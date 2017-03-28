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ما نوع الأرضيات المناسب لديكور منزلك؟ 10 نماذج من المنازل التركية

Eman Rifaat Eman Rifaat
VILLA ZARBIANUS -IRAK, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة المعيشة
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غطاء الأرضيات المستخدم في المنازل ينظر إليه على أنه أحد التفاصيل الصغيرة، وعلى الرغم من ذلك فجمال الديكور والأثاث يعتمد على جمال الأرضية الموضوع عليها. 

ولا يمكن استخدام أي نوع أرضية في كل المنازل، لكن عليك باختيار نوع الأرضية المناسب لنمط التصميم المتبع في منزلك، وبخلاف ذلك سيصبح شكل التصميم النهائي سيئًا وغير جذّاب على الإطلاق، ولهذا السبب يجب أن تقرر نمط التصميم وشكل الديكور الخاص بالمنزل قبل اختيار الأرضيات، بعدها يمكنك الاستعانة بهذا الكتاب المحتوي على مجموعة رائعة من أفكار وتصميمات الأرضيات من خبراء هوميفاي، تصميمات جذّابة وأنيقة لمختلف الأنماط…  

تناغم الألوان

Bursa Misspark Villa, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık غرفة المعيشة
Öykü İç Mimarlık

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

إذا استخدمت الديكور والأثاث الخشبي بشكل كبير في منزلك، فالأرضية الخشبية هي أكثر ما يلائم في هذه الحالة، وبمجرد الانتهاء من اختيار الخامة يجب التفكير في اللون المناسب. 

الألوان الداكنة تكون جيدة مع الألوان المشرقة في الأثاث كما نرى، إذا كان الأثاث باللون الأبيض فأفضل لون هو لون الخشب الطبيعي وستحصل على أرضية في منتهى الأناقة.

أرضيات من الجرانيت

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa غرفة المعيشة
Escapefromsofa

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

إذا كنت تريد أن تسود حالة من الجو الرسمي داخل الغرفة عليك باختيار أرضية من الجرانيت، فهي من الخامات التي تزيد من جمال وسحر وهدوء المكان مع زخرفة بسيطة توحي بالرسمية، وبالتأكيد ستحصل على منزل راقي وأنيق باستخدام الألوان المتناسقة مع بعضها. 

باركيه باللون الفاتح

C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık غرفة السفرة
As Tasarım – Mimarlık

As Tasarım - Mimarlık
As Tasarım – Mimarlık
As Tasarım - Mimarlık

إذا كنت تفضل استخدام السجاد فوق الأرضية، فعليك باختيار درجة فاتحة في الأرضية وحيادية مثل لون الباركيه الفاتح والتي تتناسب مع الألوان المستخدمة في الأثاث الأبيض، ويمكن هنا استخدام نغمات داكنة في السجاد وبعض قطع الأثاث لصنع التباين في الغرفة وإظهارها بشكل مشرق. 

الخشب الداكن والصلب

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الباركيه المصمت أو الصلب من الخامات المفضلة في الأرضيات لسهولة تلميعه وتنظيفه، ويمكن الحصول على أرضية أنيقة باختيار درجات ألوان مظلمة ورمادية وستحصل على صالة جميلة كما ترى في هذا التصميم. 

متوافق مع الأثاث

ETİLER KONUT, GENT İÇ MİMARLIK GENT İÇ MİMARLIK غرفة المعيشة
GENT İÇ MİMARLIK

GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK

وجود تناغم بين الأرضيات الموجودة بالغرفة وتصميم الأثاث والديكورات يزيد من روعة منزلك، إذا كنت تفضل الخشب بلونه التقليدي سيكون من الأفضل اختيار الأثاث بنغمات متناسقة مع لون الخشب، ويمكن استبدال الخشب بالرخام أو الجرانيت من نفس درجة اللون. 

بني غامق

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

إذا كانت الغرفة بمساحة واسعة يمكنك استخدام الخشب بدرجة البني الغامق في الأرضية، الأرضيات الخشبية المصنوعة من الألواح الكبيرة من الأفضل بين الخامات لسهولة تركيبها والاعتناء بها كما أن لديها عمر افتراضي كبير. 

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تناغم مع القماش

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

من أجل توفير التكامل في الصالة يجب اختيار خامات وألوان متناغمة كما نرى في هذا التصميم، وعلى الأخص الدمج بين النغمات الداكنة والمشرقة في الأرضية.

أرضيات من الباركيه

Stüdyo Daire Tasarımı, Ceren Torun Yiğit Ceren Torun Yiğit غرفة المعيشة
Ceren Torun Yiğit

Ceren Torun Yiğit
Ceren Torun Yiğit
Ceren Torun Yiğit

إذا كنت تمتلك جدار من الطوب في غرفتك، او جدار يحمل روح قديمة وعتيقة، يمكنك عندها استخدام ألواح خشبية بأشكال عتيقة، وخصوصًا إذا أردت نقل الأناقة الموجودة بالجدار إلى الأرضية وعمل تناغم بينهم، يمكنك تغطية أرضية الصالون هنا بالباركيه المعتّق أو القديم، كما يمكن استخدام خامات من الحجر أيضًا.

الرخام المزخرف

VILLA ZARBIANUS -IRAK, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة المعيشة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

إذا كان لديك ذوق خاص وتحب المظاهر الفخمة، فسيكون الرخام المزخرف من المواد المفضلة لديك بالتأكيد كهذه الأرضية الموجودة بالصورة، يمكنك الآن الحصول على صالون مبهر بهذه الأرضية الرائعة. 

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بلاط الأرضيات

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يمكن إنشاء ديكور لطيف وأنيق في منزلك باستخدام البلاطات المتراصّة في أرضية الغرف، ويمكنك اختيار الخامة المفضلة لديك من الرخام والباركيه أو البلاط

هذه البلاطات الموجودة جنبًا إلى جنب بنفس الحجم واللون تتكامل مع ديكور المنزل وتكشف عن غرفة أنيقة ومنظمة وملفتة للنظر. 

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