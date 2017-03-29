بناء دور علوي على مساحة 90 متر فقط في منزل قديم!

على عكس المتعارف عليها جاء السلم المؤدي إلى الدور العلوي خارج المنزل إلى جانب الفناء، فليس هناك حاجة إلى إعادة بناء سلم داخلي لم يصمم على أساسه المنزل من الداخل وبالطبع سيحتاج إلى مجهود ووقت وتكاليف ضخمة، بهذه الفكرة البسيطة حصلت على سلم للدور العلوي أنيق وبسيط من الخشب وفي نفس الوقت لم يكلفك إلا مبلغ بسيط من المال!