تمتع بـ 19 تصميم مختلف لشبابيك ونوافذ خشبية تصلح لجميع الأنماط

يمكن الابتكار أيا في النماذج التقليدية من الشبابيك المصنوعة من الخشب، هذه الفكرة قسّمت الفتحة إلى نصفين، نصف مغطى بضلفتي خشب مزدوجة والنصف الآخر ليس به ضلف خشبية.