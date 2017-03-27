كيف تستغل مَيزة المساحة الواسعة في الحمامات الكبيرة؟

في وجود مساحة كبيرة يمكنك إضافة ديكورات مميزة ورائعة لحمامك دون التفكير في المساحة على عكس الحمامات الصغيرة، في هذا التصميم المميز نجد الكلاسيكية والأنتيكات القديمة مسيطرة على جو الحمام مع مزجها بروح عصرية موجودة في الأحواض والبانيو.

هناك العديد من العناصر المميزة في هذا التصميم منها: المرآة بشكلها العتيق، والنجفة الكلاسيكية، والكرسي الظاهر في المرآة بلونه الأرجواني الرائع وسط الألوان الحيادية المنتشرة، بالإضافة إلى الأرضيات الخشبية التي تنشر الروح الدافئة في الحمام.