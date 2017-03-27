كيف تستغل مَيزة المساحة الواسعة في الحمامات الكبيرة؟

عندما تمتلك حمامًا بمساحة كبيرة فالخيارات أمامك متعددة لتحظى بتصميم وإمكانيات رائعة، ولكن كيف تفعل ذلك وكيف تستغل هذه المساحة أفضل استغلال؛ هذا ما ستخبرك به هذه التصميمات التي توضح المميزات التي يمكن امتلاكها في وجود حمام كبير، فلنبدأ جولتنا الآن!
أهم ميزة من مميزات الحمامات الكبيرة، أن تستمتع بشعور الفخامة والرفاهية التي يمكن افتقاده في كثير من تصميمات المساحات الصغيرة.
في وجود مساحة كبيرة يمكنك إضافة ديكورات مميزة ورائعة لحمامك دون التفكير في المساحة على عكس الحمامات الصغيرة، في هذا التصميم المميز نجد الكلاسيكية والأنتيكات القديمة مسيطرة على جو الحمام مع مزجها بروح عصرية موجودة في الأحواض والبانيو.
هناك العديد من العناصر المميزة في هذا التصميم منها: المرآة بشكلها العتيق، والنجفة الكلاسيكية، والكرسي الظاهر في المرآة بلونه الأرجواني الرائع وسط الألوان الحيادية المنتشرة، بالإضافة إلى الأرضيات الخشبية التي تنشر الروح الدافئة في الحمام.
كيف يمكنك امتلاك مساحة حمام كبيرة ولا تستغلها بشكل صحيح في التخزين؟!
كل ما تحتاجه يمكنك الآن وضعه براحة تامة داخل حمامك بمساحته الواسعة، هنا استغل المصمم حائط بالكامل من الأعلى والأسفل لمساحات تخزين كبيرة وأنيقة وجاء تصميمها جزء من ديكور الحمام يتكامل معه بشكل مثالي.
إذا كنت تمتلك حمامًا كبيرًا فلماذا لا تستمتع بجميع الإمكانيات في هذا المكان؟!، يمكنك الآن وضع حوض استحمام كبير دون أن تشعر بالانزعاج، بل يمكن أيضا تخصيص مكان للدش أو كابينة الاستحمام كما يطلق عليها البعض، الرفاهية هنا مسموح بها طالما تمتلك المساحة التي تسمح لك بذلك!
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عند تصميم الحمامات الكبيرة يمكن الاستفادة من مميزات كثيرة، واستخدام الألوان المتباينة ستبهرك نتيجتها في الشعور بأناقة ورفاهية المساحة التي تمتلكها، كما ترى في تصميم الحمام الموجود بالصورة والذي خصص مساحة كبيرة للحوض بشكله المميز والجدار الأسود مع مرآة وإضاءة مثالية، الألوان وتصميم الحوض وطريقة وضعه أمام شرفة كبيرة عوامل بسيطة جعلتك تستمتع بالمساحة بأقل العناصر.
بالطبع عندما تمتلك مساحة واسعة يمكنك الحصول على التصميم الذي تريده لحوض الاستحمام الخاص بك، اللون الفضي ييعطي لمعة أنيقة وراقية مع البلاط اللامع في الأرضية.
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أنت الآن لا ترى جزء من فندق فخم، بل ترى حمام كبير يحتل سطح أحد المنازل الكبيرة!
الإضاءة الطبيعية ومنظر السماء الأزرق الساقط على هذه المنطقة المرّفهة يشعرك وكأنك في سبا داخل أحد الفنادق الفخمة، بانيو سبا وأحواض أنيقة، مع أثاث في الجهة المقابلة للحصول على جلسة استرخاء في أشعة الشمس الرائعة، الرفاهية عنوان هذا التصميم!
من المَيزات التي يمكن الحصول عليها في المساحات الكبيرة للحمامات هي استخدام قطع أثاث كبيرة دون الانزعاج من المساحة التي تشغلها، دولاب خشبي كبير بتصميم كلاسيكي داخل هذا الحمام الأنيق أكمل الصورة بشكل مثالي.
الإضاءة الطبيعية مهمة في أي حمام، ويمكنك الحصول عليها بسهولة في وجود المساحة الكبيرة.
مع الأحجار الموجودة في أرضية الحمام والنباتات واللون المريح في الجدران، مع نافذة خشبية دافئة، أنت الآن في مركز الطبيعة الساحرة ولا تحتاج إلا لهذا البانيو سبا لتحصل على يوم من الاسترخاء ونسيان العالم الخارجي.