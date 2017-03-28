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تمتع بـ 19 تصميم مختلف لشبابيك ونوافذ خشبية تصلح لجميع الأنماط

Eman Rifaat Eman Rifaat
homify غرفة المعيشة
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الخشب من المواد لمميزة والدافئة والمشهور استخدامها في الشبابيك والنوافذ، نستعرض معًا مجموعة من التصميمات المختلفة والمميزة للشبابيك الخشبية تختار منها ما يناسب ذوقك الخاص! 

1- عصري بأحجام مختلفة

Wohnen mit Weitblick: Die Zukunft eingebaut, Kneer GmbH, Fenster und Türen Kneer GmbH, Fenster und Türen شبابيك
Kneer GmbH, Fenster und Türen

Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen

البداية مع منزل مصمم بنمط ريفي لكنه اعتمد في واجهته على شكل عصري من الشبابيك الخشبية، فاحتفظ بالخشب خامة من الطبيعة والريف وأضاف إليها روح التصميمات العصرية في الشكل وطريقة التثبيت فوق الزجاج.

2- اللون الأبيض

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

الأبيض من الألوان المميزة في طلاء الشبابيك الخشبية وخصوصًا الموجودة بالفلل والقصور، ونرى هنا استخدام الخشب بطريقة مميزة ليس فقط لرسم حدود النوافذ الزجاجية ولكن أيضا لإعطائها من الداخل شكل وديكور مميز متداخل مع الزجاج.

3- جرأة في استخدام الألوان

Vasilaki, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ شبابيك
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

الخشب من المواد التي يسهل طلائها بأي لون تفضله، فاختر من الألوان ما يناسب نمط تصميمك وذوقك الخاص حتى وإن كان يتميز بالجرأة والخروج عن المألوف! 

4- خطوط متوازية

細脚のモガ ―house in HOUSE―, 一級建築士事務所 ヒモトタクアトリエ 一級建築士事務所 ヒモトタクアトリエ شبابيك
一級建築士事務所　ヒモトタクアトリエ

一級建築士事務所　ヒモトタクアトリエ
一級建築士事務所　ヒモトタクアトリエ
一級建築士事務所　ヒモトタクアトリエ

تصميم آخر لشباك خشبي مربع مكون من مجموعة من الألواح الرفيعة والمتوازية للسماح للضوء والهواء بالدخول إلى الغرفة بسهولة والحفاظ على مستوى جيد للرؤية، تصميم مختلف ومبتكر.

5- ويمكن تغطية النوافذ الزجاجية بضلف خشبية سهلة الفتح مع ضلفة جرّارة في المنتصف.

Bedroom The Wood Window Alliance شبابيك خشب White
The Wood Window Alliance

Bedroom

The Wood Window Alliance
The Wood Window Alliance
The Wood Window Alliance

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6- الخشب مع الطوب

Chalé Trivelato, Atibaia-SP, SCALI & MENDES ARQUITETURA SUSTENTAVEL SCALI & MENDES ARQUITETURA SUSTENTAVEL شبابيك
SCALI &amp; MENDES ARQUITETURA SUSTENTAVEL

SCALI & MENDES ARQUITETURA SUSTENTAVEL
SCALI &amp; MENDES ARQUITETURA SUSTENTAVEL
SCALI & MENDES ARQUITETURA SUSTENTAVEL

عودة مرة أخرى للنمط الريفي الذي يستخدم موادًا دافئة من الطبيعة، نرى هنا مزيج الطوب على الجدار مع النوافذ بإطارات خشبية بلونها التقليدي مثالية في غرفة النوم.

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7- إطارات مميزة من الخشب على الشبابيك التي تفتح للأعلى والباب المؤدي إلى حديقة المنزل.

デンマークの家並みを彷彿させる 本格北欧住宅, 株式会社 ヨゴホームズ 株式会社 ヨゴホームズ شبابيك
株式会社 ヨゴホームズ

株式会社 ヨゴホームズ
株式会社 ヨゴホームズ
株式会社 ヨゴホームズ

8- دائما ما تتألق المقابض البرونزية والنحاسية مع الشبابيك المصنوعة من الخشب الفاتح.

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

9- حتى انه يمكن استخدام الخشب في تحديد إطارات النوافذ والشبابيك الموجودة بالسقف وخصوصًا عندما يكون السقف باللون الأبيض!

Avramovic Sion, Modelmo ScPRL Modelmo ScPRL شبابيك
Modelmo ScPRL

Modelmo ScPRL
Modelmo ScPRL
Modelmo ScPRL

10- وسط واجهة منزل باللون البرتقالي الدافيء والداكن تتألق الشبابيك الخشبية بلونها التقليدي وحولها إطار من الخشب الأبيض لخلق تباين وعمل حاجز بين الألوان المتقاربة.

Hacienda Chaká, Arturo Campos Arquitectos Arturo Campos Arquitectos شبابيك
Arturo Campos Arquitectos

Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos

11- الشكل التقليدي للشبابيك الخشبية والزجاجية لا ينتهي رونقه مع مرور الأيام.

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

12- ونجد التصميمات الخشبية للشبابيك تتألق مع وجود رسومات ملونة على الزجاج، واستخدام نفس الأخشاب في الديكور الداخلي للمنزل.

Living Radrizzani Rioja Arquitectos غرفة المعيشة خشب Brown wooden windows,sofas,carpet,shelves
Radrizzani Rioja Arquitectos

Living

Radrizzani Rioja Arquitectos
Radrizzani Rioja Arquitectos
Radrizzani Rioja Arquitectos

13- بجانب السلم الداخلي وبألوان فاتحة ملائمة لألوان الجدران يزين الخشب النافذة الزجاجية.

Advanced Bronze Casements on Staircase Architectural Bronze Ltd Windows & doorsWindows فلز Black
Architectural Bronze Ltd

Advanced Bronze Casements on Staircase

Architectural Bronze Ltd
Architectural Bronze Ltd
Architectural Bronze Ltd

14- إلى نصفين!

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يمكن الابتكار أيا في النماذج التقليدية من الشبابيك المصنوعة من الخشب، هذه الفكرة قسّمت الفتحة إلى نصفين، نصف مغطى بضلفتي خشب مزدوجة والنصف الآخر ليس به ضلف خشبية. 

15- نفس الفكرة السابقة مع استخدام مثالي للجدار الثلاثي بالزوايا الحادة الموجودة.

Cafe Style Shutters for Bay Windows homify Windows & doorsBlinds & shutters
homify

Cafe Style Shutters for Bay Windows

homify
homify
homify

16- الشبابيك بالإطارات الخشبية تتألق في جميع غرف المنزل حتى الحمامات لسهولة استخدامها وملائمتها للتصميمات المختلفة فقط بتغيير لون الدهان!

Bathroom Window A1 Lofts and Extensions Windows & doorsWindows
A1 Lofts and Extensions

Bathroom Window

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

17- شباك متميز لا يصلح إلا في القصور!

Arched Advanced Bronze Casements Architectural Bronze Ltd Windows & doorsWindows فلز Black
Architectural Bronze Ltd

Arched Advanced Bronze Casements

Architectural Bronze Ltd
Architectural Bronze Ltd
Architectural Bronze Ltd

18- وفي المطبخ وجود الخشب على الشباك يعطي شعور بالدفء الموجود في جو المطابخ الريفية حتى وإن كان مطبخك مصممًا بنمط مختلف.

Элегантная кухня в классическом стиле, Lesomodul Lesomodul Windows & doorsWindows
Lesomodul

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

19- نختم مع هذ التصميم المبتكر والمميز على شكل نصف دائرة.

Bay window The Wood Window Alliance شبابيك خشب Green
The Wood Window Alliance

Bay window

The Wood Window Alliance
The Wood Window Alliance
The Wood Window Alliance
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