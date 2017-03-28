ما نوع الأرضيات المناسب لديكور منزلك؟ 10 نماذج من المنازل التركية

غطاء الأرضيات المستخدم في المنازل ينظر إليه على أنه أحد التفاصيل الصغيرة، وعلى الرغم من ذلك فجمال الديكور والأثاث يعتمد على جمال الأرضية الموضوع عليها.

ولا يمكن استخدام أي نوع أرضية في كل المنازل، لكن عليك باختيار نوع الأرضية المناسب لنمط التصميم المتبع في منزلك، وبخلاف ذلك سيصبح شكل التصميم النهائي سيئًا وغير جذّاب على الإطلاق، ولهذا السبب يجب أن تقرر نمط التصميم وشكل الديكور الخاص بالمنزل قبل اختيار الأرضيات، بعدها يمكنك الاستعانة بهذا الكتاب المحتوي على مجموعة رائعة من أفكار وتصميمات الأرضيات من خبراء هوميفاي، تصميمات جذّابة وأنيقة لمختلف الأنماط…