تمتع بـ 19 تصميم مختلف لشبابيك ونوافذ خشبية تصلح لجميع الأنماط

البداية مع منزل مصمم بنمط ريفي لكنه اعتمد في واجهته على شكل عصري من الشبابيك الخشبية، فاحتفظ بالخشب خامة من الطبيعة والريف وأضاف إليها روح التصميمات العصرية في الشكل وطريقة التثبيت فوق الزجاج.
الأبيض من الألوان المميزة في طلاء الشبابيك الخشبية وخصوصًا الموجودة بالفلل والقصور، ونرى هنا استخدام الخشب بطريقة مميزة ليس فقط لرسم حدود النوافذ الزجاجية ولكن أيضا لإعطائها من الداخل شكل وديكور مميز متداخل مع الزجاج.
الخشب من المواد التي يسهل طلائها بأي لون تفضله، فاختر من الألوان ما يناسب نمط تصميمك وذوقك الخاص حتى وإن كان يتميز بالجرأة والخروج عن المألوف!
تصميم آخر لشباك خشبي مربع مكون من مجموعة من الألواح الرفيعة والمتوازية للسماح للضوء والهواء بالدخول إلى الغرفة بسهولة والحفاظ على مستوى جيد للرؤية، تصميم مختلف ومبتكر.
عودة مرة أخرى للنمط الريفي الذي يستخدم موادًا دافئة من الطبيعة، نرى هنا مزيج الطوب على الجدار مع النوافذ بإطارات خشبية بلونها التقليدي مثالية في غرفة النوم.
يمكن الابتكار أيا في النماذج التقليدية من الشبابيك المصنوعة من الخشب، هذه الفكرة قسّمت الفتحة إلى نصفين، نصف مغطى بضلفتي خشب مزدوجة والنصف الآخر ليس به ضلف خشبية.