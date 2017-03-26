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الجدران والسقف بتصميم مثالي يصلح للشقق والمكاتب!

Eman Rifaat Eman Rifaat
COLINAS DEL VALLE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma غرفة المعيشة
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نأخذكم اليوم في جولة داخل مساحة دافئة وأنيقة ورسمية، يمكنكم رؤيتها كمكتب أنيق أو غرفة معيشة وسفرة في منزل دافيء وعملي، في جميع الأحوال هناك عوامل مشتركة تجعل هذا التصميم اللامع يصلح لمختلف المساحات ويظهر بنفس الأناقة، وعلى رأس هذه العناصر تصميم الجدران والسقف، ما رأيكم أن نبدأ جولتنا مع هذا التصميم الأنيق؟

أرضيات رائعة

COLINAS DEL VALLE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma Living roomSofas & armchairs خشب Grey
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

الخشب بجاذبيته والدفء الذي يضيفه إلى أي مساحة هو رائع في جميع الغرف بمختلف استخداماتها، هذه الغرفة الانيقة التي تصلح أن تكون غرفة معيشة أو غرفة استقبال في مكتب المدير تتمتع برفاهية في عناصرها بالكامل. 

ولم يكتفي المصمم بالخشب الأنيق بلونه الطبيعي في تغطية أرضيات الغرفة بالكامل، بل استخدم سجادة في المنتصف تحمل مفس باليتة الألوان المسيطرة على الغرفة (البيج والبني بدرجاته) فزادت من أناقة هذه المساحة.

أثاث رسمي ومريح

COLINAS DEL VALLE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma غرفة المعيشة
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

إذا أردت تطبيق التصميم في غرفة المعيشة داخل منزلك يمكنك ذلك فالأثاث الأنيق والمريح رغم رسميته الشديدة إلا أنه مغطى بالقماش الأنيق والتنجيد فيه مريح للغاية، وألوانه متناسقة وتحمل روح ألوان الطبيعة الدافئة. 

وإن كنت تريد تصميمه في صالون مكتبك فأيضًا سيكون بنفس الأناقة، فالمتعارف عليه استخدام الجلد في تغطية أثاث المكاتب ولكن هنا ضرب المصمم عصفورين بحجر واحد، فقد استخدم الأقمشة القطيفة في تغطية الأثاث بدلًا من الجلد مع الاحتفاظ بالشكل الرسمي في تصميم المقاعد والكنب. 

جدار من الحجر

COLINAS DEL VALLE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma Dining roomLighting الحديد / الصلب Black
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

أما بطل التصميم الأول كان هذا الجدار الحجري الرائع، فحتى في التصميمات العصرية يمكنك إضافة لمسة من الطبيعة في تغطية بعض جدران الغرفة بالحجر، وهو من الخامات التي يمكن التحكم في اختيار ألوانها وأحجامها لتظهر بأناقة في كل التصميمات. 

ومع إضافة الإضاءة الصفراء والأنتيكات النحاسية اكتملت اللوحة الأنيقة لهذا الركن!

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سقف أنيق

COLINAS DEL VALLE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma Dining roomAccessories & decoration خشب Grey
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

والآن مع البطل الثاني والعنصر الأهم وهو هذا السقف الأنيق الذي زيّن ديكور الغرفة بالكامل! 

مربعات وأشكال سداسية من الخشب كونت شكلًا يشبه الخلية في منتصف سقف الغرفة، لم يستخدم فقط للزينة ولكن تم تثبيت وحدات الإضاءة الأساسية بالغرفة داخله وتوزيعها بشكل يغطي الغرفة بالكامل، يمكنك تطبيق هذا السقف في غرفة المعيشة أو المكتب أو السفرة أو حتى غرفة النوم! 

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البيانو للأناقة والاستمتاع بالموسيقى!

COLINAS DEL VALLE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma غرفة المعيشة خشب Brown
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

وفي الركن الآخر من الغرفة يوجد بيانو انيق هو في ذاته قطعة في ديكور الغرفة وأناقتها، وفي نفس الوقت يمكن الاستمتاع بنغمات الموسيقى الهادئة في أوقات الراحة والهدوء من اليوم. 

طاولة القهوة

COLINAS DEL VALLE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma غرفة المعيشة Brown
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

اللون النحاسي الذي تميزت به هذه الطاولة والذي تناغم مع مكونات الديكور الأخرى كان جذّابًا بطريقة لمعانه مع الزجاج الأسود والإضاءة الصفراء الموجودة في سقف الغرفة. 

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كلاسيكية وعملية

COLINAS DEL VALLE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma غرفة السفرة خشب Black
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

يمكنك أن تستخدمها في تصميم غرفة السفرة في منزلك إن كنت تعشق الكلاسيكية والبساطة، ويمكنك أن تجعلها غرفة الاجتماعات الخاصة بمكتبك وتحظى بأناقة لا مثيل لها! 

كلاسيكية موجودة في النجفة والطاولة والكراسي والأرضية، مع مزيج من البساطة المستوحاة من التصميمات العصرية الموجودة في دولاب التخزين الأسود الأنيق. 

طاولة عتيقة

COLINAS DEL VALLE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma غرفة السفرة خشب Brown
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

تصميم الطاولة سينال إعجاب كل من يعشقون التصميمات العتيقة، فقد احتفظ المصمم بصورة الخشب بمنحنياته والشروخ الموجودة به وخرج لنا طاولة أنيقة وبسيطة متناغمة مع الجدار الحجري وكأنك جالس وسط الطبيعة الدافئة ومكوناتها الساحرة. 

ديكورات بسيطة

COLINAS DEL VALLE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma Dining roomWine racks خشب Black
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

إذا كنت تريد الحفاظ على الروح العملية والرسمية في التصميم فعليك باستخدام ديكورات محدودة وبسيطة ولكنها تؤدي الغرض بكفاءة! 

أنيق على الرغم من مساحته الصغيرة!

COLINAS DEL VALLE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma BathroomDecoration حجر Grey
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

ورق حائط هاديء باللون الرمادي، ومرآة مع إطار أنيق، وحوض مغطى بالجرانيت، بالإضافة إلى مرآة كبيرة بلون داكن تغطي الجدار المواجه للباب، ماذا ستحتاج في حمامك الصغير لكي يظهر بأناقة أكثر من هذه العناصر الرائعة؟! 

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