الجدران والسقف بتصميم مثالي يصلح للشقق والمكاتب!

الخشب بجاذبيته والدفء الذي يضيفه إلى أي مساحة هو رائع في جميع الغرف بمختلف استخداماتها، هذه الغرفة الانيقة التي تصلح أن تكون غرفة معيشة أو غرفة استقبال في مكتب المدير تتمتع برفاهية في عناصرها بالكامل.

ولم يكتفي المصمم بالخشب الأنيق بلونه الطبيعي في تغطية أرضيات الغرفة بالكامل، بل استخدم سجادة في المنتصف تحمل مفس باليتة الألوان المسيطرة على الغرفة (البيج والبني بدرجاته) فزادت من أناقة هذه المساحة.