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كيف تستغل مَيزة المساحة الواسعة في الحمامات الكبيرة؟

Eman Rifaat Eman Rifaat
homify حمام
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عندما تمتلك حمامًا بمساحة كبيرة فالخيارات أمامك متعددة لتحظى بتصميم وإمكانيات رائعة، ولكن كيف تفعل ذلك وكيف تستغل هذه المساحة أفضل استغلال؛ هذا ما ستخبرك به هذه التصميمات التي توضح المميزات التي يمكن امتلاكها في وجود حمام كبير، فلنبدأ جولتنا الآن! 

الاستمتاع بحمام فخم!

Restauración de una villa de los años 70., Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo حمام
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

أهم ميزة من مميزات الحمامات الكبيرة، أن تستمتع بشعور الفخامة والرفاهية التي يمكن افتقاده في كثير من تصميمات المساحات الصغيرة. 

التنوع في الديكورات

Antiqued Mirror Bathroom Panelling Rupert Bevan Ltd BathroomMirrors
Rupert Bevan Ltd

Antiqued Mirror Bathroom Panelling

Rupert Bevan Ltd
Rupert Bevan Ltd
Rupert Bevan Ltd

في وجود مساحة كبيرة يمكنك إضافة ديكورات مميزة ورائعة لحمامك دون التفكير في المساحة على عكس الحمامات الصغيرة، في هذا التصميم المميز نجد الكلاسيكية والأنتيكات القديمة مسيطرة على جو الحمام مع مزجها بروح عصرية موجودة في الأحواض والبانيو. 

هناك العديد من العناصر المميزة في هذا التصميم منها: المرآة بشكلها العتيق، والنجفة الكلاسيكية، والكرسي الظاهر في المرآة بلونه الأرجواني الرائع وسط الألوان الحيادية المنتشرة، بالإضافة إلى الأرضيات الخشبية التي تنشر الروح الدافئة في الحمام.

مساحة تخزين كبيرة

Contemporary Bathroom and Lighting homify حمام
homify

Contemporary Bathroom and Lighting

homify
homify
homify

كيف يمكنك امتلاك مساحة حمام كبيرة ولا تستغلها بشكل صحيح في التخزين؟! 

كل ما تحتاجه يمكنك الآن وضعه براحة تامة داخل حمامك بمساحته الواسعة، هنا استغل المصمم حائط بالكامل من الأعلى والأسفل لمساحات تخزين كبيرة وأنيقة وجاء تصميمها جزء من ديكور الحمام يتكامل معه بشكل مثالي.

مثال آخر للخزائن التي يمكنك استغلالها في حمامك الكبير، هذه المرة جاء تصميم الحوض كجزء من الخزنة لنراه بهذا الشكل المتساوي بالنهاية.

Salle de bains , Pixcity Pixcity حمام
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

بانيو ودش في حمام واحد

St John's Wood, London Maxlight حمام
Maxlight

St John's Wood, London

Maxlight
Maxlight
Maxlight

إذا كنت تمتلك حمامًا كبيرًا فلماذا لا تستمتع بجميع الإمكانيات في هذا المكان؟!، يمكنك الآن وضع حوض استحمام كبير دون أن تشعر بالانزعاج، بل يمكن أيضا تخصيص مكان للدش أو كابينة الاستحمام كما يطلق عليها البعض، الرفاهية هنا مسموح بها طالما تمتلك المساحة التي تسمح لك بذلك! 

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تصميم مختلف لحوض استحمام ومكان للاستحمام ولكن هذه المرة دون وجود فواصل زجاجاية بينهما.

Salle de bains , Pixcity Pixcity حمام
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

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ألوان متباينة

Redwoods, Wimborne, Dorset, Jigsaw Interior Architecture Jigsaw Interior Architecture حمام
Jigsaw Interior Architecture

Redwoods, Wimborne, Dorset

Jigsaw Interior Architecture
Jigsaw Interior Architecture
Jigsaw Interior Architecture

عند تصميم الحمامات الكبيرة يمكن الاستفادة من مميزات كثيرة، واستخدام الألوان المتباينة ستبهرك نتيجتها في الشعور بأناقة ورفاهية المساحة التي تمتلكها، كما ترى في تصميم الحمام الموجود بالصورة والذي خصص مساحة كبيرة للحوض بشكله المميز والجدار الأسود مع مرآة وإضاءة مثالية، الألوان وتصميم الحوض وطريقة وضعه أمام شرفة كبيرة عوامل بسيطة جعلتك تستمتع بالمساحة بأقل العناصر.

حوض استحمام كبير

Drummonds Case Study: European Retreat, Denmark homify حمام
homify

Drummonds Case Study: European Retreat, Denmark

homify
homify
homify

بالطبع عندما تمتلك مساحة واسعة يمكنك الحصول على التصميم الذي تريده لحوض الاستحمام الخاص بك، اللون الفضي ييعطي لمعة أنيقة وراقية مع البلاط اللامع في الأرضية. 

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رفاهية واسترخاء

Maisonette, FiAri FiAri حمام
FiAri

FiAri
FiAri
FiAri

أنت الآن لا ترى جزء من فندق فخم، بل ترى حمام كبير يحتل سطح أحد المنازل الكبيرة!

الإضاءة الطبيعية ومنظر السماء الأزرق الساقط على هذه المنطقة المرّفهة يشعرك وكأنك في سبا داخل أحد الفنادق الفخمة، بانيو سبا وأحواض أنيقة، مع أثاث في الجهة المقابلة للحصول على جلسة استرخاء في أشعة الشمس الرائعة، الرفاهية عنوان هذا التصميم! 

استخدام قطع أثاث كبيرة

APARTAMENT W SOPOCIE, Sikora Wnetrza Sikora Wnetrza حمام
Sikora Wnetrza

Sikora Wnetrza
Sikora Wnetrza
Sikora Wnetrza

من المَيزات التي يمكن الحصول عليها في المساحات الكبيرة للحمامات هي استخدام قطع أثاث كبيرة دون الانزعاج من المساحة التي تشغلها، دولاب خشبي كبير بتصميم كلاسيكي داخل هذا الحمام الأنيق أكمل الصورة بشكل مثالي. 

نوافذ وشبابيك

Sanierung einer Stadtvilla, Aurich, baufactum baufactum حمام
baufactum

baufactum
baufactum
baufactum

الإضاءة الطبيعية مهمة في أي حمام، ويمكنك الحصول عليها بسهولة في وجود المساحة الكبيرة. 

بانيو سبا

Majestic Contemporary | BUNGALOW , Design Spirits Design Spirits حمام
Design Spirits

Design Spirits
Design Spirits
Design Spirits

مع الأحجار الموجودة في أرضية الحمام والنباتات واللون المريح في الجدران، مع نافذة خشبية دافئة، أنت الآن في مركز الطبيعة الساحرة ولا تحتاج إلا لهذا البانيو سبا لتحصل على يوم من الاسترخاء ونسيان العالم الخارجي.

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هل تفضل المساحة الكبيرة في الحمام أم لا؟

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