسه فهذا هو الفارق الوحيد!
هذه المرة الوضع معكوس، فقد استخدم الحجر في تغطية الجدار ولكن اتخذ نفس الأشكال المستطيلة للطوب، وهذا اختيار جيد لإنشاء جدار حجري بسيط وسريع.
على الرغم من بساطة وحداثة الصخور والأحجار التي لها تأثير خطي وجمالي على الغرفة، لا يجب أن ننسى وجود الروح الريفية في جوهرها، وهذا ما يعطي نتيجة رائعة بالنهاية.
كلما كان حجم القطع الحجرية أكبر كلما كانت أسهل في التركيب والاستخدام، وستكون قادرة على تغطية مساحة واسعة من الغرفة ولا سيما في الغرف ذات المساحات الكبيرة.
بالإضافة إلى أن الأحجار واحدة من أفضل المواد المستخدمة في العمارة، هي أيضا من أفضل المواد التي تعطي للغرفة لمسة من الطبيعة ونغمات الأرض المعروفة، فإذا كنت واحدًا من محبي الطبيعة فأنت على علم بأفضل الألوان المستخدمة في منحك ذلك الشعور!
إذا كنت تريد استخدام شكل الحجر فقط على الجدران وخصوصًا في غرفة المعيشة، فمن الضروري ان يكون سهل وسريع التثبيت، وهنا ننصحك بتطبيق قطع ناعمة وملساء من الحجر من جانب واحد، حتى يسهل وضعها ولا تؤثر في باقي جوانب التصميم.