ما نوع الأرضيات المناسب لديكور منزلك؟ 10 نماذج من المنازل التركية

غطاء الأرضيات المستخدم في المنازل ينظر إليه على أنه أحد التفاصيل الصغيرة، وعلى الرغم من ذلك فجمال الديكور والأثاث يعتمد على جمال الأرضية الموضوع عليها.
ولا يمكن استخدام أي نوع أرضية في كل المنازل، لكن عليك باختيار نوع الأرضية المناسب لنمط التصميم المتبع في منزلك، وبخلاف ذلك سيصبح شكل التصميم النهائي سيئًا وغير جذّاب على الإطلاق، ولهذا السبب يجب أن تقرر نمط التصميم وشكل الديكور الخاص بالمنزل قبل اختيار الأرضيات، بعدها يمكنك الاستعانة بهذا الكتاب المحتوي على مجموعة رائعة من أفكار وتصميمات الأرضيات من خبراء هوميفاي، تصميمات جذّابة وأنيقة لمختلف الأنماط…
إذا استخدمت الديكور والأثاث الخشبي بشكل كبير في منزلك، فالأرضية الخشبية هي أكثر ما يلائم في هذه الحالة، وبمجرد الانتهاء من اختيار الخامة يجب التفكير في اللون المناسب.
الألوان الداكنة تكون جيدة مع الألوان المشرقة في الأثاث كما نرى، إذا كان الأثاث باللون الأبيض فأفضل لون هو لون الخشب الطبيعي وستحصل على أرضية في منتهى الأناقة.
إذا كنت تريد أن تسود حالة من الجو الرسمي داخل الغرفة عليك باختيار أرضية من الجرانيت، فهي من الخامات التي تزيد من جمال وسحر وهدوء المكان مع زخرفة بسيطة توحي بالرسمية، وبالتأكيد ستحصل على منزل راقي وأنيق باستخدام الألوان المتناسقة مع بعضها.
إذا كنت تفضل استخدام السجاد فوق الأرضية، فعليك باختيار درجة فاتحة في الأرضية وحيادية مثل لون الباركيه الفاتح والتي تتناسب مع الألوان المستخدمة في الأثاث الأبيض، ويمكن هنا استخدام نغمات داكنة في السجاد وبعض قطع الأثاث لصنع التباين في الغرفة وإظهارها بشكل مشرق.
الباركيه المصمت أو الصلب من الخامات المفضلة في الأرضيات لسهولة تلميعه وتنظيفه، ويمكن الحصول على أرضية أنيقة باختيار درجات ألوان مظلمة ورمادية وستحصل على صالة جميلة كما ترى في هذا التصميم.
وجود تناغم بين الأرضيات الموجودة بالغرفة وتصميم الأثاث والديكورات يزيد من روعة منزلك، إذا كنت تفضل الخشب بلونه التقليدي سيكون من الأفضل اختيار الأثاث بنغمات متناسقة مع لون الخشب، ويمكن استبدال الخشب بالرخام أو الجرانيت من نفس درجة اللون.
إذا كانت الغرفة بمساحة واسعة يمكنك استخدام الخشب بدرجة البني الغامق في الأرضية، الأرضيات الخشبية المصنوعة من الألواح الكبيرة من الأفضل بين الخامات لسهولة تركيبها والاعتناء بها كما أن لديها عمر افتراضي كبير.
من أجل توفير التكامل في الصالة يجب اختيار خامات وألوان متناغمة كما نرى في هذا التصميم، وعلى الأخص الدمج بين النغمات الداكنة والمشرقة في الأرضية.
إذا كنت تمتلك جدار من الطوب في غرفتك، او جدار يحمل روح قديمة وعتيقة، يمكنك عندها استخدام ألواح خشبية بأشكال عتيقة، وخصوصًا إذا أردت نقل الأناقة الموجودة بالجدار إلى الأرضية وعمل تناغم بينهم، يمكنك تغطية أرضية الصالون هنا بالباركيه المعتّق أو القديم، كما يمكن استخدام خامات من الحجر أيضًا.
إذا كان لديك ذوق خاص وتحب المظاهر الفخمة، فسيكون الرخام المزخرف من المواد المفضلة لديك بالتأكيد كهذه الأرضية الموجودة بالصورة، يمكنك الآن الحصول على صالون مبهر بهذه الأرضية الرائعة.
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