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بناء دور علوي على مساحة 90 متر فقط في منزل قديم!

Eman Rifaat Eman Rifaat
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نأخذكم في جولة مع منزل قديم مكون من طابق واحد، شرع الخبراء في بناء طابق علوي على مساحة محدودة من المنزل لا تتجاوز 90 متر، فماذا فعل الخبراء عند تجديد المنزل؟ وماذا يوجد بالطابق الجديد؟ دعونا نبدأ الجولة ونعرف ما حدث لهذا المنزل بعد التجديد! 

المنزل قبل التجديد وبناء الدور العلوي

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كما نرى المنزل قبل التجديد، الواجهة قديمة والحديقة تحتاج إلى تجديد وإعادة تصميم ببعض اللمسات العصرية.

واجهة المنزل بعد التجديد

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نفس المنزل هل تتخيلون؟! 

بعد بناء الدور العلوي تم تجديد الواجهة بالكامل وإعادة طلائها من جديد لتظهر بهذا الشكل الرائع، وكما يبدو أيضا أن الحديقة الأمامية القديمة تم تجديدها بالكامل مع الاستعانة ببعض اللمسات العصرية كالأحجار البيضاء في الأرضية والنباتات البسيطة على الأرض، هذه اللمسات البسيطة لا تحتاج إلى أموال طائلة ولكنها غيّرت من شكل الواجهة تمامًا! 

صورة أخرى للحديقة بشكل كامل تبدو رائعة وعصرية بدلًا من القديمة التي عفا عليها الزمن!

Surélévation de 90m², Pixcity Pixcity
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الفناء والحديقة الخلفية

Surélévation de 90m², Pixcity Pixcity
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بنفس الأناقة التي تبدو على المنزل من الأمام، نرى الحديقة الخلفية للمنزل ببساطتها وأناقتها، جلسة هادئة مع كرسي وطاولة سوداء بسيطة وسط اللون الأخضر وأشعة الشمس الجميلة، لا تحتاج أكثر من هذا لتنعم بالراحة والخصوصية والهدوء. 

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السلم المؤدي إلى الدور العلوي

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على عكس المتعارف عليها جاء السلم المؤدي إلى الدور العلوي خارج المنزل إلى جانب الفناء، فليس هناك حاجة إلى إعادة بناء سلم داخلي لم يصمم على أساسه المنزل من الداخل وبالطبع سيحتاج إلى مجهود ووقت وتكاليف ضخمة، بهذه الفكرة البسيطة حصلت على سلم للدور العلوي أنيق وبسيط من الخشب وفي نفس الوقت لم يكلفك إلا مبلغ بسيط من المال! 

غرفة معيشة صغيرة

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على أرضية من الباركيه باللون الفاتح ومساحة 90 متر فقط سنرى مجموعة متميزة من تصميمات الغرف البسيطة. 

في الزاوية غرفة معيشة بسيطة وعصرية مكونة من أريكة من الجلد الأحمر وكرسي مغطى بقماش ملون إلى جانبها، وفي المقابل شاشة تلفاز من أجل التسلية، أما عن الديكورات الملونة والمبهجة فنراها ظاهرة في النجفة على السقف واللوحات وإطارات الصور على الجدران. 

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طاولة سفرة ومطبخ

Surélévation de 90m², Pixcity Pixcity
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بتصميم ريفي بسيط جاءت طاولة السفرة من الخشب البسيط والمفرش الرمادي مع الأقمشة الملونة عليه من الأعلى، مزهرية حمراء لخلق تناغم مع غرفة المعيشة وكراسي سوداء من المعدن، تصميم بسيط وأنيق ولا يحتاج إلى موارد كثيرة لتنفيذه. 

وفي الخلف مطبخ صغير باللون الأبيض يكفي لاحتياجات هذه الأسرة الصغيرة. 

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في هذه الصورة يظهر الممر المؤدي إلى باقي الغرف الموجودة بالدور العلوي، ونلاحظ استخدام الخشب في السقف وسيطرة الروح الريفية على التصميم.

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غرفة النوم

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وبنفس البساطة جاء تصميم غرفة النوم، جدران بيضاء وأثاث رمادي بسيط تسيطر عليه الروح العتيقة، مصابيح للإضاءة تحمل كثيرا من النمط العصري، وسرير أبيض بسيط من الخشب. 

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10 تصاميم حديثة ومختلفة للحمامات
هل أعجبتكم فكرة السلم الخشبي الموجود بالفناء والمؤدي إلى الطابق العلوي؟

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