الجدران والسقف بتصميم مثالي يصلح للشقق والمكاتب!

نأخذكم اليوم في جولة داخل مساحة دافئة وأنيقة ورسمية، يمكنكم رؤيتها كمكتب أنيق أو غرفة معيشة وسفرة في منزل دافيء وعملي، في جميع الأحوال هناك عوامل مشتركة تجعل هذا التصميم اللامع يصلح لمختلف المساحات ويظهر بنفس الأناقة، وعلى رأس هذه العناصر تصميم الجدران والسقف، ما رأيكم أن نبدأ جولتنا مع هذا التصميم الأنيق؟
الخشب بجاذبيته والدفء الذي يضيفه إلى أي مساحة هو رائع في جميع الغرف بمختلف استخداماتها، هذه الغرفة الانيقة التي تصلح أن تكون غرفة معيشة أو غرفة استقبال في مكتب المدير تتمتع برفاهية في عناصرها بالكامل.
ولم يكتفي المصمم بالخشب الأنيق بلونه الطبيعي في تغطية أرضيات الغرفة بالكامل، بل استخدم سجادة في المنتصف تحمل مفس باليتة الألوان المسيطرة على الغرفة (البيج والبني بدرجاته) فزادت من أناقة هذه المساحة.
إذا أردت تطبيق التصميم في غرفة المعيشة داخل منزلك يمكنك ذلك فالأثاث الأنيق والمريح رغم رسميته الشديدة إلا أنه مغطى بالقماش الأنيق والتنجيد فيه مريح للغاية، وألوانه متناسقة وتحمل روح ألوان الطبيعة الدافئة.
وإن كنت تريد تصميمه في صالون مكتبك فأيضًا سيكون بنفس الأناقة، فالمتعارف عليه استخدام الجلد في تغطية أثاث المكاتب ولكن هنا ضرب المصمم عصفورين بحجر واحد، فقد استخدم الأقمشة القطيفة في تغطية الأثاث بدلًا من الجلد مع الاحتفاظ بالشكل الرسمي في تصميم المقاعد والكنب.
أما بطل التصميم الأول كان هذا الجدار الحجري الرائع، فحتى في التصميمات العصرية يمكنك إضافة لمسة من الطبيعة في تغطية بعض جدران الغرفة بالحجر، وهو من الخامات التي يمكن التحكم في اختيار ألوانها وأحجامها لتظهر بأناقة في كل التصميمات.
ومع إضافة الإضاءة الصفراء والأنتيكات النحاسية اكتملت اللوحة الأنيقة لهذا الركن!
والآن مع البطل الثاني والعنصر الأهم وهو هذا السقف الأنيق الذي زيّن ديكور الغرفة بالكامل!
مربعات وأشكال سداسية من الخشب كونت شكلًا يشبه الخلية في منتصف سقف الغرفة، لم يستخدم فقط للزينة ولكن تم تثبيت وحدات الإضاءة الأساسية بالغرفة داخله وتوزيعها بشكل يغطي الغرفة بالكامل، يمكنك تطبيق هذا السقف في غرفة المعيشة أو المكتب أو السفرة أو حتى غرفة النوم!
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وفي الركن الآخر من الغرفة يوجد بيانو انيق هو في ذاته قطعة في ديكور الغرفة وأناقتها، وفي نفس الوقت يمكن الاستمتاع بنغمات الموسيقى الهادئة في أوقات الراحة والهدوء من اليوم.
اللون النحاسي الذي تميزت به هذه الطاولة والذي تناغم مع مكونات الديكور الأخرى كان جذّابًا بطريقة لمعانه مع الزجاج الأسود والإضاءة الصفراء الموجودة في سقف الغرفة.
يمكنك أن تستخدمها في تصميم غرفة السفرة في منزلك إن كنت تعشق الكلاسيكية والبساطة، ويمكنك أن تجعلها غرفة الاجتماعات الخاصة بمكتبك وتحظى بأناقة لا مثيل لها!
كلاسيكية موجودة في النجفة والطاولة والكراسي والأرضية، مع مزيج من البساطة المستوحاة من التصميمات العصرية الموجودة في دولاب التخزين الأسود الأنيق.
تصميم الطاولة سينال إعجاب كل من يعشقون التصميمات العتيقة، فقد احتفظ المصمم بصورة الخشب بمنحنياته والشروخ الموجودة به وخرج لنا طاولة أنيقة وبسيطة متناغمة مع الجدار الحجري وكأنك جالس وسط الطبيعة الدافئة ومكوناتها الساحرة.
إذا كنت تريد الحفاظ على الروح العملية والرسمية في التصميم فعليك باستخدام ديكورات محدودة وبسيطة ولكنها تؤدي الغرض بكفاءة!
ورق حائط هاديء باللون الرمادي، ومرآة مع إطار أنيق، وحوض مغطى بالجرانيت، بالإضافة إلى مرآة كبيرة بلون داكن تغطي الجدار المواجه للباب، ماذا ستحتاج في حمامك الصغير لكي يظهر بأناقة أكثر من هذه العناصر الرائعة؟!